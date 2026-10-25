Aonde fica Rio Branco: localização, distâncias e como chegar

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Se você quer saber aonde fica Rio Branco: é a capital do estado do Acre, na Região Norte do Brasil. A cidade está no extremo oeste do país, no sudoeste da Amazônia, às margens do rio Acre. Fica a algumas horas de estrada das fronteiras com a Bolívia e o Peru, a cerca de 500 km de Porto Velho (RO) e a mais de 3 mil km de Brasília por rodovia. O relógio da cidade marca duas horas a menos que o horário de Brasília.

Essa é a resposta curta. Para quem vai viajar, mudar de cidade, estudar geografia ou só matar a curiosidade, vale entender melhor a posição de Rio Branco no mapa, como chegar até lá, o que o fuso horário muda na rotina e por que a localização ajudou a formar a história e a cultura da capital acreana.

Onde fica Rio Branco no mapa do Brasil

Rio Branco fica no leste do Acre, a região mais povoada e mais conectada do estado. O Acre é a unidade da federação mais a oeste do Brasil. Faz divisa com o Amazonas ao norte e com Rondônia a leste, e tem fronteira internacional com o Peru a oeste e com a Bolívia ao sul.

As coordenadas aproximadas do centro da cidade são 9°58′ de latitude sul e 67°48′ de longitude oeste. Na prática, isso significa que Rio Branco está bem perto da Linha do Equador (por isso o calor o ano todo) e muito mais a oeste que capitais como Manaus, Porto Velho e Cuiabá.

Rio Branco e o rio Acre

O nome da cidade homenageia o Barão do Rio Branco, diplomata que teve papel central na negociação que incorporou o Acre ao Brasil. Mas o rio que corta a cidade é o rio Acre, afluente do Purus. Ele divide Rio Branco em duas partes, que os moradores chamam de Primeiro e Segundo Distrito.

Primeiro Distrito: margem esquerda. Concentra o centro administrativo, o Palácio Rio Branco, a Catedral de Nossa Senhora de Nazaré e boa parte do comércio.

margem esquerda. Concentra o centro administrativo, o Palácio Rio Branco, a Catedral de Nossa Senhora de Nazaré e boa parte do comércio. Segundo Distrito: margem direita, onde a cidade nasceu. Abriga o bairro histórico da Gameleira e o Calçadão, um dos cartões-postais mais conhecidos da capital.

Pontes e uma passarela de pedestres ligam os dois lados. Atravessar o rio a pé, principalmente no fim da tarde, é um dos programas mais simples e bonitos para quem visita a cidade.

Municípios vizinhos

Rio Branco tem um território municipal grande, que vai muito além da área urbana. Entre os municípios vizinhos estão Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Capixaba e Xapuri. Alguns deles ficam a menos de uma hora de carro e funcionam quase como extensão da capital para trabalho, lazer e abastecimento.

Distâncias de Rio Branco até outras cidades

Muita gente se surpreende com o quanto Rio Branco é distante dos grandes centros do Sudeste e do Centro-Oeste. A tabela abaixo mostra distâncias rodoviárias aproximadas. Os valores mudam conforme a rota escolhida, então use um aplicativo de mapas ou consulte o DNIT antes de planejar a viagem.

Destino Distância rodoviária aproximada Principal ligação Senador Guiomard (AC) cerca de 25 km BR-317 / BR-364 Xapuri (AC) cerca de 190 km BR-317 Brasiléia (AC), fronteira com Cobija (Bolívia) cerca de 230 km BR-317 Assis Brasil (AC), fronteira com o Peru cerca de 340 km BR-317 (Estrada do Pacífico) Porto Velho (RO) cerca de 510 km BR-364 Cruzeiro do Sul (AC) cerca de 630 km BR-364 Brasília (DF) mais de 3.000 km BR-364 via Rondônia e Mato Grosso

Um ponto importante: não existe ligação rodoviária prática e direta entre Rio Branco e Manaus. Quem vai de uma capital para a outra normalmente pega avião.

Como chegar a Rio Branco

Saber onde fica Rio Branco é só o começo. Pela distância, o jeito de chegar faz muita diferença no tempo e no custo da viagem.

