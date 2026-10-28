Distância de Rio Branco (AC) a Lima (Peru): rotas e dicas
A distância de Rio Branco, no Acre, a Lima, no Peru, fica entre 2.150 e 2.600 km por estrada, dependendo do caminho escolhido depois de Cusco. Em linha reta, as duas capitais estão a mais ou menos 1.000 km uma da outra. Quem vai de carro passa pela Estrada do Pacífico (a Interoceânica), cruza a fronteira em Assis Brasil, atravessa a Amazônia peruana até Puerto Maldonado, sobe os Andes até Cusco e depois desce até o litoral do Pacífico. Contando só o tempo ao volante, são uns 35 a 45 horas. Na prática, a viagem costuma levar de 4 a 6 dias.
Abaixo estão os trechos da rota, as alternativas de caminho, os documentos exigidos, os cuidados com a altitude e os erros mais comuns de quem faz esse trajeto pela primeira vez.
Distância de Rio Branco a Lima em números
Os números mudam conforme a fonte, o aplicativo de mapas e o caminho exato. Por isso, trate os valores abaixo como referência para planejar, e não como medida exata.
|Tipo de medida
|Distância aproximada
|Observação
|Linha reta
|Cerca de 1.000 a 1.050 km
|Só serve como referência geográfica
|Estrada via Cusco, Abancay e Nazca
|Cerca de 2.150 a 2.300 km
|É a rota mais curta, com muitas curvas e trechos de serra
|Estrada via Cusco ou Juliaca e Arequipa
|Cerca de 2.500 a 2.600 km
|Mais longa, mas passa por cidades com mais estrutura
Um detalhe ajuda no planejamento: o Acre e o Peru têm o mesmo fuso horário. Você não precisa acertar o relógio ao cruzar a fronteira, e fica mais fácil calcular horários de chegada e reservas.
A rota por estrada, trecho a trecho
A ligação rodoviária entre o Acre e o litoral peruano só ficou realmente viável com o asfaltamento da Estrada do Pacífico. Hoje o trajeto inteiro é asfaltado. Mesmo assim, há pontos com obras, buracos ou deslizamentos, principalmente na época das chuvas.
1. Rio Branco a Assis Brasil (BR-317)
O primeiro trecho fica todo em território brasileiro e tem cerca de 340 km. Você sai de Rio Branco pela BR-317, passa por Senador Guiomard e Capixaba, chega a Brasiléia e Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia, e segue até Assis Brasil. É a parte mais tranquila da viagem: terreno plano, paisagem de floresta e pastagens, e postos de combustível com intervalos razoáveis.
2. Assis Brasil a Puerto Maldonado
Do outro lado da ponte sobre o rio Acre fica Iñapari, a primeira cidade peruana. É lá que se fazem os trâmites de migração e, para quem está de carro, a liberação temporária do veículo. Depois são cerca de 230 km até Puerto Maldonado, capital da região de Madre de Dios. A cidade é um bom lugar para dormir, abastecer e trocar dinheiro por soles.
3. Puerto Maldonado a Cusco
Aqui a viagem muda de cara. São perto de 480 km em que a estrada sai da planície amazônica, passa por Mazuko e Marcapata e sobe a cordilheira por um trecho de serra muito sinuoso, com passagens acima de 4.000 metros de altitude. Esse é o trecho mais exigente para o motorista, para o carro e para o corpo. Cusco fica a cerca de 3.400 metros, e vale a pena parar pelo menos uma ou duas noites na cidade para se adaptar.
4. Cusco a Lima
De Cusco há dois caminhos principais até a capital:
- Via Abancay e Nazca: cerca de 1.100 km. É o caminho mais curto, mas atravessa várias serras com curvas sem fim e trechos de altiplano bem frios. Em Nazca você chega à Rodovia Pan-Americana e segue pelo deserto costeiro até Lima, passando por Ica e Paracas.
- Via Arequipa: mais longo, com algo entre 1.400 e 1.500 km a partir de Cusco. Tem estrada mais aberta em alguns trechos, passa por cidades maiores e permite incluir Arequipa e o lago Titicaca no roteiro.
Existe ainda uma variante que sai de Puerto Maldonado direto para Juliaca e Puno pelo ramal sul da Interoceânica, sem passar por Cusco. Ela também leva a Arequipa e à Pan-Americana.
