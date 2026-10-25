Qual a porcentagem do Brasil coberta pelo bioma amazônico?
O bioma Amazônia cobre cerca de 49% do território brasileiro, quase metade do país. Pelo mapeamento oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são aproximadamente 4,2 milhões de quilômetros quadrados, e nenhum outro bioma nacional chega perto disso. Muita gente confunde esse número com o da Amazônia Legal, que é outra coisa: uma região criada por lei, de uns 5 milhões de km², equivalente a quase 60% do Brasil. Saber separar os dois resolve boa parte das dúvidas em provas, trabalhos escolares e conversas sobre meio ambiente.
A seguir estão a origem desse percentual, a comparação com os outros biomas, os estados que ficam dentro da Amazônia e o lugar do Acre, que está inteiro dentro dela.
A porcentagem do território brasileiro que apresenta o bioma amazônico, em números
O IBGE é o órgão que define os limites dos biomas brasileiros. Ele publica um mapa oficial e revisa os contornos de tempos em tempos, quando há dados de vegetação e relevo mais precisos. Por isso o percentual pode aparecer um pouco diferente de uma fonte para outra: há materiais que falam em 49,3%, outros em 49,5% e muitos arredondam para “cerca de 49%” ou “quase metade do Brasil”.
Essas diferenças pequenas vêm das revisões de escala do mapa, e não de uma mudança real no tamanho da floresta. Para usar em prova ou trabalho escolar, “aproximadamente 49% do território nacional” está correto. Quem precisar do número exato da versão mais recente deve consultar a página de biomas no site do IBGE.
O que significa “bioma” nesse contexto
Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal formado pelo agrupamento de tipos de vegetação vizinhos, que se identificam em escala regional e têm condições parecidas de clima, relevo e solo. O limite do bioma segue a natureza. Não segue fronteira política. Por isso ele pode cortar um estado ao meio, como acontece em Mato Grosso, metade na Amazônia e metade no Cerrado.
Um detalhe importante: estar no bioma não significa que toda a área continue coberta de floresta. O mapa mostra a vegetação original da região. Trechos desmatados, convertidos em pasto, lavoura ou cidade continuam contados dentro do bioma Amazônia.
Comparação com os outros biomas brasileiros
O Brasil tem seis biomas continentais. A Amazônia ocupa sozinha uma área quase igual à soma de todos os outros. Os valores abaixo são aproximados e seguem a referência do IBGE.
Quanto cada bioma ocupa do território brasileiro (aprox.)
Referência: mapeamento de biomas do IBGE. Os valores podem variar um pouco conforme a revisão do mapa.
|Bioma
|Participação aproximada no território
|Onde predomina
|Amazônia
|cerca de 49%
|Norte e parte do Centro-Oeste e do Maranhão
|Cerrado
|cerca de 23%
|Planalto Central
|Mata Atlântica
|cerca de 13%
|Faixa litorânea e interior do Sul e Sudeste
|Caatinga
|cerca de 10%
|Semiárido nordestino
|Pampa
|cerca de 2%
|Metade sul do Rio Grande do Sul
|Pantanal
|cerca de 2%
|Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
Quase metade do Brasil está, portanto, sob um único sistema ecológico. Por isso o que acontece com a floresta afeta o clima, a água e a economia do país inteiro, e não só a região Norte.
Bioma Amazônia x Amazônia Legal: não confunda
Essa é a confusão mais comum sobre o assunto. São dois recortes diferentes, com finalidades diferentes.
- Bioma Amazônia: recorte natural, definido pela vegetação e pelas condições ambientais. Cobre cerca de 49% do país.
- Amazônia Legal: recorte político e administrativo, criado por lei para orientar políticas de desenvolvimento e incentivos fiscais. Reúne nove estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão) e ocupa perto de 59% do território.
A Amazônia Legal é maior porque inclui áreas de Cerrado e de transição, principalmente em Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Uma cidade pode estar na Amazônia Legal sem ter floresta amazônica ao redor. Em grande parte do Tocantins, por exemplo, a paisagem é de Cerrado.
Erros comuns ao citar o percentual
- Dizer que a Amazônia ocupa 60% do Brasil. Esse número se aproxima do da Amazônia Legal. Também lembra outro dado: a fatia da floresta amazônica que fica em território brasileiro, também em torno de 60%.
- Achar que bioma é o mesmo que floresta em pé. O bioma inclui áreas já desmatadas.
- Confundir região Norte com bioma Amazônia. O Tocantins é da região Norte e tem pouca área amazônica. Já Mato Grosso, no Centro-Oeste, tem cerca de metade do território no bioma.
- Usar números antigos sem checar. Os limites são revisados. Em trabalho acadêmico, cite a fonte e a versão do mapa.
A Amazônia além das fronteiras do Brasil
Visto de um país vizinho, o mesmo assunto muda de escala. A floresta amazônica se espalha por nove países e territórios da América do Sul: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Esse conjunto é chamado de Pan-Amazônia.
O Brasil concentra a maior parte, em torno de 60% da floresta. Os dois números aparecem juntos com frequência e convém não trocá-los:
- a Amazônia ocupa cerca de 49% do Brasil;
- o Brasil detém cerca de 60% da Amazônia.
