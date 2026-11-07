A geografia do estado do Acre: relevo, rios, clima e regiões

A geografia do estado do Acre se resume assim: são cerca de 164 mil km² no extremo oeste do Brasil, na Região Norte, com 22 municípios, capital em Rio Branco e fronteira com o Peru e a Bolívia. O território é quase todo de terras baixas cobertas pela Floresta Amazônica, cortado por rios que correm de sudoeste para nordeste, e tem clima equatorial quente e úmido.

No estado fica também o ponto mais ocidental do país, na Serra da Contamana, no município de Mâncio Lima, e as únicas áreas de relevo mais acidentado estão na região da Serra do Divisor. O fuso horário fica duas horas atrás do de Brasília, o que surpreende muitos visitantes.

Aspecto Dado principal Área Cerca de 164 mil km² Capital Rio Branco Municípios 22 Limites nacionais Amazonas (norte) e Rondônia (leste) Limites internacionais Peru (oeste e sul) e Bolívia (sudeste) Principais rios Juruá, Purus, Acre, Tarauacá, Envira, Iaco Clima Equatorial quente e úmido Vegetação dominante Floresta Amazônica, com áreas de bambu Fuso horário UTC-5, duas horas a menos que Brasília

Onde fica o Acre e com quem faz fronteira

O Acre fica no sudoeste da Amazônia brasileira, encaixado entre o Amazonas, ao norte, e Rondônia, a leste. A maior parte do seu contorno, porém, é internacional: o Peru ocupa todo o lado oeste e boa parte do sul, enquanto a Bolívia faz divisa a sudeste, na região do Alto Acre.

Essa posição explica muito da história e da economia local. Cidades como Brasiléia e Epitaciolândia formam conurbação com Cobija, na Bolívia, e Assis Brasil fica na tríplice fronteira com Iñapari (Peru) e Bolpebra (Bolívia). Pela BR-317, que se conecta à chamada Estrada do Pacífico, é possível seguir por terra até portos peruanos.

O ponto mais ocidental do Brasil

O extremo oeste do território brasileiro está na Serra da Contamana, perto da nascente do rio Moa, em Mâncio Lima. A área fica dentro ou no entorno do Parque Nacional da Serra do Divisor e é de acesso difícil, feito por rio e trilhas, o que faz dela um destino mais simbólico do que turístico para a maioria das pessoas.

Quais são as regiões do Acre

O Acre é dividido, para fins de planejamento estadual, em cinco regionais de desenvolvimento, que seguem o desenho das bacias hidrográficas. De forma mais ampla, também se fala em dois grandes vales: o Vale do Acre, a leste, onde está Rio Branco, e o Vale do Juruá, a oeste, onde Cruzeiro do Sul é a cidade principal.

Regional Municípios Baixo Acre Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard Alto Acre Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri Purus Sena Madureira, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus Tarauacá-Envira Tarauacá, Feijó, Jordão Juruá Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter

O Baixo Acre concentra a maior parte da população e da atividade econômica, puxada pela capital. Já as regionais do Purus, de Tarauacá-Envira e do Juruá têm grandes extensões de floresta, terras indígenas e unidades de conservação, com cidades separadas por longas distâncias.

Ficha rápida da geografia do Acre Território ~164 mil km² Municípios 22 em 5 regionais Bacias principais Juruá e Purus Período chuvoso Outubro a abril Período seco Junho a setembro Relevo mais alto Serra do Divisor Os meses de chuva e seca são aproximados e variam de um ano para outro.

Como é o relevo do Acre

O relevo do Acre é predominantemente baixo e suave, formado por planícies ao longo dos rios e por terrenos levemente ondulados, os chamados baixos platôs ou terra firme. O território se assenta sobre a bacia sedimentar do Acre, com rochas e sedimentos relativamente recentes do ponto de vista geológico.

Na prática, quem viaja pela BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul vê sobe e desce constante, mas sem montanhas. As exceções ficam no extremo oeste, na fronteira com o Peru, onde a Serra do Divisor reúne as maiores altitudes do estado, com morros, cachoeiras e vales encaixados, uma paisagem rara na Amazônia brasileira.

Na Serra do Divisor, no oeste acreano, ficam as maiores altitudes e as cachoeiras mais procuradas do estado.

Planícies de inundação e terra firme

Várzeas: faixas baixas junto aos rios, alagadas na cheia e férteis na vazante, tradicionalmente usadas por ribeirinhos para roçados de ciclo curto.

faixas baixas junto aos rios, alagadas na cheia e férteis na vazante, tradicionalmente usadas por ribeirinhos para roçados de ciclo curto. Terra firme: áreas mais altas que não alagam, onde estão a maior parte da floresta, das estradas e das sedes urbanas.

áreas mais altas que não alagam, onde estão a maior parte da floresta, das estradas e das sedes urbanas. Serras do oeste: relevo mais acidentado na Serra do Divisor, com solos e vegetação diferentes do restante do estado.

