História dos seringueiros: da borracha à luta pela floresta

A história dos seringueiros começa no fim do século 19. Nessa época, milhares de nordestinos atravessaram o país para extrair látex das seringueiras nativas da Amazônia, puxados pela alta mundial da borracha. Eles viveram isolados na floresta, muitas vezes presos a dívidas com os patrões. Mesmo assim, ocuparam o território que viria a ser o Acre. Mais tarde, no século 20, viraram símbolo da defesa da floresta em pé, com Chico Mendes e as reservas extrativistas. Quem conhece essa trajetória entende boa parte da cultura, da política e da paisagem do Acre de hoje.

Quem eram os seringueiros

Seringueiro é o trabalhador que extrai o látex da seringueira (Hevea brasiliensis), árvore nativa da bacia amazônica. O látex é um líquido branco e leitoso que, depois de processado, vira borracha. Até o começo do século 20, quase toda a borracha natural do mundo saía de árvores espalhadas pela floresta amazônica. Não havia plantações organizadas.

A maioria dos seringueiros que ocuparam o Acre veio do Nordeste, principalmente do Ceará. Muitos fugiam das secas. A grande seca de 1877 a 1879 marcou o início desse movimento. Ao chegar, os migrantes encontraram povos indígenas que já viviam ali havia séculos, e essa convivência foi muitas vezes violenta. Com o tempo, nasceu uma população cabocla e seringueira com modo de vida próprio, misturando saberes nordestinos e indígenas.

Por que a borracha virou riqueza: o primeiro ciclo

A borracha ganhou valor industrial com a vulcanização, processo desenvolvido por Charles Goodyear no século 19. Ele deixava o material resistente ao calor e ao frio. Depois vieram a bicicleta, o pneu e o automóvel, e a demanda internacional disparou. A Amazônia brasileira era a grande fornecedora, e cidades como Belém e Manaus enriqueceram depressa, com teatros, bondes e mansões.

A riqueza, porém, ficou concentrada no topo da cadeia. Lá embaixo, o seringueiro vivia em condições duras, longe de tudo, com acesso apenas pelos rios. Esse período, entre o fim do século 19 e o começo dos anos 1910, ficou conhecido como o primeiro ciclo da borracha.

O sistema de aviamento

Para entender a história dos seringueiros é preciso entender o aviamento. Era uma corrente de crédito e dívida que ligava a floresta aos portos:

Casas aviadoras : firmas comerciais de Belém e Manaus que adiantavam mercadorias e recebiam a borracha.

: firmas comerciais de Belém e Manaus que adiantavam mercadorias e recebiam a borracha. Seringalista : o “patrão”, dono ou controlador do seringal, que repassava os produtos aos trabalhadores.

: o “patrão”, dono ou controlador do seringal, que repassava os produtos aos trabalhadores. Barracão : o armazém do seringal. Ali o seringueiro comprava alimentos, ferramentas, munição e remédios, quase sempre a preços altos.

: o armazém do seringal. Ali o seringueiro comprava alimentos, ferramentas, munição e remédios, quase sempre a preços altos. Seringueiro: pagava as compras com borracha, que o próprio patrão avaliava.

O migrante já chegava devendo a passagem e os primeiros mantimentos. Como o patrão controlava os preços dos dois lados, a dívida raramente acabava. Em muitos seringais, o trabalhador era proibido de vender borracha a outros comerciantes ou de plantar a própria roça. Assim ficava ainda mais dependente do barracão. Muitos historiadores descrevem esse sistema como servidão por dívida.

O dia a dia na colocação

O seringueiro morava numa colocação, uma área dentro do seringal com uma casa simples, quase sempre de madeira e palha, e suas estradas de seringa. Essas estradas eram trilhas em laço que ligavam as seringueiras espalhadas pela mata.

