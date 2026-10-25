Tamanho do Acre: área, comparações e o que isso significa

10 min de leitura

O Acre tem área territorial de cerca de 164 mil quilômetros quadrados, segundo o IBGE. Isso dá algo perto de 1,9% do território brasileiro e coloca o estado na 16ª posição entre as 27 unidades da federação. Na Região Norte, ele só é maior que o Amapá. Mesmo assim, o número engana quem vê o Acre como um estado “pequeno”. Cabem ali países inteiros, como Portugal com folga. E, por causa da floresta, dos rios e da pouca estrada, atravessar o estado pode levar muito mais tempo do que a distância no mapa faz pensar.

A seguir estão os números oficiais e as comparações que ajudam a ter noção dessa área. Também falamos de como o território se formou, quais são os maiores municípios e o que esse tamanho representa para quem mora no Acre ou vai viajar para lá.

Qual é o tamanho do Acre em números

O valor de referência é o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O instituto revisa as áreas de estados e municípios de tempos em tempos, conforme a cartografia melhora e limites são redefinidos. Por isso aparecem números um pouco diferentes conforme a fonte e o ano: 164.123 km², 164.173 km² e outros próximos. Todos giram em torno de 164 mil km². Para trabalho escolar, concurso ou documento técnico, use o número mais recente publicado pelo IBGE na área territorial oficial.

O Acre em números essenciais ~164 mil km² Área territorial (IBGE) ~1,9% Fatia do território brasileiro 16º lugar Entre os 27 estados e o DF 22 municípios Divisão político-administrativa 2 países vizinhos Fronteira com Peru e Bolívia -2 horas Fuso em relação a Brasília Valores aproximados. Confira a área e a população atualizadas no IBGE.

Densidade demográfica baixa

O Censo de 2022 contou pouco mais de 830 mil moradores no Acre. Dividindo pela área, a densidade fica perto de 5 habitantes por km², bem abaixo da média brasileira. Cerca de metade da população mora em Rio Branco. Enormes porções do estado são ocupadas por floresta, terras indígenas, unidades de conservação e reservas extrativistas, onde quase não há gente.

Comparando o tamanho do Acre com outros estados

O jeito mais fácil de entender a área do Acre é olhar os vizinhos e outros estados conhecidos. Os valores abaixo são aproximados e servem só para comparar.

Estado Área aproximada Comparação com o Acre Amazonas 1,56 milhão de km² Cerca de 9,5 vezes maior Rondônia 238 mil km² Cerca de 45% maior Paraná 199 mil km² Um pouco maior Acre 164 mil km² Referência Ceará 149 mil km² Um pouco menor Amapá 142 mil km² Menor Santa Catarina 96 mil km² O Acre é cerca de 1,7 vez maior Rio de Janeiro 44 mil km² O Acre é quase 4 vezes maior Sergipe 22 mil km² O Acre é mais de 7 vezes maior

Ou seja, o Acre fica no meio da tabela nacional. É pequeno perto dos gigantes amazônicos, mas maior que todos os estados do Nordeste, com exceção de Bahia, Maranhão e Piauí, e maior que vários do Sul e do Sudeste.

O tamanho do Acre comparado a países

Comparar com países ajuda bastante, principalmente quando se fala para quem é de fora do Brasil. Com cerca de 164 mil km², o Acre tem área parecida com a do Suriname e da Tunísia e um pouco menor que a do Uruguai.

Portugal (cerca de 92 mil km²): o Acre é quase o dobro.

(cerca de 92 mil km²): o Acre é quase o dobro. Grécia (cerca de 132 mil km²): o Acre é maior.

(cerca de 132 mil km²): o Acre é maior. Cuba (cerca de 110 mil km²): o Acre é mais ou menos 50% maior.

(cerca de 110 mil km²): o Acre é mais ou menos 50% maior. Bangladesh (cerca de 148 mil km²): áreas próximas, mas a população de Bangladesh passa dos 160 milhões, o que mostra o tamanho do vazio demográfico acreano.

