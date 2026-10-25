Acre no mapa do Brasil: onde fica, limites e como se localizar

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O Acre fica no extremo oeste do Brasil, na Região Norte, em plena Amazônia. Quem procura o Acre no mapa do Brasil deve olhar para o canto esquerdo do país, logo abaixo do Amazonas: o estado faz divisa com o Amazonas ao norte e com Rondônia a leste, e tem fronteira internacional com a Bolívia ao sudeste e com o Peru ao sul e a oeste. É ali que está o ponto mais ocidental do território brasileiro, e a capital é Rio Branco.

Saber onde o Acre fica ajuda a entender muita coisa: o fuso horário diferente, as longas distâncias até os grandes centros, a ligação com os países vizinhos e a própria história do estado, que só passou a ser brasileiro no começo do século XX. Nas próximas seções você vê como achar o estado em qualquer mapa, quais são os limites, as regiões internas, os rios e as estradas, além de responder às dúvidas mais comuns.

Onde fica o Acre no mapa do Brasil, em poucas linhas

Se você abrir um mapa político do Brasil e seguir para o oeste até não haver mais território brasileiro, vai encontrar o Acre. Ele tem formato alongado no sentido leste-oeste, encaixado entre o sul do Amazonas e a fronteira com o Peru. Rondônia fica à direita (leste), e a Bolívia toca a parte sudeste do estado.

Região: Norte

Norte Bioma: Amazônia

Amazônia Capital: Rio Branco

Rio Branco Número de municípios: 22

22 Área: cerca de 164 mil km², de acordo com o IBGE

cerca de 164 mil km², de acordo com o IBGE Fuso horário: duas horas a menos que o horário de Brasília

duas horas a menos que o horário de Brasília Vizinhos brasileiros: Amazonas e Rondônia

Amazonas e Rondônia Vizinhos estrangeiros: Peru e Bolívia

Ficha rápida: o Acre no mapa Norte Divisa com o Amazonas Leste Divisa com Rondônia Sudeste Fronteira com a Bolívia Sul e oeste Fronteira com o Peru 22 municípios ~164 mil km² de área -2 h em relação a Brasília Extremo oeste do Brasil, em Mâncio Lima

Como encontrar o Acre em qualquer mapa: passo a passo

Muita gente se confunde porque, nos mapas do Brasil, o Acre aparece pequeno ao lado do gigantesco Amazonas. Um caminho simples para nunca errar:

Localize o Amazonas. É o maior estado do país e ocupa boa parte do noroeste do mapa. Desça até a borda sul do Amazonas, do lado esquerdo. O estado que aparece colado ali, encostado no limite do país, é o Acre. Confira o vizinho a leste. Se à direita estiver Rondônia, você está no lugar certo. Observe a linha de fronteira. A oeste e ao sul do Acre já não é mais Brasil: é o Peru. No canto sudeste começa a Bolívia. Procure Rio Branco. A capital fica na porção leste do estado, mais perto de Rondônia e da Bolívia do que do Peru.

Em mapas digitais, basta digitar “Rio Branco, AC” e afastar o zoom: a posição do estado no extremo oeste fica evidente. Uma dica é alternar para a visualização de satélite, que mostra a floresta contínua e o desenho sinuoso dos rios.

Limites e fronteiras do Acre

O Acre é um dos estados brasileiros com maior proporção de fronteira internacional em relação ao seu tamanho. Isso dá ao território um caráter de passagem e de convivência com outros países.

Direção Vizinho Tipo de limite Municípios acreanos próximos Norte Amazonas Divisa estadual Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Porto Acre Leste Rondônia Divisa estadual Acrelândia, Plácido de Castro Sudeste Bolívia Fronteira internacional Plácido de Castro, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia Sul e oeste Peru Fronteira internacional Assis Brasil, Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima

A tríplice fronteira em Assis Brasil

No sudeste do estado, o município de Assis Brasil marca o encontro de três países: Brasil, Peru e Bolívia. Do lado peruano está a cidade de Iñapari, e do lado boliviano, a pequena Bolpebra. É um dos pontos mais curiosos para quem gosta de geografia, porque em poucos quilômetros dá para perceber a mudança de idioma, moeda e costumes.

Cidades-gêmeas com a Bolívia

Brasiléia e Epitaciolândia ficam coladas a Cobija, capital do departamento boliviano de Pando. A circulação de moradores entre os dois lados é intensa, principalmente para comércio. Quem pretende atravessar deve se informar antes sobre documentação exigida na Polícia Federal e nos órgãos de imigração, já que as regras podem mudar.

