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Sábado, 7 de novembro de 2026

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Enem 2026 no Acre: portões fecham às 11h neste domingo

Primeiro dia do Enem será em 8 de novembro. Confira os horários do Acre, como consultar o local de prova e o que separar antes de sair.

Tiago da Silva CândidoPorTiago da Silva Cândido 2 min de leitura
Ilustração de materiais de estudo, caneta transparente e relógio em ambiente com referência ao Acre
Ilustração editorial original criada com inteligência artificial. Não representa prova ou local real de aplicação.
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Prova começa às 11h30 no horário acreano; endereço de aplicação está no Cartão de Confirmação, acessado com a conta gov.br.

O primeiro domingo do Enem 2026 será amanhã, 8 de novembro. Para quem fará a prova no Acre, a atenção ao relógio precisa começar antes da saída de casa: os portões abrem às 10h e fecham às 11h, no horário local. O início da aplicação está marcado para 11h30.

O Inep reforçou as orientações nesta sexta-feira (6), com horários divulgados pela referência de Brasília. A conversão para o Acre também foi informada na cobertura da mobilização nas escolas estaduais publicada pela A Gazeta do Acre em 4 de novembro. Não é permitida a entrada depois do fechamento dos portões.

Horários do Enem em 8 de novembro

Etapa No Acre Em Brasília
Abertura dos portões 10h 12h
Fechamento dos portões 11h 13h
Início da prova 11h30 13h30
Término da aplicação regular 17h 19h

A tabela converte o horário da aplicação regular divulgado pelo Inep. Participantes com condições específicas de atendimento devem conferir as informações do próprio cartão. A diferença de duas horas também é explicada no nosso guia de localização e fuso de Rio Branco.

Confira o endereço antes de sair

O local de prova está no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. O acesso usa a conta gov.br. O documento informa número de inscrição, data, horário e eventuais atendimentos autorizados, conforme detalhou a Agência Brasil.

Levar o cartão não é obrigatório, mas é uma recomendação do Inep. Verifique o endereço completo e organize o trajeto com antecedência, sem presumir que a aplicação será na escola em que você estuda.

Documento, caneta e eletrônicos

Separe um documento oficial de identificação com foto aceito no edital e caneta esferográfica de tinta preta, com corpo transparente. Documentos digitais com foto previstos nas regras devem ser apresentados nos aplicativos oficiais.

Eletrônicos precisam permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos, conforme as orientações da fiscalização. Não deixe essa organização para depois do início da prova.

O que será cobrado nos dois domingos

Em 8 de novembro, a aplicação inclui redação, Linguagens e Ciências Humanas, com duração regular de cinco horas e meia. Em 15 de novembro, será a vez de Matemática e Ciências da Natureza, com cinco horas de prova, segundo o calendário confirmado pelo Inep.

Imagem: ilustração editorial original criada com inteligência artificial. Não representa prova, cartão de inscrição ou ambiente real do exame.

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