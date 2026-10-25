Acre no mapa do Brasil: onde fica, limites e como se localizar
O Acre fica no extremo oeste do Brasil, na Região Norte, em plena Amazônia. Quem procura o Acre no mapa do Brasil deve olhar para o canto esquerdo do país, logo abaixo do Amazonas: o estado faz divisa com o Amazonas ao norte e com Rondônia a leste, e tem fronteira internacional com a Bolívia ao sudeste e com o Peru ao sul e a oeste. É ali que está o ponto mais ocidental do território brasileiro, e a capital é Rio Branco.
Saber onde o Acre fica ajuda a entender muita coisa: o fuso horário diferente, as longas distâncias até os grandes centros, a ligação com os países vizinhos e a própria história do estado, que só passou a ser brasileiro no começo do século XX. Nas próximas seções você vê como achar o estado em qualquer mapa, quais são os limites, as regiões internas, os rios e as estradas, além de responder às dúvidas mais comuns.
Onde fica o Acre no mapa do Brasil, em poucas linhas
Se você abrir um mapa político do Brasil e seguir para o oeste até não haver mais território brasileiro, vai encontrar o Acre. Ele tem formato alongado no sentido leste-oeste, encaixado entre o sul do Amazonas e a fronteira com o Peru. Rondônia fica à direita (leste), e a Bolívia toca a parte sudeste do estado.
- Região: Norte
- Bioma: Amazônia
- Capital: Rio Branco
- Número de municípios: 22
- Área: cerca de 164 mil km², de acordo com o IBGE
- Fuso horário: duas horas a menos que o horário de Brasília
- Vizinhos brasileiros: Amazonas e Rondônia
- Vizinhos estrangeiros: Peru e Bolívia
Ficha rápida: o Acre no mapa
Norte
Divisa com o Amazonas
Leste
Divisa com Rondônia
Sudeste
Fronteira com a Bolívia
Sul e oeste
Fronteira com o Peru
22
municípios
~164 mil km²
de área
-2 h
em relação a Brasília
Extremo oeste
do Brasil, em Mâncio Lima
Como encontrar o Acre em qualquer mapa: passo a passo
Muita gente se confunde porque, nos mapas do Brasil, o Acre aparece pequeno ao lado do gigantesco Amazonas. Um caminho simples para nunca errar:
- Localize o Amazonas. É o maior estado do país e ocupa boa parte do noroeste do mapa.
- Desça até a borda sul do Amazonas, do lado esquerdo. O estado que aparece colado ali, encostado no limite do país, é o Acre.
- Confira o vizinho a leste. Se à direita estiver Rondônia, você está no lugar certo.
- Observe a linha de fronteira. A oeste e ao sul do Acre já não é mais Brasil: é o Peru. No canto sudeste começa a Bolívia.
- Procure Rio Branco. A capital fica na porção leste do estado, mais perto de Rondônia e da Bolívia do que do Peru.
Em mapas digitais, basta digitar “Rio Branco, AC” e afastar o zoom: a posição do estado no extremo oeste fica evidente. Uma dica é alternar para a visualização de satélite, que mostra a floresta contínua e o desenho sinuoso dos rios.
Limites e fronteiras do Acre
O Acre é um dos estados brasileiros com maior proporção de fronteira internacional em relação ao seu tamanho. Isso dá ao território um caráter de passagem e de convivência com outros países.
|Direção
|Vizinho
|Tipo de limite
|Municípios acreanos próximos
|Norte
|Amazonas
|Divisa estadual
|Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Porto Acre
|Leste
|Rondônia
|Divisa estadual
|Acrelândia, Plácido de Castro
|Sudeste
|Bolívia
|Fronteira internacional
|Plácido de Castro, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia
|Sul e oeste
|Peru
|Fronteira internacional
|Assis Brasil, Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima
A tríplice fronteira em Assis Brasil
No sudeste do estado, o município de Assis Brasil marca o encontro de três países: Brasil, Peru e Bolívia. Do lado peruano está a cidade de Iñapari, e do lado boliviano, a pequena Bolpebra. É um dos pontos mais curiosos para quem gosta de geografia, porque em poucos quilômetros dá para perceber a mudança de idioma, moeda e costumes.