O ponto mais ocidental do Brasil

Quando se fala nos pontos extremos do país, o oeste pertence ao Acre. O extremo ocidental brasileiro fica na nascente do rio Moa, na região da Serra do Divisor, no município de Mâncio Lima, perto da fronteira com o Peru. A área faz parte do Parque Nacional da Serra do Divisor, uma das paisagens mais singulares da Amazônia, com relevo mais acidentado, cachoeiras e serras que destoam da planície que predomina no restante do estado.

Por estar tão a oeste, o Acre também é o lugar onde o sol nasce e se põe mais tarde em relação ao restante do país, o que explica o fuso horário próprio.

Fuso horário: por que o relógio é diferente

O Acre segue um fuso duas horas atrás do horário de Brasília. Na prática, quando é meio-dia na capital federal, são 10h em Rio Branco. Essa diferença reflete a posição geográfica do estado, bem distante a oeste do meridiano que orienta o horário oficial.

O fuso já foi alterado no passado e depois restabelecido por decisão popular, o que ainda gera confusão. Antes de marcar compromissos, voos ou provas online, vale conferir o horário vigente em fontes oficiais, como o Observatório Nacional, responsável pela hora legal brasileira.

As regiões internas do Acre

Olhando o mapa do estado por dentro, a divisão mais conhecida acompanha os vales dos grandes rios. Em linhas gerais, o Acre se organiza em dois grandes vales e cinco regionais.

Vale do Acre

Baixo Acre: Rio Branco, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba. Concentra a maior parte da população.

Rio Branco, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba. Concentra a maior parte da população. Alto Acre: Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, na faixa de fronteira com Bolívia e Peru.

Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, na faixa de fronteira com Bolívia e Peru. Purus: Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Vale do Juruá

Tarauacá-Envira: Tarauacá, Feijó e Jordão.

Tarauacá, Feijó e Jordão. Juruá: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do estado e principal polo do oeste acreano.

Essa divisão é útil para o viajante: o leste do estado tem mais estradas e serviços, enquanto o oeste guarda comunidades ribeirinhas e indígenas e localidades acessíveis apenas por rio ou por avião.

Rios que desenham o mapa acreano

No mapa físico, o Acre aparece cortado por rios que correm, em geral, do sul para o norte, em direção ao Amazonas. Eles foram as primeiras “estradas” da região e ainda hoje são essenciais para o transporte de pessoas e mercadorias.

Rio Acre: nasce na região de fronteira com o Peru, passa por Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri e Rio Branco, e segue até o Amazonas, onde deságua no Purus.

nasce na região de fronteira com o Peru, passa por Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri e Rio Branco, e segue até o Amazonas, onde deságua no Purus. Rio Purus: atravessa a região de Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e arredores.

atravessa a região de Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e arredores. Rio Iaco: afluente do Purus que banha Sena Madureira.

afluente do Purus que banha Sena Madureira. Rio Tarauacá e Rio Envira: fundamentais para Tarauacá, Feijó e Jordão.

fundamentais para Tarauacá, Feijó e Jordão. Rio Juruá: o grande eixo do oeste, passando por Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Cruzeiro do Sul.

O regime das águas muda bastante ao longo do ano. Na cheia, alguns trechos ficam navegáveis por barcos maiores; na vazante, a navegação pode ficar difícil. Para quem planeja viajar por rio, a orientação é consultar a Defesa Civil e os barqueiros locais sobre as condições do momento.

Estradas: como o Acre se liga ao restante do país

Por terra, a principal ligação do Acre com o resto do Brasil é a BR-364, que vem de Porto Velho (Rondônia), passa por Rio Branco e segue para o oeste até Cruzeiro do Sul. Já a BR-317 liga Rio Branco ao Alto Acre e à fronteira com o Peru em Assis Brasil, fazendo parte da rota conhecida como Estrada do Pacífico, ou Interoceânica, que conecta o Brasil aos portos peruanos.

A distância por estrada entre Rio Branco e Brasília passa de 3 mil quilômetros, e a viagem até o Sudeste é ainda mais longa. Por isso, a maioria dos visitantes chega de avião, pelo aeroporto internacional de Rio Branco. Cruzeiro do Sul também tem aeroporto, importante para o Vale do Juruá.