Os sedimentos acreanos guardam também um rico patrimônio paleontológico. Fósseis de grandes animais extintos, como jacarés gigantes e mamíferos pré-históricos, já foram encontrados em barrancos de rios do estado, sobretudo nas épocas de seca, quando as margens ficam expostas.

Quais são os principais rios do Acre

Os principais rios do Acre são o Juruá e o Purus, que atravessam o estado e seguem para o Amazonas, onde deságuam no rio Solimões. Quase toda a rede hidrográfica acreana corre de sudoeste para nordeste, nascendo no Peru ou na faixa de fronteira e descendo em direção à calha central da Amazônia.

Rio Bacia Cidades de referência Juruá Juruá Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter Moa Juruá Mâncio Lima Tarauacá Juruá Tarauacá, Jordão Envira Juruá Feijó Purus Purus Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus Iaco Purus Sena Madureira Acre Purus Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Rio Branco, Porto Acre Abunã Madeira Divisa com a Bolívia e Rondônia

Uma característica marcante desses rios é o traçado sinuoso, cheio de curvas, chamadas meandros. O Juruá é famoso por isso: o caminho pela água entre duas cidades pode ser muitas vezes maior que a distância em linha reta. Com o tempo, curvas abandonadas formam lagos em forma de ferradura, os lagos de meandro.

Cheias e vazantes

Os rios acreanos têm grande variação de nível ao longo do ano. Na estação chuvosa, especialmente entre fevereiro e abril, o rio Acre e outros cursos podem transbordar e atingir bairros ribeirinhos de Rio Branco e de cidades do interior. Na seca, o nível baixa muito, surgem praias de areia e trechos ficam difíceis para barcos maiores.

Para quem planeja viagem ou acompanha a situação dos rios, a referência são os boletins da Defesa Civil estadual e municipal e as medições do Serviço Geológico do Brasil e da Agência Nacional de Águas, que divulgam cotas atualizadas.

Como é o clima do Acre

O clima do Acre é equatorial, quente e úmido, com temperaturas altas durante quase todo o ano e chuva abundante. A distinção que realmente importa no dia a dia é entre o período chuvoso, chamado localmente de inverno amazônico, e o período mais seco, conhecido como verão amazônico.

Inverno amazônico: vai aproximadamente de outubro a abril, com pancadas fortes quase diárias, umidade elevada e rios cheios.

vai aproximadamente de outubro a abril, com pancadas fortes quase diárias, umidade elevada e rios cheios. Verão amazônico: concentra-se entre junho e setembro, com menos chuva, céu mais aberto, rios baixos e maior risco de queimadas e fumaça.

concentra-se entre junho e setembro, com menos chuva, céu mais aberto, rios baixos e maior risco de queimadas e fumaça. Friagem: entradas de massas de ar frio vindas do sul, mais comuns no meio do ano, que derrubam a temperatura por alguns dias.

A friagem é um fenômeno que pega desprevenido quem imagina a Amazônia sempre quente. Durante esses episódios, as madrugadas em Rio Branco e em outras cidades podem ficar bem frescas, e vale ter um agasalho na mala. Previsões confiáveis podem ser consultadas no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/Inpe).

Qual é a vegetação do Acre

A vegetação do Acre é a Floresta Amazônica, que ainda cobre a maior parte do território. Predominam florestas abertas, com dossel menos fechado que o da floresta densa, e há áreas extensas de floresta com bambu, os chamados tabocais, um traço típico do sudoeste amazônico.

Os tabocais, florestas com bambu nativo, são comuns no sudoeste amazônico e raros em outras partes da Amazônia.

Nas várzeas aparecem florestas aluviais adaptadas à inundação, e nas áreas mais altas do oeste, ligadas à Serra do Divisor, a floresta ganha espécies e formações próprias. A floresta acreana é conhecida pela seringueira e pela castanheira, que sustentaram a economia extrativista e ainda são base de renda para comunidades tradicionais.

Desmatamento e áreas protegidas

O desmatamento está concentrado sobretudo ao longo das rodovias, especialmente no leste do estado, nas regionais do Baixo e do Alto Acre, onde a pecuária avançou. Os dados anuais são publicados pelo Inpe, pelos sistemas Prodes e Deter, e podem ser consultados para acompanhar a evolução.

Ao mesmo tempo, grande parte do território está em unidades de conservação e terras indígenas. Entre as áreas mais conhecidas estão o Parque Nacional da Serra do Divisor, a Reserva Extrativista Chico Mendes, na região de Xapuri e Brasiléia, e a Reserva Extrativista do Alto Juruá, a primeira reserva extrativista criada no Brasil.