Rio Branco a Lima: as etapas da rota mais curta
Distâncias aproximadas, que variam conforme a fonte e o percurso exato
1. Rio Branco a Assis Brasil
~340 km
BR-317, terreno plano
2. Iñapari a Puerto Maldonado
~230 km
Amazônia peruana
3. Puerto Maldonado a Cusco
~480 km
Subida dos Andes, mais de 4.000 m
4. Cusco a Lima (via Nazca)
~1.100 km
Serras e deserto costeiro
Total: cerca de 2.150 a 2.300 km, em 4 a 6 dias de viagem
Quanto tempo leva a viagem
Ninguém deve tentar fazer o trajeto de uma vez só. A média horária nos Andes é muito mais baixa do que nas estradas brasileiras: em subidas de serra com curvas fechadas, rodar 40 ou 50 km por hora já é um bom ritmo. Um roteiro realista de carro ficaria mais ou menos assim:
- Dia 1: Rio Branco a Puerto Maldonado (cerca de 570 km, já com a fronteira incluída).
- Dia 2: Puerto Maldonado a Cusco, um dia longo e cansativo de serra.
- Dias 3 e 4: descanso e adaptação à altitude em Cusco, que podem virar dias de passeio.
- Dia 5: Cusco a Nazca, ou Cusco a Abancay se preferir dividir o trecho.
- Dia 6: Nazca a Lima pela Pan-Americana, com uma possível parada em Paracas.
De ônibus, o tempo total também passa de 40 horas de estrada, somando os trechos e as conexões. Pode ser mais, dependendo das esperas em cada cidade.
Como fazer o trajeto: carro, ônibus ou avião
De carro
É a opção mais flexível e a preferida de quem quer conhecer o caminho. Dá para parar em mirantes, dormir onde quiser e transformar a viagem num roteiro turístico. Em compensação, exige carro revisado, motorista descansado e atenção redobrada nas serras.
De ônibus
Quem viaja sem carro normalmente faz o trajeto em etapas: ônibus ou táxi de Rio Branco até Assis Brasil, travessia a pé para Iñapari, transporte coletivo até Puerto Maldonado e, de lá, ônibus para Cusco ou direto para Lima. As empresas e os horários mudam com frequência. Antes de sair, confira nas rodoviárias e nos guichês das empresas se há linhas diretas e quais são os horários.
De avião
Voo direto entre Rio Branco e Lima não costuma existir de forma regular. O caminho mais comum é fazer conexão por uma capital brasileira com voos internacionais para o Peru, como Brasília ou São Paulo. Isso aumenta muito a distância percorrida, mas pode reduzir o tempo total para menos de um dia. Malhas aéreas mudam bastante, então consulte as companhias antes de fechar o planejamento.
|Meio
|Tempo estimado
|Vantagens
|Desvantagens
|Carro
|4 a 6 dias
|Liberdade e paradas turísticas
|Cansaço, altitude, papelada do veículo
|Ônibus
|2 a 3 dias ou mais
|Não precisa dirigir
|Várias conexões, horários instáveis
|Avião com conexão
|Menos de um dia, em geral
|Rapidez
|Rota indireta, preço variável
Documentos para viajar de Rio Branco a Lima
Brasileiros podem entrar no Peru como turistas usando a carteira de identidade (RG) em bom estado ou o passaporte válido. Documentos muito antigos, danificados ou com foto que não permite reconhecer a pessoa podem dar problema na imigração. Quem tem dúvida deve levar o passaporte. Na fronteira, guarde bem o comprovante de entrada, porque ele é pedido na saída.
Para quem vai de carro, a lista é maior:
- Carteira Nacional de Habilitação válida. Algumas pessoas também levam a Permissão Internacional para Dirigir, emitida pelo Detran.
- Documento do veículo (CRLV) em nome do motorista. Se o carro for de outra pessoa ou estiver financiado, leve uma autorização com firma reconhecida.
- Seguro obrigatório exigido no Peru para veículos estrangeiros, que costuma ser contratado na fronteira ou antes da viagem.
- Autorização de entrada temporária do veículo, emitida pela aduana peruana em Iñapari.
As exigências podem mudar. Antes de viajar, confira as regras atualizadas no consulado do Peru, na Receita Federal e no site da aduana peruana.
