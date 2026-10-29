Castanheiros e seringueiros: a história viva da floresta acreana

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Castanheiros e seringueiros são os trabalhadores extrativistas que vivem e tiram o sustento da floresta amazônica: os seringueiros extraem o látex da seringueira para fazer borracha, e os castanheiros coletam os frutos da castanheira, de onde sai a castanha-do-brasil. No Acre, quase sempre trata-se das mesmas famílias. Na seca elas cortam seringa, nas chuvas quebram castanha, e foi assim que conseguiram viver na mata durante mais de um século. Essas pessoas ocuparam o território acreano, entraram na disputa que fez do Acre parte do Brasil e, mais tarde, criaram um modelo de conservação conhecido no mundo todo: a reserva extrativista.

Nas próximas seções você vai entender quem são esses trabalhadores, como funciona o trabalho no dia a dia, como se organiza o calendário da floresta, por que a luta deles mudou a política ambiental do país e onde conhecer essa história de perto quando visitar o Acre.

Quem são os castanheiros e seringueiros

O seringueiro trabalha com a Hevea brasiliensis, a seringueira nativa da Amazônia. Ele faz cortes finos e inclinados na casca da árvore, recolhe o látex que escorre e transforma esse líquido em borracha. O castanheiro recolhe os ouriços da castanheira (Bertholletia excelsa), uma das maiores árvores da floresta, quebra a casca dura e retira as sementes, que são as castanhas.

Nenhum dos dois derruba árvores para trabalhar. É por isso que o extrativismo de seringa e castanha costuma ser lembrado como exemplo de uso da floresta em pé. A seringueira continua produzindo depois do corte, e a castanheira solta os frutos sozinha quando eles amadurecem.

Uma identidade que mistura origens

Boa parte dos primeiros seringueiros do Acre veio do Nordeste, principalmente do Ceará, fugindo das secas do fim do século XIX e atraída pela promessa de riqueza com a borracha. Na floresta, essas famílias conviveram com povos indígenas, às vezes em conflito e às vezes trocando conhecimentos, e também com bolivianos e peruanos nas áreas de fronteira. Daí nasceu uma cultura própria, com vocabulário, culinária, religiosidade e jeito de morar que hoje fazem parte da identidade acreana.

A história dos seringueiros no Acre

A borracha virou produto disputado no mundo quando a indústria passou a usá-la em pneus, correias e peças de máquinas. Na virada do século XIX para o XX, a Amazônia era a principal fonte de borracha natural do planeta, e os seringais do Acre estavam entre os mais produtivos.

O sistema de aviamento

O trabalho era organizado pelo chamado aviamento. O seringalista, dono ou arrendatário do seringal, adiantava ao seringueiro ferramentas, comida e roupas, cobradas a preços altos no barracão, o armazém do seringal. O seringueiro pagava com borracha, quase sempre valorizada abaixo do mercado. Na prática, muitos passavam a vida devendo ao patrão e não podiam deixar o seringal enquanto a dívida não fosse quitada. Também era comum o patrão proibir o plantio de roçados, para que tudo fosse comprado no barracão.

Da Revolução Acreana aos Soldados da Borracha

Quando o território era reivindicado pela Bolívia, seringalistas e seringueiros brasileiros participaram da Revolução Acreana, liderada por Plácido de Castro. O conflito acabou com o Tratado de Petrópolis, que incorporou o Acre ao Brasil. Sem a ocupação feita por esses trabalhadores, o mapa do país seria outro.

A borracha amazônica entrou em crise na década de 1910, quando os seringais plantados no Sudeste Asiático passaram a produzir mais e mais barato. Muitos seringais foram abandonados. A atividade voltou com força durante a Segunda Guerra Mundial: os Aliados perderam acesso à borracha asiática, e o governo brasileiro recrutou milhares de nordestinos para os seringais. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como Soldados da Borracha. Muitos morreram de doenças na floresta, e outros nunca conseguiram voltar para casa.

Como trabalha o seringueiro

A unidade de trabalho e moradia do seringueiro se chama colocação. É uma clareira com a casa, normalmente de madeira e sobre palafitas, um pequeno roçado e criação de animais. Dela saem as estradas de seringa, trilhas que ligam dezenas de seringueiras espalhadas pela mata.

O passo a passo do corte

Saída de madrugada: o seringueiro sai antes do sol nascer, muitas vezes com a poronga, uma lamparina presa à cabeça. O látex escorre melhor nas horas frescas. Corte da casca: com a faca de seringa, ele faz um risco fino e inclinado no tronco, sem atingir a parte da árvore que a regenera. Um corte malfeito pode matar ou estragar a seringueira. Coleta: uma tigelinha presa abaixo do corte recebe o látex. Depois de passar por todas as árvores da estrada, ele volta pelo mesmo caminho esvaziando as tigelas num balde. Transformação: o modo tradicional é a defumação. O látex é derramado aos poucos num bastão girado sobre a fumaça, formando camadas até virar uma grande bola de borracha, a pela. Com o tempo apareceram outras técnicas, como a coagulação em placas e a produção de folhas de borracha e couro vegetal. Descanso da estrada: as estradas são usadas em rodízio para que as árvores se recuperem entre um corte e outro.

