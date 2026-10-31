Distância de Rio Branco a Porto Acre: km, tempo e como ir

A distância de Rio Branco a Porto Acre é de aproximadamente 60 km por estrada, pela rodovia estadual AC-010, conhecida como Estrada de Porto Acre. De carro, o trajeto leva em média 1 hora, conforme o ponto de partida na capital, o trânsito na saída da cidade e as condições da pista. Também dá para ir de van intermunicipal ou, com mais tempo, de barco pelo Rio Acre.

Porto Acre está entre os municípios mais próximos da capital e costuma ser visitado num bate-volta. A cidade fica às margens do Rio Acre, rio abaixo de Rio Branco, e guarda um capítulo central da história do estado: foi ali que funcionou Puerto Alonso, o posto aduaneiro boliviano que virou palco da Revolução Acriana.

Meio de transporte Distância aproximada Tempo médio Carro particular Cerca de 60 km (AC-010) Em torno de 1 hora Moto Cerca de 60 km (AC-010) Em torno de 1 hora Van ou ônibus intermunicipal Cerca de 60 km, com paradas 1h15 a 1h30, conforme paradas Barco pelo Rio Acre Trajeto mais longo, segue as curvas do rio Várias horas; depende do nível do rio

Qual é a distância exata de Rio Branco a Porto Acre?

Não existe um número único: a referência mais usada é de cerca de 60 km entre o centro de Rio Branco e a sede de Porto Acre, mas o valor muda alguns quilômetros conforme o bairro de saída. Quem parte da região do Segundo Distrito ou dos bairros mais ao norte da capital roda menos do que quem sai da zona sul, perto da BR-364.

Em linha reta, a distância é menor, porque a estrada faz curvas e acompanha o relevo e as propriedades rurais. Para planejar a viagem, o que importa é a distância rodoviária. Os aplicativos de navegação calculam o trajeto do seu ponto exato e costumam ser a forma mais prática de conferir antes de sair.

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Porto Acre comparado a outros municípios perto da capital

Para quem pensa em montar um roteiro pelo entorno de Rio Branco, vale ver como Porto Acre se posiciona em relação às outras cidades próximas. Os valores abaixo são aproximados e medidos por estrada a partir do centro da capital.

Município Distância aproximada de Rio Branco Principal acesso Bujari Cerca de 22 km BR-364 Senador Guiomard Cerca de 24 km BR-317 Porto Acre Cerca de 60 km AC-010 Capixaba Cerca de 77 km BR-317 Plácido de Castro Cerca de 95 km AC-040

Como ir de Rio Branco a Porto Acre de carro

O caminho de carro é pela AC-010, rodovia pavimentada que liga a capital à sede de Porto Acre. A saída se faz pela Estrada de Porto Acre, e a partir daí o percurso é praticamente reto, cortando áreas de pasto, sítios, ramais e trechos de mata. Não há grandes cidades no meio do caminho, apenas pequenas comunidades e entroncamentos com ramais.

Rio Branco a Porto Acre pela AC-010 1. Saída Abasteça e deixe Rio Branco pela Estrada de Porto Acre. 2. AC-010 Pista simples e asfaltada, com áreas rurais e ramais. 3. Atenção Animais, ciclistas e buracos após chuvas fortes. 4. Chegada Sede às margens do Rio Acre, perto de 1 hora depois. ~60 km por estrada ~1 hora de carro AC-010 rodovia estadual

Passo a passo para a viagem de carro

Abastecimento: encha o tanque ainda em Rio Branco, onde há mais postos e preços para comparar; no caminho as opções são poucas. Rota no celular: baixe o mapa da região para uso offline, já que o sinal de internet pode falhar em alguns trechos da AC-010. Horário de saída: prefira sair pela manhã, com luz do dia, para enxergar melhor buracos, animais e a sinalização da pista. Velocidade: respeite os limites indicados nas placas, que mudam perto de comunidades, escolas e pontes ao longo da estrada. Chegada: na sede, estacione perto da área central e da orla do Rio Acre, de onde dá para circular a pé.

Na AC-010, sítios e ramais de terra aparecem ao longo do caminho, por isso a atenção a animais na pista deve ser constante.

Tem ônibus ou van de Rio Branco para Porto Acre?

Sim. A ligação é feita por vans e ônibus intermunicipais que partem de Rio Branco, normalmente a partir da rodoviária da capital ou de pontos de embarque conhecidos na cidade. Como as empresas, os horários e as tarifas mudam com o tempo, o recomendado é confirmar na própria rodoviária ou com as empresas antes de sair, especialmente em fins de semana e feriados.

O tempo de viagem no transporte coletivo costuma passar um pouco de 1 hora, porque o veículo faz paradas para embarque e desembarque ao longo da AC-010. Quem vai e volta no mesmo dia deve perguntar o horário do último retorno para a capital, que pode ser cedo, sobretudo aos domingos.

Bilhete: pergunte se a passagem é comprada no guichê ou paga direto ao motorista, e se aceitam pagamento por Pix ou cartão.

pergunte se a passagem é comprada no guichê ou paga direto ao motorista, e se aceitam pagamento por Pix ou cartão. Bagagem: vans têm pouco espaço; leve mochila ou mala pequena se for passar mais de um dia.

vans têm pouco espaço; leve mochila ou mala pequena se for passar mais de um dia. Retorno: anote o horário da última saída de Porto Acre para Rio Branco e chegue com antecedência ao ponto.

Dá para ir de barco pelo Rio Acre?

