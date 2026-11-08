Chuva em milímetros: como entender os boletins no Acre

Unidade informa a água acumulada por área; período e local da medição são essenciais para interpretar o número.

Um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Essa é a relação apresentada pelo Cemaden Educação para explicar a medição da precipitação. Assim, um registro de 10 mm representa 10 litros por metro quadrado no intervalo informado, não uma lâmina de dez centímetros sobre a cidade.

Nos boletins acompanhados por moradores do Acre, o número precisa vir com contexto: onde a chuva foi medida e a qual período o acumulado se refere. Sem essas informações, duas quantidades parecidas podem descrever situações diferentes.

Por que a medida é dada em milímetros?

Imagine uma superfície horizontal de um metro por um metro, onde toda a água que cai fique retida, sem escorrer nem infiltrar. Um litro formaria uma camada de um milímetro de altura. A unidade expressa essa altura equivalente, permitindo relacionar a quantidade de água à área.

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É um modo de representar a precipitação. Não significa que qualquer rua ficará coberta por aquela mesma altura de água: a comparação descreve a medição da chuva, não a profundidade de um alagamento.

Exemplos de conversão

Chuva acumulada Água por metro quadrado 5 mm 5 litros 10 mm 10 litros 25 mm 25 litros

Os valores da tabela são exemplos hipotéticos, não registros atuais do Acre. Para uma área de 4 m², um acumulado uniforme de 25 mm corresponderia a 100 litros: 25 multiplicado por 4. O cálculo representa a água recebida pela superfície, sem descontar perdas ou escoamento.

Acumulado e intensidade não são a mesma informação

Leia sempre a duração junto da quantidade. Dez milímetros em uma hora e dez milímetros em um dia têm o mesmo acumulado, mas distribuições temporais diferentes. Dividir o total pelo tempo permite calcular uma média; isso não revela, sozinho, quanto caiu em cada minuto.

Por isso, ao comparar boletins, confira:

Local: qual estação ou ponto de observação originou o dado.

qual estação ou ponto de observação originou o dado. Intervalo: se o valor é de uma hora, de 24 horas ou de todo o mês.

se o valor é de uma hora, de 24 horas ou de todo o mês. Data e horário: quando termina o período apresentado.

quando termina o período apresentado. Natureza do dado: se é chuva observada ou quantidade prevista.

Chuva não é o nível do rio

Uma notícia pode apresentar chuva em milímetros e cota de rio em metros. São grandezas diferentes: não converta o acumulado de chuva em uma suposta elevação automática do rio. Para acompanhar essa outra informação, consulte o guia sobre como verificar o nível do rio Acre e a data da medição.

Este texto explica a unidade; não informa previsão, acumulado atual ou situação de risco. Para compreender o contexto regional, veja também a geografia, os rios e o clima do Acre.