De avião

A principal porta de entrada é o Aeroporto Internacional de Rio Branco – Plácido de Castro, às margens da BR-364, a cerca de 20 km do centro. Os voos costumam ter conexão em Brasília ou em outras capitais, conforme a companhia e a época. Dá para chegar ao centro de táxi, por aplicativo ou de carro alugado.

Dica prática: na hora de comprar a passagem, confira se os horários estão no fuso de Brasília ou no horário local. Esse descuido é comum e pode atrapalhar conexões e reservas.

De carro ou ônibus

Por terra, quase sempre se chega pela BR-364, que vem de Rondônia. O trecho entre Porto Velho e Rio Branco é o mais usado. Há linhas regulares de ônibus que saem de Porto Velho e de outras cidades da região e terminam na rodoviária da capital acreana.

Quem vem do Sul, Sudeste ou Centro-Oeste encara vários dias de estrada. Vale planejar paradas, revisar o carro e consultar as condições das rodovias, que podem piorar bastante na época de chuvas.

Vindo do Peru ou da Bolívia

Rio Branco fica no caminho da Estrada do Pacífico (Interoceânica), que liga o Brasil aos portos do sul do Peru. Pela BR-317, o viajante passa por Assis Brasil e cruza para Iñapari, no Peru. Já pela fronteira de Brasiléia e Epitaciolândia chega-se a Cobija, na Bolívia. Para atravessar, leve documento de identidade válido e consulte antes a Polícia Federal e os consulados sobre as exigências do momento.

Rio Branco no mapa: o essencial Estado e região Capital do Acre, Região Norte Rio que corta a cidade Rio Acre, afluente do Purus Fuso horário 2 horas a menos que Brasília Fronteiras próximas Bolívia e Peru, pela BR-317 Acesso principal Aeroporto e BR-364 Clima Equatorial, quente e úmido

Fuso horário: o detalhe que mais confunde

O Acre tem fuso próprio, duas horas atrás do horário de Brasília (UTC-5). Quando é meio-dia em Brasília, são 10h em Rio Branco. Parece bobagem, mas afeta muita coisa:

Voos: bilhetes e aplicativos podem mostrar horários em fusos diferentes.

bilhetes e aplicativos podem mostrar horários em fusos diferentes. Provas e concursos nacionais: o horário oficial costuma seguir Brasília, então o candidato no Acre começa mais cedo no relógio local.

o horário oficial costuma seguir Brasília, então o candidato no Acre começa mais cedo no relógio local. Reuniões on-line e atendimento: bancos, órgãos federais e empresas de outras regiões abrem e fecham em outro horário para quem está em Rio Branco.

bancos, órgãos federais e empresas de outras regiões abrem e fecham em outro horário para quem está em Rio Branco. Transmissões ao vivo: jogos e programas de TV entram no ar mais cedo no horário local.

Celulares costumam ajustar o fuso automaticamente, mas convém conferir nas configurações logo ao desembarcar.

Por que a localização de Rio Branco explica sua história

Rio Branco nasceu às margens do rio Acre no fim do século XIX, como um seringal chamado Volta da Empreza. Naquela época a borracha era um dos produtos mais valiosos do mundo, e os rios eram as únicas estradas da floresta. Ficar à beira de um rio navegável significava ter acesso ao comércio, aos barcos e às notícias.

A região era disputada com a Bolívia. A Revolução Acreana, liderada por Plácido de Castro, e depois o Tratado de Petrópolis garantiram que o território passasse a fazer parte do Brasil. A cidade foi crescendo como centro administrativo, primeiro do Território Federal do Acre e, mais tarde, do estado.

Até hoje a posição de fronteira e de floresta aparece na cidade: na culinária (tacacá, baixaria, peixes de rio), na memória dos seringueiros, nos museus e na forte presença de povos indígenas na cultura do estado.

Clima: o que esperar por estar na Amazônia

Por estar perto do Equador e dentro da floresta amazônica, Rio Branco tem clima equatorial, quente e úmido. Na prática, o ano se divide em duas estações:

Período chuvoso: mais ou menos de novembro a abril. Chuvas fortes e frequentes, rio cheio e, em alguns anos, alagações em bairros ribeirinhos.

mais ou menos de novembro a abril. Chuvas fortes e frequentes, rio cheio e, em alguns anos, alagações em bairros ribeirinhos. Período seco: mais ou menos de maio a outubro. Menos chuva, dias muito quentes e, em certos anos, fumaça de queimadas na região.

