Qual a porcentagem do Brasil coberta pelo bioma amazônico?

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O bioma Amazônia cobre cerca de 49% do território brasileiro, quase metade do país. Pelo mapeamento oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são aproximadamente 4,2 milhões de quilômetros quadrados, e nenhum outro bioma nacional chega perto disso. Muita gente confunde esse número com o da Amazônia Legal, que é outra coisa: uma região criada por lei, de uns 5 milhões de km², equivalente a quase 60% do Brasil. Saber separar os dois resolve boa parte das dúvidas em provas, trabalhos escolares e conversas sobre meio ambiente.

A seguir estão a origem desse percentual, a comparação com os outros biomas, os estados que ficam dentro da Amazônia e o lugar do Acre, que está inteiro dentro dela.

A porcentagem do território brasileiro que apresenta o bioma amazônico, em números

O IBGE é o órgão que define os limites dos biomas brasileiros. Ele publica um mapa oficial e revisa os contornos de tempos em tempos, quando há dados de vegetação e relevo mais precisos. Por isso o percentual pode aparecer um pouco diferente de uma fonte para outra: há materiais que falam em 49,3%, outros em 49,5% e muitos arredondam para “cerca de 49%” ou “quase metade do Brasil”.

Essas diferenças pequenas vêm das revisões de escala do mapa, e não de uma mudança real no tamanho da floresta. Para usar em prova ou trabalho escolar, “aproximadamente 49% do território nacional” está correto. Quem precisar do número exato da versão mais recente deve consultar a página de biomas no site do IBGE.

O que significa “bioma” nesse contexto

Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal formado pelo agrupamento de tipos de vegetação vizinhos, que se identificam em escala regional e têm condições parecidas de clima, relevo e solo. O limite do bioma segue a natureza. Não segue fronteira política. Por isso ele pode cortar um estado ao meio, como acontece em Mato Grosso, metade na Amazônia e metade no Cerrado.

Um detalhe importante: estar no bioma não significa que toda a área continue coberta de floresta. O mapa mostra a vegetação original da região. Trechos desmatados, convertidos em pasto, lavoura ou cidade continuam contados dentro do bioma Amazônia.

Comparação com os outros biomas brasileiros

O Brasil tem seis biomas continentais. A Amazônia ocupa sozinha uma área quase igual à soma de todos os outros. Os valores abaixo são aproximados e seguem a referência do IBGE.

Quanto cada bioma ocupa do território brasileiro (aprox.) Amazônia ~49% Cerrado ~23% Mata Atlântica ~13% Caatinga ~10% Pampa ~2% Pantanal ~2% Referência: mapeamento de biomas do IBGE. Os valores podem variar um pouco conforme a revisão do mapa.

Bioma Participação aproximada no território Onde predomina Amazônia cerca de 49% Norte e parte do Centro-Oeste e do Maranhão Cerrado cerca de 23% Planalto Central Mata Atlântica cerca de 13% Faixa litorânea e interior do Sul e Sudeste Caatinga cerca de 10% Semiárido nordestino Pampa cerca de 2% Metade sul do Rio Grande do Sul Pantanal cerca de 2% Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Quase metade do Brasil está, portanto, sob um único sistema ecológico. Por isso o que acontece com a floresta afeta o clima, a água e a economia do país inteiro, e não só a região Norte.

Bioma Amazônia x Amazônia Legal: não confunda

Essa é a confusão mais comum sobre o assunto. São dois recortes diferentes, com finalidades diferentes.

Bioma Amazônia: recorte natural, definido pela vegetação e pelas condições ambientais. Cobre cerca de 49% do país.

recorte natural, definido pela vegetação e pelas condições ambientais. Cobre cerca de 49% do país. Amazônia Legal: recorte político e administrativo, criado por lei para orientar políticas de desenvolvimento e incentivos fiscais. Reúne nove estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão) e ocupa perto de 59% do território.

A Amazônia Legal é maior porque inclui áreas de Cerrado e de transição, principalmente em Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Uma cidade pode estar na Amazônia Legal sem ter floresta amazônica ao redor. Em grande parte do Tocantins, por exemplo, a paisagem é de Cerrado.

Erros comuns ao citar o percentual

Dizer que a Amazônia ocupa 60% do Brasil. Esse número se aproxima do da Amazônia Legal. Também lembra outro dado: a fatia da floresta amazônica que fica em território brasileiro, também em torno de 60%. Achar que bioma é o mesmo que floresta em pé. O bioma inclui áreas já desmatadas. Confundir região Norte com bioma Amazônia. O Tocantins é da região Norte e tem pouca área amazônica. Já Mato Grosso, no Centro-Oeste, tem cerca de metade do território no bioma. Usar números antigos sem checar. Os limites são revisados. Em trabalho acadêmico, cite a fonte e a versão do mapa.

A Amazônia além das fronteiras do Brasil

Visto de um país vizinho, o mesmo assunto muda de escala. A floresta amazônica se espalha por nove países e territórios da América do Sul: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Esse conjunto é chamado de Pan-Amazônia.

O Brasil concentra a maior parte, em torno de 60% da floresta. Os dois números aparecem juntos com frequência e convém não trocá-los:

a Amazônia ocupa cerca de 49% do Brasil ;

; o Brasil detém cerca de 60% da Amazônia.

No Acre a vizinhança internacional faz parte do dia a dia. O estado faz fronteira com o Peru e a Bolívia, e a floresta continua do outro lado sem interrupção. Em Assis Brasil, no tríplice encontro dos três países, isso se vê com clareza.