No Acre a vizinhança internacional faz parte do dia a dia. O estado faz fronteira com o Peru e a Bolívia, e a floresta continua do outro lado sem interrupção. Em Assis Brasil, no tríplice encontro dos três países, isso se vê com clareza.
Quais estados ficam no bioma amazônico
A distribuição entre os estados é bem desigual. Alguns estão inteiros dentro do bioma. Outros têm só uma parte, porque ficam na faixa de transição para o Cerrado. Os valores abaixo são aproximados e servem para dar a ordem de grandeza.
|Estado
|Presença do bioma Amazônia
|Acre
|Totalmente inserido
|Amazonas
|Totalmente inserido
|Amapá
|Totalmente inserido
|Pará
|Totalmente inserido
|Roraima
|Totalmente inserido
|Rondônia
|Quase todo o território, com pequena área de Cerrado
|Mato Grosso
|Cerca de metade, o restante é Cerrado e Pantanal
|Maranhão
|Porção oeste, com Cerrado no restante
|Tocantins
|Pequena faixa no norte, predomínio de Cerrado
Quem quiser os percentuais exatos por estado encontra no material de biomas do IBGE, que cruza os limites estaduais com o mapa de vegetação.
O Acre dentro do bioma amazônico
O Acre está 100% dentro do bioma Amazônia, e isso define a vida no estado. Os rios Acre, Purus, Juruá, Tarauacá e Envira organizaram a ocupação do território, a economia da borracha e o traçado das cidades. Até hoje muitas comunidades dependem do transporte fluvial.
A floresta acreana tem características próprias, entre elas áreas extensas de floresta aberta com bambu (a taboca) e de floresta com palmeiras. Ali estão sítios arqueológicos conhecidos como geoglifos, grandes desenhos geométricos escavados no solo por povos antigos e que apareceram com o desmatamento. Eles mostram que a Amazônia tem uma longa história de ocupação humana.
A ligação do Acre com a floresta passa também pelos seringueiros, pela luta de Chico Mendes em Xapuri e pela criação das reservas extrativistas, um modelo de conservação que concilia proteção ambiental e permanência das populações tradicionais. Para o turista, essa história se vê em visitas a seringais, trilhas, passeios de barco e comunidades indígenas abertas à visitação.
Por que quase metade do Brasil sob um único bioma importa
O número de 49% ajuda a entender por que a Amazônia aparece tanto em debates sobre clima, energia, agricultura e direitos indígenas. Veja alguns motivos:
- Água: a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, e a umidade da floresta alimenta as chuvas em outras regiões do país, pelo fenômeno conhecido como “rios voadores”.
- Biodiversidade: o bioma abriga uma parcela enorme das espécies de plantas, peixes, aves e mamíferos conhecidas no planeta, e muitas ainda nem foram descritas pela ciência.
- Clima: a floresta guarda grandes quantidades de carbono. Quando é desmatada ou queimada, esse carbono vai para a atmosfera.
- Populações: vivem ali povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas e milhões de moradores urbanos.
- Economia: produtos como castanha, açaí, borracha, pescado e o turismo de natureza dependem da floresta conservada.
Para acompanhar a situação da cobertura florestal, a referência são os sistemas de monitoramento por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que divulgam periodicamente as taxas de desmatamento.
Dicas para estudar e lembrar o percentual
- Associe “metade”: a Amazônia ocupa quase metade do Brasil, cerca de 49%.
- Lembre do par 49 e 60: 49% do Brasil é Amazônia, e 60% da Amazônia está no Brasil.
- Separe natureza de lei: bioma é natural, Amazônia Legal é administrativa e fica perto de 59%.
- Ordene os biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal, do maior para o menor.
- Cite a fonte: em trabalhos, indique o IBGE como referência para os limites dos biomas.
Perguntas frequentes
Qual é a porcentagem do território brasileiro coberta pelo bioma amazônico?
Cerca de 49%, segundo o mapeamento de biomas do IBGE. Isso dá aproximadamente 4,2 milhões de km². Dependendo da versão do mapa, o valor aparece entre 49% e 49,5%.
A Amazônia Legal e o bioma Amazônia são a mesma coisa?
Não. O bioma é um recorte natural e cobre cerca de 49% do país. A Amazônia Legal é uma área definida por lei, com nove estados, e ocupa perto de 59% do território, porque inclui áreas de Cerrado e de transição.
Qual é o maior bioma do Brasil?
A Amazônia, com quase metade do território. Em seguida vêm o Cerrado, com cerca de 23%, e a Mata Atlântica, com cerca de 13%.
O Acre está totalmente dentro do bioma Amazônia?
Sim. Todo o território acreano pertence ao bioma amazônico, assim como Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Rondônia está quase toda dentro dele.
Quanto da floresta amazônica fica no Brasil?
Em torno de 60%. O restante se divide entre Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.
Áreas desmatadas deixam de fazer parte do bioma?
Não. O mapa de biomas mostra a vegetação original da região. Áreas convertidas em pastagem, lavoura ou cidade continuam dentro do bioma Amazônia, embora tenham perdido a cobertura florestal.