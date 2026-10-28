A cobertura vegetal da Amazônia: tipos, funções e ameaças

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A cobertura vegetal da Amazônia não é uma única floresta igual de ponta a ponta. É um mosaico de ambientes. O mais extenso é a floresta ombrófila de terra firme, que fica em áreas que não alagam. Ao redor dela aparecem as matas de várzea e de igapó, que inundam todo ano, além de campinaranas, savanas amazônicas, florestas abertas com palmeiras e com bambu, e manchas de vegetação sobre rocha ou areia branca. O tipo de vegetação que cresce em cada lugar depende do solo, da quantidade de água e do relevo. Essa cobertura guarda carbono, recicla a chuva, segura o solo e serve de abrigo para uma das maiores biodiversidades do planeta.

Conhecer essas diferenças ajuda a entender por que uma trilha no Acre é tão diferente de um passeio de barco no Rio Negro. Também explica por que o desmatamento tem efeitos diferentes em cada ambiente e o que de fato se perde quando a floresta vira pasto.

O que significa “cobertura vegetal”

Cobertura vegetal é o conjunto de plantas que recobre o solo de uma região. Entram aí árvores, palmeiras, cipós, arbustos, ervas, epífitas (como orquídeas e bromélias) e até o tapete de folhas em decomposição no chão. Quando se fala na Amazônia, o termo costuma aparecer em dois sentidos:

Sentido ecológico: quais tipos de vegetação existem, como se organizam e de que dependem.

quais tipos de vegetação existem, como se organizam e de que dependem. Sentido de monitoramento: quanto da área ainda tem vegetação nativa, quanto foi desmatado ou degradado e como isso muda ao longo do tempo.

Os dois sentidos andam juntos. Sem saber o que existe, não dá para medir o que se perde.

Os principais tipos de vegetação da Amazônia

Os sistemas oficiais de classificação, como o do IBGE, usam nomes técnicos, por exemplo “floresta ombrófila densa” e “floresta ombrófila aberta”. Na prática, os ribeirinhos, os guias e os pesquisadores de campo usam nomes mais simples. Abaixo estão os dois jeitos de chamar cada tipo.

Floresta de terra firme

É a imagem clássica da Amazônia: árvores altas, dossel fechado lá em cima, pouca luz no chão e algumas árvores emergentes que passam do restante da copa, como a castanheira e a samaúma. Ocupa as terras mais altas, que não inundam. Os solos costumam ser pobres em nutrientes. A fertilidade da floresta está na própria vegetação e na camada de folhas, fungos e raízes finas que recicla os nutrientes muito rápido.

Essa característica explica um erro comum: achar que o solo sob a floresta é muito fértil. Quando a mata é derrubada, boa parte da fertilidade vai embora junto. Por isso pastos e lavouras abertos em terra firme muitas vezes perdem produtividade em poucos anos.

Floresta de várzea

A várzea fica às margens dos rios de água branca, que na verdade é barrenta, como o Solimões, o Madeira, o Purus e o Juruá. Esses rios descem dos Andes carregados de sedimentos. Na cheia, a água cobre a floresta e deposita lama fértil. As árvores se adaptaram ao alagamento todo ano, e a várzea é historicamente uma das áreas mais usadas para agricultura de vazante, pesca e criação.

Floresta de igapó

O igapó também alaga, mas fica à beira de rios de água preta ou clara, como o Negro e o Tapajós, que carregam poucos sedimentos. A água escura vem de compostos orgânicos que saem da vegetação e do solo arenoso. O igapó é mais pobre em nutrientes do que a várzea, a vegetação costuma ser mais baixa e muitas plantas dependem dos peixes para espalhar as sementes durante a cheia.

Campinas e campinaranas

Sobre solos de areia branca, muito pobres e encharcados, cresce uma vegetação mais baixa e aberta. Nas formas mais densas é chamada de campinarana e nas mais ralas de campina. Quem chega pela primeira vez se surpreende, porque parece outra paisagem no meio da floresta. Esses ambientes têm muitas espécies que só existem neles. No Acre há campinaranas na região do Juruá, perto de Cruzeiro do Sul.

Savanas amazônicas

Também chamadas de “cerrados amazônicos” ou “lavrados”, no caso de Roraima. São áreas de capim e árvores espaçadas, cercadas por floresta. Aparecem no Amapá, em Roraima, no sul do Amazonas, em Rondônia e em partes do Pará. Mostram que a Amazônia tem campos naturais, que não vieram de desmatamento.

Florestas abertas com palmeiras, bambu e cipós

Essa é a vegetação mais típica do Acre e do sudoeste amazônico. O dossel é menos fechado, entra mais luz e o sub-bosque fica tomado por palmeiras, como o babaçu, o patauá e o açaí, por cipós ou por bambus nativos do gênero Guadua, que no Acre se chamam de taboca. Os tabocais cobrem uma parte grande do território acreano e se estendem para o Peru e a Bolívia. Quem já andou em uma trilha no interior do estado conhece bem os espinhos da taboca.

