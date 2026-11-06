Quem mora em Rio Branco se chama rio-branquense: entenda

Quem mora ou nasceu em Rio Branco, capital do Acre, se chama rio-branquense, escrito com hífen e letra minúscula. A forma é a mesma no masculino e no feminino (o rio-branquense, a rio-branquense) e o plural é rio-branquenses. Como Rio Branco fica no Acre, a mesma pessoa também é acreana, que é o gentílico do estado.

A confusão costuma surgir porque existem outros lugares chamados Rio Branco no Brasil, inclusive um rio de verdade em Roraima, e cada um tem o seu gentílico. A tabela abaixo resume os casos mais buscados.

Lugar Onde fica Como se chama quem mora lá Rio Branco (capital) Acre rio-branquense Estado do Acre Região Norte acreano (também grafado acriano) Rio Branco (município) Mato Grosso rio-branquense Rio Branco do Sul Paraná rio-branquense Margens do rio Branco Roraima roraimense (gentílico do estado)

Como se escreve o gentílico de Rio Branco

A grafia recomendada é rio-branquense, com hífen, seguindo o mesmo padrão de outros gentílicos formados a partir de nomes compostos, como rio-grandense, mato-grossense e espírito-santense. O hífen liga os dois elementos do nome da cidade e indica que formam uma só palavra com sentido de origem.

Na prática, também se encontra a forma riobranquense, tudo junto, em placas, nomes de empresas e textos informais. Ela é compreendida por todos, mas em textos jornalísticos, escolares e oficiais o mais seguro é usar a versão hifenizada, que é a registrada nas listas de gentílicos e a mais aceita pelos manuais de redação.

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Por que o “c” vira “qu”

O sufixo -ense, que indica origem, começa com a vogal “e”. Se a palavra terminasse em “c” + “ense”, a pronúncia mudaria para “s” (branc-ense soaria “bransense”). Para manter o som de “k” de Branco, a escrita troca o “c” por “qu”: branco vira branquense. O mesmo acontece em “francano” e “franquense”, ou em “barranco” e “barranquense”.

Maiúscula ou minúscula?

Em português, gentílicos são escritos com letra minúscula: o rio-branquense, os acreanos, a brasileira. A maiúscula fica para o nome do lugar (Rio Branco, Acre, Brasil). A exceção é quando o gentílico abre a frase ou faz parte de um nome próprio, como o de um clube, uma associação ou um título de obra.

Do bairro ao país: os gentílicos de quem vive em Rio Branco Cidade Rio Branco rio-branquense Estado Acre acreano / acriano Região Amazônia amazônida País Brasil brasileiro Plural: rio-branquenses. Feminino igual ao masculino. Sempre com letra minúscula.

Qual a diferença entre rio-branquense e acreano

Rio-branquense se refere apenas a quem é da cidade de Rio Branco; acreano se refere a quem é de qualquer um dos 22 municípios do Acre. Todo rio-branquense é acreano, mas nem todo acreano é rio-branquense: quem nasceu em Cruzeiro do Sul é cruzeirense, quem é de Xapuri é xapuriense, e ambos continuam sendo acreanos.

A escolha depende do que se quer destacar. Em uma reportagem sobre o trânsito da capital, “os rio-branquenses” é mais preciso. Em um texto sobre a cultura do estado, “os acreanos” abrange todo mundo. Também é comum usar “moradores da capital” para evitar repetição.

Acreano ou acriano?

As duas formas aparecem em dicionários e textos. Com o Acordo Ortográfico de 1990, a grafia acriano ganhou espaço em vocabulários e manuais, seguindo a regra que forma palavras como “camoniano” e “açoriano”. No estado, porém, a forma acreano é a preferida pela população, pela imprensa local e por órgãos públicos, e é considerada parte da identidade regional.

