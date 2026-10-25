O Acre faz divisa com qual país? Peru e Bolívia na fronteira

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Se você quer saber com qual país o Acre faz divisa, a resposta é: com dois. O estado faz fronteira com o Peru, a oeste e ao sul, e com a Bolívia, a sudeste. Dentro do Brasil, o Acre tem divisa com o Amazonas, ao norte, e com Rondônia, a leste. Por estar nesse canto do mapa, o Acre é um dos estados brasileiros com mais fronteira internacional em proporção ao seu território, e isso marca a história, a economia e a cultura de quem vive aqui.

Mais abaixo você encontra quais municípios acreanos ficam na fronteira, como esses limites foram definidos, quais são as principais passagens entre os países e o que é preciso para atravessar com segurança.

O Acre faz divisa com qual país: Peru e Bolívia

Os dois vizinhos estrangeiros do Acre têm papéis bem diferentes no dia a dia do estado.

Fronteira com o Peru

A divisa com o Peru é a mais extensa. Ela começa no extremo oeste, na região do Vale do Juruá, perto de Mâncio Lima e Marechal Thaumaturgo, e desce pelo sul do estado até chegar a Assis Brasil. Boa parte desse limite passa por floresta densa, cabeceiras de rios e terras indígenas, com pouquíssimo acesso por estrada.

Do lado peruano, as regiões vizinhas são principalmente Ucayali e Madre de Dios. A ligação terrestre mais usada fica em Assis Brasil, que faz fronteira com a cidade peruana de Iñapari.

Fronteira com a Bolívia

A divisa com a Bolívia fica no sudeste do Acre, na região do Alto Acre e do Baixo Acre. Em grande parte, ela é marcada pelo próprio rio Acre e por igarapés da região. O lado boliviano pertence ao departamento de Pando, cuja capital, Cobija, é vizinha direta de Brasiléia e Epitaciolândia.

Essa fronteira é muito mais movimentada no cotidiano: há comércio intenso, gente que mora de um lado e trabalha do outro e famílias com parentes nos dois países.

Com quais estados brasileiros o Acre faz divisa

Muita gente procura “o Acre faz divisa com qual país” querendo, na verdade, entender todos os vizinhos do estado. Dentro do Brasil, são dois:

Amazonas : ao norte, numa faixa longa que acompanha boa parte do território acreano. Municípios como Boca do Acre, Envira, Eirunepé e Guajará, no lado amazonense, mantêm forte relação com cidades do Acre.

: ao norte, numa faixa longa que acompanha boa parte do território acreano. Municípios como Boca do Acre, Envira, Eirunepé e Guajará, no lado amazonense, mantêm forte relação com cidades do Acre. Rondônia: a leste, com ligação pela BR-364, que conecta Rio Branco a Porto Velho e ao restante do país.

Ou seja, o Acre tem quatro vizinhos: dois países e dois estados.

Municípios acreanos que ficam na fronteira

Vários dos 22 municípios do Acre tocam a linha de fronteira. Os mais conhecidos por terem ligação direta com o país vizinho são estes:

Município acreano País vizinho Destaque Assis Brasil Peru e Bolívia Tríplice fronteira; ligação com Iñapari (Peru) e Bolpebra (Bolívia) Brasiléia Bolívia Vizinha de Cobija, com comércio intenso Epitaciolândia Bolívia Também ligada a Cobija por ponte Xapuri Bolívia Fronteira em área de floresta e rio Plácido de Castro Bolívia Vizinha de pequena localidade boliviana, com comércio local Santa Rosa do Purus Peru Isolada por estrada; acesso principal por rio ou avião Marechal Thaumaturgo Peru Extremo oeste, região do Alto Juruá Mâncio Lima Peru Próxima da Serra do Divisor

Outros municípios, como Porto Walter, Jordão e Feijó, também têm parte do território próxima ou encostada no limite com o Peru, mas em áreas remotas, sem passagem terrestre regular.

Assis Brasil: a tríplice fronteira do Acre

O ponto mais curioso do mapa acreano fica em Assis Brasil, no fim da BR-317. Ali se encontram Brasil, Peru e Bolívia, numa tríplice fronteira formada pelos rios Acre e Yaverija. Do lado brasileiro fica Assis Brasil; do lado peruano, Iñapari; e do lado boliviano, a pequena Bolpebra, cujo nome vem justamente de Bolívia, Peru e Brasil.

