A bacia da Amazônia: rios, extensão e o papel do Acre

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A bacia da Amazônia é a maior bacia hidrográfica do planeta. Ela abrange toda a área cujas águas da chuva escorrem para o rio Amazonas e seus afluentes, até chegar ao Atlântico. São cerca de 6 a 7 milhões de km², conforme o critério de medição, espalhados por sete países sul-americanos, e a maior parte fica no Brasil. O Acre está inteiro dentro dela: rios como o Acre, o Purus, o Juruá, o Tarauacá e o Iaco fazem parte dessa rede e acabam desaguando no Amazonas, a milhares de quilômetros dali.

Nas próximas seções você vê como a bacia se forma, quais rios a compõem, por que as águas têm cores diferentes, como funciona o ciclo de cheia e vazante e onde o território acreano se encaixa. Vale para quem estuda, para quem vai viajar pela região ou para quem só quer entender melhor a paisagem que vê da janela.

Leia também O ecossistema da Amazônia: como a floresta funciona

O que é uma bacia hidrográfica, afinal

Bacia hidrográfica é a porção de terra drenada por um rio principal e por todos os rios menores que correm para ele. Os limites são os divisores de águas, ou seja, serras, chapadas e terrenos mais altos que decidem para que lado a chuva escorre.

No caso amazônico, os divisores são a Cordilheira dos Andes a oeste, o Planalto das Guianas ao norte e o Planalto Central brasileiro ao sul. A água que cai entre essas três barreiras desce, em quase sua totalidade, para a grande planície no centro e segue rumo ao leste.

Bacia hidrográfica, bioma e Amazônia Legal não são a mesma coisa

Muita gente mistura esses três conceitos, e é um dos erros mais comuns em trabalhos escolares e até em reportagens. A tabela ajuda a separar:

Conceito O que define Critério Bacia da Amazônia (hidrográfica) Área drenada pelo Amazonas e afluentes Natural, pelo caminho da água Bioma Amazônia Área dominada pela floresta tropical úmida e ecossistemas associados Natural, pela vegetação e pelo clima Amazônia Legal Região definida pelo governo brasileiro para planejamento e políticas públicas Político-administrativo, inclui estados inteiros Bacia sedimentar do Amazonas Depressão geológica preenchida por sedimentos ao longo de milhões de anos Geológico, pelo que existe no subsolo

As áreas se sobrepõem bastante, mas os limites não batem. A Amazônia Legal, por exemplo, inclui áreas de Cerrado no Mato Grosso, no Tocantins e no Maranhão. E o rio Tocantins, apesar de amazônico na paisagem, costuma ser tratado como bacia própria (Tocantins-Araguaia) pela classificação oficial brasileira.

Extensão e países da bacia da Amazônia

Os números variam entre as fontes porque cada instituição usa uma metodologia para traçar os divisores e decidir se inclui ou não certas áreas, como a do Tocantins. Por isso é comum encontrar valores entre 6 e 7 milhões de km². Em qualquer cálculo, é a maior bacia do mundo, bem à frente da do Congo, na África.

Os países que têm território dentro da bacia são:

Brasil , com a maior fatia, em torno de 60% da área total;

, com a maior fatia, em torno de 60% da área total; Peru , onde ficam as nascentes mais distantes do Amazonas;

, onde ficam as nascentes mais distantes do Amazonas; Bolívia , que drena boa parte de suas terras baixas para o rio Madeira;

, que drena boa parte de suas terras baixas para o rio Madeira; Colômbia , com os rios Caquetá (Japurá) e Putumayo (Içá);

, com os rios Caquetá (Japurá) e Putumayo (Içá); Equador , nas encostas orientais dos Andes;

, nas encostas orientais dos Andes; Venezuela , pela região do alto rio Negro;

, pela região do alto rio Negro; Guiana, numa porção menor ao sul do país.

Para dados atualizados de área, vazão e níveis dos rios, as referências no Brasil são a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Serviço Geológico do Brasil (SGB) e o IBGE.

