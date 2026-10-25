Qual é o bioma da Amazônia? Características, clima e o Acre

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Qual é o bioma da Amazônia? A resposta curta: o próprio bioma Amazônia, que é uma floresta tropical úmida, também chamada de floresta equatorial ou floresta ombrófila. É o maior bioma do Brasil e ocupa quase metade do território nacional. O clima é quente e chuvoso o ano todo, a vegetação é densa e cheia de camadas, e a maior bacia hidrográfica do planeta corta tudo isso. Nada de cerrado, caatinga ou campo: na classificação oficial dos biomas brasileiros, a Amazônia é um bioma à parte, com nome próprio.

Agora, essa resposta simples esconde bastante coisa. A Amazônia não é uma mata igual de ponta a ponta. Tem floresta de terra firme, mata que fica alagada parte do ano, manchas de vegetação baixa sobre areia branca e até enclaves de savana. Também é comum confundir o bioma com a Amazônia Legal ou com a Bacia Amazônica, que são recortes diferentes. A seguir você entende cada parte disso, com atenção especial para o Acre, que fica inteiro dentro do bioma.

O que é bioma e por que a Amazônia é um bioma próprio

Bioma é um conjunto grande de ecossistemas parecidos, que dividem o mesmo tipo de clima, vegetação, solo e história geológica. É isso que dá uma identidade reconhecível à paisagem. No Brasil, o IBGE reconhece seis biomas continentais:

Amazônia : floresta tropical úmida, no norte e em parte do centro-oeste;

: floresta tropical úmida, no norte e em parte do centro-oeste; Cerrado : savana tropical, no Brasil central;

: savana tropical, no Brasil central; Mata Atlântica : florestas tropicais ao longo do litoral e de parte do interior;

: florestas tropicais ao longo do litoral e de parte do interior; Caatinga : vegetação seca e adaptada à estiagem, no semiárido nordestino;

: vegetação seca e adaptada à estiagem, no semiárido nordestino; Pantanal : planície que alaga, no centro-oeste;

: planície que alaga, no centro-oeste; Pampa: campos do sul do Rio Grande do Sul.

A Amazônia ganha um bioma só seu porque junta coisas que não aparecem juntas em nenhum outro lugar do país: calor constante, chuva abundante, floresta alta e fechada e uma rede de rios gigantesca. Na classificação mundial, ela entra no grupo das florestas tropicais úmidas, o mesmo da bacia do Congo, na África, e de partes do Sudeste Asiático. Mesmo assim, é a maior floresta tropical contínua do mundo.

Características principais do bioma Amazônia

Clima equatorial: quente e úmido

O clima que predomina é o equatorial. As temperaturas médias ficam altas e mudam pouco ao longo do ano, e a umidade do ar é elevada. Chove muito, mas não do mesmo jeito em todo lugar. Na maior parte da região, existem duas estações bem definidas para quem vive lá:

Inverno amazônico : o período chuvoso, quando os rios enchem;

: o período chuvoso, quando os rios enchem; Verão amazônico: o período mais seco, quando os rios baixam e aparecem praias de areia nas margens.

No sul e no sudoeste do bioma, onde fica o Acre, a estação seca costuma ser mais marcada. Lá também acontece a friagem: massas de ar frio que vêm do sul do continente e derrubam a temperatura de repente por alguns dias. Quem visita a região no meio do ano estranha. Se você vai viajar, confira a previsão nos serviços oficiais de meteorologia, porque isso muda bastante de um ano para outro.

Vegetação densa e em camadas

A floresta amazônica se organiza em andares. Em cima ficam as árvores emergentes, que passam do dossel e podem ser bem altas, como a samaúma e a castanheira. Logo abaixo vem o dossel, uma copa contínua que segura boa parte da luz do sol. Mais embaixo estão o sub-bosque e o chão da mata, sombreado e úmido, coberto de folhas em decomposição.

Isso explica por que o interior da floresta é mais fresco e escuro do que se imagina, mesmo em dia de sol forte. E explica também a enorme quantidade de plantas que vivem sobre outras, como bromélias, orquídeas e cipós, disputando a luz.

Solos pobres, floresta rica

Muita gente acha que uma floresta tão exuberante só pode estar em cima de um solo muito fértil. Na maior parte da Amazônia, é o contrário. Os solos costumam ser antigos, lavados pela chuva e pobres em nutrientes. A floresta se sustenta pela ciclagem de nutrientes: folhas, galhos e animais mortos se decompõem rápido no calor úmido, e as raízes, junto com fungos, reaproveitam esses nutrientes quase na hora.

Por isso, quando a mata é derrubada, o solo perde fertilidade depressa. Esse é um dos motivos pelos quais áreas desmatadas para pasto ou lavoura muitas vezes se degradam em poucos anos.

