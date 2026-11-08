Expofeira da Academia Acreana de Letras vai até 17/11

A Academia Acreana de Letras (AAL) mantém a programação de seus 89 anos até 17 de novembro de 2026, no Museu dos Povos Acreanos, no Centro de Rio Branco. O período foi informado pela Agência Acre em comunicado de 7 de novembro sobre a primeira Expofeira Cultural e Científica da instituição.

Datas e local da programação

Informação O que foi divulgado Período geral De 29 de outubro a 17 de novembro de 2026 Local Museu dos Povos Acreanos, no Centro de Rio Branco Comemoração 89 anos da AAL, com aniversário em 17 de novembro

A divulgação reúne literatura, exposições, lançamentos de livros e cinema. As atividades detalhadas para 6 e 7 de novembro já passaram. O comunicado também foi publicado por O Alto Acre, com crédito à Agência Acre.

O que conferir antes da visita

A notícia oficial não apresenta um calendário individual de atividades para cada dia entre 8 e 17 de novembro. Para planejar o deslocamento, confirme a agenda do dia e as condições de acesso com a organização.

Posso usar os horários de 6 e 7 de novembro para planejar outra data? Não. O período geral da programação não confirma a repetição das atividades nem o funcionamento em todos os dias. Confira a informação específica da data escolhida antes de sair.

Um espaço de memória e identidade acreanas

A Secretaria de Estado de Obras Públicas descreve o museu como um espaço dedicado à história, à cultura e à identidade do Acre. Instalado no prédio revitalizado do antigo Colégio Meta, ele reúne acervos históricos, arqueológicos e artísticos, além de recursos tecnológicos e interativos.

O cadastro MuseusBr, do Instituto Brasileiro de Museus, identifica a Fundação de Cultura Elias Mansour como mantenedora e registra as áreas de História, Arqueologia e Artes Visuais. Esse cadastro descreve a instituição; a programação da Expofeira deve ser consultada na divulgação do evento.

Para combinar a visita com outros pontos da cidade, veja nosso roteiro de passeios em Rio Branco. A seleção oferece contexto para organizar um percurso pelo centro, museus e espaços ao ar livre, conforme a disponibilidade de cada local.