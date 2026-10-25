Acre fica em qual região do Brasil? Localização e fronteiras

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O Acre fica na Região Norte do Brasil. É o estado mais a oeste do país, no coração da Amazônia, e faz divisa com o Amazonas ao norte e Rondônia a leste. Também tem fronteira internacional com o Peru, a oeste e ao sul, e com a Bolívia, a sudeste. A capital é Rio Branco, e todo o território está dentro do bioma Amazônia e da Amazônia Legal.

Essa resposta curta costuma levantar outras perguntas. Por que o Acre é do Norte e não do Centro-Oeste? Qual é o fuso horário? Como o estado se divide por dentro? E como uma área que pertencia à Bolívia acabou brasileira? Abaixo estão as respostas, com o que interessa a quem estuda, vai viajar ou quer entender melhor o estado.

Acre fica em qual região do Brasil: a resposta oficial

O Brasil é dividido em cinco grandes regiões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa é a divisão oficial usada em estatísticas, livros didáticos e no planejamento público. Nela, o Acre aparece na Região Norte, junto com outros seis estados:

Acre (capital: Rio Branco)

Amazonas (capital: Manaus)

Amapá (capital: Macapá)

Pará (capital: Belém)

Rondônia (capital: Porto Velho)

Roraima (capital: Boa Vista)

Tocantins (capital: Palmas)

A Região Norte é a maior do país em área e a menos povoada em densidade demográfica. É marcada pela floresta amazônica, por grandes bacias hidrográficas e por muitas fronteiras internacionais. O Acre tem todas essas características.

Região Norte, Amazônia Legal e bioma Amazônia: não é tudo a mesma coisa

Uma confusão comum é tratar como sinônimos três recortes diferentes:

Região Norte : divisão regional do IBGE, formada pelos sete estados listados acima.

: divisão regional do IBGE, formada pelos sete estados listados acima. Amazônia Legal : área definida em lei para fins de planejamento e incentivos econômicos. Inclui todos os estados do Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão.

: área definida em lei para fins de planejamento e incentivos econômicos. Inclui todos os estados do Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão. Bioma Amazônia: recorte ecológico, baseado no tipo de vegetação. Ultrapassa as fronteiras do Brasil e não coincide exatamente com os limites dos estados.

O Acre está nos três ao mesmo tempo: faz parte da Região Norte, integra a Amazônia Legal e tem praticamente todo o território coberto pelo bioma amazônico.

Onde fica o Acre no mapa: limites e fronteiras

No mapa, procure o Acre no canto sudoeste da Região Norte, na ponta oeste do Brasil. Ele parece encaixado entre o Amazonas e os vizinhos andinos. Os limites são:

Direção Vizinho Tipo de limite Norte Amazonas Divisa estadual Leste Rondônia Divisa estadual Sudeste Bolívia Fronteira internacional Sul e oeste Peru Fronteira internacional

A posição na fronteira explica muito da vida no estado. Municípios como Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil convivem diariamente com cidades bolivianas e peruanas. O comércio, o turismo e as famílias atravessam a linha de fronteira com frequência. Em Assis Brasil fica o ponto de encontro entre Brasil, Peru e Bolívia, conhecido como tríplice fronteira.

O ponto mais ocidental do Brasil

O extremo oeste do território brasileiro está no Acre, na Serra do Divisor, no município de Mâncio Lima, perto da nascente do rio Moa. A região é protegida pelo Parque Nacional da Serra do Divisor, uma das áreas de maior biodiversidade da Amazônia. Os livros didáticos costumam citar esse ponto quando falam dos extremos do país.

Dados básicos do Acre

Para entender a localização, ajuda conhecer alguns números gerais do estado. Os valores de população e área são revisados pelo IBGE de tempos em tempos. Para dados atualizados, consulte o site do instituto.

Acre em um olhar Região Norte Capital Rio Branco Municípios 22 Vizinhos no Brasil Amazonas e Rondônia Países vizinhos Peru e Bolívia Fuso horário 2 horas a menos que Brasília Bioma Amazônia Vale com mais municípios Vale do Acre e Vale do Juruá Virou estado em 1962

O Censo de 2022 do IBGE contou pouco mais de 830 mil habitantes no Acre, e a área do estado fica perto de 164 mil km². Grande parte da população vive em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, as duas maiores cidades.

