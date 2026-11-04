Qual o número de habitantes de Rio Branco? Dados do IBGE

Segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE, Rio Branco tem 364.756 habitantes. A capital do Acre concentra cerca de 44% dos 830.018 moradores do estado e ocupa uma área de aproximadamente 8.835 km², o que dá uma densidade em torno de 41 habitantes por km².

Entre um censo e outro, o IBGE divulga estimativas anuais da população, que costumam mostrar números um pouco maiores. O valor oficial de referência, porém, continua sendo o do último recenseamento, usado em pesquisas, no planejamento público e na divisão de recursos.

Indicador Rio Branco Fonte População (Censo 2022) 364.756 habitantes IBGE População (Censo 2010) 336.038 habitantes IBGE População (Censo 2000) 253.059 habitantes IBGE Área territorial cerca de 8.835 km² IBGE Densidade (2022) cerca de 41 hab./km² IBGE Participação no Acre quase 44% da população Cálculo com dados do IBGE

Qual o número de habitantes de Rio Branco no último censo?

O último censo contou 364.756 pessoas morando em Rio Branco. A contagem foi feita pelo IBGE de porta em porta e é o retrato mais completo da população da capital acreana. Esse número inclui moradores da área urbana e da zona rural do município, que abrange ramais, colônias e comunidades ribeirinhas.

Quem nasce em Rio Branco é chamado de rio-branquense. A cidade é, de longe, o maior município do Acre: o segundo colocado, Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, tinha pouco menos de 92 mil habitantes no mesmo censo, ou seja, cerca de um quarto da população da capital.

Veja também Temporal derruba parte de barracas de feirinha no Lago do Amor, em Rio Branco

Censo e estimativa: qual a diferença?

O censo é a contagem real, feita em todos os domicílios, normalmente a cada dez anos. Já a estimativa populacional é um cálculo anual do IBGE que projeta a população com base no último censo, em nascimentos, óbitos e migração. Por isso, é comum encontrar números diferentes para Rio Branco em sites e reportagens.

Censo: contagem direta da população, com dados detalhados de idade, sexo, cor ou raça, domicílios e saneamento.

contagem direta da população, com dados detalhados de idade, sexo, cor ou raça, domicílios e saneamento. Estimativa anual: projeção publicada pelo IBGE, usada principalmente para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios.

projeção publicada pelo IBGE, usada principalmente para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Qual usar: para trabalhos escolares e comparações históricas, prefira o censo; para um número mais atual, consulte a estimativa mais recente.

Como a população de Rio Branco cresceu ao longo dos anos?

Rio Branco ganhou mais de 110 mil moradores entre 2000 e 2022. O salto maior aconteceu na primeira década: de 253.059 para 336.038 habitantes, alta de cerca de 33%. Entre 2010 e 2022, o ritmo desacelerou, com crescimento de aproximadamente 8,5% no período, algo perto de 0,7% ao ano.

População de Rio Branco nos censos do IBGE Censo 2000 253.059 ponto de partida Censo 2010 336.038 alta de cerca de 33% Censo 2022 364.756 alta de cerca de 8,5% Rio Branco reúne quase 44% dos 830.018 habitantes do Acre (Censo 2022).

A desaceleração não é exclusiva de Rio Branco. O Censo 2022 mostrou queda no ritmo de crescimento em praticamente todo o Brasil, ligada à redução no número de filhos por mulher e ao envelhecimento da população. Na capital acreana, o fluxo de pessoas vindas do interior e de outros estados também perdeu força em relação às décadas anteriores.

O que explica o crescimento das décadas passadas

Boa parte da expansão de Rio Branco veio da migração. Com a crise da borracha e a chegada da pecuária nos anos 1970 e 1980, muitas famílias de seringueiros deixaram os seringais e se mudaram para a periferia da capital. Bairros inteiros surgiram nessa época, principalmente no Segundo Distrito e nas margens das estradas que ligam a cidade ao interior.

Muitos bairros da capital surgiram com a migração de famílias que deixaram os seringais nos anos 1970 e 1980.

Rio Branco é uma capital grande ou pequena?

No cenário nacional, Rio Branco está entre as capitais menos populosas. Pelo Censo 2022, só Palmas (TO) e Vitória (ES) tinham menos habitantes entre as capitais estaduais. Na Região Norte, a cidade fica atrás de Manaus, Belém, Porto Velho, Macapá e Boa Vista, à frente apenas de Palmas.

Capital Estado População (Censo 2022) Porto Velho Rondônia cerca de 460 mil Macapá Amapá cerca de 443 mil Boa Vista Roraima cerca de 413 mil Rio Branco Acre 364.756 Palmas Tocantins cerca de 303 mil

Apesar do porte modesto no ranking, Rio Branco tem peso enorme dentro do próprio estado. Poucas capitais brasileiras concentram uma fatia tão grande da população estadual: de cada dez acreanos, mais de quatro vivem na capital. Isso se reflete na oferta de hospitais, universidades, aeroporto e órgãos públicos, que ficam concentrados ali.

Onde conferir a população atualizada de Rio Branco?