O rio Amazonas: de onde vem e para onde vai

O Amazonas nasce nos Andes peruanos, a vários milhares de metros de altitude. Lá, os rios Marañón e Ucayali se juntam e formam o curso principal. A localização exata da nascente mais distante é discutida há décadas por pesquisadores, e por isso a comparação de comprimento com o Nilo continua sem consenso definitivo.

Ao entrar no Brasil pela região de Tabatinga, no Amazonas, o rio passa a ser chamado de Solimões. Esse nome vale até a confluência com o rio Negro, perto de Manaus. Dali em diante volta a ser Amazonas até a foz, no Atlântico, entre o Amapá e o Pará, onde forma um enorme estuário com a Ilha de Marajó.

Em volume de água, nenhum rio chega perto. Sozinho, o Amazonas despeja no oceano algo como um sexto a um quinto de toda a água doce que os rios do mundo levam ao mar, conforme a estimativa. Na foz, a força da água doce entra quilômetros mar adentro.

Um rio que já correu ao contrário

Estudos geológicos indicam que, há milhões de anos, a drenagem da região seguia em boa parte para oeste, rumo ao Pacífico. Com o soerguimento dos Andes, esse caminho foi bloqueado, formaram-se grandes áreas alagadas no interior do continente e, com o tempo, as águas abriram passagem para o leste. Esse processo ajuda a explicar a planície tão baixa e os sedimentos espalhados por toda a Amazônia ocidental, inclusive no Acre, onde há sítios fossilíferos importantes.

Os principais afluentes da bacia amazônica

A bacia tem milhares de rios, igarapés e paranás. Os principais afluentes costumam ser divididos pela margem em que chegam ao Amazonas.

Margem direita (sul)

Javari : marca a fronteira entre Brasil e Peru;

: marca a fronteira entre Brasil e Peru; Juruá : nasce no Peru, atravessa o oeste do Acre e é o rio de Cruzeiro do Sul;

: nasce no Peru, atravessa o oeste do Acre e é o rio de Cruzeiro do Sul; Purus : também nasce no Peru, corta o Acre e recebe o rio Acre no Amazonas;

: também nasce no Peru, corta o Acre e recebe o rio Acre no Amazonas; Madeira : um dos maiores afluentes, formado por rios bolivianos e pelo Mamoré e Guaporé;

: um dos maiores afluentes, formado por rios bolivianos e pelo Mamoré e Guaporé; Tapajós : famoso pelas águas claras e pelas praias de Alter do Chão, no Pará;

: famoso pelas águas claras e pelas praias de Alter do Chão, no Pará; Xingu: vem do Mato Grosso e atravessa o Pará.

Margem esquerda (norte)

Içá (Putumayo, na Colômbia e no Peru);

(Putumayo, na Colômbia e no Peru); Japurá (Caquetá, na Colômbia);

(Caquetá, na Colômbia); Negro : o maior afluente da margem esquerda, de águas escuras;

: o maior afluente da margem esquerda, de águas escuras; Trombetas e Jari, que descem do Planalto das Guianas.

Águas brancas, pretas e claras

Quem viaja pela região logo percebe que os rios têm cores diferentes. Não é sujeira: é a origem da água que muda tudo.

Águas brancas (barrentas): vêm dos Andes carregadas de sedimentos. Solimões, Madeira, Purus, Juruá e o próprio rio Acre são assim. Os sedimentos fertilizam as várzeas e favorecem a agricultura ribeirinha e a pesca.

(barrentas): vêm dos Andes carregadas de sedimentos. Solimões, Madeira, Purus, Juruá e o próprio rio Acre são assim. Os sedimentos fertilizam as várzeas e favorecem a agricultura ribeirinha e a pesca. Águas pretas : escurecidas por matéria orgânica dissolvida da floresta, mais ácidas e pobres em nutrientes. O rio Negro é o exemplo clássico. Costumam ter menos mosquitos.