Outras formações

Vegetação de afloramentos rochosos: nas serras e tepuis do norte, como na região do Pico da Neblina.

nas serras e tepuis do norte, como na região do Pico da Neblina. Manguezais: no litoral do Pará e do Amapá, onde a Amazônia encontra o mar.

no litoral do Pará e do Amapá, onde a Amazônia encontra o mar. Vegetação secundária (capoeira): mata que volta a crescer depois de um corte ou de um roçado abandonado. Recupera parte das funções com o tempo, mas a composição de espécies é diferente da floresta original.

Comparativo rápido entre os ambientes

Tipo Onde aparece Solo e água Aspecto da vegetação Terra firme Terrenos altos, a maior parte da região Não alaga; solo geralmente pobre Árvores altas, dossel fechado, sub-bosque escuro Várzea Margens de rios de água barrenta Alaga todo ano; sedimento fértil Floresta densa adaptada à cheia Igapó Margens de rios de água preta ou clara Alaga; poucos nutrientes Vegetação mais baixa, árvores tortuosas Campinarana Manchas de areia branca Arenoso, encharcado e pobre Vegetação baixa e aberta, muitas espécies exclusivas Savana amazônica Enclaves em vários estados Solos variados, estação seca marcada Capim com árvores espaçadas Floresta aberta (bambu/palmeiras) Sudoeste amazônico, com destaque para o Acre Terra firme com mais luz no interior Dossel aberto, sub-bosque de taboca, palmeiras ou cipós

Para que serve a cobertura vegetal da Amazônia

A floresta não serve só para olhar. Ela trabalha o tempo todo, e as funções abaixo afetam diretamente a vida de quem mora na região e fora dela.

O que a floresta amazônica faz em pé 1. Recicla a chuva As árvores devolvem ao ar, pela transpiração, uma parte grande da água que recebem e alimentam novas chuvas. 2. Guarda carbono Troncos, raízes e solo armazenam um estoque enorme de carbono, que vai para a atmosfera quando a mata queima. 3. Protege o solo Raízes e folhas no chão seguram a terra e diminuem a erosão e o assoreamento dos rios. 4. Abriga biodiversidade Cada ambiente tem espécies próprias de plantas, peixes, aves e insetos. 5. Sustenta pessoas Castanha, açaí, borracha, óleos, peixe e caça garantem renda e alimento a povos indígenas, extrativistas e ribeirinhos.

Os “rios voadores”

Uma das funções mais estudadas é o transporte de umidade. O vapor que sai da floresta é levado pelos ventos e ajuda a formar chuvas em outras regiões da América do Sul. Esse fluxo ficou conhecido como “rios voadores”. Pesquisadores ainda discutem o tamanho exato desse efeito em cada região, mas há consenso de que a floresta influencia o regime de chuvas muito além de seus limites.

Cobertura vegetal e povos da floresta

No Acre, essa relação faz parte da história. Os seringais se organizaram dentro da floresta de terra firme, e a extração do látex dependia da mata em pé. As reservas extrativistas, ideia que ganhou força com o movimento dos seringueiros de Xapuri, partem do princípio de que dá para gerar renda sem derrubar a floresta. Terras indígenas e unidades de conservação estão entre as áreas com a cobertura vegetal mais preservada da região.

As principais ameaças

Desmatamento por corte raso: a retirada total da vegetação, quase sempre para abrir pasto, lavoura ou loteamento. Degradação: a floresta continua de pé, mas empobrecida pela extração seletiva de madeira, por incêndios no sub-bosque ou pelo efeito de borda. Por imagem de satélite é mais difícil de ver do que o corte raso. Queimadas e incêndios florestais: o fogo usado para limpar áreas desmatadas escapa e entra na mata, sobretudo em anos de seca forte. As florestas amazônicas não evoluíram com o fogo e se recuperam devagar. Fragmentação: estradas e desmates criam “ilhas” de floresta. As bordas ficam mais secas, mais quentes e mais sujeitas a ventos e incêndios. Mudanças no clima: secas mais intensas aumentam a mortalidade de árvores e o risco de fogo.

Muitos cientistas alertam para a possibilidade de um “ponto de não retorno”. A partir de certo nível de perda, partes da floresta deixariam de se manter sozinhas e passariam a ter vegetação mais aberta e seca. Os limites exatos ainda são estudados, por isso é bom desconfiar de números muito precisos repetidos sem fonte.

Como a cobertura vegetal é monitorada

O Brasil tem uma das estruturas mais antigas de monitoramento de florestas por satélite. As principais referências públicas são:

PRODES (INPE): mede o desmatamento por corte raso na Amazônia Legal em base anual. É a taxa oficial usada nas comparações entre anos.

mede o desmatamento por corte raso na Amazônia Legal em base anual. É a taxa oficial usada nas comparações entre anos. DETER (INPE): sistema de alertas quase em tempo real, usado na fiscalização.

sistema de alertas quase em tempo real, usado na fiscalização. Monitoramento de focos de calor (INPE): registra pontos de fogo detectados por satélite.

registra pontos de fogo detectados por satélite. MapBiomas: iniciativa que mapeia o uso e a cobertura da terra ano a ano, incluindo vegetação secundária e outros usos.

