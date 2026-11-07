Como consultar o Diário Oficial do Acre por número ou data

Portal estadual permite consultar edições sem cadastro; número da publicação e calendário ajudam a localizar o arquivo correto.

Para conferir uma publicação citada em notícia, edital ou comunicado, o primeiro passo é encontrar a edição correspondente no portal do Diário Oficial do Estado do Acre. A consulta é gratuita e não exige cadastro, conforme a página de ajuda do serviço.

Há dois caminhos diretos quando você já possui uma referência: informar o número da edição ou selecionar sua data no calendário. Depois, o resultado permite acessar o arquivo em PDF.

Pesquisar pelo número da edição

Abra o portal e localize a área Busque por outras edições. No campo Número, informe a edição procurada. Acione o botão de pesquisa ao lado do campo. Confira a data e a descrição na lista de resultados antes de abrir o arquivo.

Em consulta realizada para este guia, o número 14388 retornou a edição de 6 de novembro de 2026, identificada como Caderno Único. O resultado também informou o tamanho do arquivo. Esse é um exemplo de pesquisa testada, e não uma indicação de que essa continuará sendo a edição mais recente.

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Encontrar uma edição pelo calendário

Se você tem a data, use o calendário exibido na página inicial. Confira o mês e o ano antes de escolher o dia. A interface apresenta os controles de navegação Prev e Next, além do campo Mês/ano.

Ao selecionar 6 de novembro de 2026, a consulta também retornou a edição 14388. Se surgirem várias linhas, compare os dados de cada resultado; não escolha um arquivo apenas por aparecer primeiro.

O que conferir ao acessar o PDF

A lista mostra data, descrição e tamanho. Clique no título da edição para acessar o PDF. No exemplo consultado, o arquivo tinha aproximadamente 24,29 MB, portanto pode levar algum tempo para carregar em uma conexão lenta.

A ajuda oficial do DOE explica que é necessário um leitor de PDF para visualizar as edições e que o documento permite pesquisa de palavras ou frases. Depois de abri-lo, procure o nome do órgão, o número do ato ou um termo do assunto no recurso de busca do leitor.

Registre a edição, a data e a página onde encontrou o trecho. Guarde também o arquivo ou seu endereço oficial para voltar à mesma referência.

E se a busca não localizar a publicação?

Confira novamente número, mês e ano. O portal também oferece pesquisa por palavra-chave com seleção de ano, mas uma resposta sem resultados não deve ser tomada, sozinha, como prova de que um ato não foi publicado. Quando você dispõe da edição ou da data, use essas referências para conferir o documento.

Veja um exemplo de notícia que referencia o Diário Oficial: a publicação sobre prioridade em creches e escolas de Rio Branco.

Imagem: ilustração editorial original criada com inteligência artificial. Não reproduz o portal, uma edição real ou documento oficial.