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Domingo, 8 de novembro de 2026

Turismo, história e cultura do Acre

Meio Ambiente

Chuva em milímetros: como entender os boletins no Acre

Tiago da Silva CândidoPorTiago da Silva Cândido 2 min de leitura
Ilustração de chuva caindo em um coletor transparente sobre uma área gramada.
Ilustração original criada com inteligência artificial; não representa uma estação real nem uma medição atual.
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Unidade informa a água acumulada por área; período e local da medição são essenciais para interpretar o número.

Um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Essa é a relação apresentada pelo Cemaden Educação para explicar a medição da precipitação. Assim, um registro de 10 mm representa 10 litros por metro quadrado no intervalo informado, não uma lâmina de dez centímetros sobre a cidade.

Nos boletins acompanhados por moradores do Acre, o número precisa vir com contexto: onde a chuva foi medida e a qual período o acumulado se refere. Sem essas informações, duas quantidades parecidas podem descrever situações diferentes.

Por que a medida é dada em milímetros?

Imagine uma superfície horizontal de um metro por um metro, onde toda a água que cai fique retida, sem escorrer nem infiltrar. Um litro formaria uma camada de um milímetro de altura. A unidade expressa essa altura equivalente, permitindo relacionar a quantidade de água à área.

É um modo de representar a precipitação. Não significa que qualquer rua ficará coberta por aquela mesma altura de água: a comparação descreve a medição da chuva, não a profundidade de um alagamento.

Exemplos de conversão

Chuva acumulada Água por metro quadrado
5 mm 5 litros
10 mm 10 litros
25 mm 25 litros

Os valores da tabela são exemplos hipotéticos, não registros atuais do Acre. Para uma área de 4 m², um acumulado uniforme de 25 mm corresponderia a 100 litros: 25 multiplicado por 4. O cálculo representa a água recebida pela superfície, sem descontar perdas ou escoamento.

Acumulado e intensidade não são a mesma informação

Leia sempre a duração junto da quantidade. Dez milímetros em uma hora e dez milímetros em um dia têm o mesmo acumulado, mas distribuições temporais diferentes. Dividir o total pelo tempo permite calcular uma média; isso não revela, sozinho, quanto caiu em cada minuto.

Por isso, ao comparar boletins, confira:

  • Local: qual estação ou ponto de observação originou o dado.
  • Intervalo: se o valor é de uma hora, de 24 horas ou de todo o mês.
  • Data e horário: quando termina o período apresentado.
  • Natureza do dado: se é chuva observada ou quantidade prevista.

Chuva não é o nível do rio

Uma notícia pode apresentar chuva em milímetros e cota de rio em metros. São grandezas diferentes: não converta o acumulado de chuva em uma suposta elevação automática do rio. Para acompanhar essa outra informação, consulte o guia sobre como verificar o nível do rio Acre e a data da medição.

Este texto explica a unidade; não informa previsão, acumulado atual ou situação de risco. Para compreender o contexto regional, veja também a geografia, os rios e o clima do Acre.

Fonte conceitual: Cemaden Educação, consultado em 8 de novembro de 2026. Cálculos ilustrativos elaborados para esta matéria. Capa: ilustração original criada com inteligência artificial; não representa uma estação real nem uma medição atual.

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