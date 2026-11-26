Sim, a castanha-do-pará é levemente radioativa. Ela acumula rádio (rádio-226 e rádio-228), um elemento natural do solo amazônico, em concentração bem maior que a de outros alimentos. Mesmo assim, comer uma ou duas castanhas por dia não oferece risco radiológico. O limite que realmente importa no dia a dia é o do selênio, mineral que ela tem em quantidade altíssima.

A árvore, Bertholletia excelsa, tem raízes extensas que puxam do solo rádio, bário e selênio. A semente concentra esses elementos, e a quantidade varia muito de uma região para outra. Veja abaixo o que se sabe sobre cada ponto e o que muda na prática.

Ponto O que se sabe Na prática Rádio (radioatividade) Concentração bem acima da média dos alimentos Sem risco no consumo moderado Bário Também acumulado pela árvore a partir do solo Irrelevante em porções pequenas Selênio Uma unidade pode passar da necessidade diária Ficar em 1 a 2 castanhas por dia Calorias Rica em gordura, alta densidade calórica Porção pequena cabe em qualquer dieta Aflatoxina Toxina de fungos em lotes mal armazenados Comprar de origem confiável; fiscalização da Anvisa

Por que a castanha-do-pará é radioativa?

A castanha-do-pará é radioativa porque a castanheira absorve rádio do solo junto com outros minerais. O rádio é quimicamente parecido com o cálcio e o bário, e a planta acaba captando os três pelas raízes, que se espalham por uma área enorme de floresta. Parte desse material vai parar nas sementes, que é a parte que comemos.

Não há contaminação nem nada artificial nisso. Todo alimento tem algum nível de radioatividade natural: banana e batata, por exemplo, têm potássio-40. O que torna a castanha um caso famoso é que ela concentra rádio em níveis muito superiores aos de frutas, verduras e grãos comuns, o que a coloca nas listas de alimentos mais radioativos do mundo.

Veja também Porto de Santos oferece serviços gratuitos de saúde a trabalhadores e caminhoneiros

A radioatividade da castanha faz mal?

Não no consumo normal. A dose de radiação de uma ou duas castanhas por dia é pequena perto da radiação natural que todo mundo recebe do ambiente, do ar e da própria alimentação. Além disso, o organismo elimina boa parte do rádio ingerido e retém só uma fração pequena. Organismos de proteção radiológica tratam o tema como curiosidade, não como alerta de saúde.

O ponto que merece atenção vem antes da radioatividade: quem come castanha em quantidade suficiente para a radiação pesar já teria ultrapassado de longe o limite seguro de selênio. Por isso a recomendação de moderação resolve as duas questões ao mesmo tempo.

Uma ou duas unidades por dia bastam para aproveitar o selênio sem passar do limite seguro.

Quantas castanhas comer por dia?

Para um adulto saudável, a referência mais usada por nutricionistas é de 1 a 2 castanhas por dia. O motivo é o selênio: a quantidade por unidade varia muito conforme o solo de origem, e uma única castanha pode fornecer mais do que a necessidade diária de um adulto. Comer um punhado todos os dias pode, com o tempo, ultrapassar o limite máximo tolerável.

Os valores de referência de ingestão de selênio, como a necessidade diária e o limite superior, estão na ficha técnica do Office of Dietary Supplements (NIH), uma das fontes oficiais mais consultadas sobre o mineral. Crianças, gestantes, pessoas que usam suplemento com selênio ou têm doença renal e da tireoide devem combinar a quantidade com médico ou nutricionista.

Do solo ao prato: o caminho do rádio e do selênio 1. Solo A terra amazônica tem rádio, bário e selênio naturais. 2. Raízes A castanheira absorve esses elementos junto com cálcio e outros minerais. 3. Semente Parte dos minerais se concentra na castanha, em teor que varia por região. 4. Consumo 1 a 2 por dia: aproveita o selênio sem excesso nem risco radiológico.

Sinais de excesso de selênio

O excesso prolongado de selênio, chamado selenose, costuma aparecer com sinais bem característicos. Eles não surgem com uma castanha extra num dia, e sim com consumo alto e repetido por semanas ou meses.

