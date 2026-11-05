A escolha do nome para a capital do Acre: por que Rio Branco

A capital do Acre se chama Rio Branco em homenagem a José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores que negociou o Tratado de Petrópolis, assinado com a Bolívia em 17 de novembro de 1903. Com esse acordo o Acre passou a fazer parte do Brasil. O povoado começou como Seringal Empresa, fundado por Neutel Maia em 28 de dezembro de 1882, e só recebeu o nome atual no início do século XX.
Até virar a capital que se conhece hoje, o lugar teve nomes diferentes nas duas margens do rio Acre, passou por mudanças administrativas e precisou unir dois núcleos urbanos. A tabela abaixo mostra cada fase de forma resumida.
|Nome
|Onde / quando
|Origem do nome
|Seringal Empresa (Volta da Empresa)
|Margem do rio Acre, a partir de 1882
|Empreendimento seringalista de Neutel Maia
|Vila Rio Branco
|Sede do Departamento do Alto Acre, início do século XX
|Homenagem ao Barão do Rio Branco
|Penápolis
|Margem oposta do rio, criada na mesma época
|Homenagem ao presidente Afonso Pena
|Rio Branco (cidade e capital)
|Capital do Território unificado, a partir de 1920
|Nome que prevaleceu na fusão dos núcleos
|Rio Branco (capital estadual)
|Desde a criação do Estado do Acre, em 1962
|Nome mantido
Por que a capital do Acre homenageia o Barão do Rio Branco?
O nome foi escolhido porque o Barão do Rio Branco foi a figura central da solução diplomática que garantiu o Acre ao Brasil. Depois da Revolução Acreana, liderada por Plácido de Castro contra o domínio boliviano, o chanceler conduziu as negociações que terminaram no Tratado de Petrópolis, sem precisar de uma guerra aberta entre os dois países.
Pelo acordo, o Brasil incorporou o território e, em troca, pagou uma indenização à Bolívia, cedeu pequenas áreas de fronteira e assumiu o compromisso de construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Para o governo federal da época, dar à principal povoação acreana o nome do negociador era uma forma de marcar a conquista e afirmar a presença brasileira numa região recém-incorporada.
Quem foi o Barão do Rio Branco
José Maria da Silva Paranhos Júnior (1845–1912) era filho do Visconde do Rio Branco, político importante do Império. Ficou conhecido como o diplomata que resolveu várias disputas de fronteira do Brasil, entre elas as questões de Palmas, com a Argentina, e do Amapá, com a França. Foi ministro das Relações Exteriores de 1902 até morrer, em 1912, servindo a vários presidentes da República.
É importante não confundir: o nome da capital acreana não vem de um rio chamado Branco. A cidade fica às margens do rio Acre. O rio Branco de verdade corre em Roraima, a mais de mil quilômetros dali, e não tem relação com a escolha do nome.
Como foi a escolha do nome para a capital do Acre, passo a passo
A troca de Empresa para Rio Branco não aconteceu num único ato. Ela acompanhou a organização administrativa do território, que o governo federal passou a administrar diretamente depois de 1903. As etapas principais foram estas:
- Fundação do seringal: em 28 de dezembro de 1882, o cearense Neutel Maia instala o Seringal Empresa numa curva do rio Acre, ponto que ficou conhecido como Volta da Empresa.
- Incorporação ao Brasil: o Tratado de Petrópolis, de 1903, encerra a disputa com a Bolívia e o Acre passa a ser território brasileiro.
- Criação do Território Federal: em 1904, o Acre é dividido em departamentos administrados por prefeitos nomeados pelo governo federal, e Empresa vira sede do Departamento do Alto Acre.
- Adoção do nome Rio Branco: na condição de sede departamental, o povoado é elevado a vila e passa a se chamar Rio Branco, em homenagem ao chanceler.
- Surgimento de Penápolis: na margem oposta do rio forma-se outro núcleo urbano, batizado em homenagem ao presidente Afonso Pena.
- Unificação e capital: em 1920, com a unificação administrativa do Território, Rio Branco vira a capital única e absorve Penápolis.
- Estado do Acre: com a elevação do Acre a estado, em 1962, Rio Branco continua como capital e mantém o nome.
Do Seringal Empresa a Rio Branco: linha do tempo
1882
Neutel Maia funda o Seringal Empresa no rio Acre
1903
Tratado de Petrópolis incorpora o Acre ao Brasil
1904 em diante
Empresa vira sede do Alto Acre e recebe o nome Rio Branco
1920
Território unificado: Rio Branco é a capital e absorve Penápolis
1962
Acre vira estado e Rio Branco segue como capital
O que era Penápolis e por que o nome não ficou?
Penápolis foi o núcleo urbano que se formou na margem do rio Acre oposta à antiga Empresa, numa época em que a sede administrativa precisava de mais espaço e de terrenos menos sujeitos às cheias. O nome homenageava Afonso Pena, presidente da República entre 1906 e 1909, que morreu no cargo.
Durante alguns anos, os dois lados do rio tiveram nomes diferentes, o que gerava confusão administrativa. Quando o Território foi unificado e ganhou uma capital só, prevaleceu o nome Rio Branco, mais ligado à própria história da anexação do Acre. Penápolis virou parte da capital, e o nome caiu em desuso no dia a dia, embora ainda apareça em documentos antigos e estudos históricos.
