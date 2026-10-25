Qual é a capital do Acre? Conheça Rio Branco e sua história

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A capital do Acre é Rio Branco. É a maior cidade do estado e fica no leste do Acre, às margens do rio Acre, perto da divisa com o Amazonas e não muito longe da fronteira com a Bolívia. Ali funcionam o governo estadual, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça, além da maior parte dos serviços, do comércio e da estrutura de transporte do estado. O nome homenageia o Barão do Rio Branco, diplomata que negociou a incorporação do Acre ao Brasil no começo do século XX.

Saber o nome da capital é só o começo. Rio Branco tem uma história que mistura ciclo da borracha, conflito armado, diplomacia e floresta, e explica bastante coisa sobre a identidade do acreano. Abaixo você encontra a origem da cidade, os dados principais, uma linha do tempo, as confusões mais comuns e dicas para quem quer visitar.

Qual é a capital do Acre: resposta rápida e dados principais

Quem procura essa informação para um trabalho escolar, uma prova ou uma viagem costuma precisar de mais alguns dados básicos. A tabela reúne os principais:

Informação Rio Branco (capital do Acre) Estado Acre (Região Norte) Gentílico Rio-branquense Rio principal Rio Acre Fundação 28 de dezembro de 1882, como Seringal Empresa Origem do nome Homenagem ao Barão do Rio Branco Fuso horário UTC-5, duas horas a menos que Brasília Bioma Amazônia Principais acessos BR-364, BR-317 e aeroporto internacional

A população passa de 350 mil habitantes, o que deixa Rio Branco muito à frente das demais cidades acreanas. O número sobe a cada nova estimativa, então o mais seguro é conferir o dado atualizado no site do IBGE, na página da cidade.

De onde vem o nome Rio Branco

Muita gente imagina que a cidade tem o nome de um rio. Não tem. A homenagem é a José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores do Brasil no início do século XX. Foi ele quem conduziu as negociações com a Bolívia que terminaram no Tratado de Petrópolis, em 1903, o acordo que fez o território do Acre passar oficialmente para o Brasil.

Essa origem costuma confundir por um motivo simples: existe mesmo um rio chamado Branco, só que em Roraima, onde ele banha a capital Boa Vista. A cidade de Rio Branco fica às margens do rio Acre, que também dá nome ao estado.

Como Rio Branco virou a capital do Acre

Um seringal na beira do rio

A cidade nasceu em 28 de dezembro de 1882, quando o cearense Neutel Maia montou um seringal na margem do rio Acre e o chamou de Seringal Empresa. Era o auge da corrida pela borracha na Amazônia. Milhares de nordestinos, muitos fugindo da seca, subiam os rios para trabalhar na extração do látex das seringueiras. O povoado cresceu em volta desse comércio, com barracões, portos e casas de madeira.

A Revolução Acreana

Naquela época, a região era reconhecida como território boliviano, mas era ocupada quase só por brasileiros. As tentativas da Bolívia de cobrar impostos e controlar a área, inclusive arrendando a região para um grupo estrangeiro, levaram a conflitos armados no fim do século XIX e no começo do século XX. O episódio mais conhecido é a Revolução Acreana, liderada pelo gaúcho José Plácido de Castro, que hoje dá nome a um município acreano e ao aeroporto da capital.

A questão foi resolvida pela diplomacia com o Tratado de Petrópolis. O Brasil incorporou o território e, em troca, assumiu compromissos com a Bolívia, entre eles pagamento em dinheiro e a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Rondônia.

De vila a capital

Com o Acre já brasileiro, o governo federal transformou a região em território administrado diretamente pela União, dividido em departamentos. O antigo seringal virou sede do Departamento do Alto Acre e recebeu o nome de Vila Rio Branco. Por um período curto ele se chamou Penápolis, em homenagem ao presidente Afonso Pena, e depois voltou a ser Rio Branco.

Quando os departamentos foram unificados num só Território do Acre, Rio Branco passou a ser a sede do governo. Em 1962 o Acre foi elevado à categoria de estado e a cidade continuou como capital, condição que mantém até hoje.