Dá, e é a forma mais ligada à história da região, mas é bem mais demorada que a estrada. Porto Acre fica rio abaixo de Rio Branco, e o barco segue todas as curvas do Rio Acre, o que torna o percurso fluvial bem mais longo do que os 60 km da rodovia. O tempo varia muito com o tipo de embarcação e com o nível das águas.

No período de cheia, geralmente entre o fim e o começo do ano, a navegação tende a ser mais fácil. Na vazante, bancos de areia e troncos dificultam a passagem. Não há linha regular de passageiros como na estrada; passeios fluviais costumam ser combinados com barqueiros ou agências locais, que informam valores e condições na hora.

Quais os cuidados na estrada AC-010?

A AC-010 é asfaltada, mas, como outras rodovias da Amazônia, sofre com as chuvas intensas do inverno amazônico, entre novembro e abril. Nessa época aparecem buracos, trechos com erosão nas margens e acúmulo de água na pista. Antes de viajar, vale consultar o Deracre (Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre) ou notícias locais sobre obras e interdições.

Erros comuns de quem faz o trajeto

Viajar à noite: a estrada tem pouca iluminação, e animais na pista são frequentes em áreas rurais.

a estrada tem pouca iluminação, e animais na pista são frequentes em áreas rurais. Sair com pouco combustível: os postos são escassos entre a capital e a sede do município.

os postos são escassos entre a capital e a sede do município. Confiar só no sinal de celular: há pontos sem cobertura; mapa offline e bateria carregada evitam sufoco.

há pontos sem cobertura; mapa offline e bateria carregada evitam sufoco. Entrar em ramais sem conhecer: estradas de terra laterais ficam escorregadias e atolam com facilidade na chuva.

estradas de terra laterais ficam escorregadias e atolam com facilidade na chuva. Esquecer o retorno: no transporte coletivo, perder a última van pode obrigar a pernoitar na cidade.

O que visitar em Porto Acre

O principal atrativo é a própria história. Porto Acre ocupa o lugar de Puerto Alonso, posto aduaneiro instalado pela Bolívia em 1899 para cobrar impostos sobre a borracha que descia o Rio Acre. Foi ali que o espanhol Luiz Gálvez Rodrigues de Arias proclamou, em 14 de julho de 1899, o Estado Independente do Acre, e onde as tropas comandadas por José Plácido de Castro obtiveram a rendição boliviana em janeiro de 1903, na fase decisiva da Revolução Acriana.

Além do valor histórico, a cidade oferece a orla do Rio Acre, a vida ribeirinha e a culinária regional, com peixes de água doce, farinha e tacacá. É um passeio tranquilo, sem a estrutura turística de grandes destinos, o que agrada a quem quer conhecer o interior acreano de perto.

Porto Acre surgiu às margens do Rio Acre, por onde descia a borracha taxada pelo antigo posto boliviano de Puerto Alonso.

Roteiro sugerido para um bate-volta

Manhã: saia cedo de Rio Branco pela AC-010 e chegue a Porto Acre ainda com o sol fraco, ideal para caminhar. Centro e orla: passeie pela beira do Rio Acre e observe o movimento de barcos e a rotina ribeirinha. História: procure os marcos e referências ligados a Puerto Alonso e à Revolução Acriana na área central. Almoço: experimente peixe regional em restaurantes simples da cidade, perguntando aos moradores pelas opções do dia. Retorno: volte para a capital no meio da tarde, para fazer a estrada ainda com luz natural.

Qual a melhor época para ir a Porto Acre?

A estação seca, mais ou menos de maio a outubro, é a mais indicada para viajar de carro: a estrada fica em melhores condições e o céu tende a ficar limpo. Por outro lado, nesse período ocorrem as queimadas e a fumaça pode piorar a qualidade do ar, além do calor forte. Já na cheia o rio fica mais bonito e navegável, mas a chuva atrapalha a estrada e os passeios a pé.

Período Estrada Rio Acre Seca (maio a outubro) Melhores condições, mais poeira Nível baixo, navegação difícil Chuvas (novembro a abril) Risco de buracos e alagamentos Nível alto, navegação mais fácil

Perguntas frequentes

Quantos quilômetros tem de Rio Branco a Porto Acre?

São cerca de 60 km por estrada, pela AC-010. O número exato varia alguns quilômetros conforme o bairro de saída na capital, e o aplicativo de mapas mostra o valor do seu ponto de partida.

Quanto tempo leva de carro de Rio Branco a Porto Acre?

Em média 1 hora. O tempo pode aumentar com trânsito na saída da capital, obras na pista ou chuva forte, que obriga a reduzir a velocidade.

A estrada para Porto Acre é asfaltada?

Sim, a AC-010 é pavimentada até a sede do município. Mesmo assim, as condições mudam com as chuvas, e vale consultar o Deracre ou notícias locais antes de sair.

Tem transporte público de Rio Branco para Porto Acre?

Há vans e ônibus intermunicipais saindo da capital. Horários e tarifas mudam, por isso confirme na rodoviária de Rio Branco ou diretamente com as empresas.

Porto Acre é o município mais perto de Rio Branco?

Não. Bujari e Senador Guiomard ficam mais próximos, a pouco mais de 20 km. Porto Acre, a cerca de 60 km, também está entre as cidades vizinhas de acesso rápido.

Vale a pena fazer um bate-volta para Porto Acre?

Vale, principalmente para quem gosta de história. A curta distância permite conhecer a orla, os marcos da Revolução Acriana e almoçar na cidade, voltando à capital no mesmo dia.