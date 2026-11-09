Nota Premiada Acreana tem sorteio marcado para 11/11

O 25º sorteio do Nota Premiada Acreana está marcado para quarta-feira, 11 de novembro de 2026. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) divulgou o calendário em 6 de novembro, junto ao anúncio de retomada dos vídeos com os resultados nas redes sociais.

O que está previsto para 11 de novembro

A edição será referente às notas fiscais de outubro. A nota oficial da Agência de Notícias do Acre informa prêmios de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil e 15 contemplados, distribuídos assim:

Regional Contemplados Alto Acre 3 Baixo Acre 3 Purus 3 Tarauacá-Envira 3 Juruá 3

Vídeos voltam; sorteios e pagamentos continuaram

A retomada envolve a divulgação nas redes após o período eleitoral. Segundo a Sefaz, os sorteios e pagamentos continuaram durante a suspensão dos vídeos, com resultados disponíveis no Diário Oficial do Estado e no portal do programa.

A nova divulgação usará os perfis do governo do Acre e da Sefaz no Instagram e no YouTube. O comunicado não informa horário do sorteio nem confirma transmissão ao vivo.

Como acompanhar a informação oficial

Ao consultar uma publicação, confira o número da edição e o mês das notas fiscais a que ela se refere. Um vídeo de sorteio anterior não informa o resultado do 25º.

Para entender a consulta a publicações estaduais, o Guia do Acre mantém um passo a passo sobre como consultar o Diário Oficial do Acre. Esse material explica o procedimento geral; não é uma lista de resultados da edição de novembro.

Com informações da Agência de Notícias do Acre e do Juruá em Tempo, em publicações de 6 de novembro de 2026.