É também em Assis Brasil que começa, do lado brasileiro, a ligação rodoviária com o Pacífico. A ponte sobre o rio Acre leva a Iñapari, e dali a estrada segue por Puerto Maldonado até Cusco e o litoral peruano. Esse trajeto ficou conhecido como Estrada do Pacífico ou Rodovia Interoceânica e transformou a fronteira em rota de turismo e de transporte de cargas.

Os vizinhos do Acre Peru Oeste e sul. Fronteira mais longa. Passagem principal: Assis Brasil x Iñapari. Bolívia Sudeste. Passagem principal: Brasiléia e Epitaciolândia x Cobija. Amazonas Norte. Divisa estadual extensa, muito ligada aos rios. Rondônia Leste. Ligação rodoviária pela BR-364 até Porto Velho. Tríplice fronteira Brasil, Peru e Bolívia: Assis Brasil, Iñapari e Bolpebra.

Como a fronteira do Acre foi definida

Não dá para entender por que o Acre faz divisa com o Peru e a Bolívia sem lembrar que o território já foi disputado pelos três países.

Da Bolívia para o Brasil

No fim do século XIX, a região era reconhecida como boliviana por tratados anteriores, mas estava ocupada majoritariamente por seringueiros brasileiros, muitos vindos do Nordeste, atraídos pelo ciclo da borracha. A tentativa da Bolívia de controlar a área e arrendá-la a um grupo estrangeiro gerou conflitos que ficaram conhecidos como Revolução Acreana, liderada por José Plácido de Castro.

A questão foi resolvida pela diplomacia com o Tratado de Petrópolis, de 1903. Por ele, o Brasil incorporou o Acre e, em troca, cedeu pequenas áreas, pagou uma indenização e se comprometeu a construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O Barão do Rio Branco, então ministro das Relações Exteriores, conduziu a negociação, e por isso dá nome à capital do estado.

O acordo com o Peru

O Peru também reivindicava parte da região, sobretudo nas bacias do Juruá e do Purus. O impasse foi encerrado pelo Tratado do Rio de Janeiro, de 1909, que fixou os limites entre Brasil e Peru nessa área. Com isso, o desenho atual da fronteira acreana foi consolidado.

O Acre passou a ser Território Federal logo após sua incorporação e só se tornou estado em 1962.

Como a fronteira influencia a vida no Acre

A posição de fronteira aparece em quase tudo no estado:

Comércio: Cobija tem zona franca comercial e atrai brasileiros em busca de eletrônicos, roupas e outros produtos. O movimento também é grande no sentido oposto, com bolivianos comprando em Brasiléia e Epitaciolândia.

Cobija tem zona franca comercial e atrai brasileiros em busca de eletrônicos, roupas e outros produtos. O movimento também é grande no sentido oposto, com bolivianos comprando em Brasiléia e Epitaciolândia. Idioma: nas cidades de fronteira, o espanhol é ouvido com frequência, e muita gente transita entre os dois idiomas com facilidade.

nas cidades de fronteira, o espanhol é ouvido com frequência, e muita gente transita entre os dois idiomas com facilidade. Culinária: pratos e ingredientes peruanos e bolivianos aparecem em restaurantes e feiras, sobretudo no Alto Acre.

pratos e ingredientes peruanos e bolivianos aparecem em restaurantes e feiras, sobretudo no Alto Acre. Educação: muitos estudantes brasileiros fazem cursos superiores, principalmente de medicina, na Bolívia e no Peru, e estudantes estrangeiros também vêm ao Acre.

muitos estudantes brasileiros fazem cursos superiores, principalmente de medicina, na Bolívia e no Peru, e estudantes estrangeiros também vêm ao Acre. Povos indígenas: vários povos têm parentes dos dois lados da linha, já que a fronteira foi traçada sobre territórios ocupados por eles muito antes dos tratados.

