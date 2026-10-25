Acre pertencia a qual país? A história de como virou Brasil

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O Acre pertencia à Bolívia. Pelo Tratado de Ayacucho, assinado em 1867 entre o Império do Brasil e a Bolívia, a maior parte da região que hoje forma o estado era reconhecida oficialmente como território boliviano. Parte da área também era reivindicada pelo Peru. O Acre só passou a ser brasileiro com o Tratado de Petrópolis, de 1903, depois da Revolução Acreana. A fronteira com o Peru foi acertada em 1909.

Essa é a resposta curta. A história completa mostra por que um território boliviano acabou ocupado quase só por brasileiros e por que a solução saiu de uma negociação diplomática, e não de uma guerra entre países. Também ajuda a entender a identidade acreana, que muita gente resume na frase de que os acreanos “lutaram para ser brasileiros”.

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Antes da Bolívia: o Acre nos tratados coloniais

Durante o período colonial, a Amazônia ocidental era terra quase desconhecida pelos europeus. Era habitada por vários povos indígenas, como os Huni Kuin (Kaxinawá), os Ashaninka, os Manchineri, os Jaminawa e muitos outros. Os tratados entre Portugal e Espanha, como o de Madri (1750) e o de Santo Ildefonso (1777), dividiram a região no papel, usando rios e linhas imaginárias. Pela lógica desses acordos, a área ficava do lado espanhol.

Com a independência dos países sul-americanos no século XIX, essa herança espanhola ficou com as novas repúblicas. A Bolívia e o Peru passaram a considerar a região parte de seus territórios, embora nenhum dos dois tivesse presença efetiva por lá.

O Tratado de Ayacucho e a “linha oblíqua”

Em 1867, o Brasil e a Bolívia assinaram o Tratado de Ayacucho, também chamado de Tratado de Amizade, Limites, Navegação e Comércio. O acordo definiu a fronteira entre os dois países na Amazônia com uma linha que saía da confluência dos rios Beni e Mamoré e seguia até a nascente do rio Javari.

Como a localização exata da nascente do Javari ainda não era conhecida, o traçado gerou confusão por décadas. Algumas expedições traçaram uma linha mais ao norte, outras mais ao sul. Mesmo assim, a interpretação aceita na diplomacia era clara: as terras do atual Acre ficavam do lado boliviano. Ou seja, não se tratava de um território “sem dono”. Pelo direito internacional da época, ele pertencia à Bolívia.

A borracha e a chegada dos nordestinos

O que mudou o rumo da região foi a borracha. Na segunda metade do século XIX, a indústria da Europa e dos Estados Unidos passou a precisar cada vez mais de látex, e as seringueiras nativas da Amazônia viraram uma riqueza disputada.

Milhares de nordestinos, principalmente cearenses que fugiam das grandes secas, subiram os rios Purus, Juruá e Acre para trabalhar nos seringais. Na prática, a região passou a ser ocupada e explorada por brasileiros, com capital de Belém e Manaus, embora fosse juridicamente boliviana. Esse descompasso entre quem tinha o direito e quem estava no território foi a origem do conflito.

Por que a Bolívia demorou a agir

Para a Bolívia, o Acre ficava muito distante dos centros de poder no altiplano andino. Chegar até lá exigia atravessar a cordilheira e descer por rios difíceis. Já para os brasileiros, o acesso era bem mais simples: bastava subir os afluentes do Amazonas a partir de Manaus. Quando o governo boliviano decidiu controlar a área e cobrar impostos sobre a borracha, a população já era quase toda brasileira.

A Revolução Acreana, passo a passo

A tentativa boliviana de fazer valer sua soberania provocou uma série de levantes entre 1899 e 1903, conhecidos em conjunto como Revolução Acreana. Os principais momentos foram estes:

Puerto Alonso (1899): a Bolívia instalou um posto aduaneiro às margens do rio Acre, onde fica hoje a cidade de Porto Acre, para cobrar tributos sobre a borracha. Os seringalistas reagiram. Estado Independente do Acre (1899): o espanhol Luiz Gálvez Rodríguez de Arias proclamou em 14 de julho a independência da região, com apoio de interesses do Amazonas. O governo brasileiro não reconheceu a iniciativa e o próprio Brasil acabou desfazendo esse Estado, já que ainda reconhecia o Acre como boliviano. Bolivian Syndicate (1901): a Bolívia arrendou a administração da região a um consórcio de capital estrangeiro, sobretudo norte-americano e britânico. A medida assustou o governo brasileiro, que viu risco de uma potência estrangeira se instalar no coração da Amazônia. Levante de Plácido de Castro (1902-1903): o gaúcho José Plácido de Castro, ex-militar, organizou os seringueiros em tropas e iniciou a luta armada em agosto de 1902, em Xapuri. Em janeiro de 1903, as forças bolivianas se renderam em Puerto Alonso. Negociação diplomática (1903): o Brasil, então representado pelo Barão do Rio Branco no Ministério das Relações Exteriores, ocupou militarmente a área e abriu negociações com a Bolívia, que terminaram no Tratado de Petrópolis.

Linha do tempo: como o Acre deixou de ser boliviano 1867 Tratado de Ayacucho reconhece a região como boliviana. Fim do séc. XIX Ciclo da borracha atrai milhares de nordestinos. 1899 Posto boliviano em Puerto Alonso e Estado Independente de Gálvez. 1902-1903 Revolução liderada por Plácido de Castro. 1903 Tratado de Petrópolis: Acre passa ao Brasil. 1904 / 1909 Vira Território Federal; limites com o Peru são fixados. 1962 Acre é elevado à categoria de estado.

O Tratado de Petrópolis: o que o Brasil deu em troca

Assinado em 17 de novembro de 1903, na cidade de Petrópolis (RJ), o tratado transferiu o Acre da Bolívia para o Brasil. Não foi uma simples anexação: houve compensações. As principais foram:

Pagamento em dinheiro: o Brasil pagou à Bolívia uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas.

o Brasil pagou à Bolívia uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Troca de terras: o Brasil cedeu à Bolívia pequenas áreas na fronteira com o atual Mato Grosso.

o Brasil cedeu à Bolívia pequenas áreas na fronteira com o atual Mato Grosso. Ferrovia Madeira-Mamoré: o Brasil se comprometeu a construir uma estrada de ferro que contornasse as cachoeiras do rio Madeira, dando à Bolívia uma saída para o Atlântico pela bacia amazônica.

o Brasil se comprometeu a construir uma estrada de ferro que contornasse as cachoeiras do rio Madeira, dando à Bolívia uma saída para o Atlântico pela bacia amazônica. Navegação e comércio: o acordo garantiu à Bolívia o direito de usar os rios brasileiros para escoar seus produtos.

À parte, o Brasil também indenizou o Bolivian Syndicate para que o consórcio desistisse do contrato de arrendamento. A Madeira-Mamoré foi construída nos anos seguintes, com enorme custo humano, e hoje é um dos marcos históricos de Porto Velho, em Rondônia.

E o Peru? A outra disputa pelo Acre

Resolver a questão com a Bolívia não encerrou o problema. O Peru também reivindicava boa parte da região, principalmente as terras do Alto Juruá e do Alto Purus, onde hoje ficam municípios como Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus. Houve choques entre seringueiros brasileiros e caucheiros peruanos, que exploravam outra árvore produtora de látex.

A solução também veio pela diplomacia. Em 1909, Brasil e Peru assinaram o Tratado do Rio de Janeiro, que fixou a fronteira entre os dois países no trecho acreano. O Peru ficou com uma parte das terras que disputava e o Brasil consolidou a maior parte da área ocupada pelos seringueiros.

Comparativo das duas disputas

Aspecto Bolívia Peru Base da reivindicação Tratado de Ayacucho (1867) Herança dos limites coloniais espanhóis Área em disputa Maior parte do Acre atual, sobretudo o vale do rio Acre Alto Juruá e Alto Purus Houve conflito armado? Sim, a Revolução Acreana Sim, choques localizados na fronteira Acordo final Tratado de Petrópolis (1903) Tratado do Rio de Janeiro (1909) Principal negociador brasileiro Barão do Rio Branco Barão do Rio Branco

De território federal a estado

Depois de incorporado, o Acre não virou estado de imediato. Em 1904, passou a ser um Território Federal, administrado diretamente pelo governo central, o que gerou muita insatisfação local. No começo, foi dividido em departamentos, cada um com seu prefeito nomeado. Só mais tarde a administração foi unificada, com sede em Rio Branco.

Durante décadas, os acreanos lutaram por autonomia política. A elevação à categoria de estado veio em 1962, por meio de lei sancionada pelo presidente João Goulart. O primeiro governador eleito foi José Augusto de Araújo. A capital, Rio Branco, leva o nome do barão que negociou os tratados de fronteira.