Linha do tempo da capital do Acre 1882 Fundação do Seringal Empresa às margens do rio Acre. Virada do século Revolução Acreana, com Plácido de Castro à frente dos seringueiros. 1903 O Tratado de Petrópolis incorpora o Acre ao Brasil. Período territorial Vila Rio Branco, depois Penápolis, volta a ser Rio Branco e vira sede do território. 1962 O Acre vira estado e Rio Branco segue como capital.

Como é Rio Branco hoje

Uma cidade dividida pelo rio

O rio Acre corta a cidade e divide a área urbana em dois setores que os moradores chamam de Primeiro Distrito e Segundo Distrito. O Segundo Distrito é a parte mais antiga e guarda o casario histórico, o Mercado Velho e o calçadão da Gameleira, área ligada ao começo do povoado. O Primeiro Distrito concentra o centro administrativo, o comércio e boa parte dos bairros residenciais. Pontes, inclusive uma passarela para pedestres, ligam os dois lados.

O rio também marca o calendário da cidade. Na estação chuvosa o nível sobe bastante e, em alguns anos, as cheias atingem bairros ribeirinhos. Na seca acontece o contrário e aparecem praias e bancos de areia. Por isso, quem mora ou visita acompanha com atenção os boletins da Defesa Civil.

Clima e fuso horário

O clima é equatorial, quente e úmido, com uma estação de chuvas mais intensas e outra mais seca. Na estação seca podem chegar as “friagens”, massas de ar frio vindas do sul que derrubam a temperatura por alguns dias, coisa que surpreende quem espera calor o ano todo na Amazônia.

O fuso horário é outro detalhe que pega muita gente de surpresa. O Acre segue o UTC-5, ou seja, fica duas horas atrás de Brasília quando não há horário de verão. Vale lembrar disso para voos, provas online, reuniões e programas de TV ao vivo.

Economia e papel de capital

Como capital, Rio Branco concentra a administração pública estadual, universidades, hospitais de referência e o principal aeroporto do estado. Comércio e serviços sustentam boa parte da economia, e a cidade funciona como polo para os municípios vizinhos e para quem viaja à fronteira com a Bolívia e o Peru pelas rodovias federais.

O que visitar na capital do Acre

Rio Branco não é uma capital de grandes arranha-céus, e é justamente isso que agrada a muitos visitantes: dá para conhecer os principais pontos em poucos dias, com tempo para comer bem e ver o pôr do sol na beira do rio. Alguns lugares que costumam fazer parte do roteiro:

Palácio Rio Branco: antiga sede do governo, de arquitetura neoclássica. Hoje funciona como espaço de memória, com exposições sobre a história do estado.

antiga sede do governo, de arquitetura neoclássica. Hoje funciona como espaço de memória, com exposições sobre a história do estado. Calçadão da Gameleira: fica no Segundo Distrito, à sombra de uma gameleira centenária ligada ao começo da cidade. Bom lugar para caminhar no fim da tarde.

fica no Segundo Distrito, à sombra de uma gameleira centenária ligada ao começo da cidade. Bom lugar para caminhar no fim da tarde. Mercado Velho e Passarela Joaquim Macêdo: o mercado restaurado tem lanchonetes e comidas regionais, e a passarela atravessa o rio Acre com vista para as duas margens.

o mercado restaurado tem lanchonetes e comidas regionais, e a passarela atravessa o rio Acre com vista para as duas margens. Parque da Maternidade: área verde longa que acompanha um igarapé no meio da cidade, com pistas de caminhada, quiosques e espaços culturais.

área verde longa que acompanha um igarapé no meio da cidade, com pistas de caminhada, quiosques e espaços culturais. Catedral Nossa Senhora de Nazaré: principal templo católico da capital, no centro.

principal templo católico da capital, no centro. Memorial dos Autonomistas: homenageia o movimento que defendeu a transformação do Acre em estado.

homenageia o movimento que defendeu a transformação do Acre em estado. Parque Chico Mendes: espaço de lazer e educação ambiental que lembra o seringueiro e ambientalista acreano conhecido no mundo todo.

Horários, dias de funcionamento e eventuais cobranças de entrada mudam com frequência. Antes de sair, confira nos canais oficiais da prefeitura e da secretaria estadual de turismo e cultura.