Para números atualizados de desmatamento ou de área de floresta em um município do Acre, por exemplo, o melhor caminho é consultar diretamente essas plataformas e os órgãos ambientais estaduais. As taxas mudam de ano para ano e as metodologias têm diferenças.

Erros comuns ao ler dados sobre a floresta

Confundir foco de calor com área queimada: um foco é um ponto quente detectado pelo satélite e não mostra o tamanho do incêndio.

um foco é um ponto quente detectado pelo satélite e não mostra o tamanho do incêndio. Misturar Amazônia Legal com bioma Amazônia: a Amazônia Legal é uma divisão político-administrativa que também inclui áreas de Cerrado e Pantanal. O bioma é a unidade ecológica.

a Amazônia Legal é uma divisão político-administrativa que também inclui áreas de Cerrado e Pantanal. O bioma é a unidade ecológica. Comparar sistemas diferentes como se fossem iguais: PRODES e DETER têm finalidades e períodos de medição distintos.

PRODES e DETER têm finalidades e períodos de medição distintos. Achar que toda área sem floresta foi desmatada: savanas e campinas são formações naturais.

Como observar essa diversidade no Acre

Para quem visita o estado, dá para conhecer vários tipos de cobertura vegetal sem ir longe:

Em Rio Branco e arredores: parques urbanos e áreas de floresta próximas à capital mostram fragmentos de terra firme e vegetação secundária. Trilhas guiadas ajudam a reconhecer castanheiras, seringueiras e palmeiras.

parques urbanos e áreas de floresta próximas à capital mostram fragmentos de terra firme e vegetação secundária. Trilhas guiadas ajudam a reconhecer castanheiras, seringueiras e palmeiras. Em Xapuri e na região do Alto Acre: a floresta dos antigos seringais e das reservas extrativistas, onde se vê a relação entre vegetação e modo de vida.

a floresta dos antigos seringais e das reservas extrativistas, onde se vê a relação entre vegetação e modo de vida. No Vale do Juruá: a região de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima concentra paisagens variadas, incluindo campinaranas e as áreas de serra próximas ao Parque Nacional da Serra do Divisor.

a região de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima concentra paisagens variadas, incluindo campinaranas e as áreas de serra próximas ao Parque Nacional da Serra do Divisor. Em viagens de barco: pelos rios Acre, Purus, Juruá ou Tarauacá dá para notar as matas de várzea e a mudança da paisagem conforme o nível da água.

Dicas práticas: vá com guia credenciado, use calçado fechado e roupa comprida (a taboca e os insetos não perdoam), leve água e repelente e confira a época do ano. Na cheia, alguns acessos ficam mais fáceis de barco e outros fecham. Na estiagem, aumenta a fumaça das queimadas em parte da região.

Perguntas frequentes

Qual é o tipo de vegetação predominante na Amazônia?

É a floresta ombrófila de terra firme, uma mata alta e úmida em terrenos que não alagam. Ao redor dela existem várias outras formações, como várzea, igapó, campinarana e savanas.

Qual a diferença entre várzea e igapó?

As duas alagam, mas a várzea fica à beira de rios de água barrenta, ricos em sedimentos, e por isso tem solo mais fértil. O igapó acompanha rios de água preta ou clara, pobres em nutrientes, e a vegetação costuma ser mais baixa.

Por que o solo da Amazônia é considerado pobre se a floresta é tão exuberante?

Porque a maior parte dos nutrientes está na própria vegetação e na camada de folhas em decomposição, reciclada muito rápido. Quando a floresta é removida, esse ciclo se rompe e o solo perde fertilidade.

O que é a floresta de bambu do Acre?

É uma floresta aberta em que o sub-bosque é dominado por bambus nativos do gênero Guadua, chamados de taboca. Ela ocupa uma parte grande do sudoeste amazônico, com destaque para o Acre.

Capoeira é a mesma coisa que floresta?

Não exatamente. Capoeira é vegetação secundária, que cresce depois que a mata original foi cortada. Ela recupera parte das funções da floresta com o tempo, mas tem outra composição de espécies e guarda menos carbono por muitos anos.

Onde consultar dados atualizados sobre o desmatamento?

Nas plataformas do INPE (PRODES, DETER e monitoramento de queimadas), no MapBiomas e nos órgãos ambientais estaduais. Vale sempre conferir qual período e qual metodologia cada número usa.

Para fechar

Entender a cobertura vegetal da Amazônia é perceber que a floresta tem muitos ambientes diferentes, cada um com regras próprias de solo, água e vida. A terra firme, as matas que alagam, as campinaranas e os tabocais do Acre fazem parte do mesmo sistema, que regula chuvas, guarda carbono e sustenta comunidades inteiras. Conhecer essa variedade ajuda a aproveitar melhor uma visita à região e a ler com mais cuidado as notícias sobre desmatamento.