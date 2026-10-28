Devoções religiosas populares dos seringueiros: fé no seringal

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As devoções religiosas populares dos seringueiros juntavam o catolicismo trazido do Nordeste com a vida dura e isolada da floresta. Tinha oratório doméstico com imagens de santos, promessa feita em hora de doença ou de perigo, novena, terço e ladainha rezados em família, benzedeira, cruz à beira do varadouro, devoção às almas e festa de padroeiro. Também havia o respeito pelos “encantados” da mata. Como o padre raramente chegava às colocações, o próprio seringueiro cuidava da sua fé, e desse jeito de viver a religião saíram tradições que ainda hoje marcam a cultura do Acre, inclusive religiões nascidas aqui, como o Santo Daime.

Vale entender de onde veio essa fé, como ela era praticada no dia a dia do seringal, quais santos e rituais tinham mais força e onde ainda dá para encontrar esses traços no estado.

De onde vieram as devoções dos seringueiros

A maior parte dos seringueiros que ocupou os vales do Acre, do Purus e do Juruá veio do Nordeste, sobretudo do Ceará. Eles chegaram em levas sucessivas, primeiro no ciclo da borracha do fim do século XIX e depois na época dos “soldados da borracha”, durante a Segunda Guerra Mundial. Na bagagem quase não havia bens, mas havia fé: o catolicismo popular do sertão, com seus santos de devoção, romarias, promessas e rezas de cor.

Na floresta, essa religiosidade encontrou outro mundo. O seringueiro morava numa colocação isolada, às vezes a dias de viagem do barracão do patrão, e a igreja mais próxima podia estar a semanas de distância. Sem padre por perto, a fé passou a ser vivida em casa, transmitida pelos mais velhos e adaptada à realidade da mata, aos rios e aos perigos do trabalho.

Um catolicismo sem padre

Pesquisadores costumam chamar esse modelo de catolicismo popular ou leigo. Os sacramentos dependiam do clero, mas quase toda a vida religiosa do dia a dia ficava nas mãos dos próprios fiéis: o dono da casa puxava o terço, a mulher mais velha conduzia a novena, a rezadeira benzia as crianças e o vizinho que sabia ler organizava a festa do santo. Essa autonomia explica por que tantas práticas sobreviveram mesmo com pouca presença institucional da Igreja.

Os santos e devoções mais presentes nos seringais

Não existia uma lista oficial, e cada família trazia a devoção da sua terra de origem. Alguns santos e práticas, porém, aparecem com frequência nos relatos e nas tradições que chegaram até nós.

Padre Cícero e São Francisco das Chagas

Para os migrantes cearenses, o Padre Cícero, de Juazeiro do Norte, e São Francisco das Chagas, venerado em Canindé, eram referências fortes. Muitos tinham feito ou prometido fazer romaria a esses lugares, e as imagens e os retratos do “Padim Ciço” eram comuns nas casas. A saudade da terra natal também se expressava por essa fé.

São Sebastião, Santo Antônio, São João e São Pedro

São Sebastião, invocado contra pestes e epidemias, tinha muito sentido numa região castigada pela malária e outras febres. Ele é padroeiro de Xapuri, onde sua festa é uma das celebrações religiosas mais tradicionais do Acre. Os santos de junho (Santo Antônio, São João e São Pedro) trouxeram para a floresta as fogueiras, os levantamentos de mastro e as rezas que se misturavam com festa e dança.

Nossa Senhora em suas várias invocações

A devoção mariana era constante: Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora de Nazaré, que é a padroeira de Rio Branco e cuja devoção também chegou pela forte ligação comercial e religiosa com Belém do Pará.

A devoção às almas

Rezar pelas almas, sobretudo pelas almas de quem morreu sem assistência, era um gesto importante. No seringal se morria de febre, de acidente, de picada de cobra ou afogado, muitas vezes longe de qualquer padre. As cruzes fincadas onde alguém morreu, as velas acesas na segunda-feira (dia tradicionalmente dedicado às almas) e as orações no Dia de Finados mantinham viva a memória desses mortos.