Erros comuns sobre a história do Acre

Por ser uma história cheia de detalhes, algumas confusões aparecem com frequência:

“O Brasil comprou o Acre por um cavalo.” É uma piada popular, sem base histórica. Houve indenização em libras esterlinas, troca de terras e o compromisso de construir uma ferrovia.

É uma piada popular, sem base histórica. Houve indenização em libras esterlinas, troca de terras e o compromisso de construir uma ferrovia. “O Acre pertencia ao Peru.” Só em parte. O Peru reivindicava áreas do oeste e do sul, mas o tratado internacional que dava a região a outro país era com a Bolívia.

Só em parte. O Peru reivindicava áreas do oeste e do sul, mas o tratado internacional que dava a região a outro país era com a Bolívia. “A Revolução Acreana foi uma guerra entre Brasil e Bolívia.” Não exatamente. O conflito armado foi travado principalmente por seringueiros e seringalistas brasileiros contra forças bolivianas. O governo brasileiro entrou depois, com ocupação militar e negociação.

Não exatamente. O conflito armado foi travado principalmente por seringueiros e seringalistas brasileiros contra forças bolivianas. O governo brasileiro entrou depois, com ocupação militar e negociação. “Gálvez tornou o Acre brasileiro.” O Estado Independente do Acre foi um capítulo importante, mas teve vida curta e não foi reconhecido pelo Brasil. A incorporação veio só em 1903.

O Estado Independente do Acre foi um capítulo importante, mas teve vida curta e não foi reconhecido pelo Brasil. A incorporação veio só em 1903. “O Acre virou estado logo após o tratado.” Foram quase seis décadas como território federal antes da autonomia.

Onde conhecer essa história no Acre

Para quem visita o estado ou mora por aqui e quer ver de perto os lugares ligados a esse passado, algumas sugestões:

Porto Acre: onde ficava Puerto Alonso, o posto aduaneiro boliviano que deu início ao conflito.

onde ficava Puerto Alonso, o posto aduaneiro boliviano que deu início ao conflito. Xapuri: cidade onde começou o levante de Plácido de Castro, também conhecida como terra de Chico Mendes.

cidade onde começou o levante de Plácido de Castro, também conhecida como terra de Chico Mendes. Rio Branco: o centro histórico, o Palácio Rio Branco e os museus da capital reúnem acervos sobre a formação do estado. Horários e programação mudam, então vale consultar a Fundação Elias Mansour ou os canais oficiais do governo estadual antes de ir.

o centro histórico, o Palácio Rio Branco e os museus da capital reúnem acervos sobre a formação do estado. Horários e programação mudam, então vale consultar a Fundação Elias Mansour ou os canais oficiais do governo estadual antes de ir. Plácido de Castro: o município, na fronteira com a Bolívia, homenageia o líder da revolução.

Uma dica prática: muitos seringais históricos ficam em áreas rurais ou dentro de reservas extrativistas. Antes de planejar uma visita, procure as secretarias municipais de turismo ou operadores locais credenciados para saber se há acesso aberto ao público e em quais épocas do ano as estradas e rios permitem a viagem.

Perguntas frequentes

O Acre pertencia a qual país antes de ser brasileiro?

À Bolívia, conforme o Tratado de Ayacucho, de 1867. O Peru também reivindicava parte do território.

Quando o Acre passou a ser do Brasil?

Com o Tratado de Petrópolis, assinado em 17 de novembro de 1903. Os limites com o Peru foram definidos em 1909.

Quanto o Brasil pagou pelo Acre?

O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia, cedeu pequenas áreas de terra no Mato Grosso e se comprometeu a construir a ferrovia Madeira-Mamoré, além de garantir direitos de navegação.

Quem foi Plácido de Castro?

Foi um militar gaúcho que liderou os seringueiros na fase decisiva da Revolução Acreana, entre 1902 e 1903. É considerado o principal herói da incorporação do Acre ao Brasil.

Por que tantos brasileiros viviam num território boliviano?

Por causa do ciclo da borracha. Nordestinos, principalmente cearenses, migraram em massa para os seringais da região, que era bem mais fácil de alcançar pelos rios brasileiros do que pelo altiplano boliviano.

Quando o Acre se tornou estado?

Em 1962. Antes disso, desde 1904, era um Território Federal administrado pelo governo central.