Como trabalha o castanheiro

A castanheira pode passar dos 50 metros de altura e viver por séculos. Os frutos, chamados ouriços, são esferas lenhosas e pesadas que caem sozinhas quando estão maduras, geralmente no período chuvoso. É por isso que o castanheiro trabalha num ambiente perigoso: um ouriço caindo de tão alto pode ferir gravemente uma pessoa.

Etapas da coleta da castanha

Juntar: os ouriços caídos são recolhidos no chão da floresta, de preferência quando a queda já diminuiu, e amontoados perto das castanheiras.

os ouriços caídos são recolhidos no chão da floresta, de preferência quando a queda já diminuiu, e amontoados perto das castanheiras. Quebrar: com o terçado (facão), o castanheiro abre a casca dura e retira as sementes, que ficam encaixadas como gomos.

com o terçado (facão), o castanheiro abre a casca dura e retira as sementes, que ficam encaixadas como gomos. Lavar e selecionar: as castanhas são lavadas e as que boiam, chochas ou estragadas, costumam ser descartadas.

as castanhas são lavadas e as que boiam, chochas ou estragadas, costumam ser descartadas. Transportar: a produção sai em paneiros (cestos) nas costas, em animais de carga ou em barcos até o ponto de venda.

a produção sai em paneiros (cestos) nas costas, em animais de carga ou em barcos até o ponto de venda. Secar e armazenar: a castanha precisa ser guardada seca e ventilada. A umidade favorece fungos que produzem aflatoxinas, substâncias tóxicas que derrubam o valor do produto e podem barrar a venda.

O calendário da floresta: seringa na seca, castanha nas chuvas

No Acre, as duas atividades se completam. Durante as chuvas, as estradas de seringa ficam alagadas e a chuva lava o látex das tigelas, mas é justamente quando os ouriços caem. Na seca, a castanha acabou e a seringa volta a render. Os meses exatos variam conforme a região e o ano.

O ano do extrativista acreano Esquema geral. Os meses mudam conforme o regime de chuvas de cada ano e de cada região. Período chuvoso Por volta de dezembro a março Queda dos ouriços

Coleta e quebra da castanha

Transporte pelos rios cheios Transição Por volta de abril Fim da safra da castanha

Limpeza das estradas de seringa

Preparo do roçado Período seco Por volta de maio a novembro Corte da seringa de madrugada

Produção de borracha

Roçado, caça e pesca

Seringueiro e castanheiro: comparação lado a lado

Aspecto Seringueiro Castanheiro Árvore Seringueira (Hevea brasiliensis) Castanheira (Bertholletia excelsa) Produto Látex, transformado em borracha Castanha-do-brasil Época principal Estação seca Estação chuvosa Ferramentas típicas Faca de seringa, tigelinha, balde, poronga Terçado, paneiro, sacos Principal risco Longas caminhadas no escuro, animais peçonhentos Queda de ouriços, cortes com terçado Impacto na árvore Exige técnica para não ferir o tronco Nenhum: o fruto cai sozinho

Chico Mendes e a defesa da floresta

A partir dos anos 1970, a abertura de estradas e o incentivo à pecuária levaram fazendeiros ao Acre. Seringais inteiros foram vendidos, e famílias que viviam ali havia gerações começaram a ser expulsas enquanto a mata era derrubada para virar pasto.

A resposta dos seringueiros foram os empates: grupos de homens, mulheres e crianças iam até as áreas de desmatamento e se colocavam, sem violência, entre os peões e as árvores. Os sindicatos de trabalhadores rurais de Brasiléia e Xapuri se destacaram nesse movimento, e um de seus líderes era Chico Mendes, seringueiro de Xapuri.

Em 1985 foi criado o Conselho Nacional dos Seringueiros, e ganhou força a proposta de reservas extrativistas: áreas públicas onde as comunidades poderiam viver e usar os recursos da floresta de forma sustentável. Os seringueiros também se aproximaram dos povos indígenas na chamada Aliança dos Povos da Floresta. Chico Mendes foi assassinado em Xapuri, em dezembro de 1988. A repercussão internacional ajudou a acelerar a criação das primeiras reservas extrativistas, entre elas a Reserva Extrativista Chico Mendes, uma das maiores unidades de conservação do Acre.

Castanheiros e seringueiros hoje

A borracha nativa perdeu espaço para a produzida em seringais plantados e para a sintética, e muitas famílias reduziram ou abandonaram o corte. A castanha, por outro lado, continua sendo uma fonte importante de renda nas reservas e comunidades extrativistas, muitas vezes vendida por cooperativas e associações.

