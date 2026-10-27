Distância do Rio de Janeiro ao Acre: km, rotas e tempo de viagem

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Do Rio de Janeiro ao Acre são cerca de 3.000 km em linha reta até Rio Branco, a capital, e algo em torno de 4.000 km por estrada. O número exato depende da rota. De avião, com uma conexão, a viagem costuma levar de 6 a 9 horas no total. De carro, são uns cinco a sete dias de estrada em ritmo seguro. Mais adiante você encontra os caminhos possíveis, o tempo de cada meio de transporte, o fuso horário e os cuidados que fazem diferença na chegada à Amazônia ocidental.

O Acre fica no extremo oeste do Brasil, na fronteira com Peru e Bolívia. Para quem sai do litoral fluminense, é uma das viagens domésticas mais longas do país. Dá para comparar com atravessar a Europa de ponta a ponta. Por isso, vale planejar com calma.

Qual é a distância do Rio de Janeiro ao Acre?

A distância muda conforme a forma de medir e o ponto de chegada. O Acre tem 22 municípios espalhados por um território extenso, e chegar a Rio Branco é bem diferente de chegar a Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá.

Em linha reta

Entre a cidade do Rio de Janeiro e Rio Branco, a distância geodésica (a “linha reta” usada como referência na aviação) fica próxima de 3.000 km. É a menor distância possível entre as duas capitais, mas nenhum meio de transporte comercial faz exatamente esse caminho.

Por estrada

Por rodovia, o trajeto até Rio Branco fica na faixa de 3.900 a 4.300 km, conforme as estradas escolhidas. Todas as rotas viáveis terminam na BR-364, que liga Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO) e segue até Rio Branco. Antes de sair, confira a quilometragem num aplicativo de mapas atualizado, porque desvios e obras alteram o percurso.

Até outras cidades acreanas

Rio Branco serve de porta de entrada para a maior parte dos destinos do estado. A partir dela, as distâncias aproximadas por estrada são estas:

Xapuri: pouco mais de 180 km, pela BR-317;

pouco mais de 180 km, pela BR-317; Brasiléia e Epitaciolândia: perto de 230 km, na fronteira com a Bolívia;

perto de 230 km, na fronteira com a Bolívia; Assis Brasil: cerca de 340 km, na tríplice fronteira com Peru e Bolívia;

cerca de 340 km, na tríplice fronteira com Peru e Bolívia; Sena Madureira: em torno de 145 km, pela BR-364;

em torno de 145 km, pela BR-364; Cruzeiro do Sul: aproximadamente 640 km, pela BR-364, num trecho que pode ficar difícil no período chuvoso.

Alguns municípios, como Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus, não têm ligação rodoviária regular com a capital. O acesso é feito por barco ou avião de pequeno porte. Isso pesa muito no planejamento.

Comparativo: avião, carro ou ônibus

A tabela mostra uma visão geral dos três jeitos de fazer a viagem. Os tempos são estimativas e variam com as conexões, o ritmo de direção e as condições das estradas.

Meio de transporte Distância percorrida Tempo estimado Para quem é indicado Avião (com conexão) Cerca de 3.000 a 3.500 km de voo 6 a 9 horas, contando a escala Quem tem pouco tempo ou viaja a trabalho Carro Cerca de 3.900 a 4.300 km 50 a 60 horas ao volante, divididas em 5 a 7 dias Quem vai se mudar, levar bagagem ou quer conhecer o caminho Ônibus (com baldeações) Cerca de 4.000 km 3 a 5 dias, dependendo das conexões Quem prioriza custo e não tem pressa

Como ir de avião do Rio de Janeiro ao Acre

O avião é a opção mais usada. O principal destino é o Aeroporto Internacional de Rio Branco, a cerca de 20 km do centro da capital. Cruzeiro do Sul também tem aeroporto com voos comerciais, mas costuma exigir conexão em Rio Branco ou em outra capital.

Voo direto existe?

Em geral, não há voo direto regular entre o Rio de Janeiro e Rio Branco. O caminho mais comum passa por uma conexão em Brasília, que funciona como grande ponto de distribuição para o Norte, ou em São Paulo. A malha aérea muda com frequência, então consulte as companhias para ver as rotas em vigor.