Cidades-gêmeas com a Bolívia
Brasiléia e Epitaciolândia ficam coladas a Cobija, capital do departamento boliviano de Pando. A circulação de moradores entre os dois lados é intensa, principalmente para comércio. Quem pretende atravessar deve se informar antes sobre documentação exigida na Polícia Federal e nos órgãos de imigração, já que as regras podem mudar.
O ponto mais ocidental do Brasil
Quando se fala nos pontos extremos do país, o oeste pertence ao Acre. O extremo ocidental brasileiro fica na nascente do rio Moa, na região da Serra do Divisor, no município de Mâncio Lima, perto da fronteira com o Peru. A área faz parte do Parque Nacional da Serra do Divisor, uma das paisagens mais singulares da Amazônia, com relevo mais acidentado, cachoeiras e serras que destoam da planície que predomina no restante do estado.
Por estar tão a oeste, o Acre também é o lugar onde o sol nasce e se põe mais tarde em relação ao restante do país, o que explica o fuso horário próprio.
Fuso horário: por que o relógio é diferente
O Acre segue um fuso duas horas atrás do horário de Brasília. Na prática, quando é meio-dia na capital federal, são 10h em Rio Branco. Essa diferença reflete a posição geográfica do estado, bem distante a oeste do meridiano que orienta o horário oficial.
O fuso já foi alterado no passado e depois restabelecido por decisão popular, o que ainda gera confusão. Antes de marcar compromissos, voos ou provas online, vale conferir o horário vigente em fontes oficiais, como o Observatório Nacional, responsável pela hora legal brasileira.
As regiões internas do Acre
Olhando o mapa do estado por dentro, a divisão mais conhecida acompanha os vales dos grandes rios. Em linhas gerais, o Acre se organiza em dois grandes vales e cinco regionais.
Vale do Acre
- Baixo Acre: Rio Branco, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba. Concentra a maior parte da população.
- Alto Acre: Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, na faixa de fronteira com Bolívia e Peru.
- Purus: Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.
Vale do Juruá
- Tarauacá-Envira: Tarauacá, Feijó e Jordão.
- Juruá: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do estado e principal polo do oeste acreano.
Essa divisão é útil para o viajante: o leste do estado tem mais estradas e serviços, enquanto o oeste guarda comunidades ribeirinhas e indígenas e localidades acessíveis apenas por rio ou por avião.
Rios que desenham o mapa acreano
No mapa físico, o Acre aparece cortado por rios que correm, em geral, do sul para o norte, em direção ao Amazonas. Eles foram as primeiras “estradas” da região e ainda hoje são essenciais para o transporte de pessoas e mercadorias.
- Rio Acre: nasce na região de fronteira com o Peru, passa por Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri e Rio Branco, e segue até o Amazonas, onde deságua no Purus.
- Rio Purus: atravessa a região de Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e arredores.
- Rio Iaco: afluente do Purus que banha Sena Madureira.
- Rio Tarauacá e Rio Envira: fundamentais para Tarauacá, Feijó e Jordão.
- Rio Juruá: o grande eixo do oeste, passando por Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Cruzeiro do Sul.
O regime das águas muda bastante ao longo do ano. Na cheia, alguns trechos ficam navegáveis por barcos maiores; na vazante, a navegação pode ficar difícil. Para quem planeja viajar por rio, a orientação é consultar a Defesa Civil e os barqueiros locais sobre as condições do momento.
Estradas: como o Acre se liga ao restante do país
Por terra, a principal ligação do Acre com o resto do Brasil é a BR-364, que vem de Porto Velho (Rondônia), passa por Rio Branco e segue para o oeste até Cruzeiro do Sul. Já a BR-317 liga Rio Branco ao Alto Acre e à fronteira com o Peru em Assis Brasil, fazendo parte da rota conhecida como Estrada do Pacífico, ou Interoceânica, que conecta o Brasil aos portos peruanos.
A distância por estrada entre Rio Branco e Brasília passa de 3 mil quilômetros, e a viagem até o Sudeste é ainda mais longa. Por isso, a maioria dos visitantes chega de avião, pelo aeroporto internacional de Rio Branco. Cruzeiro do Sul também tem aeroporto, importante para o Vale do Juruá.