Como era a extração do látex

Corte de madrugada: o seringueiro saía antes do amanhecer, com a poronga na cabeça (uma lamparina que iluminava o caminho). O látex escorre melhor nas horas mais frescas. Sangria da árvore: com a faca de seringa, fazia cortes inclinados e rasos na casca, sem ferir a parte viva da árvore. Coleta nas tigelinhas: pequenos recipientes presos ao tronco aparavam o látex que escorria. Segunda volta: mais tarde ele refazia o percurso para recolher o látex no balde. Defumação: de volta à colocação, despejava o látex aos poucos sobre um bastão girado na fumaça. Assim formava as grandes bolas de borracha chamadas pelas. Entrega: as pelas seguiam para o barracão e, de lá, desciam os rios até os portos.

Além do corte, o seringueiro caçava, pescava e, quando podia, coletava castanha e mantinha uma pequena roça. Havia malária, isolamento e risco de acidentes, e as famílias costumavam ficar a horas ou dias de distância umas das outras.

Seringueiros e a formação do Acre

As terras do Acre pertenciam formalmente à Bolívia, mas na prática foram ocupadas por seringueiros brasileiros. Quando o governo boliviano tentou cobrar impostos e arrendou a região a um consórcio estrangeiro, os seringalistas e seringueiros reagiram. Começou a Revolução Acreana, liderada por Plácido de Castro, um gaúcho que comandou tropas formadas em boa parte por seringueiros.

O conflito terminou com o Tratado de Petrópolis, em 1903, que incorporou o Acre ao Brasil. Por isso o seringueiro está no centro da própria identidade acreana. Sem a ocupação dos seringais, a fronteira do país seria outra.

A queda do primeiro ciclo

Em 1876, o inglês Henry Wickham levou sementes de seringueira da Amazônia para a Inglaterra. As mudas foram plantadas em colônias britânicas na Ásia, como Ceilão e Malásia. Plantadas em fileiras e sem as pragas que atacam a seringueira em seu ambiente natural, produziam mais e a um custo menor.

No começo dos anos 1910, a borracha asiática inundou o mercado e o preço desabou. Os seringais amazônicos entraram em crise, muitos patrões faliram e parte dos seringueiros ficou abandonada na floresta. Os que ficaram passaram a depender mais da roça, da caça e da castanha.

Soldados da borracha: o segundo ciclo

Na Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou as regiões produtoras da Ásia, e os Aliados perderam o acesso à borracha. Os Estados Unidos e o Brasil firmaram os Acordos de Washington, em 1942, para retomar a produção na Amazônia. Foi criado também o Banco de Crédito da Borracha, origem do atual Banco da Amazônia.

O governo de Getúlio Vargas lançou uma grande campanha de recrutamento no Nordeste. Os recrutados ficaram conhecidos como soldados da borracha. Dezenas de milhares de homens foram mandados aos seringais com promessas de bons ganhos e de retorno garantido. A realidade foi outra: viagens precárias, doenças, dívidas no barracão e abandono depois do fim da guerra. Muitos morreram e muitos nunca conseguiram voltar à terra natal. As estimativas de mortos variam conforme a fonte.

A Constituição de 1988 reconheceu os soldados da borracha e garantiu pensão vitalícia aos sobreviventes. Mais tarde, normas posteriores ampliaram os direitos e criaram indenizações. Familiares que queiram saber dos direitos atuais devem procurar o INSS ou um advogado previdenciário, porque as regras mudaram ao longo do tempo.

Comparativo entre os dois ciclos

Aspecto Primeiro ciclo Segundo ciclo Período Fim do século 19 ao início dos anos 1910 Segunda Guerra Mundial (anos 1940) Motivação Indústria de pneus e automóveis Esforço de guerra dos Aliados Migração Espontânea, empurrada pelas secas Recrutamento oficial do governo Organização Casas aviadoras e seringalistas Acordos internacionais e órgãos estatais Fim Concorrência da borracha asiática Fim da guerra e retomada da produção na Ásia

Da crise à resistência: empates e Chico Mendes

Nos anos 1970, o governo federal passou a incentivar a pecuária e a ocupação da Amazônia por grandes empresas. No Acre, muitos seringais foram vendidos a fazendeiros vindos do Centro-Sul. Os novos donos queriam derrubar a mata para formar pastos. Os seringueiros que viviam ali havia gerações começaram a ser expulsos.