Tempo de voo

Rio de Janeiro a Brasília: por volta de 1h45 de voo;

Brasília a Rio Branco: perto de 3 horas de voo;

Tempo de conexão: de 1 a 4 horas, conforme o itinerário comprado.

Somando tudo, a viagem leva de 6 a 9 horas de porta de embarque a porta de desembarque. Em itinerários com escalas mais longas, pode passar disso.

Dicas para economizar na passagem

Pesquise saídas tanto do Galeão quanto do Santos Dumont, porque as conexões disponíveis variam;

Compare voos com conexão em Brasília e em São Paulo;

Fuja dos períodos de férias escolares e dos feriados prolongados, quando a procura aumenta;

Use alertas de preço e tenha alguma flexibilidade de datas;

Os preços mudam muito, então consulte sempre os sites das companhias aéreas ou agências de confiança.

Como ir de carro: rotas e etapas da viagem

Viajar de carro do Rio ao Acre é uma aventura de verdade. Você atravessa Sudeste, Centro-Oeste e Norte, vê o cerrado dar lugar à floresta e passa por paisagens que quase ninguém conhece de perto. Exige preparo, mas pode ser uma experiência marcante.

Principais rotas

Existem dois caminhos mais usados até Cuiabá, de onde o trajeto segue igual pela BR-364:

Pelo interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul: sai do Rio pela Via Dutra, passa pela região de São Paulo e segue para Campo Grande (MS) e depois Cuiabá (MT). Por Minas Gerais e Goiás: sobe por Minas Gerais rumo a Goiânia (GO) e de lá segue para Cuiabá, passando por cidades como Rondonópolis (MT).

Depois de Cuiabá, o caminho é a BR-364 até Porto Velho (RO), passando por cidades como Cáceres (pela variante), Vilhena, Ji-Paraná e Ariquemes. De Porto Velho, a mesma rodovia segue até Rio Branco, cruzando o Rio Madeira por ponte.

Rio de Janeiro ao Acre de carro: etapas da viagem Distâncias aproximadas por estrada. Confira a quilometragem atualizada antes de sair. Etapa 1 Rio de Janeiro a Cuiabá (MT) 2.000 a 2.300 km Etapa 2 Cuiabá a Porto Velho (RO) pela BR-364 cerca de 1.450 km Etapa 3 Porto Velho a Rio Branco (AC) cerca de 510 km Total Rio de Janeiro a Rio Branco 3.900 a 4.300 km | 5 a 7 dias

Quanto tempo leva dirigindo

São de 50 a 60 horas ao volante, sem contar as paradas. Rodando de 600 a 800 km por dia, que é um ritmo seguro para estradas longas, a viagem leva de cinco a sete dias. Quem tem pressa às vezes tenta fazer em menos, mas o cansaço acumulado é uma das principais causas de acidente em rodovias. Não vale o risco.

Sugestão de pernoites

Primeira parada no interior paulista ou no Triângulo Mineiro, conforme a rota;

Segunda em Campo Grande ou em Goiânia;

Terceira em Cuiabá ou em Rondonópolis;

Quarta em Vilhena ou em Ji-Paraná, já em Rondônia;

Quinta em Porto Velho, de onde se chega a Rio Branco no dia seguinte, com cerca de 7 horas de estrada.

Como ir de ônibus

Ir de ônibus do Rio de Janeiro ao Acre é possível, mas raramente há linha direta. O mais comum é combinar trechos: do Rio até Cuiabá ou Porto Velho e, de lá, até Rio Branco. Porto Velho tem ligação rodoviária frequente com a capital acreana.

Cada baldeação aumenta o tempo total, e a viagem pode passar de três dias. Antes de comprar, consulte as rodoviárias e as empresas que operam os trechos. Pergunte sobre horários, tempo de espera entre conexões e regras de bagagem. Para quem leva muita coisa, como numa mudança, o ônibus costuma ser a opção menos prática.

Fuso horário: o Acre tem duas horas a menos

Muita gente esquece este detalhe: o Acre segue um fuso duas horas atrás do horário de Brasília. Quando são 12h no Rio de Janeiro, são 10h em Rio Branco.

