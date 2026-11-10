O Acre é mais populoso que o RJ? Veja a comparação real

Não, o Acre não é mais populoso que o Rio de Janeiro. Segundo o Censo 2022 do IBGE, o Acre tem 830.018 habitantes, enquanto o estado do Rio de Janeiro soma 16.055.174, ou seja, cerca de 19 vezes mais gente. Só a cidade do Rio, com 6,2 milhões de moradores, já tem mais de sete vezes a população do Acre inteiro.

A confusão costuma vir do tamanho do território. O Acre é bem maior: tem cerca de 164 mil km², quase quatro vezes a área do estado do Rio (cerca de 43,7 mil km²). Como a maior parte do território acreano é floresta, rios e áreas protegidas, a população fica concentrada em poucas cidades, e a densidade é baixíssima.

Indicador Acre Rio de Janeiro (estado) População (Censo 2022) 830.018 16.055.174 Área aproximada 164 mil km² 43,7 mil km² Densidade demográfica cerca de 5 hab/km² cerca de 367 hab/km² Número de municípios 22 92 Capital e população Rio Branco: 364.756 Rio de Janeiro: 6.211.423 Posição no ranking nacional 25º (3º menos populoso) 3º mais populoso

Qual a população do Acre comparada à do Rio de Janeiro?

Pelo Censo 2022, o Acre tem pouco mais de 830 mil moradores e o Rio de Janeiro tem mais de 16 milhões. A diferença passa de 15,2 milhões de pessoas. Em outras palavras, para cada acreano existem aproximadamente 19 fluminenses. Entre as 27 unidades da federação, o Acre só tem mais habitantes que Roraima e Amapá.

O Rio de Janeiro, por sua vez, fica atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. A Região Metropolitana do Rio concentra a maior parte dos moradores do estado e, sozinha, reúne uma população muitas vezes superior à de toda a Região Norte em vários estados somados.

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Cidades do RJ que têm mais gente que o Acre

Uma forma prática de enxergar a diferença é comparar o Acre com municípios fluminenses isolados. Algumas cidades da Baixada e do entorno da capital têm população igual ou maior que a do estado acreano inteiro:

Rio de Janeiro (capital): 6.211.423 habitantes, mais de sete vezes a população do Acre, em uma área de cerca de 1,2 mil km².

6.211.423 habitantes, mais de sete vezes a população do Acre, em uma área de cerca de 1,2 mil km². São Gonçalo: cerca de 897 mil moradores no Censo 2022, número que supera a população total do Acre.

cerca de 897 mil moradores no Censo 2022, número que supera a população total do Acre. Duque de Caxias: cerca de 808 mil habitantes, praticamente o mesmo tamanho populacional dos 22 municípios acreanos somados.

Acre x Rio de Janeiro em números (Censo 2022) População Acre: 830 mil RJ: 16,05 milhões RJ tem cerca de 19 vezes mais habitantes Área territorial Acre: 164 mil km² RJ: 43,7 mil km² Acre é cerca de 3,7 vezes maior Habitantes por km² Acre: cerca de 5 RJ: cerca de 367 RJ é cerca de 70 vezes mais denso Proporção da população (barra cheia = RJ) A faixa verde representa o Acre: cerca de 5% da população fluminense.

Por que o Acre é maior em área, mas tem tão menos gente?

O Acre é grande e pouco povoado porque a maior parte do território é coberta pela Floresta Amazônica, cortada por rios e com acesso terrestre limitado. Muitas comunidades só são alcançadas por barco ou avião, o que historicamente dificultou a formação de grandes centros urbanos fora de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Outro fator é que uma parcela expressiva do estado, perto da metade do território segundo levantamentos de órgãos ambientais, é formada por unidades de conservação e terras indígenas. Nessas áreas a ocupação segue regras específicas, voltadas ao uso sustentável da floresta e aos direitos dos povos originários, como a Reserva Extrativista Chico Mendes, na região de Xapuri e Brasiléia.

Os principais fatores que explicam a baixa densidade

Floresta e rios: grande parte do território é mata nativa e várzea, com cidades instaladas às margens de rios como o Acre, o Purus, o Tarauacá e o Juruá.

grande parte do território é mata nativa e várzea, com cidades instaladas às margens de rios como o Acre, o Purus, o Tarauacá e o Juruá. Isolamento logístico: municípios como Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus não têm ligação rodoviária regular com a capital.

municípios como Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus não têm ligação rodoviária regular com a capital. Áreas protegidas: reservas extrativistas, parques e terras indígenas ocupam grande parte do mapa e limitam a expansão urbana.

reservas extrativistas, parques e terras indígenas ocupam grande parte do mapa e limitam a expansão urbana. História recente: o Acre só foi incorporado ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis, de 1903, e virou estado apenas em 1962.

o Acre só foi incorporado ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis, de 1903, e virou estado apenas em 1962. Economia regional: sem grandes polos industriais, o estado atrai menos migrantes do que as metrópoles do Sudeste.

Em municípios como Jordão e Porto Walter, rios e aviões ainda são o principal acesso à capital.

Como a população do Acre se distribui pelo estado?

A população acreana é muito concentrada na capital. Rio Branco, com 364.756 habitantes no Censo 2022, reúne cerca de 44% de todos os moradores do estado. A segunda maior cidade, Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, tem cerca de 92 mil habitantes. Os demais municípios, em sua maioria, têm menos de 50 mil moradores.