A resposta foram os empates: os seringueiros, com mulheres e crianças, se reuniam pacificamente diante das equipes de desmatamento para impedir a derrubada. Os primeiros empates aconteceram na região de Brasiléia, com lideranças como Wilson Pinheiro, assassinado em 1980. Em Xapuri, ganhou força a liderança de Chico Mendes, seringueiro e sindicalista.

Chico Mendes ajudou a fundar o Conselho Nacional dos Seringueiros e se aproximou de povos indígenas e de ambientalistas de outros países. Juntos, formularam uma proposta inovadora: áreas protegidas onde as populações tradicionais pudessem continuar vivendo do extrativismo. Ele foi assassinado em Xapuri em dezembro de 1988, e o crime teve repercussão internacional.

As reservas extrativistas

Depois da morte de Chico Mendes, o governo federal criou as reservas extrativistas (Resex). São unidades de conservação em que comunidades tradicionais têm o direito de usar a floresta de forma sustentável. A Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, é uma das mais conhecidas do país. O modelo se espalhou pela Amazônia e virou referência para conciliar conservação e direitos das populações da floresta.

Linha do tempo dos seringueiros Fim do séc. 19 Seca no Nordeste e migração para os seringais. Começa o primeiro ciclo. 1902 a 1903 Revolução Acreana e Tratado de Petrópolis. O Acre passa a ser brasileiro. Anos 1910 A borracha asiática derruba os preços e os seringais entram em crise. Anos 1940 Segunda Guerra e os soldados da borracha. É o segundo ciclo. Anos 1970 e 1980 Avanço da pecuária, empates e a liderança de Chico Mendes. A partir de 1990 Criação das reservas extrativistas e do extrativismo sustentável.

O legado seringueiro na cultura acreana

A herança dos seringueiros aparece em muitos aspectos do Acre:

Vocabulário : palavras como colocação, varadouro, tapiri, poronga e barracão continuam vivas no falar regional.

: palavras como colocação, varadouro, tapiri, poronga e barracão continuam vivas no falar regional. Culinária : pratos com farinha, peixe, caça e castanha refletem a dieta dos seringais.

: pratos com farinha, peixe, caça e castanha refletem a dieta dos seringais. Religiosidade : tradições espirituais nascidas na floresta, como as ligadas ao uso da ayahuasca, têm raízes na vida de seringueiros e caboclos.

: tradições espirituais nascidas na floresta, como as ligadas ao uso da ayahuasca, têm raízes na vida de seringueiros e caboclos. Política e meio ambiente : a ideia de “povos da floresta” e o discurso socioambiental do estado vêm diretamente dessa luta.

: a ideia de “povos da floresta” e o discurso socioambiental do estado vêm diretamente dessa luta. Economia: castanha, borracha nativa, óleos e sementes ainda movimentam comunidades extrativistas.

Onde conhecer a história dos seringueiros no Acre

Quem visita o estado pode ver essa história de perto. Alguns lugares ligados ao tema:

Xapuri : a casa de Chico Mendes, preservada como memorial, e o centro histórico da cidade, ligado à Revolução Acreana.

: a casa de Chico Mendes, preservada como memorial, e o centro histórico da cidade, ligado à Revolução Acreana. Seringal Cachoeira : na região de Xapuri, recebe visitantes interessados no modo de vida extrativista e em caminhadas pela floresta.

: na região de Xapuri, recebe visitantes interessados no modo de vida extrativista e em caminhadas pela floresta. Rio Branco : museus e espaços culturais da capital guardam acervos sobre a borracha, a ocupação do território e a Revolução Acreana. O Parque Chico Mendes também homenageia o líder seringueiro.

