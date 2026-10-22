23 de outubro de 2026

Guia do Acre

Turismo, história e cultura do Acre

Guia do Acre

Turismo, história e cultura do Acre

Casa simples de madeira pintada de cores claras em uma rua tranquila de cidade pequena da Amazônia
Acre

Xapuri e a história de Chico Mendes: o que visitar na cidade

Tiago da Silva Cândido 4 min de leitura

Quem chega a Xapuri pela BR-317, depois de pouco mais de três horas de estrada saindo de Rio Branco, encontra uma cidade pequena, de casas de madeira coloridas e ritmo lento à beira do rio Acre. Não parece, à primeira vista, o lugar de onde saiu um dos movimentos ambientais mais conhecidos do mundo. Mas foi aqui que Chico Mendes organizou os seringueiros, enfrentou os fazendeiros que derrubavam a floresta e acabou assassinado, em dezembro de 1988, na porta dos fundos da própria casa.

Hoje a cidade recebe gente de todo o Brasil e de fora que quer entender essa história no lugar onde ela aconteceu. O roteiro é curto, cabe num dia, mas vale dormir uma noite para sentir o clima da cidade sem pressa.

A casa onde tudo aconteceu

A Casa Chico Mendes fica na rua Dr. Batista de Moraes, no centro, e é o ponto de partida de qualquer visita. A construção de madeira foi mantida como era: a sala com os móveis simples, a cozinha, o quarto das crianças e, nos fundos, o quintal onde ele foi atingido quando saía para tomar banho. Os objetos pessoais ficaram no lugar. Dá um aperto no peito entrar ali, e é justamente por isso que a visita marca tanto.

A entrada é gratuita e os guias costumam ser moradores que conviveram com a família ou cresceram ouvindo as histórias. Vale perguntar, conversar, deixar a visita durar. Em geral a casa abre de terça a domingo, mas o horário muda com frequência, então o mais seguro é confirmar na Fundação Chico Mendes ou na prefeitura antes de viajar.

O que mais ver na cidade

A poucos metros da casa está a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, onde Chico Mendes foi presidente e de onde partiam os “empates”, as manifestações pacíficas em que famílias inteiras se colocavam na frente das motosserras para impedir a derrubada da mata. O prédio continua em uso e guarda fotos e documentos daquela época.

O túmulo fica no cemitério municipal, simples, sempre com flores deixadas por visitantes. E o centro histórico em si merece uma caminhada: Xapuri foi um dos pontos mais ricos do Acre no auge da borracha, no início do século 20, e ainda tem casarões daquele tempo, alguns restaurados, outros cansados pela umidade. O Mercado Municipal, na beira do rio, é o melhor lugar para almoçar peixe e tomar um açaí batido na hora, do jeito acreano, sem açúcar e acompanhado de farinha.

A reserva extrativista

Quem tem um dia a mais pode entrar na Reserva Extrativista Chico Mendes, criada em 1990, dois anos depois da morte dele, e que hoje tem quase um milhão de hectares entre Xapuri, Brasiléia, Assis Brasil e outros municípios. Ali vivem famílias que ainda tiram o sustento da seringa, da castanha e de pequenas roças, do jeito que o movimento defendia. Algumas comunidades recebem visitantes para mostrar o corte da seringueira ao amanhecer e o processo de defumação da borracha. O passeio precisa ser combinado com antecedência, e o melhor caminho é falar com a Fundação Chico Mendes ou com as associações de moradores, que organizam as visitas e indicam quem pode levar.

Como chegar e quando ir

Xapuri fica a cerca de 180 quilômetros de Rio Branco. O caminho é pela BR-317, a mesma estrada que segue para Brasiléia e para a fronteira com a Bolívia, e está asfaltado. Há ônibus diários saindo da rodoviária da capital, e de carro a viagem leva em torno de três horas, com paradas.

O período seco, de junho a setembro, é o mais confortável para andar pela cidade e entrar na reserva: chove pouco e os ramais ficam transitáveis. No inverno amazônico, entre dezembro e março, as chuvas são fortes e o rio Acre sobe, o que pode atrapalhar os passeios fora do centro. Em qualquer época, leve repelente, roupa leve e uma blusa para as noites, que às vezes surpreendem com a friagem.

Para quem é do Acre, a visita é uma forma de olhar de perto uma parte da própria história que muita gente só conhece de ouvir falar. Para quem vem de fora, é uma chance de entender que a floresta, por aqui, nunca foi só paisagem: sempre foi casa e trabalho de muita gente.

Mais em Acre

Tiago da Silva Cândido

Tiago da Silva Cândido é especialista em SEO em Maceió (AL), com atuação em SEO técnico, e-commerce na plataforma VTEX, SaaS e link building. Coordena o link building da AceleraVix e o SEO da D2UN, e já passou por Moskit CRM, Agência FG e Carajás Home Center. É o responsável pelo Guia do Acre.

Você pode gostar também

Rua com casas antigas de madeira no centro de Xapuri, no Acre, no fim da tarde

O que fazer em Xapuri: roteiro pela cidade de Chico Mendes

Tiago da Silva Cândido
Universidade Federal do Acre

Cirurgiã pediátrica do Acre debate atendimento a crianças em conferência nos EUA

Tiago da Silva Cândido
Universidade Federal do Acre

Estudante de medicina da Ufac homenageia pai em vídeo sobre sua trajetória

Tiago da Silva Cândido

Mapa do site