Fuso horário: por que o relógio é diferente no Acre

O Acre usa o fuso UTC-5, duas horas a menos que o horário de Brasília. Quando é meio-dia no Distrito Federal, são 10h da manhã em Rio Branco. É o fuso mais a oeste do Brasil continental, e ele se aplica também a uma parte do sudoeste do Amazonas.

Esse detalhe faz diferença na prática:

Provas e concursos nacionais : os horários costumam ser divulgados no horário de Brasília. Faça a conversão com antecedência.

: os horários costumam ser divulgados no horário de Brasília. Faça a conversão com antecedência. Voos : os horários de chegada e partida aparecem no fuso local do aeroporto. Isso confunde quem tem conexão em outras capitais.

: os horários de chegada e partida aparecem no fuso local do aeroporto. Isso confunde quem tem conexão em outras capitais. Transmissões ao vivo: jogos e programas que começam às 21h em Brasília vão ao ar às 19h no Acre.

O fuso do estado já foi alterado no passado e depois voltou ao padrão de duas horas. Se você precisa de precisão para um compromisso oficial, confira a hora legal no site do Observatório Nacional.

Como o Acre se divide por dentro

O Acre tem 22 municípios. Para entender a geografia interna, o melhor caminho é acompanhar os rios, que por muito tempo foram as principais vias de transporte. Tradicionalmente, o estado é dividido em dois grandes vales.

Vale do Acre

Fica na porção leste, onde estão Rio Branco e a maior parte da população. Inclui as bacias dos rios Acre e Purus. Ali estão cidades como Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Sena Madureira e Assis Brasil.

Vale do Juruá

Ocupa a porção oeste. O principal centro urbano é Cruzeiro do Sul, e a região reúne municípios como Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá e Feijó. É a área da Serra do Divisor e de várias terras indígenas.

Para fins administrativos, o governo estadual também usa as chamadas regionais de desenvolvimento: Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá. Os nomes repetem os rios, e isso mostra o peso da hidrografia na organização do território.

Como o Acre passou a fazer parte do Brasil

Parte da curiosidade sobre a localização do Acre vem da sua história. O estado foi o último grande território incorporado ao Brasil. Até o fim do século XIX, a maior parte da área era reconhecida como boliviana por tratados internacionais.

Na prática, quem ocupava a região eram sobretudo seringueiros brasileiros, muitos deles migrantes do Nordeste. Eles foram atraídos pela borracha, muito valorizada no mercado internacional. A tentativa da Bolívia de controlar e tributar a área gerou conflitos e levou à Revolução Acreana, liderada por José Plácido de Castro.

A questão foi resolvida pela diplomacia, com o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903 sob a condução do Barão do Rio Branco. O Brasil recebeu o território em troca de compensações à Bolívia, entre elas pagamento em dinheiro, cessão de pequenas áreas e o compromisso de construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Os limites com o Peru foram definidos depois, em acordo de 1909.

O Acre foi primeiro um território federal, administrado pela União. Só em 1962 foi elevado à categoria de estado. Muitos nomes de municípios homenageiam personagens desse período, como Plácido de Castro e Assis Brasil. O nome da capital, Rio Branco, também vem daí.

Clima e paisagem: o que esperar de uma região amazônica

Por estar na Região Norte e na Amazônia, o Acre tem clima equatorial quente e úmido, com muita chuva em boa parte do ano. Há duas estações bem marcadas:

Período chuvoso : de modo geral entre o fim do ano e o início do seguinte. É a época de rios cheios e, em alguns anos, de enchentes em cidades ribeirinhas.

: de modo geral entre o fim do ano e o início do seguinte. É a época de rios cheios e, em alguns anos, de enchentes em cidades ribeirinhas. Período mais seco: no meio do ano. As estradas ficam melhores, e a fumaça das queimadas pode aparecer em algumas épocas.