: escurecidas por matéria orgânica dissolvida da floresta, mais ácidas e pobres em nutrientes. O rio Negro é o exemplo clássico. Costumam ter menos mosquitos. Águas claras: transparentes ou esverdeadas, nascem em terrenos antigos e já bem desgastados, como os planaltos do Brasil Central. Tapajós e Xingu são os principais.

O exemplo mais conhecido dessa diferença é o Encontro das Águas, perto de Manaus. Ali o Negro e o Solimões correm lado a lado por vários quilômetros sem se misturar por completo, por causa da diferença de temperatura, velocidade e densidade. É um dos passeios mais procurados da Amazônia.

O ritmo da bacia: cheia e vazante

A vida na bacia da Amazônia segue o pulso das águas. Na estação chuvosa, que os moradores chamam de “inverno amazônico”, os rios sobem vários metros. Na seca, o “verão”, baixam e deixam à mostra praias, barrancos e bancos de areia.

Como a bacia é enorme e fica dos dois lados da linha do Equador, as cheias não acontecem ao mesmo tempo em todo lugar. Os afluentes do sul, como os do Acre, costumam encher mais cedo. No Acre, o período de chuvas vai mais ou menos de novembro a abril, e os maiores níveis do rio Acre em Rio Branco costumam aparecer entre fevereiro e março. Já no curso principal, perto de Manaus, o pico costuma vir mais tarde, por volta de junho.

Esse pulso cria dois ambientes típicos:

Várzea : floresta alagada periodicamente por rios de água branca, com solo fértil;

: floresta alagada periodicamente por rios de água branca, com solo fértil; Igapó: floresta inundada por rios de água preta ou clara, com menos nutrientes.

A terra firme, que não alaga, ocupa a maior parte da bacia e é onde estão a maioria das cidades e das estradas.

Onde o Acre entra na bacia da Amazônia

O Acre fica no extremo oeste da bacia, na faixa entre os Andes e a planície central. Quase todos os rios acreanos correm de sudoeste para nordeste, nascendo no Peru ou em terras próximas da fronteira e descendo em direção ao Amazonas. Em linhas gerais, o estado é drenado por duas grandes sub-bacias: a do Juruá, a oeste, e a do Purus, no centro e no leste. Uma área menor, ao sudeste, escoa para o Madeira pelo rio Abunã.

O caminho da água do Acre até o Atlântico Exemplo pelo rio Acre, que passa por Rio Branco 1. Nascentes Região de fronteira com Peru e Bolívia, perto de Assis Brasil 2. Rio Acre Passa por Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Rio Branco 3. Rio Purus O Acre deságua no Purus em Boca do Acre (AM) 4. Solimões O Purus encontra o Solimões no interior do Amazonas 5. Amazonas Depois do rio Negro, perto de Manaus, recebe o nome de Amazonas 6. Foz Chega ao Atlântico entre o Pará e o Amapá

Os principais rios acreanos e suas cidades

Rio Acre : corta Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco e Porto Acre. Em Xapuri recebe o rio Xapuri. É também fronteira com a Bolívia em parte do trajeto.

: corta Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco e Porto Acre. Em Xapuri recebe o rio Xapuri. É também fronteira com a Bolívia em parte do trajeto. Rio Purus : passa por Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano antes de seguir para o Amazonas.

: passa por Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano antes de seguir para o Amazonas. Rio Iaco : afluente do Purus que banha Sena Madureira.

: afluente do Purus que banha Sena Madureira. Rio Envira : o rio de Feijó, da sub-bacia do Juruá.

: o rio de Feijó, da sub-bacia do Juruá. Rio Tarauacá : dá nome à cidade e recebe o Envira mais abaixo.

: dá nome à cidade e recebe o Envira mais abaixo. Rio Juruá: o grande rio do Vale do Juruá, com Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves às margens. Mâncio Lima fica na mesma região.

