Distância de Rio Branco (AC) a Lima (Peru): rotas e dicas

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A distância de Rio Branco, no Acre, a Lima, no Peru, fica entre 2.150 e 2.600 km por estrada, dependendo do caminho escolhido depois de Cusco. Em linha reta, as duas capitais estão a mais ou menos 1.000 km uma da outra. Quem vai de carro passa pela Estrada do Pacífico (a Interoceânica), cruza a fronteira em Assis Brasil, atravessa a Amazônia peruana até Puerto Maldonado, sobe os Andes até Cusco e depois desce até o litoral do Pacífico. Contando só o tempo ao volante, são uns 35 a 45 horas. Na prática, a viagem costuma levar de 4 a 6 dias.

Abaixo estão os trechos da rota, as alternativas de caminho, os documentos exigidos, os cuidados com a altitude e os erros mais comuns de quem faz esse trajeto pela primeira vez.

Distância de Rio Branco a Lima em números

Os números mudam conforme a fonte, o aplicativo de mapas e o caminho exato. Por isso, trate os valores abaixo como referência para planejar, e não como medida exata.

Tipo de medida Distância aproximada Observação Linha reta Cerca de 1.000 a 1.050 km Só serve como referência geográfica Estrada via Cusco, Abancay e Nazca Cerca de 2.150 a 2.300 km É a rota mais curta, com muitas curvas e trechos de serra Estrada via Cusco ou Juliaca e Arequipa Cerca de 2.500 a 2.600 km Mais longa, mas passa por cidades com mais estrutura

Um detalhe ajuda no planejamento: o Acre e o Peru têm o mesmo fuso horário. Você não precisa acertar o relógio ao cruzar a fronteira, e fica mais fácil calcular horários de chegada e reservas.

A rota por estrada, trecho a trecho

A ligação rodoviária entre o Acre e o litoral peruano só ficou realmente viável com o asfaltamento da Estrada do Pacífico. Hoje o trajeto inteiro é asfaltado. Mesmo assim, há pontos com obras, buracos ou deslizamentos, principalmente na época das chuvas.

1. Rio Branco a Assis Brasil (BR-317)

O primeiro trecho fica todo em território brasileiro e tem cerca de 340 km. Você sai de Rio Branco pela BR-317, passa por Senador Guiomard e Capixaba, chega a Brasiléia e Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia, e segue até Assis Brasil. É a parte mais tranquila da viagem: terreno plano, paisagem de floresta e pastagens, e postos de combustível com intervalos razoáveis.

2. Assis Brasil a Puerto Maldonado

Do outro lado da ponte sobre o rio Acre fica Iñapari, a primeira cidade peruana. É lá que se fazem os trâmites de migração e, para quem está de carro, a liberação temporária do veículo. Depois são cerca de 230 km até Puerto Maldonado, capital da região de Madre de Dios. A cidade é um bom lugar para dormir, abastecer e trocar dinheiro por soles.

3. Puerto Maldonado a Cusco

Aqui a viagem muda de cara. São perto de 480 km em que a estrada sai da planície amazônica, passa por Mazuko e Marcapata e sobe a cordilheira por um trecho de serra muito sinuoso, com passagens acima de 4.000 metros de altitude. Esse é o trecho mais exigente para o motorista, para o carro e para o corpo. Cusco fica a cerca de 3.400 metros, e vale a pena parar pelo menos uma ou duas noites na cidade para se adaptar.

4. Cusco a Lima

De Cusco há dois caminhos principais até a capital:

Via Abancay e Nazca: cerca de 1.100 km. É o caminho mais curto, mas atravessa várias serras com curvas sem fim e trechos de altiplano bem frios. Em Nazca você chega à Rodovia Pan-Americana e segue pelo deserto costeiro até Lima, passando por Ica e Paracas.

cerca de 1.100 km. É o caminho mais curto, mas atravessa várias serras com curvas sem fim e trechos de altiplano bem frios. Em Nazca você chega à Rodovia Pan-Americana e segue pelo deserto costeiro até Lima, passando por Ica e Paracas. Via Arequipa: mais longo, com algo entre 1.400 e 1.500 km a partir de Cusco. Tem estrada mais aberta em alguns trechos, passa por cidades maiores e permite incluir Arequipa e o lago Titicaca no roteiro.

Existe ainda uma variante que sai de Puerto Maldonado direto para Juliaca e Puno pelo ramal sul da Interoceânica, sem passar por Cusco. Ela também leva a Arequipa e à Pan-Americana.

