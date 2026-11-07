Como consultar o nível do rio Acre e conferir a data da medição

Veja os canais oficiais de acompanhamento e os cuidados para não confundir uma medição antiga ou uma falha de carregamento com a situação atual.

Para acompanhar o nível do rio Acre em Rio Branco, consulte os canais oficiais e confira a data da leitura antes de interpretar o número. Um valor isolado, sem horário e sem a identificação da estação, não basta para dizer se o rio está subindo ou qual é a situação de um bairro.

O acompanhamento pode ser feito pelo Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE), do Serviço Geológico do Brasil, e pelos canais de monitoramento do governo acreano e da Prefeitura de Rio Branco. Cada página tem uma função: reunir medições, disponibilizar boletins ou apresentar informações locais.

Como chegar ao monitoramento da bacia do Acre

Na página de Bacias Monitoradas do SACE, abra Bacia do Rio Acre. O menu oferece as opções SACE Monitoramento e Boletins. Atenção ao nome: a Bacia do Rio Branco, também listada no sistema, é uma opção diferente.

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Ao acessar uma medição, confira o município, a estação e o momento da coleta. Para acompanhar uma variação, compare registros do mesmo ponto de observação. Guarde também o horário da consulta: ele pode ser posterior ao horário em que o dado foi medido.

Segundo a explicação oficial do SACE, a plataforma reúne dados automáticos de chuva e nível dos rios, boletins e informações de risco. Os sistemas de alerta usam essas informações para subsidiar decisões da população e dos órgãos responsáveis.

O que significam atenção, alerta e inundação

O SGB define a cota de atenção como uma possibilidade moderada de inundação e a de alerta como uma possibilidade elevada. A cota de inundação corresponde ao nível em que se observa o primeiro dano no município. São referências associadas aos impactos locais, não uma escala única que possa ser aplicada a qualquer cidade.

Por isso, não transporte para Rio Branco um limite divulgado para outro município. Este guia não informa uma cota atual nem substitui um alerta da Defesa Civil: o objetivo é ajudar a identificar a fonte e ler o contexto do registro.

Outros canais oficiais no Acre

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente mantém uma página de acesso ao informativo sobre os níveis dos principais rios acreanos. Ao abrir o material, procure a data do boletim; o fato de ele estar disponível em um site oficial não torna atual uma edição antiga.

Já o De Olho no Rio, da prefeitura, apresenta áreas de nível do rio e volume de chuva, com identificação da Defesa Civil municipal.

Se o painel ficar carregando, não use o valor como medição

Na verificação deste guia, em 7 de novembro de 2026, o De Olho no Rio exibiu “0m” junto de uma mensagem de carregamento, sem uma leitura datada disponível. A transmissão visual também apresentou erro de conexão. Esse conjunto não permite afirmar que o rio estava com nível zero.

O quadro de monitoramento da bacia no SACE também não apresentou medições legíveis nesta checagem. Nessas situações, procure os boletins oficiais e a orientação da Defesa Civil; não complete uma lacuna com números de publicações antigas.

Para conhecer o percurso do curso d’água e as cidades relacionadas a ele, veja o guia sobre onde fica o rio Acre.