Como a fé era vivida no dia a dia da colocação

A religiosidade do seringueiro estava misturada com o trabalho e o cotidiano. Algumas práticas se repetem em quase todas as memórias da vida nos seringais.

Oratório doméstico: um pequeno altar de madeira, às vezes uma simples prateleira, com imagens de santos, estampas, terço e vela. Era o centro espiritual da casa.

um pequeno altar de madeira, às vezes uma simples prateleira, com imagens de santos, estampas, terço e vela. Era o centro espiritual da casa. Terço e novena: rezados em família ou entre vizinhos, principalmente em datas de santo, em época de doença ou para pagar promessa.

rezados em família ou entre vizinhos, principalmente em datas de santo, em época de doença ou para pagar promessa. Ladainhas: cantadas muitas vezes em um latim deformado pela tradição oral, aprendido “de ouvido” com os mais velhos.

cantadas muitas vezes em um latim deformado pela tradição oral, aprendido “de ouvido” com os mais velhos. Promessas: feitas para curar um filho, escapar de uma onça, superar uma enchente ou conseguir saldo no barracão. O pagamento podia ser uma novena, uma vela, uma festa ou uma romaria.

feitas para curar um filho, escapar de uma onça, superar uma enchente ou conseguir saldo no barracão. O pagamento podia ser uma novena, uma vela, uma festa ou uma romaria. Benzimentos: rezadeiras e rezadores tiravam quebranto, mau-olhado, “espinhela caída” e dores, usando ramos, orações e sinais da cruz.

rezadeiras e rezadores tiravam quebranto, mau-olhado, “espinhela caída” e dores, usando ramos, orações e sinais da cruz. Remédios da mata com reza: chás, cascas e garrafadas eram preparados com oração, numa mistura de conhecimento de plantas e fé.

As rezadeiras como “médicas da floresta”

Num lugar sem médico, a rezadeira tinha um papel enorme. Ela juntava conhecimento de plantas, observação prática e oração. Muitas aprenderam esse saber com indígenas e caboclos da região, o que fez a religiosidade dos seringueiros dialogar com as tradições amazônicas. Hoje ainda há benzedeiras atuando em bairros de Rio Branco e em municípios do interior, embora em número menor.

Os encantados e os seres da mata

Ao lado dos santos, o seringueiro aprendeu a respeitar figuras como a Mãe da Mata, o Curupira, a Mãe do Rio e outros encantados. Não eram vistos como contrários à fé católica, mas como parte do mundo da floresta. Pedir licença para entrar na mata, não caçar além do necessário e evitar certos lugares em determinados horários eram regras que misturavam crença, prudência e ética ambiental.

Calendário de festas e devoções

As datas religiosas organizavam o ano no seringal tanto quanto o ritmo do corte da seringa e das chuvas. Eram as poucas ocasiões em que as famílias se reuniam, rezavam juntas, dançavam, namoravam e trocavam notícias.

Datas devocionais tradicionais no seringal 20 de janeiro São Sebastião, protetor contra pestes. Grande festa em Xapuri. Junho Santo Antônio (13), São João (24) e São Pedro (29): fogueira, mastro e reza. 4 de outubro São Francisco, devoção trazida pelos romeiros de Canindé. 2 de novembro Finados: velas e orações pelas almas, inclusive dos mortos da mata. 8 e 13 de dezembro Nossa Senhora da Conceição e Santa Luzia, protetora dos olhos. As datas seguem o calendário católico. Cada comunidade adaptava as festas ao seu santo e às condições do ano.

O festejo de santo

O festejo podia durar vários dias. Começava com novena, seguia com o levantamento do mastro enfeitado e terminava com procissão, leilão de prendas e baile. Os leilões ajudavam a pagar a festa e, às vezes, a construir uma capela de madeira. Em muitos seringais, a capelinha à beira do rio foi a primeira construção coletiva da comunidade.