O que comer

A culinária da capital mistura influências indígenas, nordestinas e amazônicas. Entre os pratos mais lembrados estão o tacacá, a baixaria (cuscuz de milho com carne moída, ovo e cheiro-verde, muito comum no café da manhã), a rabada no tucupi, peixes de rio como o tambaqui e o pirarucu, e a famosa castanha-do-brasil, que no Acre todo mundo chama de castanha-da-amazônia ou simplesmente castanha.

Como chegar a Rio Branco

De avião: é o jeito mais prático para quem vem de longe. O Aeroporto Internacional de Rio Branco – Plácido de Castro recebe voos de outras capitais, geralmente com conexão em Brasília ou outras cidades. Rotas e frequência mudam, então consulte as companhias aéreas. De carro ou ônibus pela BR-364: a rodovia liga Rio Branco a Porto Velho (RO) e, no sentido oeste, a Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. As condições da estrada variam bastante conforme a estação, então vale checar antes. Pela BR-317: leva a Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil, na fronteira com a Bolívia e o Peru. Faz parte da rota da chamada Estrada do Pacífico.

Erros e confusões comuns

Confundir Rio Branco com Boa Vista: Boa Vista é a capital de Roraima. O nome parecido com o rio Branco, que passa por Boa Vista, alimenta a confusão.

Boa Vista é a capital de Roraima. O nome parecido com o rio Branco, que passa por Boa Vista, alimenta a confusão. Achar que a capital é Cruzeiro do Sul: Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do Acre e o principal polo do Vale do Juruá, mas nunca foi a capital do estado.

Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do Acre e o principal polo do Vale do Juruá, mas nunca foi a capital do estado. Pensar que o nome vem de um rio: vem do Barão do Rio Branco. O rio da cidade é o Acre.

vem do Barão do Rio Branco. O rio da cidade é o Acre. Esquecer o fuso: são duas horas a menos que Brasília. Já teve muito candidato perdendo horário de prova e muito viajante perdendo voo por causa disso.

são duas horas a menos que Brasília. Já teve muito candidato perdendo horário de prova e muito viajante perdendo voo por causa disso. Imaginar uma cidade isolada no meio da mata: Rio Branco tem aeroporto internacional, universidades, shoppings e rodovias federais. A floresta fica perto, mas a cidade tem a estrutura de qualquer capital de porte médio.

Dicas práticas para quem vai à capital

Leve roupas leves, protetor solar e repelente. Uma blusa de frio também ajuda na época das friagens.

Para aproveitar a beira do rio e o calçadão com mais conforto, prefira a estação seca, mas fique de olho nas queimadas, que às vezes deixam o ar enfumaçado.

Ajuste o relógio do celular para o fuso local assim que chegar, principalmente se tiver compromissos marcados.

Prove a comida regional nos mercados e nas lanchonetes populares. É ali que estão os sabores mais autênticos.

Se pretende seguir para a fronteira ou para o interior, informe-se sobre as estradas e a documentação exigida para entrar na Bolívia ou no Peru nos canais oficiais do governo e da Polícia Federal.

Perguntas frequentes sobre a capital do Acre

Qual é a capital do Acre?

Rio Branco. É a maior cidade do estado e sede dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais.

Por que a capital do Acre se chama Rio Branco?

Por causa do Barão do Rio Branco, diplomata que negociou o Tratado de Petrópolis, em 1903, acordo que incorporou o Acre ao território brasileiro.

Rio Branco sempre teve esse nome?

Não. A cidade começou como Seringal Empresa, virou Vila Rio Branco, passou um tempo chamada Penápolis em homenagem ao presidente Afonso Pena e depois voltou definitivamente ao nome Rio Branco.

Qual rio passa pela capital do Acre?

O rio Acre, que divide a cidade em Primeiro e Segundo Distrito. O rio Branco fica em Roraima.

Qual é a diferença de horário entre Rio Branco e Brasília?

Rio Branco está duas horas atrás de Brasília, no fuso UTC-5. Se houver horário de verão em vigor em parte do país, a diferença pode mudar.

Quantos municípios tem o Acre além da capital?

O Acre tem 22 municípios, contando Rio Branco. Entre os mais conhecidos estão Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Xapuri e Brasileia.