Rio Branco a Lima: as etapas da rota mais curta Distâncias aproximadas, que variam conforme a fonte e o percurso exato 1. Rio Branco a Assis Brasil ~340 km BR-317, terreno plano 2. Iñapari a Puerto Maldonado ~230 km Amazônia peruana 3. Puerto Maldonado a Cusco ~480 km Subida dos Andes, mais de 4.000 m 4. Cusco a Lima (via Nazca) ~1.100 km Serras e deserto costeiro Total: cerca de 2.150 a 2.300 km, em 4 a 6 dias de viagem

Quanto tempo leva a viagem

Ninguém deve tentar fazer o trajeto de uma vez só. A média horária nos Andes é muito mais baixa do que nas estradas brasileiras: em subidas de serra com curvas fechadas, rodar 40 ou 50 km por hora já é um bom ritmo. Um roteiro realista de carro ficaria mais ou menos assim:

Dia 1: Rio Branco a Puerto Maldonado (cerca de 570 km, já com a fronteira incluída). Dia 2: Puerto Maldonado a Cusco, um dia longo e cansativo de serra. Dias 3 e 4: descanso e adaptação à altitude em Cusco, que podem virar dias de passeio. Dia 5: Cusco a Nazca, ou Cusco a Abancay se preferir dividir o trecho. Dia 6: Nazca a Lima pela Pan-Americana, com uma possível parada em Paracas.

De ônibus, o tempo total também passa de 40 horas de estrada, somando os trechos e as conexões. Pode ser mais, dependendo das esperas em cada cidade.

Como fazer o trajeto: carro, ônibus ou avião

De carro

É a opção mais flexível e a preferida de quem quer conhecer o caminho. Dá para parar em mirantes, dormir onde quiser e transformar a viagem num roteiro turístico. Em compensação, exige carro revisado, motorista descansado e atenção redobrada nas serras.

De ônibus

Quem viaja sem carro normalmente faz o trajeto em etapas: ônibus ou táxi de Rio Branco até Assis Brasil, travessia a pé para Iñapari, transporte coletivo até Puerto Maldonado e, de lá, ônibus para Cusco ou direto para Lima. As empresas e os horários mudam com frequência. Antes de sair, confira nas rodoviárias e nos guichês das empresas se há linhas diretas e quais são os horários.

De avião

Voo direto entre Rio Branco e Lima não costuma existir de forma regular. O caminho mais comum é fazer conexão por uma capital brasileira com voos internacionais para o Peru, como Brasília ou São Paulo. Isso aumenta muito a distância percorrida, mas pode reduzir o tempo total para menos de um dia. Malhas aéreas mudam bastante, então consulte as companhias antes de fechar o planejamento.

Meio Tempo estimado Vantagens Desvantagens Carro 4 a 6 dias Liberdade e paradas turísticas Cansaço, altitude, papelada do veículo Ônibus 2 a 3 dias ou mais Não precisa dirigir Várias conexões, horários instáveis Avião com conexão Menos de um dia, em geral Rapidez Rota indireta, preço variável

Documentos para viajar de Rio Branco a Lima

Brasileiros podem entrar no Peru como turistas usando a carteira de identidade (RG) em bom estado ou o passaporte válido. Documentos muito antigos, danificados ou com foto que não permite reconhecer a pessoa podem dar problema na imigração. Quem tem dúvida deve levar o passaporte. Na fronteira, guarde bem o comprovante de entrada, porque ele é pedido na saída.

Para quem vai de carro, a lista é maior:

Carteira Nacional de Habilitação válida. Algumas pessoas também levam a Permissão Internacional para Dirigir, emitida pelo Detran.

Documento do veículo (CRLV) em nome do motorista. Se o carro for de outra pessoa ou estiver financiado, leve uma autorização com firma reconhecida.

Seguro obrigatório exigido no Peru para veículos estrangeiros, que costuma ser contratado na fronteira ou antes da viagem.

Autorização de entrada temporária do veículo, emitida pela aduana peruana em Iñapari.

As exigências podem mudar. Antes de viajar, confira as regras atualizadas no consulado do Peru, na Receita Federal e no site da aduana peruana.

Saúde e vacinação

A vacina contra a febre amarela é recomendada para quem circula pela Amazônia, tanto do lado brasileiro quanto do peruano. Ela deve ser tomada com antecedência, e vale levar o Certificado Internacional de Vacinação. Quem tem problemas cardíacos, respiratórios ou de pressão deve conversar com um médico antes de enfrentar trechos de grande altitude.

Altitude: o principal cuidado da rota

A diferença de relevo é o que mais surpreende quem sai do Acre. Rio Branco fica a menos de 200 metros acima do nível do mar, e em poucas horas de estrada você passa dos 4.000 metros. O mal da altitude, chamado de “soroche” no Peru, pode causar dor de cabeça, enjoo, falta de ar, cansaço e insônia.