A desobriga: quando o padre chegava pelo rio

A presença do padre no seringal acontecia sobretudo pela desobriga, as viagens missionárias feitas de barco pelos rios. O nome vem da “obrigação” do católico de se confessar e comungar ao menos uma vez por ano. No Acre, ordens religiosas como os Servos de Maria e outras congregações percorreram rios por longos períodos.

Quando o barco do padre chegava, era um acontecimento. Num só dia ou em poucos dias se faziam batizados acumulados, casamentos, confissões, missas e bênçãos. Crianças já crescidas eram batizadas junto com recém-nascidos, e casais que viviam juntos havia anos oficializavam a união. Depois o barco seguia viagem e a fé voltava a ser cuidada pelos leigos até a próxima visita.

Da floresta nasceram novas religiões

Um dos legados mais originais da religiosidade seringueira são as religiões ayahuasqueiras, que unem o catolicismo popular, saberes indígenas e caboclos sobre a ayahuasca e elementos de outras tradições espirituais.

Santo Daime: fundado em Rio Branco por Raimundo Irineu Serra, o Mestre Irineu, um maranhense que viveu a experiência dos seringais e da fronteira. Seus hinos falam de santos, da Virgem Maria e da floresta.

fundado em Rio Branco por Raimundo Irineu Serra, o Mestre Irineu, um maranhense que viveu a experiência dos seringais e da fronteira. Seus hinos falam de santos, da Virgem Maria e da floresta. Barquinha: criada em Rio Branco por Daniel Pereira de Mattos, o Frei Daniel, que tinha ligação com o Mestre Irineu. Mistura catolicismo popular, devoção às almas e influências afro-brasileiras.

criada em Rio Branco por Daniel Pereira de Mattos, o Frei Daniel, que tinha ligação com o Mestre Irineu. Mistura catolicismo popular, devoção às almas e influências afro-brasileiras. União do Vegetal (UDV): fundada por José Gabriel da Costa, o Mestre Gabriel, que trabalhou como seringueiro na região de fronteira entre Acre, Rondônia e Bolívia.

Essas tradições mostram como a fé do seringueiro não era apenas repetição do que veio do Nordeste. Era também criação nova, feita a partir do encontro com a floresta e com os povos que já viviam nela.

Fé e luta social nos seringais

A partir das décadas de 1970 e 1980, a religiosidade dos seringueiros ganhou outra dimensão. As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), incentivadas pela Diocese de Rio Branco, reuniam famílias para rezar, ler a Bíblia e discutir problemas concretos: expulsões, desmatamento e direitos sobre a terra. Esse ambiente ajudou a formar lideranças do movimento seringueiro, entre elas Chico Mendes, de Xapuri, e deu apoio aos “empates”, as ações coletivas para impedir derrubadas da floresta.

Nesse período, a fé deixou de ser apenas devoção individual e familiar e passou a sustentar a organização comunitária, que mais tarde levou às reservas extrativistas.

Comparativo: práticas católicas populares e práticas da mata

Prática Origem principal Função no seringal Oratório doméstico Catolicismo popular nordestino Centro da oração familiar e da proteção da casa Promessa e pagamento Catolicismo popular Pedir ajuda em doença, perigo ou dívida Benzimento Tradição ibérica e nordestina, com saberes amazônicos Cuidar da saúde onde não havia médico Respeito aos encantados Tradições indígenas e caboclas Regras de convivência com a mata e os rios Festejo de santo Catolicismo popular Encontro social, lazer e reforço dos laços Uso ritual da ayahuasca Saberes indígenas, depois religiões ayahuasqueiras Experiência espiritual e formação de novas comunidades

Onde encontrar hoje traços dessa religiosidade

Quem visita o Acre e quer conhecer esse patrimônio pode observar sinais em vários lugares. A festa de São Sebastião, em Xapuri, reúne romeiros de várias cidades. Os festejos juninos e as festas de padroeiro dos municípios do interior mantêm novenas, procissões e leilões. Em Rio Branco, centros ligados ao Santo Daime e à Barquinha fazem parte da história da cidade. Museus e espaços de memória da capital e de Xapuri também tratam da vida nos seringais.

