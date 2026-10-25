Qual bioma abriga a maior biodiversidade do planeta?

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O bioma que abriga a maior biodiversidade do planeta é a floresta tropical úmida, e a Amazônia é o maior e mais rico exemplo dele. Nenhum outro ambiente terrestre reúne tantas espécies de plantas, insetos, peixes, aves, anfíbios e mamíferos numa mesma área. Entre os ambientes marinhos, quem chega mais perto são os recifes de coral. No ranking geral, porém, a Amazônia fica em primeiro lugar, e o Acre, inteiro dentro dela, guarda alguns dos trechos mais ricos em espécies de todo o continente.

A seguir você vai ver por que as florestas tropicais concentram tanta vida, como a Amazônia se compara a outros biomas, o que significa “biodiversidade” na prática e que confusões aparecem quando o assunto vira questão de prova ou conversa de viagem.

O que é biodiversidade e como ela é medida

Biodiversidade é a variedade de vida em um lugar. Muita gente pensa apenas no número de espécies, mas os cientistas olham para três níveis ao mesmo tempo:

Diversidade de espécies: quantas espécies diferentes vivem em determinada área.

quantas espécies diferentes vivem em determinada área. Diversidade genética: a variação dentro de uma mesma espécie, como as várias populações de castanheira ou de seringueira.

a variação dentro de uma mesma espécie, como as várias populações de castanheira ou de seringueira. Diversidade de ecossistemas: a quantidade de ambientes diferentes, como terra firme, várzea, igapó, campinarana e bambuzal.

Quando alguém pergunta qual bioma tem a maior biodiversidade, quase sempre está falando do número total de espécies e da variedade de ambientes. Nos dois critérios, as florestas tropicais úmidas estão à frente, e a Amazônia é a maior delas.

Riqueza de espécies não é o mesmo que endemismo

Existe ainda outro conceito importante: o endemismo, que indica espécies que só existem em um lugar. A Mata Atlântica, por exemplo, tem índices altíssimos de endemismo e está entre os chamados hotspots de biodiversidade, áreas muito ricas e ao mesmo tempo muito ameaçadas. Isso não quer dizer que ela tenha mais espécies do que a Amazônia no total. São medidas diferentes, e misturar as duas é um dos erros mais comuns.

Por que a floresta tropical úmida concentra tanta vida

Ninguém tem uma resposta única. O que existe é um conjunto de fatores que atuam juntos há milhões de anos. Os principais são estes:

Calor constante: perto da Linha do Equador a temperatura varia pouco ao longo do ano. Assim, plantas e animais podem crescer e se reproduzir quase o tempo todo. Muita chuva e umidade: água em abundância sustenta uma vegetação densa, que produz alimento para milhares de outras espécies. Estrutura em camadas: do chão da floresta até o topo das árvores emergentes existem vários “andares”, cada um com luz, umidade e temperatura próprias. Cada camada abriga sua própria comunidade de seres vivos. Estabilidade ao longo do tempo: as regiões tropicais passaram por menos glaciações severas do que as regiões temperadas, o que deu mais tempo para novas espécies surgirem. Rios como barreiras naturais: na Amazônia, grandes rios separam populações de macacos, aves e outros animais. Separadas, essas populações acabam evoluindo em espécies diferentes de cada lado da margem. Interações intensas: polinizadores, dispersores de sementes, parasitas e predadores formam redes complexas, e isso favorece a especialização.

Amazônia: o maior exemplo de biodiversidade da Terra

A Amazônia é a maior floresta tropical contínua do mundo e se estende por nove países da América do Sul. No Brasil, o bioma Amazônia ocupa cerca de metade do território nacional, segundo o IBGE. Por causa do seu tamanho, da variedade de ambientes e da enorme rede de rios, ela costuma aparecer em levantamentos científicos e em publicações de organizações de conservação como a região de maior biodiversidade do planeta.

Alguns pontos ajudam a dimensionar essa riqueza:

Árvores: levantamentos de grande escala estimam que a floresta tenha milhares de espécies de árvores. Em um único hectare de terra firme é possível encontrar centenas delas, mais do que em países inteiros de clima temperado.

levantamentos de grande escala estimam que a floresta tenha milhares de espécies de árvores. Em um único hectare de terra firme é possível encontrar centenas delas, mais do que em países inteiros de clima temperado. Peixes de água doce: a bacia amazônica reúne a maior diversidade de peixes de água doce do mundo, e novas espécies continuam sendo descritas com frequência.

a bacia amazônica reúne a maior diversidade de peixes de água doce do mundo, e novas espécies continuam sendo descritas com frequência. Aves, anfíbios e primatas: a região está entre as mais ricas do planeta nesses três grupos.

a região está entre as mais ricas do planeta nesses três grupos. Insetos e invertebrados: a maior parte das espécies ainda nem recebeu nome científico. Só nas copas das árvores vive uma quantidade de besouros, formigas e borboletas difícil até de estimar.