Essa concentração se explica pela estrutura de serviços. Rio Branco abriga a maior parte dos hospitais de referência, das universidades, dos órgãos públicos e das oportunidades de emprego formal. O eixo da BR-364, que liga a capital ao Vale do Juruá, e a BR-317, rumo à fronteira com Bolívia e Peru, também puxam a ocupação ao longo das rodovias.

Regional Cidades de destaque Característica Baixo Acre Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari Maior concentração urbana do estado Alto Acre Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Assis Brasil Fronteira com Bolívia e Peru Juruá Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves Segundo polo populacional, no oeste Tarauacá/Envira Tarauacá, Feijó, Jordão Cidades ribeirinhas e grande área indígena Purus Sena Madureira, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus Acesso fluvial predominante em parte da região

O Acre pode um dia ter mais habitantes que o RJ?

Em qualquer cenário realista, não. Entre os Censos de 2010 e 2022, o Acre passou de 733.559 para 830.018 habitantes, crescimento de cerca de 13%. O Rio de Janeiro cresceu bem menos no mesmo período, perto de 0,4%, mas partiu de uma base quase 20 vezes maior. Mesmo com ritmo mais acelerado, o Acre continuaria muito distante.

Vale lembrar que o crescimento da população depende de natalidade, mortalidade e migração, fatores que mudam ao longo das décadas. Por isso, projeções de longo prazo devem ser vistas com cautela. Os números atualizados, inclusive as estimativas anuais entre um Censo e outro, ficam disponíveis no site do IBGE, nas páginas de Cidades e Estados.

De onde vem a ideia de que o Acre seria mais populoso?

A dúvida geralmente nasce da comparação de mapas: o Acre aparece visualmente bem maior que o estado do Rio, e muita gente associa tamanho de território a número de habitantes. Isso não funciona no Brasil, onde estados enormes da Amazônia têm densidade baixa e estados pequenos do litoral são densamente ocupados.

Também pesa o desconhecimento sobre o Acre fora da Região Norte, alimentado até por brincadeiras de internet que dizem que o estado “não existe”. Na prática, o Acre tem 22 municípios, uma capital com mais de 360 mil moradores, fronteira com dois países e uma história marcada pela borracha, pela Revolução Acreana e pela luta dos seringueiros.

Rio Branco reúne cerca de 44% dos moradores do Acre e concentra os principais serviços do estado.

Erros comuns ao comparar estados

Confundir área com população: o Acre é maior em território, mas isso não diz nada sobre quantas pessoas vivem nele.

o Acre é maior em território, mas isso não diz nada sobre quantas pessoas vivem nele. Comparar capital com estado: “Rio” pode significar a cidade ou o estado; a cidade sozinha já tem 6,2 milhões de habitantes.

“Rio” pode significar a cidade ou o estado; a cidade sozinha já tem 6,2 milhões de habitantes. Usar dados desatualizados: números de 2010 ou estimativas antigas circulam na internet; confira sempre o Censo mais recente no IBGE.

números de 2010 ou estimativas antigas circulam na internet; confira sempre o Censo mais recente no IBGE. Ignorar a densidade: habitantes por km² mostram melhor a diferença de ocupação entre um estado amazônico e um do litoral.

Como conferir os dados oficiais de população

A fonte oficial para população dos estados e municípios brasileiros é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Censo Demográfico é a contagem completa, e entre um Censo e outro o instituto divulga estimativas anuais usadas, por exemplo, no cálculo de repasses federais.

Acesse o site do IBGE: procure a seção Cidades e Estados, que reúne os principais indicadores de cada unidade da federação. Escolha o estado: selecione Acre ou Rio de Janeiro para ver população, área territorial e densidade demográfica. Verifique a fonte do número: observe se o dado é do Censo ou de estimativa anual, pois os valores podem diferir um pouco. Compare municípios: a mesma ferramenta permite consultar cidades, útil para ver o peso de Rio Branco ou de São Gonçalo.

Perguntas frequentes

O Acre é mais populoso que o RJ?

Não. O Acre tem 830.018 habitantes e o estado do Rio de Janeiro tem 16.055.174, segundo o Censo 2022 do IBGE. O RJ tem cerca de 19 vezes mais moradores.

O Acre é maior que o Rio de Janeiro?

Em área, sim. O Acre tem cerca de 164 mil km², contra aproximadamente 43,7 mil km² do estado do Rio. Em população, porém, o Rio é muito maior.

Qual é o estado menos populoso do Brasil?

Pelo Censo 2022, é Roraima, seguido do Amapá. O Acre aparece em seguida, como o terceiro estado menos populoso do país.

A cidade do Rio tem mais gente que o Acre inteiro?

Sim, com folga. A capital fluminense tem 6.211.423 habitantes, mais de sete vezes a população de todo o Acre, ocupando uma área muitas vezes menor.

Quantos habitantes tem Rio Branco?

Rio Branco registrou 364.756 moradores no Censo 2022, o que representa cerca de 44% da população do estado do Acre.

Qual a densidade demográfica do Acre?

É de cerca de 5 habitantes por km², uma das mais baixas do Brasil. No Rio de Janeiro, a densidade passa de 360 habitantes por km².