Dicas para visitar com respeito

Antes de ir a uma festa religiosa, confira a programação com a paróquia ou a prefeitura do município, porque as datas e os horários podem mudar. Em procissões e missas, mantenha atitude discreta e peça autorização antes de fotografar pessoas. Centros religiosos ayahuasqueiros têm regras próprias. Não apareça sem contato prévio e nunca trate os rituais como atração turística. Se quiser conversar com rezadeiras ou antigos seringueiros, aproxime-se por meio de alguém da comunidade e ouça mais do que pergunta. Valorize o artesanato e a culinária vendidos nas festas: eles costumam ajudar a manter a própria celebração.

Erros comuns ao falar do tema

Tratar tudo como “superstição”: essas práticas eram formas de cuidado, de organização social e de sentido para a vida num ambiente hostil.

essas práticas eram formas de cuidado, de organização social e de sentido para a vida num ambiente hostil. Achar que a fé era só católica: havia diálogo constante com saberes indígenas e, depois, com outras tradições.

havia diálogo constante com saberes indígenas e, depois, com outras tradições. Confundir religiões ayahuasqueiras com uso recreativo: são tradições religiosas organizadas, com doutrina, hinário e regras próprias.

são tradições religiosas organizadas, com doutrina, hinário e regras próprias. Imaginar que tudo desapareceu: muitas práticas se transformaram, mas seguem vivas nas periferias urbanas e no interior.

Perguntas frequentes

Quais eram as principais devoções religiosas populares dos seringueiros?

As mais comuns eram os oratórios domésticos, as promessas, o terço, as novenas, as ladainhas, os benzimentos, a devoção às almas e os festejos de santo. Entre os santos, destacavam-se Padre Cícero, São Francisco, São Sebastião, os santos juninos e Nossa Senhora em várias invocações.

Por que os seringueiros rezavam sem padre?

Porque as colocações eram muito isoladas e o clero era pouco numeroso. O padre aparecia em geral nas desobrigas, viagens pelos rios, e no resto do tempo a fé era conduzida pelas próprias famílias e por rezadores da comunidade.

O que era a desobriga?

Era a viagem missionária de padres pelos rios para atender comunidades distantes. Nessas visitas aconteciam batizados, casamentos, confissões e missas, muitas vezes acumulados ao longo de meses.

O Santo Daime tem relação com os seringueiros?

Sim. O fundador, Mestre Irineu, viveu no contexto dos seringais e da fronteira acreana, e a doutrina reúne elementos do catolicismo popular, saberes amazônicos sobre a ayahuasca e a experiência da floresta. A Barquinha e a União do Vegetal têm origens parecidas.

Ainda existem rezadeiras no Acre?

Existem, tanto em bairros de Rio Branco quanto em municípios do interior e em comunidades rurais, embora sejam menos numerosas do que no passado. O benzimento não substitui o atendimento médico, e em caso de doença o caminho é procurar um serviço de saúde.

Qual a festa religiosa mais ligada à história dos seringais?

A festa de São Sebastião, em Xapuri, é uma das mais tradicionais e está ligada à história de uma cidade que foi um dos centros da economia da borracha. Os festejos juninos e as festas de padroeiro do interior também guardam muito dessa herança.

Uma fé que ajudou a formar o Acre

As devoções religiosas populares dos seringueiros não foram um detalhe da história acreana, mas parte da sua base. Elas deram consolo diante da doença e da morte, criaram laços entre famílias espalhadas pela mata, organizaram o calendário e as festas, inspiraram religiões nascidas no próprio estado e, mais tarde, sustentaram a luta pela floresta. Conhecer essa fé é também uma forma de entender quem são os acreanos e de onde vem tanto da sua cultura.