Como identificar as duas margens hoje
Na Rio Branco de hoje, a divisão continua visível na geografia urbana. A cidade é organizada em Primeiro Distrito e Segundo Distrito, separados pelo rio Acre e ligados por pontes. O Segundo Distrito, onde ficam o bairro histórico da Gameleira e o Mercado Velho do outro lado da passarela, guarda a memória da ocupação mais antiga, ligada ao seringal original.
|Área atual
|Relação histórica
|O que visitar
|Segundo Distrito
|Ocupação ligada ao Seringal Empresa
|Gameleira, casario antigo, orla
|Primeiro Distrito
|Expansão administrativa e centro político
|Palácio Rio Branco, praças centrais
|Passarela Joaquim Macedo
|Liga as duas margens no centro
|Vista do rio Acre e do Mercado Velho
Onde ver a história do nome de Rio Branco na cidade
Quem visita a capital consegue seguir a história do nome em vários pontos do centro histórico. Os principais são:
- Palácio Rio Branco: antiga sede do governo, hoje funciona como museu e mostra a formação política do Acre e as figuras ligadas à anexação.
- Gameleira: área às margens do rio Acre ligada ao início da ocupação, com uma árvore centenária que dá nome ao lugar e virou símbolo da cidade.
- Memorial dos Autonomistas: espaço dedicado ao movimento que levou o Acre de território a estado, etapa final da história administrativa da capital.
- Museu da Borracha: reúne acervo sobre o ciclo da borracha e os seringais, contexto em que surgiu o Seringal Empresa.
- Mercado Velho e orla: trecho revitalizado que ajuda a entender a importância do rio para a formação da cidade.
Horários de funcionamento, exposições e eventuais cobranças de entrada mudam com o tempo. Antes de ir, confira as informações atualizadas nos canais da Fundação de Cultura Elias Mansour e da Secretaria de Turismo do estado.
Contexto: por que o nome tinha peso político
Nas primeiras décadas do século XX, dar nomes de figuras nacionais a cidades da fronteira era uma prática comum para reforçar a soberania. O Acre tinha sido disputado por Bolívia, Peru e por seringalistas e seringueiros brasileiros, e ainda havia tensões com o Peru, resolvidas no Tratado do Rio de Janeiro, de 1909, também negociado pelo Barão.
Batizar a sede administrativa de Rio Branco deixava claro que o território pertencia ao Brasil por um acordo internacional reconhecido. Ao mesmo tempo, a população local tinha seus próprios heróis, sobretudo Plácido de Castro, que dá nome ao município de Plácido de Castro. Assim, a toponímia acreana registra as duas faces da anexação: a luta armada e a negociação diplomática.
Outros nomes acreanos ligados à anexação
- Plácido de Castro: município que homenageia o líder militar da Revolução Acreana.
- Epitaciolândia: nome que remete a Epitácio Pessoa, presidente da República no início dos anos 1920.
- Senador Guiomard: homenagem a José Guiomard dos Santos, autor do projeto que transformou o Acre em estado.
Erros comuns sobre o nome da capital do Acre
Alguns equívocos se repetem em trabalhos escolares, conversas e até em materiais turísticos. Vale conferir:
- “A cidade fica no rio Branco”: errado. Rio Branco fica no rio Acre; o rio Branco fica em Roraima.
- “O nome homenageia o Visconde”: a homenagem é ao filho, o Barão do Rio Branco, responsável pelo Tratado de Petrópolis.
- “Rio Branco sempre foi a capital”: no começo o Acre era dividido em departamentos, cada um com sua sede; a capital única só veio em 1920.
- “Penápolis era outra cidade distante”: Penápolis ficava na margem oposta do mesmo rio e acabou incorporada à capital.
- “Plácido de Castro deu nome à capital”: o líder da revolução dá nome a outro município, não à capital.
Para trabalhos acadêmicos que exijam datas exatas de decretos e atos administrativos, a recomendação é consultar diretamente o acervo do Arquivo Público do Acre, a Fundação Elias Mansour e as publicações de historiadores da Universidade Federal do Acre (Ufac), já que algumas datas intermediárias aparecem com pequenas diferenças entre as fontes.
Perguntas frequentes
Qual era o nome de Rio Branco antes?
O núcleo original se chamava Seringal Empresa, também conhecido como Volta da Empresa, fundado por Neutel Maia em 1882. A margem oposta teve o nome de Penápolis antes da unificação.
Quem escolheu o nome Rio Branco?
O nome foi adotado pela administração do Território Federal, ligada ao governo federal, quando a localidade virou sede do Departamento do Alto Acre. A intenção era homenagear o diplomata que garantiu a anexação.
O Barão do Rio Branco esteve no Acre?
Não há registro conhecido de visita do Barão ao Acre. Ele conduziu as negociações a partir do Rio de Janeiro, então capital federal, onde o tratado foi negociado e assinado, em Petrópolis.
Desde quando Rio Branco é a capital do Acre?
Rio Branco passou a ser a capital única do Território do Acre em 1920, com a unificação dos departamentos. Continuou como capital quando o Acre virou estado, em 1962.
Qual é a data de aniversário de Rio Branco?
O aniversário da cidade é comemorado em 28 de dezembro, data da fundação do Seringal Empresa por Neutel Maia, em 1882.
Por que não ficou o nome Penápolis?
Na unificação da capital, prevaleceu o nome ligado diretamente à anexação do Acre. Penápolis, que homenageava Afonso Pena, foi incorporada e o nome deixou de ser usado oficialmente.