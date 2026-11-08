Concurso PC AC 2026: 139 vagas e inscrições a partir de 11/11

O concurso PC AC 2026, da Polícia Civil do Acre, tem 139 vagas e prevê o início das inscrições em 11 de novembro. O prazo vai até 14 de dezembro, conforme o edital de abertura. Nesta matéria, publicada em 8 de novembro, a inscrição ainda é uma etapa futura.
O anúncio foi divulgado pela Polícia Civil em 6 de novembro. As oportunidades abrangem seis carreiras de nível superior, com vencimentos anunciados entre R$ 6.342,07 e R$ 19.505,66, conforme o cargo. O Ache Concursos também publicou a distribuição das vagas.
Quando começam as inscrições do concurso PC AC?
- Inscrições: de 11 de novembro a 14 de dezembro de 2026.
- Solicitação de isenção da taxa: 11 e 12 de novembro de 2026, para quem atender às condições do edital.
- Provas objetivas e discursivas: previstas para 24 de janeiro de 2027.
As datas constam do Anexo II, na página 46 do edital oficial de abertura em PDF. O documento informa que o cronograma pode ser alterado. Antes de pedir isenção ou fazer a inscrição, confira os atos mais recentes e o horário indicado para cada prazo.
Como as 139 vagas estão distribuídas
|Carreira
|Vagas
|Delegado de Polícia Civil
|8
|Oficial Investigador de Polícia
|74
|Auxiliar de Necropsia
|7
|Perito Criminal
|11
|Perito Médico-Legista
|4
|Papiloscopista Policial
|35
|Total
|139
A tabela reúne os totais por carreira. Para escolher uma opção, consulte o Anexo I: ele detalha a distribuição por município ou regional, especialidade e modalidade de concorrência. O número geral não significa que todas as vagas estejam disponíveis em qualquer cidade.
Onde acompanhar o edital e as atualizações
A organizadora é o Idecan. O edital determina o acompanhamento dos atos no site da banca e no Diário Oficial do Estado. Se você precisar localizar uma publicação pelo número ou pela data, veja como consultar o Diário Oficial do Acre.
Antes de decidir o cargo, leia os requisitos específicos e as etapas de avaliação. A indicação de nível superior no anúncio não substitui a conferência da formação e dos demais documentos exigidos para cada carreira.
Dúvidas rápidas
Abra as perguntas para consultar as respostas.
O prazo da isenção é igual ao da inscrição?
Não. No cronograma de abertura, o pedido de isenção está previsto para 11 e 12 de novembro; a inscrição segue até 14 de dezembro. Confira as condições e eventuais retificações antes de solicitar.
A data da prova está definitivamente confirmada?
O edital apresenta um cronograma previsto. A data indicada é 24 de janeiro de 2027, sujeita às alterações divulgadas oficialmente. Acompanhe também os comunicados de local e horário.
Com informações da Polícia Civil do Acre, do edital oficial e do Ache Concursos. Fontes consultadas em 8/11/2026. Capa: ilustração editorial genérica criada com inteligência artificial; não representa documento, sede ou cerimônia real da Polícia Civil.