Outras atividades também cresceram: açaí, óleos vegetais como o de copaíba, artesanato com borracha, produtos de couro vegetal, manejo florestal comunitário e o turismo de base comunitária, que leva visitantes para conhecer a rotina da floresta. Os desafios continuam: preços que oscilam, logística cara, pressão do desmatamento sobre as reservas e jovens saindo para as cidades.

A castanheira protegida

A legislação ambiental brasileira proíbe o corte de castanheiras nativas. Mesmo assim, é comum ver castanheiras sozinhas no meio de pastagens. Isoladas, sem a floresta em volta e sem os polinizadores que dependem dela, essas árvores tendem a produzir menos e ficam mais expostas ao fogo e ao vento.

Onde conhecer essa história no Acre

Quem visita o estado pode entrar em contato com a cultura dos castanheiros e seringueiros em vários lugares:

Xapuri: a casa onde Chico Mendes viveu foi preservada e funciona como espaço de memória. Na região há seringais que recebem visitantes para trilhas e demonstrações de corte de seringa.

a casa onde Chico Mendes viveu foi preservada e funciona como espaço de memória. Na região há seringais que recebem visitantes para trilhas e demonstrações de corte de seringa. Rio Branco: museus e espaços culturais da capital, como o Museu da Borracha, guardam objetos, documentos e fotografias do ciclo da borracha e da formação do Acre. Os parques urbanos também ajudam a entender a floresta.

museus e espaços culturais da capital, como o Museu da Borracha, guardam objetos, documentos e fotografias do ciclo da borracha e da formação do Acre. Os parques urbanos também ajudam a entender a floresta. Vale do Acre: municípios como Brasiléia e Epitaciolândia fazem parte da história dos empates e do sindicalismo rural.

municípios como Brasiléia e Epitaciolândia fazem parte da história dos empates e do sindicalismo rural. Comunidades extrativistas: algumas oferecem turismo de base comunitária, com hospedagem simples e vivência na rotina da colocação.

Antes de ir, confira horários e condições de visita diretamente com os espaços culturais, a secretaria de turismo do estado ou as associações comunitárias, porque o funcionamento muda e muitos acessos dependem do período de chuvas.

Erros comuns ao falar sobre o tema

Achar que são grupos diferentes: no Acre, o mesmo extrativista costuma ser seringueiro e castanheiro, conforme a estação.

no Acre, o mesmo extrativista costuma ser seringueiro e castanheiro, conforme a estação. Romantizar o passado: o ciclo da borracha teve exploração pesada, endividamento e violência. Respeitar a história também é reconhecer isso.

o ciclo da borracha teve exploração pesada, endividamento e violência. Respeitar a história também é reconhecer isso. Dizer que a castanha é cultivada: a maior parte da castanha amazônica vem de castanheiras nativas, não de plantações.

a maior parte da castanha amazônica vem de castanheiras nativas, não de plantações. Confundir seringueira nativa com seringal plantado: a seringueira se espalhou por plantações em outros estados e países, mas o extrativismo acreano acontece em árvores dispersas na mata.

a seringueira se espalhou por plantações em outros estados e países, mas o extrativismo acreano acontece em árvores dispersas na mata. Tratar como coisa do passado: ainda há milhares de famílias extrativistas vivendo nas reservas e comunidades do Acre.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre castanheiro e seringueiro?

O seringueiro extrai o látex da seringueira para produzir borracha. O castanheiro coleta e quebra os ouriços da castanheira para tirar a castanha-do-brasil. No Acre, muitas famílias fazem as duas coisas em épocas diferentes do ano.

Por que a seringa é cortada de madrugada?

Nas horas mais frescas o látex escorre por mais tempo antes de coagular, então a árvore rende mais. Além disso, o seringueiro precisa percorrer toda a estrada de seringa e depois voltar recolhendo o látex, o que ocupa boa parte do dia.

O que é uma reserva extrativista?

É uma unidade de conservação de uso sustentável. A área é pública, mas as comunidades tradicionais podem morar nela e usar os recursos da floresta, como castanha, seringa e outros produtos, de acordo com regras de manejo definidas em conjunto.

Quem foram os Soldados da Borracha?

Foram os trabalhadores, principalmente nordestinos, recrutados durante a Segunda Guerra Mundial para produzir borracha na Amazônia e abastecer os Aliados. Muitos enfrentaram doenças, isolamento e abandono, e alguns nunca voltaram à terra natal.

A castanha-do-brasil e a castanha-do-pará são a mesma coisa?

Sim. É a semente da mesma árvore, a Bertholletia excelsa. “Castanha-do-brasil” é o nome mais usado no comércio, e no Acre também se fala apenas “castanha”.

É possível visitar um seringal no Acre?

Sim. Há seringais e comunidades que recebem visitantes, sobretudo na região de Xapuri. A visita costuma ser agendada com antecedência, e as condições de acesso mudam com as chuvas, então vale confirmar com a operadora ou a associação local antes de viajar.