: museus e espaços culturais da capital guardam acervos sobre a borracha, a ocupação do território e a Revolução Acreana. O Parque Chico Mendes também homenageia o líder seringueiro. Reserva Extrativista Chico Mendes: algumas comunidades participam de iniciativas de turismo de base comunitária.

Horários, regras de visitação e disponibilidade de passeios mudam com frequência. Antes de viajar, confira com a secretaria de turismo do estado, com as prefeituras ou com o ICMBio, no caso da reserva.

Dicas para quem quer visitar

Prefira guias locais e passeios organizados pelas próprias comunidades. Assim o dinheiro fica com quem mantém a floresta.

Leve repelente, roupas leves de manga comprida e calçado fechado para as trilhas.

No período chuvoso, alguns ramais ficam difíceis. Informe-se sobre as condições das estradas.

Peça autorização antes de fotografar moradores e casas.

Erros comuns sobre a história dos seringueiros

Achar que todos enriqueceram com a borracha : a riqueza ficou com casas aviadoras, seringalistas e exportadores. O seringueiro, em geral, vivia endividado.

: a riqueza ficou com casas aviadoras, seringalistas e exportadores. O seringueiro, em geral, vivia endividado. Confundir os dois ciclos : o primeiro foi movido pelo mercado e pelas secas. O segundo foi uma operação de guerra coordenada por governos.

: o primeiro foi movido pelo mercado e pelas secas. O segundo foi uma operação de guerra coordenada por governos. Ignorar os povos indígenas : a ocupação dos seringais se deu sobre territórios indígenas, muitas vezes com violência. Essa parte da história também precisa ser contada.

: a ocupação dos seringais se deu sobre territórios indígenas, muitas vezes com violência. Essa parte da história também precisa ser contada. Reduzir tudo a Chico Mendes: ele foi uma liderança central, mas o movimento envolveu muitos sindicalistas, famílias e comunidades.

Perguntas frequentes

De onde vieram os seringueiros do Acre?

A maioria veio do Nordeste, especialmente do Ceará, fugindo das secas e atraída pela promessa de ganhos com a borracha. Houve também migrantes de outras regiões. Com o tempo, os filhos e netos nascidos na floresta formaram a população seringueira local.

O que era o barracão no seringal?

Era o armazém do seringalista. Ali o seringueiro comprava mantimentos e ferramentas e entregava a borracha produzida. Como o patrão definia os preços, o barracão era o centro do sistema de endividamento.

Quem foram os soldados da borracha?

Foram os trabalhadores recrutados, principalmente no Nordeste, durante a Segunda Guerra Mundial, para extrair borracha na Amazônia e abastecer os Aliados. Muitos morreram ou ficaram sem retorno à terra natal. Mais tarde o Estado brasileiro reconheceu esses trabalhadores e garantiu pensão aos sobreviventes.

Ainda existem seringueiros hoje?

Sim. Em reservas extrativistas e comunidades tradicionais do Acre e de outros estados amazônicos, famílias ainda extraem látex, embora a castanha e outros produtos da floresta tenham ganhado mais peso na renda. Há iniciativas que valorizam a borracha nativa em produtos artesanais e industriais.

Qual a relação entre Chico Mendes e os seringueiros?

Chico Mendes foi seringueiro desde criança em Xapuri e se tornou líder sindical. Ele organizou os empates contra o desmatamento e defendeu a criação das reservas extrativistas. É a figura mais conhecida da luta dos seringueiros pela floresta.

Por que a borracha da Amazônia perdeu espaço?

Porque as plantações da Ásia, formadas com sementes levadas da própria Amazônia, produziam mais e a um custo menor. Na floresta, as seringueiras ficavam espalhadas e o transporte era caro e demorado, o que tornava a produção amazônica menos competitiva.

Contar a história dos seringueiros é contar a origem do Acre. São trabalhadores que chegaram endividados, ocuparam uma fronteira, ajudaram a fazê-la brasileira e, gerações depois, mostraram ao mundo que é possível viver da floresta sem destruí-la.