Saúde e vacinação
A vacina contra a febre amarela é recomendada para quem circula pela Amazônia, tanto do lado brasileiro quanto do peruano. Ela deve ser tomada com antecedência, e vale levar o Certificado Internacional de Vacinação. Quem tem problemas cardíacos, respiratórios ou de pressão deve conversar com um médico antes de enfrentar trechos de grande altitude.
Altitude: o principal cuidado da rota
A diferença de relevo é o que mais surpreende quem sai do Acre. Rio Branco fica a menos de 200 metros acima do nível do mar, e em poucas horas de estrada você passa dos 4.000 metros. O mal da altitude, chamado de “soroche” no Peru, pode causar dor de cabeça, enjoo, falta de ar, cansaço e insônia.
- Suba aos poucos e durma em altitudes intermediárias sempre que der.
- Beba bastante água e evite álcool nas primeiras 24 a 48 horas acima de 3.000 metros.
- Faça refeições leves e não exagere no esforço físico logo ao chegar a Cusco.
- Se os sintomas ficarem fortes, desça e procure atendimento médico.
O carro também sente a altitude: o motor perde potência e os freios trabalham muito nas descidas. Use marchas reduzidas nas serras e não force o freio por longos trechos.
Erros comuns de quem faz a viagem
- Calcular o tempo como no Brasil: 500 km nos Andes não se fazem em seis horas.
- Dirigir à noite na serra: curvas sem acostamento, neblina, animais na pista e deslizamentos tornam a direção noturna arriscada.
- Esquecer agasalhos: você sai do calor amazônico e pode pegar temperaturas abaixo de zero nos altiplanos.
- Não abastecer quando pode: em alguns trechos de serra os postos ficam longe uns dos outros. Abasteça sempre que o tanque passar da metade.
- Ignorar a época de chuvas: entre o fim e o início do ano, as chuvas aumentam o risco de quedas de barreira no trecho entre Puerto Maldonado e Cusco. A estação mais seca, no meio do ano, costuma ser a mais tranquila para rodar.
- Viajar sem dinheiro local: pedágios, lanchonetes de beira de estrada e pequenos hotéis nem sempre aceitam cartão. Leve soles em espécie.
Dicas práticas para aproveitar o caminho
A distância de Rio Branco a Lima pode ser uma das partes mais bonitas da viagem, e não só um deslocamento. Em poucos dias você passa por floresta amazônica, cordilheira dos Andes e deserto costeiro. Algumas paradas que valem considerar:
- Puerto Maldonado: porta de entrada para passeios de barco e reservas naturais de Madre de Dios.
- Cusco e Vale Sagrado: aproveite os dias de adaptação à altitude para conhecer a cidade e, se der, Machu Picchu.
- Nazca: famosa pelas linhas no deserto, que podem ser vistas de mirantes ou em sobrevoos.
- Ica e Paracas: dunas, oásis e reserva marinha já perto de Lima.
Antes de sair, faça uma revisão completa no carro, com atenção a pneus, freios, arrefecimento e estepe. Baixe mapas para usar offline, porque o sinal de celular falha em vários trechos. E tenha sempre água e algo para comer no carro.
Perguntas frequentes
Qual é a distância de Rio Branco a Lima de carro?
Fica entre 2.150 e 2.300 km pela rota mais curta, via Cusco, Abancay e Nazca. Passando por Arequipa, o percurso chega a cerca de 2.500 a 2.600 km.
Quantas horas de viagem são de Rio Branco a Lima?
Só ao volante, são de 35 a 45 horas. Com paradas para dormir e para se adaptar à altitude, o recomendado é reservar de 4 a 6 dias.
A Estrada do Pacífico é toda asfaltada?
Sim, o trajeto entre o Acre e o litoral peruano é asfaltado. Mesmo assim, há trechos com obras, buracos e risco de deslizamento, principalmente na época das chuvas.
Preciso de passaporte para ir ao Peru saindo do Acre?
Brasileiros podem entrar no Peru como turistas com o RG em bom estado ou com o passaporte válido. Confirme as regras atualizadas com o consulado peruano antes de viajar.
Tem voo direto de Rio Branco para Lima?
Em geral não há voo direto regular. O comum é fazer conexão em outra capital brasileira com voos internacionais. Consulte as companhias aéreas para ver as opções disponíveis.
Existe diferença de fuso horário entre o Acre e Lima?
Não. O Acre e o Peru usam o mesmo horário.