Hálito de alho: cheiro forte e persistente na respiração, mesmo sem ter comido alho, é um dos sinais clássicos.

cheiro forte e persistente na respiração, mesmo sem ter comido alho, é um dos sinais clássicos. Cabelo e unhas: queda de cabelo e unhas quebradiças ou com manchas aparecem em casos de ingestão alta e contínua.

queda de cabelo e unhas quebradiças ou com manchas aparecem em casos de ingestão alta e contínua. Sintomas gerais: cansaço, irritabilidade, desconforto gastrointestinal e manchas na pele também são descritos.

cansaço, irritabilidade, desconforto gastrointestinal e manchas na pele também são descritos. O que fazer: suspender o consumo excessivo e procurar um médico, informando castanhas e suplementos usados.

A castanha-do-pará engorda?

A castanha-do-pará só engorda se entrar em excesso no total de calorias do dia. Cerca de dois terços do peso dela é gordura, em boa parte insaturada, o que dá alta densidade calórica: 100 gramas passam de 600 kcal, segundo tabelas de composição de alimentos. Só que a porção recomendada é de uma ou duas unidades, algo em torno de 30 a 70 kcal, dependendo do tamanho.

Na prática, o risco de engordar com castanha vem do mesmo hábito que leva ao excesso de selênio: comer o pacote inteiro como petisco. Dentro da porção indicada, ela traz saciedade, fibras e gordura de boa qualidade sem pesar na balança. Para valores exatos de calorias e nutrientes, confira o rótulo do produto ou a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.

Pode comer castanha-do-pará na dieta cetogênica?

Pode. A castanha-do-pará tem pouco carboidrato líquido e muita gordura, o perfil que a dieta cetogênica procura, e está entre as oleaginosas mais compatíveis com esse tipo de plano. O limite continua sendo o selênio: na cetogênica as castanhas costumam virar lanche frequente, e é fácil passar de duas unidades por dia sem perceber.

Quais vitaminas e minerais a castanha-do-pará tem?

O destaque é o selênio, mas a castanha também fornece outros nutrientes em quantidade relevante. O teor exato muda conforme a origem, a safra e o processamento.

Nutriente Para que serve no corpo Selênio Ação antioxidante e funcionamento da tireoide Vitamina E Antioxidante que protege as células Tiamina (vitamina B1) Metabolismo de energia e sistema nervoso Magnésio Músculos, nervos e saúde óssea Fósforo, cobre e zinco Ossos, formação de sangue e imunidade Gorduras insaturadas e fibras Saciedade e perfil de gordura mais saudável

Esses nutrientes explicam a fama da castanha como alimento saudável, mas ela não trata nem previne doença por si só. O benefício aparece dentro de uma alimentação variada, como orienta o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde.

Qual toxina está presente na castanha-do-pará?

A toxina que preocupa na castanha-do-pará é a aflatoxina, produzida por fungos do gênero Aspergillus. Ela não faz parte da castanha: aparece quando as sementes ficam úmidas na coleta, no transporte ou no armazenamento. Por isso a cadeia da castanha tem regras de secagem e controle, e o produto é fiscalizado por órgãos sanitários no Brasil e nos países importadores.

Cheiro e sabor: descarte castanhas com gosto amargo, cheiro de mofo ou de ranço.

descarte castanhas com gosto amargo, cheiro de mofo ou de ranço. Aparência: evite unidades escurecidas, murchas, com pontos verdes ou pó na superfície.

evite unidades escurecidas, murchas, com pontos verdes ou pó na superfície. Origem: prefira embalagens fechadas com rótulo, lote e validade, ou fornecedores de confiança nas feiras.

Como guardar e consumir a castanha-do-pará

A castanha deve ficar em pote bem fechado, longe de calor, luz e umidade. Por ter muita gordura, ela ranifica com facilidade quando exposta ao ar e ao calor, o que é comum no clima quente e úmido da Amazônia.

Pode guardar castanha-do-pará na geladeira?

Pode, e é até a melhor opção em regiões quentes. Na geladeira, em recipiente hermético, a castanha mantém sabor e textura por mais tempo; no congelador, dura ainda mais. O cuidado é evitar umidade: pote mal fechado absorve água e cheiro de outros alimentos.

Precisa lavar castanha-do-pará?