Suba aos poucos e durma em altitudes intermediárias sempre que der.

Beba bastante água e evite álcool nas primeiras 24 a 48 horas acima de 3.000 metros.

Faça refeições leves e não exagere no esforço físico logo ao chegar a Cusco.

Se os sintomas ficarem fortes, desça e procure atendimento médico.

O carro também sente a altitude: o motor perde potência e os freios trabalham muito nas descidas. Use marchas reduzidas nas serras e não force o freio por longos trechos.

Erros comuns de quem faz a viagem

Calcular o tempo como no Brasil: 500 km nos Andes não se fazem em seis horas.

500 km nos Andes não se fazem em seis horas. Dirigir à noite na serra: curvas sem acostamento, neblina, animais na pista e deslizamentos tornam a direção noturna arriscada.

curvas sem acostamento, neblina, animais na pista e deslizamentos tornam a direção noturna arriscada. Esquecer agasalhos: você sai do calor amazônico e pode pegar temperaturas abaixo de zero nos altiplanos.

você sai do calor amazônico e pode pegar temperaturas abaixo de zero nos altiplanos. Não abastecer quando pode: em alguns trechos de serra os postos ficam longe uns dos outros. Abasteça sempre que o tanque passar da metade.

em alguns trechos de serra os postos ficam longe uns dos outros. Abasteça sempre que o tanque passar da metade. Ignorar a época de chuvas: entre o fim e o início do ano, as chuvas aumentam o risco de quedas de barreira no trecho entre Puerto Maldonado e Cusco. A estação mais seca, no meio do ano, costuma ser a mais tranquila para rodar.

entre o fim e o início do ano, as chuvas aumentam o risco de quedas de barreira no trecho entre Puerto Maldonado e Cusco. A estação mais seca, no meio do ano, costuma ser a mais tranquila para rodar. Viajar sem dinheiro local: pedágios, lanchonetes de beira de estrada e pequenos hotéis nem sempre aceitam cartão. Leve soles em espécie.

Dicas práticas para aproveitar o caminho

A distância de Rio Branco a Lima pode ser uma das partes mais bonitas da viagem, e não só um deslocamento. Em poucos dias você passa por floresta amazônica, cordilheira dos Andes e deserto costeiro. Algumas paradas que valem considerar:

Puerto Maldonado: porta de entrada para passeios de barco e reservas naturais de Madre de Dios.

porta de entrada para passeios de barco e reservas naturais de Madre de Dios. Cusco e Vale Sagrado: aproveite os dias de adaptação à altitude para conhecer a cidade e, se der, Machu Picchu.

aproveite os dias de adaptação à altitude para conhecer a cidade e, se der, Machu Picchu. Nazca: famosa pelas linhas no deserto, que podem ser vistas de mirantes ou em sobrevoos.

famosa pelas linhas no deserto, que podem ser vistas de mirantes ou em sobrevoos. Ica e Paracas: dunas, oásis e reserva marinha já perto de Lima.

Antes de sair, faça uma revisão completa no carro, com atenção a pneus, freios, arrefecimento e estepe. Baixe mapas para usar offline, porque o sinal de celular falha em vários trechos. E tenha sempre água e algo para comer no carro.

Perguntas frequentes

Qual é a distância de Rio Branco a Lima de carro?

Fica entre 2.150 e 2.300 km pela rota mais curta, via Cusco, Abancay e Nazca. Passando por Arequipa, o percurso chega a cerca de 2.500 a 2.600 km.

Quantas horas de viagem são de Rio Branco a Lima?

Só ao volante, são de 35 a 45 horas. Com paradas para dormir e para se adaptar à altitude, o recomendado é reservar de 4 a 6 dias.

A Estrada do Pacífico é toda asfaltada?

Sim, o trajeto entre o Acre e o litoral peruano é asfaltado. Mesmo assim, há trechos com obras, buracos e risco de deslizamento, principalmente na época das chuvas.

Preciso de passaporte para ir ao Peru saindo do Acre?

Brasileiros podem entrar no Peru como turistas com o RG em bom estado ou com o passaporte válido. Confirme as regras atualizadas com o consulado peruano antes de viajar.

Tem voo direto de Rio Branco para Lima?

Em geral não há voo direto regular. O comum é fazer conexão em outra capital brasileira com voos internacionais. Consulte as companhias aéreas para ver as opções disponíveis.

Existe diferença de fuso horário entre o Acre e Lima?

Não. O Acre e o Peru usam o mesmo horário.