Para quem escreve sobre o Acre, a recomendação prática é usar acreano, que é como os próprios moradores se reconhecem. Em provas, concursos ou publicações com manual próprio, vale conferir a grafia adotada pela banca ou pelo veículo.

A capital acreana cresceu às margens do rio Acre, afluente do Purus, e não do rio Branco.

Outros lugares chamados Rio Branco e seus gentílicos

Além da capital acreana, o nome Rio Branco aparece em pelo menos outros municípios brasileiros, e quase todos usam o mesmo gentílico. Por isso, ao ler “rio-branquense” fora de contexto, pode ser preciso conferir de qual cidade se trata.

Rio Branco (AC): capital do Acre, às margens do rio Acre, é a cidade mais populosa do estado e a mais associada ao termo rio-branquense.

capital do Acre, às margens do rio Acre, é a cidade mais populosa do estado e a mais associada ao termo rio-branquense. Rio Branco (MT): pequeno município de Mato Grosso, cujos moradores também são chamados de rio-branquenses nas listas de gentílicos.

pequeno município de Mato Grosso, cujos moradores também são chamados de rio-branquenses nas listas de gentílicos. Rio Branco do Sul (PR): município da região metropolitana de Curitiba; o gentílico usado localmente também é rio-branquense.

município da região metropolitana de Curitiba; o gentílico usado localmente também é rio-branquense. Rio Branco do Ivaí (PR): outro município paranaense com o nome; nesses casos, o contexto ou o nome do estado evita confusões.

outro município paranaense com o nome; nesses casos, o contexto ou o nome do estado evita confusões. Visconde do Rio Branco (MG): cidade mineira cujo gentílico é diferente e deve ser confirmado nos registros do município ou do IBGE.

Para confirmar o gentílico oficial de qualquer município, as fontes mais confiáveis são a página da cidade no portal Cidades@ do IBGE e o site da prefeitura. Os gentílicos são definidos pelo uso e pelo registro local, por isso podem variar de uma cidade para outra mesmo quando os nomes se parecem.

Quem mora no rio Branco, em Roraima, se chama como?

Quem vive às margens do rio Branco, o rio, não tem um gentílico próprio ligado ao curso d’água: a pessoa recebe o nome do município ou do estado onde mora. O rio Branco é o principal rio de Roraima e passa por Boa Vista, cujos moradores são boa-vistenses, e todos são roraimenses.

Esse detalhe surpreende muita gente: a capital do Acre não fica às margens do rio Branco. Ela está às margens do rio Acre, afluente do Purus. O nome da cidade é uma homenagem a uma pessoa, e não a um rio, como mostra a história abaixo.

Por que a capital do Acre se chama Rio Branco

A cidade homenageia José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, diplomata que conduziu as negociações do Tratado de Petrópolis, assinado com a Bolívia em 1903. O acordo incorporou o território acreano ao Brasil depois do conflito conhecido como Revolução Acreana, liderado por Plácido de Castro.

O título do barão, por sua vez, veio do pai, o Visconde do Rio Branco, cujo nome remete ao rio Branco de Roraima. Ou seja, a ligação da capital acreana com o rio existe, mas é indireta: passa por um título de nobreza do Império, não pela geografia local.

Os nomes anteriores da cidade

Rio Branco nasceu de um seringal às margens do rio Acre, fundado em 1882 pelo cearense Neutel Maia e conhecido como Seringal Volta da Empresa. Com o crescimento do povoado no início do século XX, o lugar passou a se chamar Vila Rio Branco. Por alguns anos também foi chamado de Penápolis, em homenagem ao presidente Afonso Pena, antes de voltar definitivamente ao nome atual.

Fase Nome Contexto Fundação (1882) Seringal Volta da Empresa Núcleo ligado à extração da borracha Início do século XX Vila Rio Branco Homenagem ao Barão do Rio Branco Período curto Penápolis Homenagem ao presidente Afonso Pena Fase atual Rio Branco Capital do território e, depois, do estado

Com a criação do Território Federal do Acre e, mais tarde, do Estado do Acre, em 1962, Rio Branco se consolidou como capital e centro administrativo. É daí que vem o peso do termo rio-branquense: ele identifica quem vive no principal polo urbano do estado.