O que é preciso para atravessar a fronteira

Quem visita o Acre muitas vezes aproveita para conhecer Cobija ou seguir pela Estrada do Pacífico até Cusco. Alguns cuidados evitam dor de cabeça:

Documento de identidade: brasileiros costumam poder entrar no Peru e na Bolívia com carteira de identidade em bom estado, por causa dos acordos do Mercosul, ou com passaporte. Documentos muito antigos, rasurados ou com foto desatualizada podem ser recusados. Confira as regras atualizadas no portal do Itamaraty ou com o consulado do país de destino. Registro migratório: para uma compra rápida em Cobija, o trânsito costuma ser livre na área urbana de fronteira. Para seguir viagem para o interior do Peru ou da Bolívia, é preciso passar pela imigração dos dois lados e registrar a saída e a entrada. Vacinas: a vacina contra a febre amarela é recomendada para quem circula pela Amazônia. Tenha o comprovante, de preferência o certificado internacional, e consulte a unidade de saúde ou a Anvisa sobre exigências vigentes. Veículo próprio: quem atravessa de carro precisa de documentos do veículo em dia e, em geral, de seguro obrigatório exigido pelo país vizinho. As exigências mudam, então informe-se na aduana e nos consulados antes de sair. Dinheiro: leve parte em moeda local (sol peruano ou boliviano) e confira a cotação em casas de câmbio autorizadas. O real é aceito em parte do comércio de fronteira, mas nem sempre com boa taxa. Cota de compras: compras no exterior estão sujeitas a limites de isenção e regras da Receita Federal na volta. Consulte as regras vigentes antes de exagerar nas sacolas.

Erros comuns sobre as divisas do Acre

Achar que o Acre faz fronteira só com a Bolívia. A história da Revolução Acreana deixou a Bolívia muito presente na memória, mas a fronteira com o Peru é mais longa.

A história da Revolução Acreana deixou a Bolívia muito presente na memória, mas a fronteira com o Peru é mais longa. Confundir divisa com fronteira. Na linguagem comum, as duas palavras se misturam. Tecnicamente, costuma-se usar “divisa” para os limites entre estados (Amazonas e Rondônia) e “fronteira” para os limites com outros países (Peru e Bolívia).

Na linguagem comum, as duas palavras se misturam. Tecnicamente, costuma-se usar “divisa” para os limites entre estados (Amazonas e Rondônia) e “fronteira” para os limites com outros países (Peru e Bolívia). Imaginar que toda a fronteira tem estrada. Na maior parte do limite com o Peru, a fronteira atravessa floresta fechada, sem acesso terrestre. As passagens rodoviárias se concentram no Alto Acre.

Na maior parte do limite com o Peru, a fronteira atravessa floresta fechada, sem acesso terrestre. As passagens rodoviárias se concentram no Alto Acre. Esquecer a imigração ao seguir viagem. Quem passa de Cobija ou Iñapari para o interior sem registro migratório pode ter problemas em fiscalizações e na volta ao Brasil.

Dicas para conhecer a fronteira acreana

Para um bate-volta, Brasiléia e Epitaciolândia ficam a poucas horas de Rio Branco pela BR-317 e permitem visitar Cobija no mesmo dia.

Em Assis Brasil, vale ver de perto o encontro dos três países e a ponte que leva ao Peru.

Se a ideia é ir até Cusco por terra, planeje com calma: a estrada sobe a cordilheira dos Andes, e a mudança brusca de altitude exige atenção à saúde e paradas para aclimatação.

No Vale do Juruá, o Parque Nacional da Serra do Divisor fica colado à fronteira com o Peru e é um dos lugares mais bonitos do estado. O acesso costuma ser por rio, a partir de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Na época das chuvas, estradas e rios mudam muito. Consulte as condições das rodovias e a previsão antes de viajar.

Perguntas frequentes

O Acre faz divisa com qual país?

O Acre faz fronteira com dois países: o Peru, a oeste e ao sul, e a Bolívia, a sudeste.

Quais estados brasileiros fazem divisa com o Acre?

Dois: o Amazonas, ao norte, e Rondônia, a leste.

Onde fica a tríplice fronteira do Acre?

Em Assis Brasil, no sul do estado, onde se encontram Brasil, Peru e Bolívia. As cidades vizinhas são Iñapari, no Peru, e Bolpebra, na Bolívia.

Qual cidade boliviana fica ao lado de Brasiléia?

Cobija, capital do departamento de Pando. Ela é vizinha de Brasiléia e de Epitaciolândia e conhecida pela zona franca comercial.

Preciso de passaporte para ir do Acre ao Peru ou à Bolívia?

Em geral, brasileiros podem entrar nesses países com carteira de identidade em bom estado ou com passaporte. Como as regras podem mudar, confirme antes no Itamaraty ou no consulado do país de destino.

Por que o Acre já pertenceu à Bolívia?

Tratados do século XIX reconheciam a região como boliviana, mas ela foi ocupada por seringueiros brasileiros. Depois da Revolução Acreana, o Tratado de Petrópolis, de 1903, passou o território para o Brasil.