Durante muito tempo, esses rios foram as únicas estradas do Acre. Foi por eles que chegaram os seringueiros nordestinos no ciclo da borracha, que circulavam os batelões dos seringalistas e que se desenhou a ocupação do território. Até hoje, comunidades isoladas como Jordão e Santa Rosa do Purus dependem bastante do transporte fluvial ou aéreo.

Por que a bacia importa além da região

A bacia da Amazônia tem papel que vai muito além dos rios. A floresta devolve à atmosfera, pela transpiração das árvores, uma quantidade enorme de umidade. Parte dela é levada pelos ventos para o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul do Brasil e para países vizinhos, fenômeno popularizado como rios voadores. Pesquisadores ligam esse fluxo à chuva que abastece lavouras e reservatórios longe da Amazônia.

A bacia também reúne uma das maiores diversidades de peixes de água doce do mundo, além de sustentar a pesca, o transporte de cargas e passageiros, o abastecimento de cidades e a geração de energia. Ao mesmo tempo, sofre com desmatamento, queimadas, garimpo ilegal e eventos climáticos extremos, como cheias históricas e secas severas, que afetam diretamente a vida de quem mora nas margens.

Dicas para quem quer conhecer os rios da bacia

Escolha a estação pelo que quer ver. Na cheia, os passeios de canoa entram na floresta alagada. Na seca, aparecem as praias de rio e a navegação fica mais difícil em alguns trechos.

Na cheia, os passeios de canoa entram na floresta alagada. Na seca, aparecem as praias de rio e a navegação fica mais difícil em alguns trechos. Confira o nível dos rios antes da viagem. Boletins da Defesa Civil estadual e do Serviço Geológico do Brasil mostram cotas atualizadas.

Boletins da Defesa Civil estadual e do Serviço Geológico do Brasil mostram cotas atualizadas. Em barcos, exija colete salva-vidas e prefira embarcações regularizadas junto à Marinha.

e prefira embarcações regularizadas junto à Marinha. Leve repelente, roupa leve de manga longa e proteção solar. Em áreas de malária, procure orientação do serviço de saúde antes de ir.

Em áreas de malária, procure orientação do serviço de saúde antes de ir. Contrate guias locais em passeios por igarapés e comunidades. Além da segurança, você conhece a história do lugar contada por quem vive ali.

Perguntas frequentes sobre a bacia da Amazônia

Qual é o tamanho da bacia da Amazônia?

Fica entre 6 e 7 milhões de km², conforme a metodologia. A diferença vem principalmente de como se traçam os divisores e de incluir ou não áreas como a bacia do Tocantins.

Quantos países fazem parte da bacia amazônica?

Sete: Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana. O Brasil tem a maior parte, em torno de 60%.

O rio Acre deságua diretamente no Amazonas?

Não. O rio Acre deságua no Purus, na cidade de Boca do Acre, no Amazonas. O Purus, por sua vez, deságua no Solimões, que depois forma o Amazonas.

Qual é a diferença entre Solimões e Amazonas?

São o mesmo rio. No Brasil, o trecho entre a fronteira com o Peru e o encontro com o rio Negro, perto de Manaus, é chamado de Solimões. Depois disso, passa a se chamar Amazonas.

Por que os rios do Acre são barrentos?

Porque nascem perto dos Andes ou em terrenos de sedimentos recentes e carregam muito material em suspensão. São rios de água branca, como o Solimões e o Madeira.

Quando os rios do Acre enchem?

A estação chuvosa vai mais ou menos de novembro a abril, e as maiores cheias do rio Acre costumam ocorrer entre fevereiro e março. O nível exato muda a cada ano, por isso vale acompanhar os boletins oficiais.

Entender a bacia da Amazônia ajuda a ler a geografia, a história e o dia a dia do Acre. Cada igarapé que corta Rio Branco ou uma comunidade do Juruá faz parte de um sistema que atravessa o continente e termina no Atlântico.