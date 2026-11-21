Cruzeiro do Sul fica no extremo oeste do Acre, no Vale do Juruá, às margens do rio Juruá, perto da divisa com o Amazonas e da fronteira com o Peru. Fica a cerca de 640 km de Rio Branco pela rodovia BR-364, ou a pouco mais de uma hora de voo, e é a segunda maior cidade do estado.

Fundada em 1904, a cidade é o principal centro urbano do Juruá e serve de base para quem visita o Parque Nacional da Serra do Divisor. Atenção: existem outros municípios chamados Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Este guia trata da cidade acreana.

Item Cruzeiro do Sul (AC) Localização Extremo oeste do Acre, Vale do Juruá Rio principal Rio Juruá, afluente do Solimões Distância de Rio Branco Cerca de 640 km pela BR-364 Acesso aéreo Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul (código CZS) Fundação 28 de setembro de 1904, por Gregório Thaumaturgo de Azevedo Vizinhos no Acre Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Tarauacá Vizinho no Amazonas Guajará (AM) Fuso horário UTC-5, duas horas a menos que Brasília População atualizada Consulte o IBGE Cidades

Onde fica Cruzeiro do Sul no mapa do Acre?

No mapa, Cruzeiro do Sul aparece no canto oeste do Acre, na região que o estado chama de Regional do Juruá. É o lado oposto ao de Rio Branco, que fica no leste, no Vale do Acre. Entre as duas cidades a BR-364 atravessa o estado quase inteiro, passando por Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá.

O município fica numa área de floresta amazônica cortada por rios e igarapés. A sede urbana ocupa terrenos mais altos junto ao rio Juruá, e por isso a cidade tem ruas em ladeira e vistas para o vale. A confluência com o rio Moa, que desce da Serra do Divisor, fica próxima. Esse rio é uma das principais referências naturais da região.

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O que é o Vale do Juruá

Vale do Juruá é o nome da bacia do rio Juruá dentro do Acre, que reúne os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Em várias divisões regionais, Tarauacá e Feijó também entram no Juruá ampliado, por causa dos rios Tarauacá e Envira. Cruzeiro do Sul funciona como polo de comércio, saúde, educação e transporte para toda essa área, inclusive para cidades do sul do Amazonas.

Como chegar em Cruzeiro do Sul, Acre

Dá para chegar em Cruzeiro do Sul de avião, pela BR-364 ou de barco pelo rio Juruá. O avião é o mais rápido, a estrada é a opção de quem quer viajar de carro ou ônibus, e o barco é usado sobretudo por moradores das comunidades ribeirinhas e de cidades do Amazonas.

3 formas de chegar a Cruzeiro do Sul Avião Voo saindo de Rio Branco, pouco mais de 1 hora. Conexões para outras capitais. BR-364 Cerca de 640 km desde Rio Branco. Viagem longa; condições variam com as chuvas. Barco Pelo rio Juruá, ligando comunidades e cidades do Amazonas. Leva dias.

De avião

O Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul recebe voos regulares, em geral com saída de Rio Branco e conexões para Brasília, Porto Velho e outras capitais. As companhias, a frequência dos voos e os preços mudam conforme a época. Por isso, confira direto nos sites das empresas aéreas ou nas informações da ANAC. O aeroporto fica perto da área urbana, e dá para chegar ao centro de táxi ou de carro de aplicativo, quando houver.

Pela BR-364

A BR-364 liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul e é a única ligação rodoviária do Juruá com o resto do país. A viagem costuma durar entre 10 e 14 horas de carro ou ônibus, dependendo do estado da pista, das paradas e da época do ano. Há linhas de ônibus intermunicipais entre as duas cidades, com horários e tarifas que podem ser conferidos na rodoviária de Rio Branco.

No período de chuvas, chamado na região de inverno amazônico, que vai mais ou menos de novembro a abril, alguns trechos sofrem com buracos, atoleiros e interdições. Antes de sair, consulte os boletins do DNIT e da Polícia Rodoviária Federal sobre a situação da estrada.

A BR-364 é a única ligação rodoviária entre o Vale do Juruá e Rio Branco, por isso vale planejar a viagem conforme as chuvas.