Um fenômeno típico é a friagem: massas de ar frio vindas do sul do continente podem derrubar a temperatura de repente por alguns dias, geralmente no meio do ano. Quem vai nessa época deve levar pelo menos um agasalho leve. Para previsões atualizadas, consulte o Inmet e a Defesa Civil.

Dicas práticas para quem vai a Rio Branco

Ajuste o relógio ao chegar. Confira o fuso no celular e as reservas feitas com horário de Brasília. Escolha a época da viagem. A seca facilita os passeios ao ar livre e as estradas. A cheia mostra o rio no auge e a floresta bem verde. Prepare-se para o calor. Roupas leves, protetor solar, repelente e garrafa de água ajudam bastante. Conheça os dois distritos. Reserve um tempo para o centro, o Mercado Velho, a passarela e a Gameleira. Planeje bate-voltas. Xapuri, a terra de Chico Mendes, e as cidades de fronteira rendem passeios de um ou dois dias. Confira a situação das estradas. Antes de pegar a BR-364 ou a BR-317, consulte o DNIT e a Polícia Rodoviária Federal.

Erros comuns sobre a localização de Rio Branco

Confundir com a cidade de Roraima: a capital de Roraima é Boa Vista. Rio Branco é a capital do Acre.

a capital de Roraima é Boa Vista. Rio Branco é a capital do Acre. Achar que o rio se chama Rio Branco: existe um rio Branco, mas ele fica em Roraima. A capital acreana é cortada pelo rio Acre.

existe um rio Branco, mas ele fica em Roraima. A capital acreana é cortada pelo rio Acre. Imaginar que dá para ir de carro direto a Manaus: na prática, esse trajeto se faz de avião.

na prática, esse trajeto se faz de avião. Ignorar o fuso: é o motivo mais comum de voos perdidos e de compromissos fora de hora.

é o motivo mais comum de voos perdidos e de compromissos fora de hora. Achar que é uma cidade isolada no meio da mata: Rio Branco é uma capital com aeroporto, universidades, hospitais, shoppings e serviços urbanos completos, cercada pela floresta.

Perguntas frequentes

Rio Branco é a capital de qual estado?

Rio Branco é a capital do Acre, estado da Região Norte que fica no extremo oeste do Brasil.

Rio Branco faz fronteira com outro país?

O município não está colado à fronteira, mas fica perto dela. Pela BR-317 chega-se a Brasiléia, vizinha de Cobija (Bolívia), em cerca de 230 km, e a Assis Brasil, na divisa com o Peru, em cerca de 340 km.

Qual é a diferença de horário entre Rio Branco e Brasília?

Rio Branco está duas horas atrás do horário de Brasília. Se em Brasília são 15h, em Rio Branco são 13h.

Qual é a melhor época para visitar Rio Branco?

Depende do objetivo. A seca, de maio a outubro, costuma ser melhor para passeios e viagens de carro. A cheia, de novembro a abril, mostra o rio volumoso e a paisagem mais verde, mas tem chuvas frequentes.

Rio Branco fica na Amazônia?

Sim. A cidade está no bioma amazônico, no sudoeste da Amazônia brasileira, e faz parte da Amazônia Legal.

O certo é “aonde fica” ou “onde fica” Rio Branco?

Pela norma culta, o certo é “onde fica”, porque o verbo ficar indica lugar fixo. “Aonde” se usa com verbos de movimento, como em “aonde você vai?”. As duas formas aparecem muito nas buscas, e a resposta é a mesma: Rio Branco fica no Acre, às margens do rio Acre.

Para fechar

Rio Branco fica no extremo oeste do Brasil. É a capital do Acre, cortada pelo rio Acre, cercada pela floresta amazônica e a poucas horas das fronteiras com a Bolívia e o Peru. Essa localização explica o fuso diferente, o clima quente e úmido, a história ligada à borracha e uma cultura com sotaque de fronteira. Para quem vai visitar, o caminho mais prático costuma ser o avião. Quem quer ir mais fundo na região pode seguir pela estrada até o interior do estado.