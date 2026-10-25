Tamanho do Acre: área, comparações e o que isso significa
O Acre tem área territorial de cerca de 164 mil quilômetros quadrados, segundo o IBGE. Isso dá algo perto de 1,9% do território brasileiro e coloca o estado na 16ª posição entre as 27 unidades da federação. Na Região Norte, ele só é maior que o Amapá. Mesmo assim, o número engana quem vê o Acre como um estado “pequeno”. Cabem ali países inteiros, como Portugal com folga. E, por causa da floresta, dos rios e da pouca estrada, atravessar o estado pode levar muito mais tempo do que a distância no mapa faz pensar.
A seguir estão os números oficiais e as comparações que ajudam a ter noção dessa área. Também falamos de como o território se formou, quais são os maiores municípios e o que esse tamanho representa para quem mora no Acre ou vai viajar para lá.
Qual é o tamanho do Acre em números
O valor de referência é o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O instituto revisa as áreas de estados e municípios de tempos em tempos, conforme a cartografia melhora e limites são redefinidos. Por isso aparecem números um pouco diferentes conforme a fonte e o ano: 164.123 km², 164.173 km² e outros próximos. Todos giram em torno de 164 mil km². Para trabalho escolar, concurso ou documento técnico, use o número mais recente publicado pelo IBGE na área territorial oficial.
O Acre em números essenciais
~164 mil km²
Área territorial (IBGE)
~1,9%
Fatia do território brasileiro
16º lugar
Entre os 27 estados e o DF
22 municípios
Divisão político-administrativa
2 países vizinhos
Fronteira com Peru e Bolívia
-2 horas
Fuso em relação a Brasília
Valores aproximados. Confira a área e a população atualizadas no IBGE.
Densidade demográfica baixa
O Censo de 2022 contou pouco mais de 830 mil moradores no Acre. Dividindo pela área, a densidade fica perto de 5 habitantes por km², bem abaixo da média brasileira. Cerca de metade da população mora em Rio Branco. Enormes porções do estado são ocupadas por floresta, terras indígenas, unidades de conservação e reservas extrativistas, onde quase não há gente.
Comparando o tamanho do Acre com outros estados
O jeito mais fácil de entender a área do Acre é olhar os vizinhos e outros estados conhecidos. Os valores abaixo são aproximados e servem só para comparar.
|Estado
|Área aproximada
|Comparação com o Acre
|Amazonas
|1,56 milhão de km²
|Cerca de 9,5 vezes maior
|Rondônia
|238 mil km²
|Cerca de 45% maior
|Paraná
|199 mil km²
|Um pouco maior
|Acre
|164 mil km²
|Referência
|Ceará
|149 mil km²
|Um pouco menor
|Amapá
|142 mil km²
|Menor
|Santa Catarina
|96 mil km²
|O Acre é cerca de 1,7 vez maior
|Rio de Janeiro
|44 mil km²
|O Acre é quase 4 vezes maior
|Sergipe
|22 mil km²
|O Acre é mais de 7 vezes maior
Ou seja, o Acre fica no meio da tabela nacional. É pequeno perto dos gigantes amazônicos, mas maior que todos os estados do Nordeste, com exceção de Bahia, Maranhão e Piauí, e maior que vários do Sul e do Sudeste.
O tamanho do Acre comparado a países
Comparar com países ajuda bastante, principalmente quando se fala para quem é de fora do Brasil. Com cerca de 164 mil km², o Acre tem área parecida com a do Suriname e da Tunísia e um pouco menor que a do Uruguai.
- Portugal (cerca de 92 mil km²): o Acre é quase o dobro.
- Grécia (cerca de 132 mil km²): o Acre é maior.
- Cuba (cerca de 110 mil km²): o Acre é mais ou menos 50% maior.
- Bangladesh (cerca de 148 mil km²): áreas próximas, mas a população de Bangladesh passa dos 160 milhões, o que mostra o tamanho do vazio demográfico acreano.
- Uruguai (cerca de 176 mil km²): um pouco maior que o Acre.
Essas comparações costumam surpreender. Por estar em uma região com estados enormes, o Acre parece pequeno no mapa do Brasil. No mapa-múndi, ele teria o porte de um país médio.
Como o território acreano se formou
O formato atual do Acre é resultado de disputas de fronteira que se estenderam por décadas. A região pertencia formalmente à Bolívia, mas foi ocupada no fim do século XIX por seringueiros vindos sobretudo do Nordeste, atraídos pela borracha. Os conflitos que se seguiram ficaram conhecidos como Revolução Acreana.
Em 1903, o Tratado de Petrópolis passou a área para o Brasil. Em troca, o país pagou uma indenização à Bolívia e assumiu o compromisso de construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, entre outros pontos. Os limites com o Peru foram resolvidos em 1909, pelo Tratado do Rio de Janeiro. O Acre foi território federal por quase seis décadas e virou estado em 1962.
Por que a área oficial já mudou
Até o século XXI houve divergência sobre a divisa com o Amazonas. A dúvida era qual linha geodésica valia como referência: a chamada Linha Cunha Gomes ou o traçado baseado nos marcos históricos entre as nascentes do Javari e o rio Beni. Depois de estudos técnicos e de um acordo entre os estados, a divisa foi redefinida no fim dos anos 2000. O Acre ganhou território, e parte de moradores e localidades mudou de estado. Por isso, livros mais antigos trazem uma área menor que a de hoje.
Fronteiras e posição no mapa
O Acre fica no extremo oeste do Brasil. É lá que está o ponto mais ocidental do país, na Serra do Divisor, no Vale do Juruá. Os limites são estes:
- Norte: Amazonas.
- Leste: Rondônia.