De barco pelo rio Juruá

O rio Juruá corre para o norte, entra no Amazonas e deságua no Solimões, e por isso é uma via histórica de ligação com Manaus. Hoje o transporte fluvial atende principalmente comunidades ribeirinhas, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de cidades amazonenses como Guajará e Ipixuna. Viagens longas podem durar vários dias e dependem do nível do rio.

Checklist para a viagem

Época: o verão amazônico, de maio a outubro, costuma ter estrada em melhores condições e rios mais baixos, bons para praias fluviais.

o verão amazônico, de maio a outubro, costuma ter estrada em melhores condições e rios mais baixos, bons para praias fluviais. Fuso horário: o Acre fica duas horas atrás de Brasília. Ajuste os horários de voo, de reservas e de compromissos.

o Acre fica duas horas atrás de Brasília. Ajuste os horários de voo, de reservas e de compromissos. Combustível e paradas: na BR-364 há trechos longos entre as cidades. Abasteça em Sena Madureira, Feijó e Tarauacá.

na BR-364 há trechos longos entre as cidades. Abasteça em Sena Madureira, Feijó e Tarauacá. Saúde: confira a caderneta de vacinação e leve repelente. Procure um posto de saúde antes da viagem para saber das vacinas recomendadas.

confira a caderneta de vacinação e leve repelente. Procure um posto de saúde antes da viagem para saber das vacinas recomendadas. Dinheiro: em comunidades e passeios afastados o sinal de internet pode falhar. Leve algum dinheiro em espécie.

Quais são as cidades vizinhas de Cruzeiro do Sul?

As cidades vizinhas de Cruzeiro do Sul no Acre são Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Tarauacá. No norte, o município faz divisa com o estado do Amazonas, onde fica Guajará, cidade muito ligada a Cruzeiro do Sul pelo comércio e pelos serviços. Mâncio Lima e Rodrigues Alves estão a poucos quilômetros e formam com Cruzeiro do Sul uma pequena rede urbana no oeste do estado.

Município vizinho Estado Ligação com Cruzeiro do Sul Mâncio Lima Acre Estrada curta; porta de entrada da Serra do Divisor Rodrigues Alves Acre Acesso por estrada e ponte sobre o Juruá Porto Walter Acre Acesso principal por rio ou avião Tarauacá Acre Pela BR-364, no sentido de Rio Branco Guajará Amazonas Estrada; usa muitos serviços de Cruzeiro do Sul

Os limites oficiais e as áreas de cada município estão no IBGE, que também publica mapas municipais. Por ficar no oeste, Cruzeiro do Sul é também a cidade grande mais próxima da fronteira com o Peru, mas o território peruano faz divisa diretamente com municípios como Mâncio Lima e Marechal Thaumaturgo.

Qual é a história de Cruzeiro do Sul, no Acre?

Cruzeiro do Sul foi fundada em 28 de setembro de 1904 pelo coronel Gregório Thaumaturgo de Azevedo, primeiro prefeito do Departamento do Alto Juruá. Na época, o Acre tinha acabado de ser incorporado ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis, de 1903, e o governo federal dividiu o território em departamentos administrados por prefeitos nomeados.

O nome é uma homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul, símbolo presente na bandeira brasileira e muito usado para afirmar a soberania nacional na região recém-incorporada. A cidade foi a sede do Departamento do Alto Juruá até a unificação administrativa do território do Acre, em 1920, quando a capital ficou concentrada em Rio Branco.

Por que é chamada de cidade planejada da Amazônia

Cruzeiro do Sul costuma ser lembrada como uma das primeiras cidades planejadas da Amazônia porque Thaumaturgo de Azevedo definiu o traçado urbano antes da ocupação. Ele escolheu um terreno alto, protegido das cheias do Juruá, com ruas e praças organizadas. Esse desenho inicial ainda aparece no centro histórico, onde ficam a praça principal e a Catedral de Nossa Senhora da Glória.

Borracha, autonomia e farinha

Como todo o Acre, a cidade cresceu com o ciclo da borracha, recebendo seringueiros nordestinos e comerciantes ligados aos seringais do Juruá. No começo do século XX, Cruzeiro do Sul também foi palco de movimentos autonomistas que reclamavam mais participação dos moradores no governo do território. Com a decadência da borracha, a agricultura ganhou peso, e a farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul virou marca regional, reconhecida com indicação geográfica pelo INPI.

A farinha de Cruzeiro do Sul tem indicação geográfica reconhecida pelo INPI e é um dos produtos mais famosos do Juruá.