Rios por todo lado

A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do planeta, e o rio Amazonas é o mais volumoso do mundo. Os rios ditam o ritmo da vida: são estradas, fonte de alimento e referência de calendário. Costumam ser divididos em três tipos, de acordo com a cor da água:

Águas brancas (barrentas): carregam muito sedimento dos Andes, como o Solimões, o Madeira, o Purus e o Juruá;

(barrentas): carregam muito sedimento dos Andes, como o Solimões, o Madeira, o Purus e o Juruá; Águas pretas : escuras por causa da matéria orgânica dissolvida, como o rio Negro;

: escuras por causa da matéria orgânica dissolvida, como o rio Negro; Águas claras: mais transparentes, como o Tapajós e o Xingu.

A floresta também mexe com o clima de lugares distantes. A água que as árvores transpiram vira vapor, que os ventos levam para outras regiões do continente. São os chamados rios voadores, ligados ao regime de chuvas em áreas do centro-sul do Brasil.

Os principais ecossistemas dentro do bioma

Dentro do bioma, a floresta assume formas diferentes. Conhecer essas formas ajuda a entender por que a resposta para “qual é o bioma da Amazônia” é uma só, mas a paisagem muda tanto.

Paisagens do bioma Amazônia Terra firme Não alaga. É a maior parte do bioma. Árvores altas, dossel fechado, muita variedade de espécies. Várzea Alaga na cheia de rios de água branca. O sedimento deixa o solo mais fértil. Igapó Alaga por longos períodos, geralmente às margens de rios de água preta. Solo mais pobre. Campinas e savanas Manchas de vegetação baixa ou aberta, em solos arenosos ou em enclaves de savana. Todos fazem parte do mesmo bioma: o que muda é a relação com a água e o tipo de solo.

Mata de terra firme

Ocupa as áreas mais altas, fora do alcance das cheias. É onde estão as maiores árvores e a maior variedade de espécies vegetais. Quando alguém imagina a “selva amazônica”, normalmente está pensando nessa paisagem.

Várzea e igapó

São as florestas inundáveis. Na várzea, a cheia de rios barrentos deposita sedimentos que renovam a fertilidade do solo. Por isso, as comunidades ribeirinhas costumam plantar nessas áreas durante a vazante. O igapó fica alagado por mais tempo, em geral em rios de água preta. Nesses dois ambientes, peixes entram na floresta durante a cheia e comem frutos e sementes, ajudando a espalhá-los.

Campinaranas, campinas e enclaves de savana

Em solos de areia branca, muito pobres, crescem formações mais baixas e abertas, as campinaranas. Em alguns pontos do bioma também há manchas de savana, parecidas com o Cerrado. Elas não mudam a classificação geral: continuam sendo parte do bioma Amazônia.

Bioma Amazônia, Amazônia Legal e Bacia Amazônica: qual a diferença?

Essa é uma das confusões mais comuns, até em trabalhos escolares. Os três nomes falam de áreas que se sobrepõem, mas que não são iguais.

Termo O que é Critério Bioma Amazônia Área de floresta tropical úmida e ecossistemas associados Natural: clima, vegetação e solo Amazônia Legal Região definida por lei para planejamento e políticas públicas Político-administrativo: inclui os estados do Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão Bacia Amazônica Território drenado pelo rio Amazonas e seus afluentes Hidrográfico: segue os divisores de água Pan-Amazônia Floresta amazônica em todos os países em que ela existe Internacional: inclui Brasil e vizinhos sul-americanos

Na prática, isso significa que a Amazônia Legal abrange áreas de Cerrado (em Mato Grosso e no Tocantins, por exemplo) e até de Pantanal. Já o bioma Amazônia é definido só pelas características naturais. Para conferir os limites exatos e os números atualizados de área, o melhor caminho são os mapas de biomas do IBGE.

Onde fica o bioma Amazônia no Brasil

O bioma cobre todo o Acre, o Amazonas, o Amapá, o Pará, Rondônia e Roraima, além de partes de Mato Grosso, do Maranhão e do Tocantins. Fora do Brasil, a floresta amazônica se estende por Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. O Brasil fica com a maior parte.

O Acre e o bioma Amazônia

Todo o território acreano fica no bioma Amazônia. No sudoeste da floresta, perto dos Andes, o estado tem particularidades que chamam a atenção de pesquisadores e visitantes.

Florestas com bambu : grandes áreas do Acre têm floresta aberta com bambu nativo, o tabocal, uma das marcas da paisagem regional;

: grandes áreas do Acre têm floresta aberta com bambu nativo, o tabocal, uma das marcas da paisagem regional; Florestas com palmeiras : açaí, patauá, buriti e outras palmeiras aparecem com força em várias áreas;

: açaí, patauá, buriti e outras palmeiras aparecem com força em várias áreas; Rios de água branca : o Acre, o Purus, o Juruá, o Iaco e o Tarauacá, entre outros, enchem e vazam ao longo do ano e moldam a vida das cidades;

: o Acre, o Purus, o Juruá, o Iaco e o Tarauacá, entre outros, enchem e vazam ao longo do ano e moldam a vida das cidades; Serra do Divisor : no extremo oeste, perto de Mâncio Lima, o relevo mais acidentado cria ambientes diferentes do resto da planície amazônica;

: no extremo oeste, perto de Mâncio Lima, o relevo mais acidentado cria ambientes diferentes do resto da planície amazônica; Castanheiras e seringueiras: a base histórica do extrativismo acreano, ligada aos seringais, a Chico Mendes e às reservas extrativistas.