Cuidados para viajar por terra

Confira as condições das rodovias antes de sair, especialmente no período chuvoso, quando trechos da BR-364 podem ter problemas.

Planeje abastecimento: em alguns trechos, os postos ficam distantes uns dos outros.

Considere o fuso horário ao calcular horários de chegada e conexões.

Para seguir rumo ao Peru, verifique previamente a documentação pessoal e do veículo nos órgãos competentes.

Por que o Acre está onde está: um pouco de história

A posição do Acre no mapa é resultado de uma disputa territorial. No fim do século XIX, a região pertencia formalmente à Bolívia, mas era ocupada principalmente por seringueiros brasileiros, muitos deles nordestinos, atraídos pela extração da borracha. Os conflitos que se seguiram ficaram conhecidos como Revolução Acreana.

A questão foi resolvida pela via diplomática com o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, pelo qual o Brasil incorporou a área mediante compensações à Bolívia. O Acre tornou-se Território Federal logo depois e foi elevado à categoria de estado em 1962. Os limites com o Peru foram definidos em acordos posteriores. Essa trajetória explica por que o estado tem uma identidade tão marcada pela fronteira e pela memória dos seringais.

Erros comuns ao localizar o Acre

Confundir com Rondônia: os dois são vizinhos, mas Rondônia fica a leste. O Acre é o último estado antes do Peru.

os dois são vizinhos, mas Rondônia fica a leste. O Acre é o último estado antes do Peru. Achar que o Acre faz fronteira com a Colômbia ou a Venezuela: não faz. Esses países fazem fronteira com o Amazonas e Roraima, mais ao norte.

não faz. Esses países fazem fronteira com o Amazonas e Roraima, mais ao norte. Esquecer o fuso: muita gente perde compromissos por não lembrar que o horário é duas horas atrás de Brasília.

muita gente perde compromissos por não lembrar que o horário é duas horas atrás de Brasília. Imaginar que tudo é acessível por estrada: vários municípios, como Jordão, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus, dependem de transporte fluvial ou aéreo.

vários municípios, como Jordão, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus, dependem de transporte fluvial ou aéreo. Levar a sério a piada de que “o Acre não existe”: a brincadeira é antiga na internet, mas o estado tem centenas de milhares de habitantes, capital, universidades e uma cultura muito própria.

Dicas práticas para estudar ou ensinar a localização do Acre

Use um mapa político e outro físico lado a lado: o primeiro mostra os limites; o segundo, os rios e o relevo.

Associe o Acre a três referências: extremo oeste, vizinho do Amazonas e fronteira com Peru e Bolívia.

Para dados oficiais e mapas atualizados de área, limites e municípios, consulte o IBGE, que mantém as malhas territoriais do país.

Para trabalhos escolares, explore a ligação entre geografia e história: a fronteira explica a formação do estado.

Perguntas frequentes sobre o Acre no mapa do Brasil

Em que região do Brasil fica o Acre?

O Acre fica na Região Norte, no extremo oeste do país, dentro do bioma Amazônia. É vizinho do Amazonas e de Rondônia.

Quais países fazem fronteira com o Acre?

Peru e Bolívia. O Peru fica ao sul e a oeste do estado; a Bolívia, ao sudeste. Em Assis Brasil, os três países se encontram.

Qual é a capital do Acre e onde ela fica no mapa?

A capital é Rio Branco, localizada na porção leste do estado, às margens do rio Acre, relativamente próxima das divisas com Rondônia e da fronteira com a Bolívia.

O ponto mais a oeste do Brasil fica no Acre?

Sim. O extremo oeste do território brasileiro está na nascente do rio Moa, na região da Serra do Divisor, no município de Mâncio Lima.

Qual a diferença de horário entre o Acre e Brasília?

O Acre está duas horas atrás do horário de Brasília. Como já houve mudanças no passado, convém confirmar a hora legal em fontes oficiais antes de compromissos importantes.

Como chegar ao Acre?

O meio mais usado é o avião, com chegada ao aeroporto de Rio Branco. Por terra, a BR-364 liga o estado a Rondônia e ao restante do país. Dentro do Acre, rios e voos regionais completam o acesso a cidades mais isoladas.

Entender a posição do Acre no mapa é o primeiro passo para conhecer um estado de floresta, rios e fronteiras, com história própria e uma cultura que mistura heranças indígenas, nordestinas e andinas. Com essas referências, fica fácil achá-lo em qualquer mapa e planejar uma visita.