Quais são os bairros de Cruzeiro do Sul?

Entre os bairros mais conhecidos de Cruzeiro do Sul estão o Centro, Aeroporto Velho, Miritizal, João Alves, Cruzeirinho e Várzea. O Centro reúne comércio, bancos, a catedral e a orla do Juruá. Os bairros mais novos cresceram em direção à BR-364 e ao aeroporto. A lista oficial e atualizada de bairros, com seus limites, fica com a prefeitura municipal, que é o canal certo para conferir endereços e zoneamento.

O que fazer em Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul é o ponto de partida do turismo de natureza no oeste do Acre, principalmente para o Parque Nacional da Serra do Divisor, acessado por Mâncio Lima e pelo rio Moa. As visitas ao parque têm regras de acesso e condutores credenciados. As informações oficiais ficam com o ICMBio, órgão que administra a unidade.

Centro histórico: a Catedral de Nossa Senhora da Glória e a praça em frente marcam o traçado original da cidade.

a Catedral de Nossa Senhora da Glória e a praça em frente marcam o traçado original da cidade. Orla do Juruá: bom lugar para ver o movimento de barcos e o pôr do sol sobre o rio, sobretudo no fim da tarde.

bom lugar para ver o movimento de barcos e o pôr do sol sobre o rio, sobretudo no fim da tarde. Mercado e casas de farinha: dá para provar e comprar a farinha de Cruzeiro do Sul e conhecer como ela é produzida.

dá para provar e comprar a farinha de Cruzeiro do Sul e conhecer como ela é produzida. Balneários e igarapés: no verão amazônico surgem praias fluviais e áreas de banho nos arredores.

no verão amazônico surgem praias fluviais e áreas de banho nos arredores. Serra do Divisor: cachoeiras, trilhas e a única área serrana do Acre, numa viagem de barco a partir de Mâncio Lima.

Cruzeiro do Sul (AC) não é Cruzeiro do Sul (RS) nem (PR)

Quem procura onde fica Cruzeiro do Sul pode cair em outras cidades com o mesmo nome. Além da cidade acreana, há Cruzeiro do Sul no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, e Cruzeiro do Sul no noroeste do Paraná. Existe ainda a cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo, e a Universidade Cruzeiro do Sul, instituição de ensino paulista que não tem relação com o município do Acre.

Nome Estado Região Cruzeiro do Sul Acre Vale do Juruá, extremo oeste Cruzeiro do Sul Rio Grande do Sul Vale do Taquari Cruzeiro do Sul Paraná Noroeste paranaense Cruzeiro São Paulo Vale do Paraíba

Ao comprar passagens, use o código do aeroporto, CZS, e confira a sigla do estado (AC) em reservas de hotel e envios pelos Correios. Isso evita trocas que podem custar caro, já que as cidades ficam a milhares de quilômetros umas das outras.

Perguntas frequentes sobre Cruzeiro do Sul

Onde fica a cidade de Cruzeiro do Sul?

Fica no extremo oeste do Acre, no Vale do Juruá, às margens do rio Juruá. Está perto da divisa com o Amazonas e da fronteira com o Peru, a cerca de 640 km de Rio Branco pela BR-364.

Qual a distância entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul?

São cerca de 640 km por rodovia, pela BR-364, numa viagem que costuma levar de 10 a 14 horas. De avião, o trajeto leva pouco mais de uma hora.

Quais cidades fazem divisa com Cruzeiro do Sul?

No Acre, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Tarauacá. No Amazonas, o principal vizinho é Guajará. Os limites oficiais podem ser conferidos nos mapas do IBGE.

Qual a melhor época para visitar Cruzeiro do Sul?

O verão amazônico, de maio a outubro, costuma ser a melhor época, com menos chuva, estrada mais firme e praias fluviais. No período chuvoso, de novembro a abril, rios e cachoeiras ficam mais cheios, mas a BR-364 pode ter trechos complicados.

Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do Acre?

Sim. Cruzeiro do Sul é a segunda cidade mais populosa do estado, atrás apenas de Rio Branco. Os números atualizados de população estão no IBGE Cidades.

Por que a cidade se chama Cruzeiro do Sul?

O nome homenageia a constelação do Cruzeiro do Sul, símbolo nacional escolhido na fundação, em 1904, logo depois da incorporação do Acre ao Brasil.