Quais estados ficam no bioma amazônico

A distribuição entre os estados é bem desigual. Alguns estão inteiros dentro do bioma. Outros têm só uma parte, porque ficam na faixa de transição para o Cerrado. Os valores abaixo são aproximados e servem para dar a ordem de grandeza.

Estado Presença do bioma Amazônia Acre Totalmente inserido Amazonas Totalmente inserido Amapá Totalmente inserido Pará Totalmente inserido Roraima Totalmente inserido Rondônia Quase todo o território, com pequena área de Cerrado Mato Grosso Cerca de metade, o restante é Cerrado e Pantanal Maranhão Porção oeste, com Cerrado no restante Tocantins Pequena faixa no norte, predomínio de Cerrado

Quem quiser os percentuais exatos por estado encontra no material de biomas do IBGE, que cruza os limites estaduais com o mapa de vegetação.

O Acre dentro do bioma amazônico

O Acre está 100% dentro do bioma Amazônia, e isso define a vida no estado. Os rios Acre, Purus, Juruá, Tarauacá e Envira organizaram a ocupação do território, a economia da borracha e o traçado das cidades. Até hoje muitas comunidades dependem do transporte fluvial.

A floresta acreana tem características próprias, entre elas áreas extensas de floresta aberta com bambu (a taboca) e de floresta com palmeiras. Ali estão sítios arqueológicos conhecidos como geoglifos, grandes desenhos geométricos escavados no solo por povos antigos e que apareceram com o desmatamento. Eles mostram que a Amazônia tem uma longa história de ocupação humana.

A ligação do Acre com a floresta passa também pelos seringueiros, pela luta de Chico Mendes em Xapuri e pela criação das reservas extrativistas, um modelo de conservação que concilia proteção ambiental e permanência das populações tradicionais. Para o turista, essa história se vê em visitas a seringais, trilhas, passeios de barco e comunidades indígenas abertas à visitação.

Por que quase metade do Brasil sob um único bioma importa

O número de 49% ajuda a entender por que a Amazônia aparece tanto em debates sobre clima, energia, agricultura e direitos indígenas. Veja alguns motivos:

Água: a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, e a umidade da floresta alimenta as chuvas em outras regiões do país, pelo fenômeno conhecido como “rios voadores”.

a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, e a umidade da floresta alimenta as chuvas em outras regiões do país, pelo fenômeno conhecido como “rios voadores”. Biodiversidade: o bioma abriga uma parcela enorme das espécies de plantas, peixes, aves e mamíferos conhecidas no planeta, e muitas ainda nem foram descritas pela ciência.

o bioma abriga uma parcela enorme das espécies de plantas, peixes, aves e mamíferos conhecidas no planeta, e muitas ainda nem foram descritas pela ciência. Clima: a floresta guarda grandes quantidades de carbono. Quando é desmatada ou queimada, esse carbono vai para a atmosfera.

a floresta guarda grandes quantidades de carbono. Quando é desmatada ou queimada, esse carbono vai para a atmosfera. Populações: vivem ali povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas e milhões de moradores urbanos.

vivem ali povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas e milhões de moradores urbanos. Economia: produtos como castanha, açaí, borracha, pescado e o turismo de natureza dependem da floresta conservada.

Para acompanhar a situação da cobertura florestal, a referência são os sistemas de monitoramento por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que divulgam periodicamente as taxas de desmatamento.

Dicas para estudar e lembrar o percentual

Associe “metade”: a Amazônia ocupa quase metade do Brasil, cerca de 49%.

a Amazônia ocupa quase metade do Brasil, cerca de 49%. Lembre do par 49 e 60: 49% do Brasil é Amazônia, e 60% da Amazônia está no Brasil.

49% do Brasil é Amazônia, e 60% da Amazônia está no Brasil. Separe natureza de lei: bioma é natural, Amazônia Legal é administrativa e fica perto de 59%.

bioma é natural, Amazônia Legal é administrativa e fica perto de 59%. Ordene os biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal, do maior para o menor.

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal, do maior para o menor. Cite a fonte: em trabalhos, indique o IBGE como referência para os limites dos biomas.

Perguntas frequentes

Qual é a porcentagem do território brasileiro coberta pelo bioma amazônico?

Cerca de 49%, segundo o mapeamento de biomas do IBGE. Isso dá aproximadamente 4,2 milhões de km². Dependendo da versão do mapa, o valor aparece entre 49% e 49,5%.

A Amazônia Legal e o bioma Amazônia são a mesma coisa?

Não. O bioma é um recorte natural e cobre cerca de 49% do país. A Amazônia Legal é uma área definida por lei, com nove estados, e ocupa perto de 59% do território, porque inclui áreas de Cerrado e de transição.

Qual é o maior bioma do Brasil?

A Amazônia, com quase metade do território. Em seguida vêm o Cerrado, com cerca de 23%, e a Mata Atlântica, com cerca de 13%.

O Acre está totalmente dentro do bioma Amazônia?

Sim. Todo o território acreano pertence ao bioma amazônico, assim como Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Rondônia está quase toda dentro dele.

Quanto da floresta amazônica fica no Brasil?

Em torno de 60%. O restante se divide entre Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

Áreas desmatadas deixam de fazer parte do bioma?

Não. O mapa de biomas mostra a vegetação original da região. Áreas convertidas em pastagem, lavoura ou cidade continuam dentro do bioma Amazônia, embora tenham perdido a cobertura florestal.