Os números exatos variam conforme o estudo, o método e o ano da pesquisa. Também mudam a cada nova expedição, porque a ciência ainda está longe de conhecer tudo o que existe na floresta. Para dados atualizados, as melhores fontes são institutos de pesquisa como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), o Museu Paraense Emílio Goeldi e as universidades federais da região, incluindo a Universidade Federal do Acre (Ufac).

A Amazônia não é uma floresta só

Quem visita a região percebe logo que a paisagem muda bastante. A Amazônia é um mosaico de ambientes, e essa variedade explica boa parte de sua riqueza:

Floresta de terra firme: áreas que não alagam, com árvores altas e grande diversidade vegetal.

áreas que não alagam, com árvores altas e grande diversidade vegetal. Várzea: florestas inundadas periodicamente por rios de água barrenta e rica em nutrientes.

florestas inundadas periodicamente por rios de água barrenta e rica em nutrientes. Igapó: florestas alagadas por rios de água escura e mais ácida.

florestas alagadas por rios de água escura e mais ácida. Campinaranas: vegetação mais aberta, sobre solos arenosos e pobres.

vegetação mais aberta, sobre solos arenosos e pobres. Florestas com bambu (tabocais): muito comuns no Acre e no sudoeste da Amazônia.

Comparativo: como os principais biomas se posicionam

Para entender por que a floresta tropical úmida lidera, vale comparar com outros grandes biomas do mundo. A tabela abaixo é qualitativa e mostra tendências gerais, não números fechados.

Bioma Clima predominante Nível de biodiversidade Observação Floresta tropical úmida (ex.: Amazônia) Quente e chuvoso o ano todo Altíssimo Maior riqueza de espécies terrestres do planeta Recifes de coral Mares tropicais rasos e quentes Altíssimo (ambiente marinho) Chamados de “florestas tropicais do mar” Savana tropical (ex.: Cerrado) Quente, com estação seca marcada Alto O Cerrado é considerado a savana mais rica do mundo Floresta temperada Estações bem definidas, inverno frio Moderado Menos espécies de árvores por área Taiga (floresta boreal) Frio intenso, verão curto Baixo a moderado Poucas espécies de árvores dominam extensas áreas Deserto Seco, com grande variação térmica Baixo Espécies muito adaptadas, mas em menor número Tundra Frio extremo Muito baixo Vegetação rasteira e poucas espécies

Dá para notar um padrão claro: a biodiversidade tende a aumentar quanto mais perto do Equador. Os cientistas chamam isso de gradiente latitudinal de diversidade, um dos padrões mais conhecidos da ecologia.

Do Equador aos polos: a biodiversidade diminui Tendência geral de riqueza de espécies por bioma terrestre 1. Floresta tropical úmida Riqueza altíssima. A Amazônia lidera. 2. Savana tropical Riqueza alta. O Cerrado é destaque mundial. 3. Floresta temperada Riqueza moderada, com estações marcadas. 4. Taiga Poucas espécies dominam grandes áreas. 5. Deserto e tundra Riqueza baixa, mas com espécies muito adaptadas. Calor, chuva e estabilidade climática favorecem o surgimento de novas espécies.

O Brasil e seus biomas: por que o país é megadiverso

O Brasil aparece em praticamente todas as listas de países megadiversos, o grupo de nações que concentra a maior parte da biodiversidade do planeta. Isso acontece porque o país reúne seis biomas terrestres, além de uma longa faixa costeira e marinha:

Amazônia: o maior em área e em número total de espécies.

o maior em área e em número total de espécies. Mata Atlântica: muito rica e com alto endemismo, mas bastante reduzida em relação à cobertura original.

muito rica e com alto endemismo, mas bastante reduzida em relação à cobertura original. Cerrado: a savana mais biodiversa do mundo e berço de importantes nascentes.

a savana mais biodiversa do mundo e berço de importantes nascentes. Caatinga: o único bioma exclusivamente brasileiro, com espécies adaptadas à seca.

o único bioma exclusivamente brasileiro, com espécies adaptadas à seca. Pantanal: a maior planície alagável do planeta, famosa pela concentração de fauna visível.

a maior planície alagável do planeta, famosa pela concentração de fauna visível. Pampa: campos do sul do país, com flora e fauna próprias.

Entre todos eles, a resposta para qual bioma abriga a maior biodiversidade continua sendo a Amazônia, tanto no Brasil quanto no mundo.

O Acre no mapa da biodiversidade amazônica

O território acreano fica inteiro dentro do bioma Amazônia, numa região que os pesquisadores chamam de sudoeste amazônico. Esse trecho fica perto da transição para os Andes e tem relevo, solos e tipos de floresta bem variados. Por isso costuma aparecer entre as áreas mais ricas em espécies da floresta.

Parque Nacional da Serra do Divisor

No extremo oeste do estado, na fronteira com o Peru, o Parque Nacional da Serra do Divisor é frequentemente citado por pesquisadores como uma das áreas de maior biodiversidade da Amazônia brasileira. Ali há serras, cachoeiras, florestas de terra firme e trechos de transição com influência andina, o que favorece espécies raras e pouco conhecidas. Para quem visita, o acesso costuma partir de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, com trechos de barco pelo rio Moa.

