Chuva em milímetros: como entender os boletins no Acre

Unidade informa a água acumulada por área; período e local da medição são essenciais para interpretar o número.
Um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Essa é a relação apresentada pelo Cemaden Educação para explicar a medição da precipitação. Assim, um registro de 10 mm representa 10 litros por metro quadrado no intervalo informado, não uma lâmina de dez centímetros sobre a cidade.
Nos boletins acompanhados por moradores do Acre, o número precisa vir com contexto: onde a chuva foi medida e a qual período o acumulado se refere. Sem essas informações, duas quantidades parecidas podem descrever situações diferentes.
Por que a medida é dada em milímetros?
Imagine uma superfície horizontal de um metro por um metro, onde toda a água que cai fique retida, sem escorrer nem infiltrar. Um litro formaria uma camada de um milímetro de altura. A unidade expressa essa altura equivalente, permitindo relacionar a quantidade de água à área.
É um modo de representar a precipitação. Não significa que qualquer rua ficará coberta por aquela mesma altura de água: a comparação descreve a medição da chuva, não a profundidade de um alagamento.
Exemplos de conversão
|Chuva acumulada
|Água por metro quadrado
|5 mm
|5 litros
|10 mm
|10 litros
|25 mm
|25 litros
Os valores da tabela são exemplos hipotéticos, não registros atuais do Acre. Para uma área de 4 m², um acumulado uniforme de 25 mm corresponderia a 100 litros: 25 multiplicado por 4. O cálculo representa a água recebida pela superfície, sem descontar perdas ou escoamento.
Acumulado e intensidade não são a mesma informação
Leia sempre a duração junto da quantidade. Dez milímetros em uma hora e dez milímetros em um dia têm o mesmo acumulado, mas distribuições temporais diferentes. Dividir o total pelo tempo permite calcular uma média; isso não revela, sozinho, quanto caiu em cada minuto.
Por isso, ao comparar boletins, confira:
- Local: qual estação ou ponto de observação originou o dado.
- Intervalo: se o valor é de uma hora, de 24 horas ou de todo o mês.
- Data e horário: quando termina o período apresentado.
- Natureza do dado: se é chuva observada ou quantidade prevista.
Chuva não é o nível do rio
Uma notícia pode apresentar chuva em milímetros e cota de rio em metros. São grandezas diferentes: não converta o acumulado de chuva em uma suposta elevação automática do rio. Para acompanhar essa outra informação, consulte o guia sobre como verificar o nível do rio Acre e a data da medição.
Este texto explica a unidade; não informa previsão, acumulado atual ou situação de risco. Para compreender o contexto regional, veja também a geografia, os rios e o clima do Acre.
Fonte conceitual: Cemaden Educação, consultado em 8 de novembro de 2026. Cálculos ilustrativos elaborados para esta matéria. Capa: ilustração original criada com inteligência artificial; não representa uma estação real nem uma medição atual.