- Sudeste: Bolívia.
- Sul e oeste: Peru.
Com isso, boa parte do perímetro do estado é fronteira internacional, o que pesa no comércio, na segurança e no turismo. Cidades como Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil vivem em contato direto com os vizinhos andinos. Em Assis Brasil passa a Estrada do Pacífico, rota rodoviária para o Peru.
Os maiores municípios do Acre
São 22 municípios, e o tamanho deles varia muito. Os maiores ficam no centro e no oeste do estado e têm áreas comparáveis às de pequenos países. Feijó é o maior em extensão, com quase 28 mil km². Sena Madureira e Tarauacá também passam dos 20 mil km². Cada um deles, sozinho, é maior que o estado de Sergipe.
Rio Branco, a capital, tem cerca de 8,8 mil km². Boa parte dessa área é rural e de floresta, fora da mancha urbana. Os municípios do leste, perto da BR-317 e da divisa com Rondônia, como Senador Guiomard, Capixaba, Acrelândia e Plácido de Castro, costumam ser menores e mais conectados por estrada.
Na prática: o que o tamanho do Acre significa para quem viaja
A área em km² não conta tudo. No Acre, o que realmente define as distâncias é a malha de transporte. A principal ligação terrestre entre leste e oeste é a BR-364, com mais de 600 km entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Dependendo da estação e das condições da pista, a viagem pode tomar o dia inteiro.
Vários municípios não têm ligação rodoviária com a capital. Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus dependem de barco ou de avião de pequeno porte. Uma distância que no mapa parece curta pode levar dias de rio.
Dicas para planejar deslocamentos
- Pense em tempo, não em quilômetros. Em rios sinuosos e estradas sem asfalto, a média de velocidade cai muito.
- Leve em conta a estação. No período chuvoso, que vai mais ou menos de novembro a abril, ramais e trechos de estrada podem ficar intransitáveis. Na seca, alguns rios ficam rasos demais para barcos maiores.
- Consulte as fontes oficiais. Antes de pegar a estrada, veja as condições das rodovias federais no DNIT e as das estaduais no órgão de infraestrutura do governo do Acre.
- Confirme voos regionais com antecedência. Para cidades isoladas, horários e frequências mudam bastante.
- Não esqueça o fuso. O Acre fica duas horas atrás de Brasília. Quem tem conexão ou compromisso marcado costuma se confundir.
Erros comuns ao falar do tamanho do Acre
- Achar que o Acre é um estado pequeno. Ele é o 16º do país em área e supera estados como Ceará e Santa Catarina.
- Usar um número desatualizado. Por causa da redefinição da divisa com o Amazonas e das revisões do IBGE, fontes antigas trazem área menor.
- Confundir área com acesso. Ser menor que Rondônia não quer dizer que seja fácil de atravessar. A logística acreana tem desafios próprios.
- Pensar que o território é todo ocupado. A maior parte é floresta, muitas vezes protegida por lei como terra indígena ou unidade de conservação.
- Repetir a piada de que “o Acre não existe”. O meme é antigo, mas o estado tem área de país médio, história de fronteira marcante e uma das regiões de maior biodiversidade do planeta.
Floresta, rios e áreas protegidas
Muito do território acreano continua coberto pela Floresta Amazônica. Rios como Juruá, Purus, Tarauacá, Envira, Iaco e Acre cortam o estado, quase sempre de sudoeste para nordeste, e foram por muito tempo os únicos caminhos de ocupação. Por isso as cidades mais antigas ficam à beira-rio.
Uma parte grande da área é formada por terras indígenas, reservas extrativistas e parques. Entre eles estão o Parque Nacional da Serra do Divisor e a Reserva Extrativista Chico Mendes. Essa característica explica a baixa densidade populacional e também o potencial do estado para o turismo de natureza e de base comunitária.
Perguntas frequentes sobre o tamanho do Acre
Quantos km² tem o Acre?
Cerca de 164 mil km², segundo o IBGE. O valor exato muda um pouco a cada revisão cartográfica. Para usos formais, consulte a área territorial oficial mais recente no site do instituto.
O Acre é o menor estado do Brasil?
Não. O menor estado é Sergipe, e o Distrito Federal, que não é estado, é a menor unidade da federação. O Acre está em 16º lugar em área. Na Região Norte, só o Amapá é menor.
O Acre é maior que Portugal?
Sim. Portugal tem por volta de 92 mil km², e o Acre tem quase o dobro disso. Em área, o estado se parece mais com o Uruguai, o Suriname ou a Tunísia.
Qual é o maior município do Acre?
Feijó, com quase 28 mil km². Sena Madureira e Tarauacá também passam dos 20 mil km², e cada um deles é maior que Sergipe.
Por que a área do Acre mudou ao longo do tempo?
Pela redefinição da divisa com o Amazonas no fim dos anos 2000, que acrescentou território ao Acre, e pelas revisões periódicas do IBGE, que usam técnicas cartográficas cada vez mais precisas.
Quanto tempo leva para atravessar o Acre?
Depende do trajeto e da época do ano. Entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul são mais de 600 km pela BR-364, e a viagem pode levar o dia inteiro. Para municípios sem estrada, o percurso de barco pode durar vários dias. A opção mais rápida costuma ser o avião.
Considerações finais
Com cerca de 164 mil km², o Acre é um estado de porte médio no Brasil e equivale a um país médio no cenário mundial. Na prática, porém, o que pesa mais é a forma como esse espaço se organiza: muita floresta, rios que ainda funcionam como estradas, poucas rodovias e fronteiras com dois países. Saber disso ajuda a planejar viagens, entender a história da região e enxergar o estado de um jeito menos caricato.