Erros comuns ao usar o gentílico de Rio Branco

Os deslizes mais frequentes envolvem grafia, letra maiúscula e mistura com o gentílico do estado. Veja os casos que mais aparecem em textos, redes sociais e trabalhos escolares.

“Rio-Branquense” com maiúscula: no meio da frase, o certo é rio-branquense, todo em minúsculas, como qualquer gentílico em português.

no meio da frase, o certo é rio-branquense, todo em minúsculas, como qualquer gentílico em português. “Rio-brancense”: sem o “qu”, a pronúncia muda; a forma correta mantém o som de “k” e fica rio-branquense.

sem o “qu”, a pronúncia muda; a forma correta mantém o som de “k” e fica rio-branquense. “Riobranquino” ou “rio-branquês”: são invenções sem registro de uso; o sufixo consagrado para a cidade é -ense.

são invenções sem registro de uso; o sufixo consagrado para a cidade é -ense. “Rio-branquenses” no singular: o “s” final só entra no plural; uma pessoa é rio-branquense, várias são rio-branquenses.

o “s” final só entra no plural; uma pessoa é rio-branquense, várias são rio-branquenses. Chamar todo acreano de rio-branquense: moradores de Cruzeiro do Sul, Tarauacá ou Sena Madureira são acreanos, mas não rio-branquenses.

Exemplos de frases com rio-branquense

Ver o termo em uso ajuda a fixar a grafia e a concordância. Os exemplos abaixo mostram singular, plural, feminino e o uso como adjetivo.

Substantivo, singular: “O rio-branquense costuma aproveitar o fim de tarde na Gameleira, à beira do rio Acre.” Substantivo, plural: “Os rio-branquenses enfrentam a temporada de friagem com casacos guardados o resto do ano.” Feminino: “A artista rio-branquense levou ritmos amazônicos para festivais de outros estados.” Adjetivo: “A culinária rio-branquense mistura influências nordestinas, indígenas e bolivianas.” Junto com acreano: “Ela é rio-branquense de nascimento e acreana de coração, como faz questão de dizer.”

Castanha, farinha e frutas amazônicas fazem parte do cotidiano e da culinária rio-branquense.

Perguntas frequentes

Quem nasce em Rio Branco é rio-branquense ou acreano?

As duas coisas. Rio-branquense indica a cidade e acreano indica o estado. Use rio-branquense quando quiser especificar a capital e acreano quando o assunto envolver todo o Acre.

Rio-branquense tem hífen?

Sim. A forma recomendada é rio-branquense, com hífen, como em rio-grandense e mato-grossense. A grafia riobranquense, junta, aparece no uso informal, mas não é a mais indicada em textos formais.

Quem se muda para Rio Branco também é rio-branquense?

Sim. O gentílico serve tanto para quem nasceu na cidade quanto para quem vive nela. Em contextos em que a origem importa, é comum dizer “morador de Rio Branco” ou “rio-branquense de coração”.

Qual o feminino de rio-branquense?

É igual ao masculino: a rio-branquense. Palavras terminadas em -ense não mudam de forma conforme o gênero; quem indica o gênero é o artigo ou o adjetivo que acompanha.

A capital do Acre fica no rio Branco?

Não. Rio Branco fica às margens do rio Acre. O rio Branco está em Roraima, e o nome da capital acreana homenageia o Barão do Rio Branco, negociador do Tratado de Petrópolis.

Onde confirmar o gentílico de uma cidade?

As fontes mais seguras são a página do município no portal Cidades@ do IBGE e o site oficial da prefeitura. Dicionários e o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa também ajudam a conferir a grafia.