Como é a ocupação do território e o acesso às cidades

A população acreana, de cerca de 830 mil habitantes no Censo 2022 do IBGE, vive majoritariamente em cidades, e Rio Branco concentra quase metade do total. O povoamento seguiu historicamente os rios, por onde chegaram os seringueiros nordestinos no ciclo da borracha, e depois passou a acompanhar as rodovias.

BR-364: principal eixo leste-oeste, liga Rio Branco a Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, com trechos sujeitos a problemas na época de chuva.

principal eixo leste-oeste, liga Rio Branco a Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, com trechos sujeitos a problemas na época de chuva. BR-317: segue para o sul, passando por Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia até Assis Brasil, na fronteira com o Peru.

segue para o sul, passando por Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia até Assis Brasil, na fronteira com o Peru. Rios: continuam essenciais para comunidades ribeirinhas e para cidades sem estrada, com barcos de passageiros e carga.

continuam essenciais para comunidades ribeirinhas e para cidades sem estrada, com barcos de passageiros e carga. Aviação: Rio Branco e Cruzeiro do Sul têm aeroportos regionais, e voos de pequeno porte atendem cidades isoladas.

Municípios como Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus não têm ligação rodoviária com a capital e dependem de barco ou avião. Antes de viajar para essas cidades, convém consultar as prefeituras e empresas de transporte locais, porque horários e condições mudam conforme a cheia ou a seca dos rios.

Povos indígenas e comunidades tradicionais

O Acre abriga diversos povos indígenas, entre eles Huni Kuin (Kaxinawá), Ashaninka, Yawanawá, Manchineri, Jaminawa, Puyanawa, Nukini, Shanenawa, Apurinã e Noke Koî (Katukina). Suas terras estão espalhadas principalmente pelas bacias do Juruá, Tarauacá, Envira e Purus, e várias aldeias recebem visitantes em festivais culturais, mediante autorização das comunidades.

Fuso horário: por que o Acre tem duas horas a menos que Brasília

O Acre segue o fuso UTC-5, duas horas atrás do horário de Brasília. O estado chegou a adotar uma hora de diferença pela Lei nº 11.662/2008, mas a mudança foi rejeitada em referendo em 2010, e a Lei nº 12.876/2013 restabeleceu o fuso original. Se houver horário de verão em outras regiões do país, a diferença pode aumentar, já que o Acre não o adota.

Erros comuns sobre a geografia do Acre

Achar que é tudo plano: o relevo é suave na maior parte, mas a Serra do Divisor tem morros e cachoeiras.

o relevo é suave na maior parte, mas a Serra do Divisor tem morros e cachoeiras. Imaginar calor o ano todo: a friagem pode baixar bastante a temperatura em alguns dias do meio do ano.

a friagem pode baixar bastante a temperatura em alguns dias do meio do ano. Calcular viagem pela distância no mapa: rios sinuosos e estradas sujeitas à chuva tornam os deslocamentos mais longos.

rios sinuosos e estradas sujeitas à chuva tornam os deslocamentos mais longos. Esquecer o fuso: voos, reuniões e provas online exigem atenção às duas horas de diferença em relação a Brasília.

voos, reuniões e provas online exigem atenção às duas horas de diferença em relação a Brasília. Confundir rio Acre com o estado: o rio Acre é um afluente do Purus e banha só parte do território.

Perguntas frequentes sobre a geografia do estado do Acre

Qual é o tamanho do Acre?

O Acre tem cerca de 164 mil km², segundo o IBGE. É um dos menores estados da Região Norte, mas maior que vários estados do Nordeste e do Sul. O valor oficial atualizado pode ser conferido no site do IBGE, que revisa periodicamente as áreas territoriais.

Quantos municípios tem o Acre?

São 22 municípios, organizados em cinco regionais: Baixo Acre, Alto Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá. Rio Branco é a capital e a maior cidade, e Cruzeiro do Sul é o principal polo do oeste.

Qual é o maior rio do Acre?

Os dois grandes rios do estado são o Juruá e o Purus, ambos afluentes do Solimões. O Juruá domina o oeste e o Purus, com seus afluentes Acre e Iaco, drena o centro e o leste do território.

O Acre tem montanhas?

Não há montanhas altas, mas a Serra do Divisor, no extremo oeste, na fronteira com o Peru, tem as maiores altitudes do estado, com morros, vales e cachoeiras. O restante do território é formado por planícies e terrenos levemente ondulados.

Qual a melhor época para visitar o Acre?

O verão amazônico, de junho a setembro, costuma facilitar viagens por estrada e trilhas, mas traz rios baixos e possibilidade de fumaça. Na época de chuvas, a floresta fica mais verde e os rios navegáveis, com estradas mais sujeitas a interrupções.

Com quais países o Acre faz fronteira?

O Acre faz fronteira com o Peru, a oeste e ao sul, e com a Bolívia, a sudeste. Dentro do Brasil, faz divisa com o Amazonas, ao norte, e com Rondônia, a leste.