Isso afeta a viagem em vários pontos:

O horário de chegada do voo aparece no fuso local, então a viagem parece mais curta na ida e mais longa na volta;

Reuniões, check-in em hotel e passeios agendados precisam considerar a diferença;

Viajando de carro, o fuso muda aos poucos: Mato Grosso e Rondônia estão uma hora atrás de Brasília, e o Acre, duas.

Cuidados e erros comuns na viagem

Ignorar a época de chuvas

Na Amazônia, o período chuvoso, chamado na região de “inverno amazônico”, costuma ir de novembro a abril, com variações de ano para ano. Nessa época, trechos da BR-364 e de estradas vicinais podem ter atoleiros, buracos e interdições, principalmente entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Antes de sair, consulte as condições das rodovias no DNIT e nos órgãos estaduais de infraestrutura.

Subestimar as distâncias entre cidades

Em alguns trechos de Mato Grosso e Rondônia, os postos de combustível ficam longe uns dos outros. Abasteça sempre que puder, leve água e algum lanche e não conte com sinal de celular o tempo todo.

Viajar com o carro sem revisão

Com quatro mil quilômetros pela frente, revisar o veículo é obrigatório na prática. Verifique pneus, incluindo o estepe, freios, suspensão, arrefecimento e óleo. Leve o macaco e a chave de roda em ordem.

Esquecer a saúde

Quem vai para áreas de floresta deve conversar com um médico ou procurar uma unidade de saúde antes da viagem para checar a vacinação. A vacina contra febre amarela costuma ser recomendada para a região amazônica. Vale confirmar as orientações atualizadas do Ministério da Saúde. Repelente, roupas leves de manga longa e protetor solar também ajudam.

Dirigir à noite em trechos isolados

Em rodovias de pista simples, com pouca iluminação e animais na pista, dirigir de dia é bem mais seguro. Planeje as etapas para chegar ao pernoite antes de escurecer.

O que conhecer ao chegar ao Acre

Depois de tanta estrada ou de horas de voo, o Acre recompensa quem chega. Em Rio Branco, vale caminhar pela Gameleira e pelo calçadão às margens do Rio Acre, visitar o Palácio Rio Branco e o Mercado Velho e provar pratos regionais como o baixaria e a tacacá.

Fora da capital, Xapuri guarda a memória de Chico Mendes e dos seringueiros. Os geoglifos, grandes figuras geométricas escavadas no solo por povos antigos, chamam a atenção de pesquisadores e visitantes. Mais a oeste, a região de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima dá acesso a paisagens como a Serra do Divisor, uma das áreas de maior biodiversidade do país.

Perguntas frequentes

Quantos quilômetros tem do Rio de Janeiro ao Acre?

Até Rio Branco, são cerca de 3.000 km em linha reta e algo entre 3.900 e 4.300 km por estrada, conforme a rota. Até Cruzeiro do Sul, some aproximadamente 640 km pela BR-364 a partir da capital.

Quanto tempo de avião do Rio de Janeiro ao Acre?

Como em geral não há voo direto, a viagem leva de 6 a 9 horas contando a conexão, normalmente em Brasília ou São Paulo. Só o tempo de voo soma cerca de 4h30 a 5 horas.

Dá para ir de carro do Rio de Janeiro ao Acre?

Sim. Todo o trajeto até Rio Branco é por rodovias pavimentadas, terminando na BR-364. Planeje de cinco a sete dias de viagem e informe-se sobre as condições das estradas, sobretudo na época chuvosa.

Qual a diferença de horário entre o Rio de Janeiro e o Acre?

O Acre está duas horas atrás do horário de Brasília, que é o mesmo do Rio de Janeiro. Quando é meio-dia no Rio, são 10h no Acre.

Existe ônibus direto do Rio de Janeiro para Rio Branco?

Linhas diretas são raras. O mais comum é fazer baldeação em cidades como Cuiabá ou Porto Velho. Consulte as rodoviárias e as empresas de ônibus para saber as opções disponíveis.

Qual a melhor época para viajar ao Acre?

Para quem vai pela estrada ou quer fazer passeios na natureza, o período mais seco, mais ou menos de maio a outubro, costuma ser mais tranquilo. Nesses meses, porém, o calor é forte e pode haver fumaça de queimadas. Vale acompanhar a previsão do tempo antes de decidir.