(cerca de 148 mil km²): áreas próximas, mas a população de Bangladesh passa dos 160 milhões, o que mostra o tamanho do vazio demográfico acreano. Uruguai (cerca de 176 mil km²): um pouco maior que o Acre.

Essas comparações costumam surpreender. Por estar em uma região com estados enormes, o Acre parece pequeno no mapa do Brasil. No mapa-múndi, ele teria o porte de um país médio.

Como o território acreano se formou

O formato atual do Acre é resultado de disputas de fronteira que se estenderam por décadas. A região pertencia formalmente à Bolívia, mas foi ocupada no fim do século XIX por seringueiros vindos sobretudo do Nordeste, atraídos pela borracha. Os conflitos que se seguiram ficaram conhecidos como Revolução Acreana.

Em 1903, o Tratado de Petrópolis passou a área para o Brasil. Em troca, o país pagou uma indenização à Bolívia e assumiu o compromisso de construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, entre outros pontos. Os limites com o Peru foram resolvidos em 1909, pelo Tratado do Rio de Janeiro. O Acre foi território federal por quase seis décadas e virou estado em 1962.

Por que a área oficial já mudou

Até o século XXI houve divergência sobre a divisa com o Amazonas. A dúvida era qual linha geodésica valia como referência: a chamada Linha Cunha Gomes ou o traçado baseado nos marcos históricos entre as nascentes do Javari e o rio Beni. Depois de estudos técnicos e de um acordo entre os estados, a divisa foi redefinida no fim dos anos 2000. O Acre ganhou território, e parte de moradores e localidades mudou de estado. Por isso, livros mais antigos trazem uma área menor que a de hoje.

Fronteiras e posição no mapa

O Acre fica no extremo oeste do Brasil. É lá que está o ponto mais ocidental do país, na Serra do Divisor, no Vale do Juruá. Os limites são estes:

Norte: Amazonas.

Amazonas. Leste: Rondônia.

Rondônia. Sudeste: Bolívia.

Bolívia. Sul e oeste: Peru.

Com isso, boa parte do perímetro do estado é fronteira internacional, o que pesa no comércio, na segurança e no turismo. Cidades como Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil vivem em contato direto com os vizinhos andinos. Em Assis Brasil passa a Estrada do Pacífico, rota rodoviária para o Peru.

Os maiores municípios do Acre

São 22 municípios, e o tamanho deles varia muito. Os maiores ficam no centro e no oeste do estado e têm áreas comparáveis às de pequenos países. Feijó é o maior em extensão, com quase 28 mil km². Sena Madureira e Tarauacá também passam dos 20 mil km². Cada um deles, sozinho, é maior que o estado de Sergipe.

Rio Branco, a capital, tem cerca de 8,8 mil km². Boa parte dessa área é rural e de floresta, fora da mancha urbana. Os municípios do leste, perto da BR-317 e da divisa com Rondônia, como Senador Guiomard, Capixaba, Acrelândia e Plácido de Castro, costumam ser menores e mais conectados por estrada.

Na prática: o que o tamanho do Acre significa para quem viaja

A área em km² não conta tudo. No Acre, o que realmente define as distâncias é a malha de transporte. A principal ligação terrestre entre leste e oeste é a BR-364, com mais de 600 km entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Dependendo da estação e das condições da pista, a viagem pode tomar o dia inteiro.

Vários municípios não têm ligação rodoviária com a capital. Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus dependem de barco ou de avião de pequeno porte. Uma distância que no mapa parece curta pode levar dias de rio.

Dicas para planejar deslocamentos

Pense em tempo, não em quilômetros. Em rios sinuosos e estradas sem asfalto, a média de velocidade cai muito. Leve em conta a estação. No período chuvoso, que vai mais ou menos de novembro a abril, ramais e trechos de estrada podem ficar intransitáveis. Na seca, alguns rios ficam rasos demais para barcos maiores. Consulte as fontes oficiais. Antes de pegar a estrada, veja as condições das rodovias federais no DNIT e as das estaduais no órgão de infraestrutura do governo do Acre. Confirme voos regionais com antecedência. Para cidades isoladas, horários e frequências mudam bastante. Não esqueça o fuso. O Acre fica duas horas atrás de Brasília. Quem tem conexão ou compromisso marcado costuma se confundir.

