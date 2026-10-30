Seringueiros da Terra do Meio: história, reservas e modo de vida

Os seringueiros da Terra do Meio são famílias ribeirinhas, também chamadas de beiradeiros, que vivem entre os rios Xingu e Iriri, no centro-sul do Pará, sobretudo no município de Altamira. Descendem de migrantes, em grande parte nordestinos, que chegaram nos ciclos da borracha. Hoje ocupam três reservas extrativistas federais: Riozinho do Anfrísio (2004), Rio Iriri (2006) e Rio Xingu (2008).

Eles vivem da extração de látex, da coleta de castanha-do-pará, de óleos como copaíba e andiroba, da roça e da pesca. O modelo de reserva extrativista que protege esses territórios nasceu da luta dos seringueiros do Acre, liderada por Chico Mendes. É por isso que a história da Terra do Meio interessa diretamente a quem estuda a Amazônia acreana.

Reserva extrativista Criação Rio principal Gestão Resex Riozinho do Anfrísio 2004 Riozinho do Anfrísio (afluente do Iriri) ICMBio, federal Resex Rio Iriri 2006 Iriri ICMBio, federal Resex Rio Xingu 2008 Xingu ICMBio, federal

Quem são os seringueiros da Terra do Meio

São comunidades tradicionais que vivem espalhadas pelas margens dos rios, em casas isoladas ou pequenos agrupamentos de parentes, muitas vezes a horas ou dias de barco umas das outras. A identidade delas mistura a herança do seringal com a do ribeirinho amazônico: cortam seringa, coletam castanha, plantam mandioca e pescam conforme o ciclo das águas.

O termo “beiradeiro” é bastante usado na região e indica quem mora na beira do rio. Muitas famílias têm ascendência indígena e nordestina ao mesmo tempo, fruto de casamentos ao longo de gerações. Esse convívio deixou marcas no vocabulário, nas técnicas de pesca e no conhecimento de plantas medicinais, algo que se vê também nos antigos seringais do Acre.

Veja também Seringueiros e seringalistas: quem eram e como era o seringal

Onde fica a Terra do Meio

Terra do Meio é o nome dado à grande área de floresta entre os rios Xingu e Iriri, no Pará, que abrange principalmente os municípios de Altamira e São Félix do Xingu. O nome vem justamente dessa posição “no meio” dos dois rios. A cidade de Altamira, às margens do Xingu, funciona como principal porta de entrada e centro de comércio para os moradores das reservas.

A região faz parte de um grande mosaico de áreas protegidas que inclui, além das três reservas extrativistas, a Estação Ecológica da Terra do Meio, o Parque Nacional da Serra do Pardo, terras indígenas e unidades estaduais. Juntas, essas áreas formam um dos maiores blocos contínuos de floresta protegida do Brasil, conhecido como corredor do Xingu.

Como os seringueiros chegaram à Terra do Meio

A ocupação seringueira da região veio em duas grandes ondas, as mesmas que povoaram o Acre. No primeiro ciclo da borracha, no fim do século XIX e início do XX, milhares de nordestinos, muitos fugindo das secas do Ceará, subiram os rios amazônicos para trabalhar nos seringais. No segundo, durante a Segunda Guerra Mundial, os chamados soldados da borracha foram recrutados para abastecer os Aliados com látex.

Linha do tempo dos seringueiros da Terra do Meio Fim do séc. XIX Primeiro ciclo da borracha traz migrantes nordestinos aos rios Xingu e Iriri. Anos 1940 Soldados da borracha reforçam a ocupação durante a Segunda Guerra. Décadas seguintes Queda da borracha, isolamento e dependência do sistema de aviamento. Anos 1990 e 2000 Pressão de grileiros e madeireiros expulsa famílias para Altamira. 2004 a 2008 Criação das Resex Riozinho do Anfrísio, Rio Iriri e Rio Xingu.

Com a queda dos preços da borracha amazônica, os grandes seringalistas abandonaram a região, mas muitas famílias ficaram. Passaram a viver de forma mais autônoma, combinando o corte de seringa com a coleta de castanha, a caça, a pesca e a roça. O isolamento, porém, mantinha uma dependência forte de regatões e patrões que trocavam mercadorias por produtos da floresta a preços desfavoráveis.

O sistema de aviamento

O aviamento era o modelo comercial dos seringais: o patrão adiantava ao seringueiro alimentos, ferramentas e munição, e recebia o pagamento em borracha ou castanha. Como os preços eram definidos pelo próprio patrão, a dívida raramente acabava. Esse mecanismo, conhecido em todo o Acre, prendeu gerações de famílias da Terra do Meio a um ciclo de endividamento.

Por que as reservas extrativistas foram criadas

As reservas extrativistas da Terra do Meio foram criadas para garantir às famílias tradicionais o direito de permanecer na terra diante do avanço da grilagem, da extração ilegal de madeira e da pecuária. Nos anos 1990 e no início dos anos 2000, a região virou uma das frentes mais violentas de ocupação ilegal da Amazônia, com ameaças a moradores e expulsões.