Cuidados para viajar por terra
- Confira as condições das rodovias antes de sair, especialmente no período chuvoso, quando trechos da BR-364 podem ter problemas.
- Planeje abastecimento: em alguns trechos, os postos ficam distantes uns dos outros.
- Considere o fuso horário ao calcular horários de chegada e conexões.
- Para seguir rumo ao Peru, verifique previamente a documentação pessoal e do veículo nos órgãos competentes.
Por que o Acre está onde está: um pouco de história
A posição do Acre no mapa é resultado de uma disputa territorial. No fim do século XIX, a região pertencia formalmente à Bolívia, mas era ocupada principalmente por seringueiros brasileiros, muitos deles nordestinos, atraídos pela extração da borracha. Os conflitos que se seguiram ficaram conhecidos como Revolução Acreana.
A questão foi resolvida pela via diplomática com o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, pelo qual o Brasil incorporou a área mediante compensações à Bolívia. O Acre tornou-se Território Federal logo depois e foi elevado à categoria de estado em 1962. Os limites com o Peru foram definidos em acordos posteriores. Essa trajetória explica por que o estado tem uma identidade tão marcada pela fronteira e pela memória dos seringais.
Erros comuns ao localizar o Acre
- Confundir com Rondônia: os dois são vizinhos, mas Rondônia fica a leste. O Acre é o último estado antes do Peru.
- Achar que o Acre faz fronteira com a Colômbia ou a Venezuela: não faz. Esses países fazem fronteira com o Amazonas e Roraima, mais ao norte.
- Esquecer o fuso: muita gente perde compromissos por não lembrar que o horário é duas horas atrás de Brasília.
- Imaginar que tudo é acessível por estrada: vários municípios, como Jordão, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus, dependem de transporte fluvial ou aéreo.
- Levar a sério a piada de que “o Acre não existe”: a brincadeira é antiga na internet, mas o estado tem centenas de milhares de habitantes, capital, universidades e uma cultura muito própria.
Dicas práticas para estudar ou ensinar a localização do Acre
- Use um mapa político e outro físico lado a lado: o primeiro mostra os limites; o segundo, os rios e o relevo.
- Associe o Acre a três referências: extremo oeste, vizinho do Amazonas e fronteira com Peru e Bolívia.
- Para dados oficiais e mapas atualizados de área, limites e municípios, consulte o IBGE, que mantém as malhas territoriais do país.
- Para trabalhos escolares, explore a ligação entre geografia e história: a fronteira explica a formação do estado.
Perguntas frequentes sobre o Acre no mapa do Brasil
Em que região do Brasil fica o Acre?
O Acre fica na Região Norte, no extremo oeste do país, dentro do bioma Amazônia. É vizinho do Amazonas e de Rondônia.
Quais países fazem fronteira com o Acre?
Peru e Bolívia. O Peru fica ao sul e a oeste do estado; a Bolívia, ao sudeste. Em Assis Brasil, os três países se encontram.
Qual é a capital do Acre e onde ela fica no mapa?
A capital é Rio Branco, localizada na porção leste do estado, às margens do rio Acre, relativamente próxima das divisas com Rondônia e da fronteira com a Bolívia.
O ponto mais a oeste do Brasil fica no Acre?
Sim. O extremo oeste do território brasileiro está na nascente do rio Moa, na região da Serra do Divisor, no município de Mâncio Lima.
Qual a diferença de horário entre o Acre e Brasília?
O Acre está duas horas atrás do horário de Brasília. Como já houve mudanças no passado, convém confirmar a hora legal em fontes oficiais antes de compromissos importantes.
Como chegar ao Acre?
O meio mais usado é o avião, com chegada ao aeroporto de Rio Branco. Por terra, a BR-364 liga o estado a Rondônia e ao restante do país. Dentro do Acre, rios e voos regionais completam o acesso a cidades mais isoladas.
Entender a posição do Acre no mapa é o primeiro passo para conhecer um estado de floresta, rios e fronteiras, com história própria e uma cultura que mistura heranças indígenas, nordestinas e andinas. Com essas referências, fica fácil achá-lo em qualquer mapa e planejar uma visita.