Erros comuns ao falar do tamanho do Acre

Achar que o Acre é um estado pequeno. Ele é o 16º do país em área e supera estados como Ceará e Santa Catarina.

Ele é o 16º do país em área e supera estados como Ceará e Santa Catarina. Usar um número desatualizado. Por causa da redefinição da divisa com o Amazonas e das revisões do IBGE, fontes antigas trazem área menor.

Por causa da redefinição da divisa com o Amazonas e das revisões do IBGE, fontes antigas trazem área menor. Confundir área com acesso. Ser menor que Rondônia não quer dizer que seja fácil de atravessar. A logística acreana tem desafios próprios.

Ser menor que Rondônia não quer dizer que seja fácil de atravessar. A logística acreana tem desafios próprios. Pensar que o território é todo ocupado. A maior parte é floresta, muitas vezes protegida por lei como terra indígena ou unidade de conservação.

A maior parte é floresta, muitas vezes protegida por lei como terra indígena ou unidade de conservação. Repetir a piada de que “o Acre não existe”. O meme é antigo, mas o estado tem área de país médio, história de fronteira marcante e uma das regiões de maior biodiversidade do planeta.

Floresta, rios e áreas protegidas

Muito do território acreano continua coberto pela Floresta Amazônica. Rios como Juruá, Purus, Tarauacá, Envira, Iaco e Acre cortam o estado, quase sempre de sudoeste para nordeste, e foram por muito tempo os únicos caminhos de ocupação. Por isso as cidades mais antigas ficam à beira-rio.

Uma parte grande da área é formada por terras indígenas, reservas extrativistas e parques. Entre eles estão o Parque Nacional da Serra do Divisor e a Reserva Extrativista Chico Mendes. Essa característica explica a baixa densidade populacional e também o potencial do estado para o turismo de natureza e de base comunitária.

Perguntas frequentes sobre o tamanho do Acre

Quantos km² tem o Acre?

Cerca de 164 mil km², segundo o IBGE. O valor exato muda um pouco a cada revisão cartográfica. Para usos formais, consulte a área territorial oficial mais recente no site do instituto.

O Acre é o menor estado do Brasil?

Não. O menor estado é Sergipe, e o Distrito Federal, que não é estado, é a menor unidade da federação. O Acre está em 16º lugar em área. Na Região Norte, só o Amapá é menor.

O Acre é maior que Portugal?

Sim. Portugal tem por volta de 92 mil km², e o Acre tem quase o dobro disso. Em área, o estado se parece mais com o Uruguai, o Suriname ou a Tunísia.

Qual é o maior município do Acre?

Feijó, com quase 28 mil km². Sena Madureira e Tarauacá também passam dos 20 mil km², e cada um deles é maior que Sergipe.

Por que a área do Acre mudou ao longo do tempo?

Pela redefinição da divisa com o Amazonas no fim dos anos 2000, que acrescentou território ao Acre, e pelas revisões periódicas do IBGE, que usam técnicas cartográficas cada vez mais precisas.

Quanto tempo leva para atravessar o Acre?

Depende do trajeto e da época do ano. Entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul são mais de 600 km pela BR-364, e a viagem pode levar o dia inteiro. Para municípios sem estrada, o percurso de barco pode durar vários dias. A opção mais rápida costuma ser o avião.

Considerações finais

Com cerca de 164 mil km², o Acre é um estado de porte médio no Brasil e equivale a um país médio no cenário mundial. Na prática, porém, o que pesa mais é a forma como esse espaço se organiza: muita floresta, rios que ainda funcionam como estradas, poucas rodovias e fronteiras com dois países. Saber disso ajuda a planejar viagens, entender a história da região e enxergar o estado de um jeito menos caricato.