Muitos beiradeiros foram forçados a deixar as margens dos rios e foram parar nas periferias de Altamira. A mobilização das comunidades, com apoio de organizações socioambientais, pesquisadores e da Igreja, levou o governo federal a criar o mosaico de áreas protegidas. O assassinato da missionária Dorothy Stang, em Anapu, em fevereiro de 2005, aumentou a pressão nacional e internacional pela proteção da região.

A ligação com os seringueiros do Acre

A reserva extrativista é uma invenção dos seringueiros acreanos. Nos anos 1980, os empates organizados em Xapuri e Brasiléia, com Chico Mendes à frente, defenderam a ideia de áreas públicas destinadas ao uso sustentável por populações tradicionais. Depois do assassinato de Chico Mendes, em 1988, a proposta ganhou força e a Reserva Extrativista Chico Mendes foi criada no Acre em 1990.

O mesmo instrumento foi depois incorporado ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), pela Lei nº 9.985/2000, e é ele que garante hoje os territórios da Terra do Meio. Em outras palavras, os seringueiros do Xingu e do Iriri herdaram, décadas depois, uma conquista que começou nos seringais acreanos.

O látex é colhido de madrugada, quando o fluxo na seringueira é maior e o calor ainda não coagula o líquido.

Como vivem os seringueiros da Terra do Meio hoje

O dia a dia nas reservas combina várias atividades ao longo do ano, guiadas pela cheia e pela vazante dos rios. Não existe uma única fonte de renda: a segurança das famílias vem justamente da diversidade. Veja as principais atividades:

Corte de seringa: o látex é extraído das seringueiras nativas com cortes finos na casca, de madrugada, e depois coagulado ou processado para venda.

o látex é extraído das seringueiras nativas com cortes finos na casca, de madrugada, e depois coagulado ou processado para venda. Coleta de castanha: no período das chuvas, os ouriços caem e são recolhidos no chão da mata, quebrados e transportados de barco.

no período das chuvas, os ouriços caem e são recolhidos no chão da mata, quebrados e transportados de barco. Óleos vegetais: copaíba, andiroba e babaçu são extraídos e vendidos para indústrias de cosméticos e uso medicinal.

copaíba, andiroba e babaçu são extraídos e vendidos para indústrias de cosméticos e uso medicinal. Roça e farinha: a mandioca plantada em pequenas áreas vira farinha, base da alimentação e também produto de venda.

a mandioca plantada em pequenas áreas vira farinha, base da alimentação e também produto de venda. Pesca e caça: garantem a proteína da família e seguem regras definidas no plano de manejo de cada reserva.

Principais produtos da floresta

Produto Época principal Uso mais comum Borracha (látex) Período seco Indústria de artefatos de borracha Castanha-do-pará Período chuvoso Alimentação e óleo Óleo de copaíba Ao longo do ano Cosméticos e uso medicinal Óleo de andiroba Safra das sementes Cosméticos e repelentes Farinha de mandioca Ao longo do ano Consumo e venda local

As épocas podem variar de um ano para outro e de um rio para outro, conforme o regime de chuvas. Quem precisa de informações exatas sobre safra e manejo deve consultar o plano de manejo de cada reserva, publicado pelo ICMBio.

Como funcionam as cantinas e a venda da produção

As cantinas são pequenos entrepostos comunitários instalados dentro das reservas, onde os moradores trocam ou vendem sua produção e compram mercadorias básicas a preços justos. Elas surgiram para substituir o papel do antigo patrão e do regatão, reduzindo a dependência e as viagens longas até Altamira.

A gestão é feita pelas próprias associações de moradores, com apoio de organizações parceiras. Parte da produção da Terra do Meio passou a ser vendida diretamente a empresas que pagam mais por produtos de origem comprovada, por meio de iniciativas de rastreabilidade como a rede Origens Brasil. O resultado foi uma melhora na renda e na autonomia das famílias.

Produção: a família extrai látex, castanha ou óleo em sua colocação, seguindo as regras do plano de manejo. Entrega na cantina: o produto é pesado e registrado na cantina mais próxima, com preço combinado coletivamente. Abastecimento: o morador recebe crédito ou dinheiro e pode comprar itens como sal, óleo, combustível e ferramentas. Escoamento: a associação reúne a produção e organiza o transporte de barco até Altamira ou até o comprador. Venda: o lote é vendido a empresas parceiras, e a origem fica registrada para o consumidor final.

Quais são os desafios enfrentados pelas comunidades

Mesmo com as reservas criadas, os seringueiros da Terra do Meio continuam enfrentando pressões fortes. O entorno das unidades é marcado por desmatamento, garimpo ilegal e invasões, e a fiscalização em uma área tão grande e isolada é difícil. As grandes obras na bacia do Xingu também alteraram a dinâmica do rio e da economia de Altamira.