A fonte oficial é o IBGE, que reúne todos os números do município na página IBGE Cidades. Ali aparecem a população do último censo, a estimativa mais recente, a área territorial, a densidade e outros indicadores, como PIB e escolarização. O passo a passo é simples:

Acesse o site do IBGE: entre no portal oficial do instituto e procure a seção IBGE Cidades no menu ou na busca. Escolha o estado e o município: selecione Acre e depois Rio Branco para abrir o painel com os dados da capital. Veja o campo População: o painel mostra o número do último censo e a estimativa mais recente, com o ano de referência ao lado. Consulte os detalhes: para dados por bairro, idade ou sexo, use o sistema SIDRA ou os painéis do Censo 2022 no próprio site.

Outras fontes que também publicam dados sobre a população são a Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Acre, em documentos de planejamento e saúde. Mesmo assim, esses órgãos usam o IBGE como base, então vale sempre conferir o número original no instituto.

Erros comuns ao citar a população de Rio Branco

Muita informação desatualizada circula na internet, e alguns cuidados evitam confusão em trabalhos, apresentações e reportagens.

Usar o Censo 2010 como atual: o número de 336.038 habitantes ficou para trás; o dado de referência mais recente é o de 2022.

o número de 336.038 habitantes ficou para trás; o dado de referência mais recente é o de 2022. Misturar estimativa e censo: ao comparar anos, use sempre o mesmo tipo de dado, ou deixe claro qual é cada um.

ao comparar anos, use sempre o mesmo tipo de dado, ou deixe claro qual é cada um. Confundir município com área urbana: os 364.756 habitantes incluem também a zona rural, não só a cidade propriamente dita.

os 364.756 habitantes incluem também a zona rural, não só a cidade propriamente dita. Esquecer a fonte e o ano: citar “segundo o IBGE, Censo 2022” dá credibilidade e evita questionamentos sobre o número.

citar “segundo o IBGE, Censo 2022” dá credibilidade e evita questionamentos sobre o número. Confundir com outros “Rio Branco”: existem localidades com o mesmo nome em outros estados; confira se o dado é do município do Acre.

Como a população se distribui pela cidade?

A grande maioria dos rio-branquenses vive na área urbana, dividida pelo Rio Acre em dois lados: o Primeiro Distrito, onde ficam o centro administrativo e comercial, e o Segundo Distrito, a parte mais antiga da cidade, com o Mercado Velho e a Gameleira. Os bairros mais populosos se espalharam nas últimas décadas rumo às rodovias BR-364 e AC-40.

A zona rural, embora ocupe a maior parte dos cerca de 8.835 km² do município, tem população bem menor. Ali estão polos agroflorestais, projetos de assentamento, colônias e ramais que abastecem as feiras da capital com farinha, frutas e verduras. Essa diferença explica a densidade baixa, perto de 41 habitantes por km², mesmo com bairros bem adensados no centro.

A zona rural ocupa a maior parte do território e abastece as feiras da capital com farinha, frutas e verduras.

Enchentes e a ocupação das margens

Parte da população mora em bairros próximos ao Rio Acre, que sobem de nível em quase todas as estações chuvosas. Nas cheias mais fortes, milhares de famílias precisam deixar suas casas temporariamente. Esse histórico ajuda a entender programas de reassentamento e o crescimento de conjuntos habitacionais em áreas mais altas da cidade.

Um pouco da história de Rio Branco

Rio Branco nasceu em 1882 como o Seringal Empresa, aberto às margens do Rio Acre pelo cearense Neutel Maia. A povoação cresceu com o ciclo da borracha, recebeu milhares de nordestinos e, depois da Revolução Acreana e do Tratado de Petrópolis, de 1903, passou a fazer parte do Brasil. Mais tarde, a cidade se tornou capital do Território do Acre e, com a elevação a estado, em 1962, capital estadual.

O nome homenageia o Barão do Rio Branco, diplomata que negociou a incorporação do Acre ao território brasileiro. Para o turista, essa trajetória está visível em lugares como o Palácio Rio Branco, o Memorial dos Autonomistas e o calçadão da Gameleira, considerado o marco de fundação da cidade.

Perguntas frequentes sobre a população de Rio Branco

Quantos habitantes tem Rio Branco segundo o IBGE?

No Censo Demográfico 2022, o IBGE contou 364.756 habitantes em Rio Branco. As estimativas anuais publicadas depois podem trazer números um pouco maiores; a mais recente fica disponível no IBGE Cidades.

Rio Branco é a cidade mais populosa do Acre?

Sim. A capital reúne quase 44% da população do estado. O segundo município mais populoso é Cruzeiro do Sul, com pouco menos de 92 mil habitantes no Censo 2022.

Quantos habitantes tem o Acre?

O Acre tinha 830.018 habitantes no Censo 2022, distribuídos em 22 municípios. É um dos estados menos populosos do Brasil, à frente apenas de Roraima e Amapá.

Qual o gentílico de quem nasce em Rio Branco?

Quem nasce na capital acreana é chamado de rio-branquense. Já quem nasce no estado do Acre é acreano.

A população de Rio Branco ainda está crescendo?

Sim, mas em ritmo menor. Entre 2010 e 2022 o crescimento foi de cerca de 8,5%, bem abaixo dos aproximadamente 33% registrados entre 2000 e 2010.

Quando sai o próximo censo?

O censo costuma ser realizado a cada dez anos, mas a data depende de planejamento e orçamento do IBGE. O calendário oficial é divulgado pelo próprio instituto.