Essa ligação com a floresta explica muito da história e da cultura do estado: o ciclo da borracha, os seringueiros, a culinária com tucupi, açaí e peixes de rio, e o turismo de natureza que vem crescendo em lugares como Xapuri e a região do Juruá.

Fauna e biodiversidade

A Amazônia está entre as regiões com mais biodiversidade da Terra. Ali vivem milhares de espécies de árvores, peixes, aves, mamíferos, anfíbios e insetos, e muitas ainda nem foram descritas pela ciência. Entre os animais mais conhecidos estão:

Mamíferos : onça-pintada, anta, preguiça, macacos de várias espécies, boto-cor-de-rosa e ariranha;

: onça-pintada, anta, preguiça, macacos de várias espécies, boto-cor-de-rosa e ariranha; Aves : harpia (gavião-real), araras, tucanos e papagaios;

: harpia (gavião-real), araras, tucanos e papagaios; Peixes : pirarucu, tambaqui, piranhas e uma infinidade de espécies menores;

: pirarucu, tambaqui, piranhas e uma infinidade de espécies menores; Répteis: jacarés, sucuri, tracajá e tartaruga-da-amazônia.

Para ver tudo isso em movimento, vale um bom documentário sobre o bioma:

Ameaças e cuidados com o bioma

As principais pressões sobre a Amazônia são o desmatamento, as queimadas, o garimpo ilegal, a exploração ilegal de madeira e a abertura de estradas sem planejamento. Na estação seca, a fumaça das queimadas piora a qualidade do ar em cidades como Rio Branco e afeta a saúde de quem respira esse ar.

Os números de desmatamento e focos de calor mudam todo ano. Para acompanhar dados confiáveis, consulte os sistemas de monitoramento por satélite do Inpe e os órgãos ambientais estaduais e federais.

Dicas para quem visita a floresta

Contrate guias locais credenciados, principalmente para trilhas e passeios de barco; Prefira a estação seca para trilhas e a cheia para passeios de barco por igapós e várzeas; Leve repelente, roupas leves de manga longa e capa de chuva; Confira as recomendações de vacina com um serviço de saúde antes da viagem; Não alimente animais silvestres e não leve plantas ou bichos da mata; Recolha todo o seu lixo e respeite as regras das unidades de conservação e das terras indígenas.

Erros comuns ao falar do bioma amazônico

Chamar a Amazônia de “pulmão do mundo” : a floresta produz muito oxigênio, mas também consome boa parte dele. A importância maior está no estoque de carbono, na regulação das chuvas e na biodiversidade;

: a floresta produz muito oxigênio, mas também consome boa parte dele. A importância maior está no estoque de carbono, na regulação das chuvas e na biodiversidade; Confundir bioma com Amazônia Legal : como mostrado na tabela, são recortes diferentes;

: como mostrado na tabela, são recortes diferentes; Achar que o solo é fértil : na maior parte do bioma, quem guarda os nutrientes é a própria floresta;

: na maior parte do bioma, quem guarda os nutrientes é a própria floresta; Pensar que é tudo igual : terra firme, várzea, igapó e campinaranas são ambientes bem diferentes;

: terra firme, várzea, igapó e campinaranas são ambientes bem diferentes; Esquecer as pessoas: o bioma é habitado há milhares de anos por povos indígenas, ribeirinhos e extrativistas, que ajudaram a moldar a floresta.

Perguntas frequentes

Qual é o bioma da Amazônia, em uma frase?

É o bioma Amazônia, uma floresta tropical úmida de clima equatorial, com vegetação densa, muita chuva e a maior bacia hidrográfica do planeta.

Floresta Amazônica e bioma Amazônia são a mesma coisa?

Quase. A floresta é a vegetação que predomina, mas o bioma também inclui várzeas, igapós, campinaranas, enclaves de savana, rios e lagos. O bioma é o conjunto. A floresta é a parte principal.

Qual é o maior bioma do Brasil?

A Amazônia. Ela cobre quase metade do território brasileiro. O Cerrado vem em segundo lugar.

O Acre está todo dentro do bioma Amazônia?

Sim. O estado inteiro fica no bioma, com destaque para as florestas com bambu e palmeiras, os rios de água branca e a Serra do Divisor, no extremo oeste.

Qual é o clima do bioma amazônico?

Equatorial, quente e úmido, com muita chuva. Na maior parte da região há um período chuvoso e outro mais seco. No sul e no sudoeste podem ocorrer friagens no meio do ano.

Por que a Amazônia é importante para o resto do Brasil?

Porque ela guarda uma quantidade enorme de carbono, abriga uma biodiversidade única e manda umidade para outras regiões pelos rios voadores. Isso influencia as chuvas em áreas agrícolas e urbanas longe da floresta.