Isolamento: viagens de barco de vários dias encarecem o transporte da produção e dificultam o acesso a saúde e educação.

viagens de barco de vários dias encarecem o transporte da produção e dificultam o acesso a saúde e educação. Invasões: grileiros, madeireiros e garimpeiros ilegais ameaçam a floresta e a segurança dos moradores.

grileiros, madeireiros e garimpeiros ilegais ameaçam a floresta e a segurança dos moradores. Serviços públicos: escolas e postos de saúde são poucos e distantes, o que leva jovens a migrar para a cidade.

escolas e postos de saúde são poucos e distantes, o que leva jovens a migrar para a cidade. Preço dos produtos: borracha e castanha oscilam no mercado, e a renda depende de parcerias comerciais estáveis.

borracha e castanha oscilam no mercado, e a renda depende de parcerias comerciais estáveis. Mudanças climáticas: secas mais intensas afetam a navegação, a pesca e a produção de castanha.

É possível visitar a Terra do Meio

A Terra do Meio não é um destino turístico estruturado, e a visita às reservas extrativistas depende de autorização. Quem tem interesse em pesquisa, trabalho voluntário ou turismo de base comunitária deve procurar primeiro o ICMBio, responsável pela gestão das unidades, e as associações de moradores, que decidem sobre a recepção de visitantes.

O acesso costuma ser feito a partir de Altamira, por barco, subindo o Xingu e o Iriri, em viagens que podem durar dias conforme o nível dos rios. Não há hotéis nem serviços regulares dentro das reservas. Por isso, qualquer viagem exige planejamento, guia local e respeito às regras das comunidades.

Cuidados para quem pretende ir

Autorização prévia: consulte o ICMBio sobre a necessidade de licença, especialmente para pesquisa ou filmagem.

consulte o ICMBio sobre a necessidade de licença, especialmente para pesquisa ou filmagem. Saúde: procure um posto de saúde antes da viagem para checar vacinas, como a de febre amarela, e orientação sobre malária.

procure um posto de saúde antes da viagem para checar vacinas, como a de febre amarela, e orientação sobre malária. Época do ano: a navegação muda bastante entre cheia e seca; informe-se em Altamira sobre as condições dos rios.

a navegação muda bastante entre cheia e seca; informe-se em Altamira sobre as condições dos rios. Respeito à comunidade: peça permissão antes de fotografar pessoas e casas e siga as orientações dos moradores.

Para quem está no Acre e quer conhecer a cultura seringueira de perto, a alternativa mais acessível é visitar a Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri, onde há experiências de turismo comunitário, e a Casa de Chico Mendes, no centro da cidade.

Cada ouriço de castanha-do-pará guarda várias sementes e cai da árvore durante a estação das chuvas.

Erros comuns ao falar dos seringueiros da Terra do Meio

Um equívoco frequente é imaginar que os seringueiros desapareceram com o fim dos ciclos da borracha. Na Terra do Meio, como no Acre, as famílias permaneceram e reinventaram sua economia. Outro erro é tratar as reservas como áreas intocadas: elas são territórios habitados, onde o uso sustentável da floresta é justamente o objetivo.

Também é comum confundir a Terra do Meio com o Parque Indígena do Xingu, que fica em Mato Grosso, mais ao sul. São regiões diferentes, embora ligadas pelo mesmo rio e pelo mesmo corredor de áreas protegidas. Por fim, vale lembrar que reserva extrativista não é terra particular: a área é pública, com uso concedido às comunidades tradicionais.

Perguntas frequentes sobre os seringueiros da Terra do Meio

Onde fica a Terra do Meio?

Fica no centro-sul do Pará, entre os rios Xingu e Iriri, principalmente nos municípios de Altamira e São Félix do Xingu. Altamira é a principal cidade de referência para os moradores.

Quantas reservas extrativistas existem na Terra do Meio?

São três reservas extrativistas federais: Riozinho do Anfrísio, criada em 2004; Rio Iriri, em 2006; e Rio Xingu, em 2008. Todas são geridas pelo ICMBio em parceria com as associações de moradores.

Qual a relação dos seringueiros da Terra do Meio com o Acre?

Os dois grupos têm a mesma origem nos ciclos da borracha. Além disso, o modelo de reserva extrativista que protege a Terra do Meio foi criado a partir da luta dos seringueiros acreanos liderados por Chico Mendes.

Os seringueiros ainda extraem borracha?

Sim. O corte de seringa continua sendo uma das atividades, ao lado da coleta de castanha, da extração de óleos, da roça e da pesca. A renda vem da combinação dessas atividades.

O que são beiradeiros?

É o nome usado na região do Xingu para os moradores tradicionais que vivem na beira dos rios. Na Terra do Meio, muitos beiradeiros são descendentes de seringueiros e mantêm o extrativismo.

Turistas podem visitar as reservas?

Não há turismo estruturado. Visitas dependem de contato prévio com o ICMBio e com as associações de moradores, além de logística de barco a partir de Altamira.