Castanha descascada e embalada por empresa regularizada não precisa ser lavada. Se comprar a granel e preferir lavar, faça isso logo antes de comer e seque bem, porque castanha guardada úmida favorece fungos. A castanha com casca deve ser lavada antes de quebrar, para não levar sujeira à semente.

Qual o melhor horário para comer castanha-do-pará?

Não existe horário melhor comprovado. Ela pode entrar no café da manhã, num lanche ou junto de uma refeição; o que importa é a regularidade e a quantidade. Muita gente prefere o lanche da tarde porque a gordura e as fibras ajudam a segurar a fome até o jantar.

Curiosidades sobre a castanha-do-pará

A castanha-do-pará tem uma história que vai muito além do prato. No Acre, ela é uma das bases da economia extrativista e está ligada à luta dos seringueiros e castanheiros pela floresta em pé, como na região de Xapuri e na Reserva Extrativista Chico Mendes.

Nome oficial: no comércio exterior e em normas brasileiras ela é chamada de castanha-do-brasil; “castanha-do-pará” é o nome popular mais usado.

no comércio exterior e em normas brasileiras ela é chamada de castanha-do-brasil; “castanha-do-pará” é o nome popular mais usado. Árvore gigante: a castanheira pode passar de 50 metros de altura e viver por séculos na floresta.

a castanheira pode passar de 50 metros de altura e viver por séculos na floresta. Fruto chamado ouriço: o fruto é uma cápsula lenhosa e muito dura que abriga de 10 a mais de 20 sementes, cada uma com sua própria casca.

o fruto é uma cápsula lenhosa e muito dura que abriga de 10 a mais de 20 sementes, cada uma com sua própria casca. Depende da floresta: a polinização é feita por abelhas grandes e nativas, por isso a castanheira produz pouco em plantios isolados.

a polinização é feita por abelhas grandes e nativas, por isso a castanheira produz pouco em plantios isolados. A cutia planta castanheiras: o roedor rói o ouriço, enterra sementes para comer depois e esquece parte delas, que germinam.

o roedor rói o ouriço, enterra sementes para comer depois e esquece parte delas, que germinam. Árvore protegida: a legislação federal proíbe o corte da castanheira em floresta nativa, o que se vê em pastos acreanos com árvores isoladas.

Os ouriços caem no período chuvoso e são recolhidos no chão da floresta pelos castanheiros.

A coleta acontece no período chuvoso, quando os ouriços caem. Os castanheiros recolhem os frutos no chão, quebram a facão e levam as sementes para secar e vender. Para quem visita o Acre, comunidades extrativistas e cooperativas do interior permitem conhecer de perto esse ciclo.

Perguntas frequentes

A castanha-do-pará é radioativa a ponto de ser perigosa?

Não. Ela tem rádio natural em nível alto para um alimento, mas a dose de uma ou duas unidades por dia é pequena e não representa risco radiológico. O limite que pede atenção é o de selênio.

Quantas castanhas-do-pará posso comer por dia?

Para adultos saudáveis, de 1 a 2 unidades por dia. Crianças, gestantes, quem usa suplementos com selênio ou tem problemas de tireoide e rins devem confirmar a quantidade com um profissional de saúde.

A castanha-do-pará engorda?

Só em excesso. Ela é calórica por ter muita gordura, mas a porção recomendada soma poucas calorias e ajuda na saciedade dentro de uma alimentação equilibrada.

Castanha-do-pará torrada perde a radioatividade?

Não. Torrar, salgar ou cozinhar não altera o rádio nem reduz de forma importante o selênio, porque são elementos minerais. A diferença entre crua e torrada está no sabor, na textura e, às vezes, no sal adicionado.

A castanha-do-maranhão é a mesma coisa?

Não. A castanha-do-maranhão vem de outra árvore, a munguba (Pachira aquatica), cujas sementes são consumidas torradas em algumas regiões. Ela não tem o mesmo perfil nutricional da castanha-do-pará e, sem orientação sobre preparo, deve ser consumida com cautela.

Criança pode comer castanha-do-pará?

Pode, a partir da idade indicada pelo pediatra e em quantidade menor que a de adultos, já que a necessidade de selênio é menor. Para crianças pequenas, a castanha inteira tem risco de engasgo e deve ser oferecida triturada ou ralada.