Reserva Extrativista Chico Mendes

Na região do Alto Acre, entre municípios como Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil, a Reserva Extrativista Chico Mendes mostra outra face da conservação. Nela, a floresta em pé convive com o trabalho de seringueiros e castanheiros. É uma das unidades de conservação mais simbólicas do país e mostra que proteger a biodiversidade também passa por garantir renda e modo de vida às populações tradicionais.

Florestas com bambu

Boa parte das florestas acreanas tem presença marcante de bambu nativo, as chamadas tabocas. Esse tipo de floresta é característico do sudoeste amazônico, abriga espécies de aves e outros animais associados a ele e reforça a diversidade de ambientes da região.

Erros comuns ao falar sobre o tema

Dizer que a Mata Atlântica tem mais espécies que a Amazônia: a Mata Atlântica tem alto endemismo e grande riqueza por área em alguns trechos, mas a Amazônia lidera em número total de espécies.

a Mata Atlântica tem alto endemismo e grande riqueza por área em alguns trechos, mas a Amazônia lidera em número total de espécies. Confundir bioma com país ou estado: a Amazônia é um bioma que atravessa fronteiras, e a Amazônia Legal é uma divisão administrativa brasileira que inclui partes do Cerrado.

a Amazônia é um bioma que atravessa fronteiras, e a Amazônia Legal é uma divisão administrativa brasileira que inclui partes do Cerrado. Chamar a Amazônia de “pulmão do mundo”: a floresta é essencial para o clima e para o ciclo das chuvas, mas a maior parte do oxigênio que ela produz é consumida por ela mesma. Sua importância está mais na biodiversidade, no estoque de carbono e nos “rios voadores” de umidade.

a floresta é essencial para o clima e para o ciclo das chuvas, mas a maior parte do oxigênio que ela produz é consumida por ela mesma. Sua importância está mais na biodiversidade, no estoque de carbono e nos “rios voadores” de umidade. Tratar números como definitivos: as estimativas de espécies mudam com novas pesquisas. Desconfie de valores muito exatos apresentados sem fonte.

as estimativas de espécies mudam com novas pesquisas. Desconfie de valores muito exatos apresentados sem fonte. Esquecer os oceanos: se a pergunta incluir ambientes marinhos, os recifes de coral também precisam ser lembrados como grandes centros de diversidade.

Por que proteger o bioma mais biodiverso importa

A biodiversidade amazônica tem valor por si mesma e também sustenta serviços dos quais todos dependem: regulação das chuvas em boa parte da América do Sul, polinização, alimentos, fibras, óleos, plantas medicinais e estabilidade do clima. Desmatamento, queimadas, garimpo ilegal e fragmentação da floresta ameaçam espécies que, em muitos casos, desaparecem antes mesmo de serem descritas pela ciência.

Para quem mora na região ou a visita, algumas atitudes ajudam:

Escolher operadores de turismo e guias locais credenciados, que respeitem as regras das unidades de conservação.

Valorizar produtos da sociobiodiversidade, como castanha, açaí e borracha nativa, de origem conhecida.

Não retirar plantas, animais ou sementes da floresta.

Denunciar queimadas e desmatamento irregular aos órgãos ambientais competentes.

Consultar o ICMBio e os órgãos ambientais estaduais antes de visitar áreas protegidas, já que regras e autorizações podem mudar.

Perguntas frequentes

Qual bioma abriga a maior biodiversidade do planeta?

A floresta tropical úmida, e a Amazônia é o maior exemplo. Ela concentra a maior variedade de espécies terrestres do mundo.

A Amazônia tem mais biodiversidade que os recifes de coral?

São ambientes diferentes, um terrestre e outro marinho. A Amazônia lidera entre os biomas terrestres, e os recifes de coral estão entre os ambientes marinhos mais ricos. No uso comum, a resposta mais aceita para o planeta como um todo é a floresta tropical úmida, com destaque para a Amazônia.

Qual é o bioma brasileiro com mais espécies?

A Amazônia. A Mata Atlântica e o Cerrado também são extremamente ricos e se destacam pelo alto número de espécies endêmicas.

Por que existem tantas espécies nas florestas tropicais?

Pela combinação de calor constante, chuva abundante, vegetação em várias camadas, estabilidade climática ao longo de milhões de anos e barreiras naturais, como os grandes rios, que favorecem o surgimento de novas espécies.

O Acre faz parte da Amazônia?

Sim. Todo o território acreano está no bioma Amazônia, e áreas como o Parque Nacional da Serra do Divisor estão entre as mais biodiversas da floresta.

Quantas espécies existem na Amazônia?

Não existe um número fechado. As estimativas variam conforme o grupo estudado e o método usado, e novas espécies são descobertas o tempo todo. Para dados recentes, consulte publicações do Inpa, do Museu Goeldi e das universidades da região.