Um fenômeno típico do estado é a friagem. Massas de ar frio vindas do sul derrubam a temperatura de forma brusca por alguns dias, algo que surpreende quem imagina a Amazônia sempre quente. Os períodos exatos variam de ano para ano. Para planejar uma viagem, consulte a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Como chegar ao Acre

A distância dos grandes centros do Sudeste e do Nordeste é considerável. Quem viaja precisa planejar o deslocamento com cuidado:

Avião: é a forma mais usada. Rio Branco e Cruzeiro do Sul têm aeroportos, e os voos costumam ter conexão em Brasília ou em outras capitais. Rodovia BR-364: liga Rondônia ao Acre, passando por Rio Branco, e segue até o Vale do Juruá. Alguns trechos podem ficar difíceis no período chuvoso. Rodovia BR-317: sai da região de Rio Branco em direção à fronteira, em Assis Brasil. Ali se conecta à chamada Estrada do Pacífico, rumo ao Peru. Rios: em várias comunidades e alguns municípios isolados, o barco ainda é o principal meio de transporte.

As condições das estradas e a oferta de voos mudam com frequência. Antes de viajar, confira informações atualizadas com as companhias aéreas e com os órgãos responsáveis pelas rodovias.

Erros comuns sobre a localização do Acre

Dizer que o Acre é do Centro-Oeste : ele faz divisa com Rondônia e fica perto de Mato Grosso, mas pela divisão do IBGE pertence à Região Norte.

: ele faz divisa com Rondônia e fica perto de Mato Grosso, mas pela divisão do IBGE pertence à Região Norte. Confundir com Rondônia ou Amazonas : são vizinhos, mas são estados diferentes. Rondônia fica a leste e o Amazonas ao norte.

: são vizinhos, mas são estados diferentes. Rondônia fica a leste e o Amazonas ao norte. Achar que o Acre faz fronteira com a Colômbia ou a Venezuela : os únicos países vizinhos do Acre são Peru e Bolívia.

: os únicos países vizinhos do Acre são Peru e Bolívia. Esquecer o fuso horário : tratar o horário do Acre como igual ao de Brasília é um erro frequente, sobretudo em provas e reuniões on-line.

: tratar o horário do Acre como igual ao de Brasília é um erro frequente, sobretudo em provas e reuniões on-line. Repetir a piada de que “o Acre não existe”: a brincadeira é antiga, mas o estado tem história própria, cultura rica e um papel importante na proteção da floresta.

Por que vale conhecer o Acre

Saber em que região o Acre fica é o primeiro passo. Conhecer o estado de perto é outra coisa. Em Rio Branco, a Gameleira e o calçadão às margens do rio Acre contam a origem da cidade. Xapuri guarda a memória de Chico Mendes e do movimento dos seringueiros. No Vale do Juruá, a Serra do Divisor reúne cachoeiras, mirantes e rios de águas claras.

Há ainda os geoglifos, grandes desenhos geométricos escavados no solo por povos antigos. Ficaram visíveis com o desmatamento e hoje são estudados por arqueólogos. A cultura dos povos indígenas, a culinária com tacacá, baixaria e farinha de Cruzeiro do Sul, e as tradições ligadas ao Santo Daime completam um retrato que vai muito além do mapa.

Perguntas frequentes

O Acre fica na Região Norte ou no Centro-Oeste?

Na Região Norte. Pela divisão oficial do IBGE, o Acre pertence ao Norte, junto com Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Quais estados e países fazem fronteira com o Acre?

No Brasil, o Acre faz divisa com o Amazonas, ao norte, e com Rondônia, a leste. No exterior, faz fronteira com o Peru, a oeste e ao sul, e com a Bolívia, a sudeste.

Qual é a capital do Acre?

Rio Branco, a cidade mais populosa do estado. Ela fica às margens do rio Acre, no Vale do Acre, na porção leste do território.

Quantas horas o Acre tem de diferença para Brasília?

Duas horas a menos. Quando são 12h em Brasília, são 10h no Acre. Para compromissos oficiais, confira sempre a hora legal no Observatório Nacional.

Desde quando o Acre é brasileiro?

O território foi incorporado ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis, em 1903, depois da Revolução Acreana. Foi território federal por décadas e se tornou estado em 1962.

O Acre é o ponto mais a oeste do Brasil?

Sim. O extremo oeste do país fica na Serra do Divisor, em Mâncio Lima, perto da nascente do rio Moa, área protegida pelo Parque Nacional da Serra do Divisor.