A castanha-do-pará, também chamada castanha-do-brasil, é a semente da castanheira (Bertholletia excelsa), uma árvore nativa da Amazônia que pode passar dos 50 metros de altura. As castanhas crescem dentro de um fruto duro e redondo, o ouriço, que guarda em média de 10 a 25 sementes, cada uma com casca própria. O ouriço cai no chão na época das chuvas e é recolhido na mata por famílias extrativistas.
Quase tudo o que chega ao mercado vem da floresta nativa, e não de plantações. O Acre está entre os principais produtores do Brasil, com coleta concentrada em reservas extrativistas e áreas de floresta no Alto e no Baixo Acre. Confira os dados principais na ficha abaixo.
|Característica
|Como é
|Nome científico
|Bertholletia excelsa, família Lecythidaceae
|Outros nomes
|Castanha-do-brasil, castanha-da-amazônia, castanha (no Acre)
|Árvore
|Tronco reto, altura que passa dos 50 m, vive séculos
|Fruto
|Ouriço lenhoso, redondo, de 10 a 15 cm
|Sementes por ouriço
|Em média de 10 a 25 castanhas
|Época da safra
|Estação chuvosa, por volta de dezembro a março
|Origem da produção
|Coleta extrativista em floresta nativa
|Situação
|Espécie vulnerável; corte proibido em floresta natural
|Pesquisa e manejo
|Embrapa Acre
Como é a árvore da castanha-do-pará?
A castanheira é uma das maiores árvores da Amazônia: tronco reto e cilíndrico, casca grossa e acinzentada com fendas no sentido vertical, e uma copa larga que fica acima do dossel da floresta. O tronco de árvores adultas pode passar de 2 metros de diâmetro, e os primeiros galhos só aparecem bem no alto. Árvores grandes costumam ter centenas de anos.
Ela cresce em terra firme, ou seja, em áreas que não alagam, e aparece espalhada ou em grupos chamados de castanhais. As folhas são simples, grandes e de bordas onduladas. As flores são amarelo-claras, com um capuz curvado que só abelhas fortes conseguem abrir para chegar ao néctar. Esse detalhe explica boa parte da história econômica da castanha.
Como é o pé da castanha e por que é difícil plantar?
O “pé de castanha” é a própria castanheira, e o problema de cultivá-la está na polinização. As flores dependem de abelhas grandes, de gêneros como Bombus, Xylocopa, Centris e Eulaema, e várias delas precisam de outras plantas da mata para viver. Em áreas abertas, sem floresta em volta, a árvore costuma produzir poucos frutos.
Existem plantios experimentais e enxertos estudados pela Embrapa, que fazem a árvore produzir mais cedo, mas a produção comercial continua vindo quase toda da floresta. Por isso a castanha é um dos produtos mais ligados à floresta em pé: sem mata, não há abelhas, e sem abelhas a castanheira quase não frutifica.
Castanha-do-pará vem de qual fruta?
A castanha-do-pará vem do ouriço, o fruto da castanheira. É uma esfera lenhosa, muito dura, com cerca de 10 a 15 centímetros de diâmetro e peso que costuma ficar entre meio quilo e pouco mais de um quilo. Do lado de dentro, as sementes ficam encaixadas como gomos, lembrando uma laranja com casca de madeira.
Cada castanha tem a sua própria casca, também dura e com formato triangular. Dentro dela está a amêndoa branca e oleosa, a parte que se come. Na prática, então, existem duas camadas de proteção: o ouriço, que o coletor abre com facão ainda na mata, e a casca de cada semente, que é quebrada no beneficiamento ou em casa.
Como a natureza abre o ouriço
O ouriço não se abre sozinho ao cair. Quem faz esse trabalho na floresta é a cutia, roedor com dentes fortes o bastante para roer a casca. A cutia come parte das sementes e enterra outras para comer depois. As que ela esquece podem germinar, e assim nascem novas castanheiras longe da árvore-mãe.
Ciclo da castanha-do-pará, da flor à mesa
1. Floração
Flores amarelas surgem na estação mais seca.
2. Polinização
Abelhas grandes abrem a flor e levam o pólen.
3. Amadurecimento
O ouriço leva mais de um ano para amadurecer.
4. Queda e coleta
Ouriços caem nas chuvas e são juntados na mata.
5. Secagem e venda
Castanhas secam, vão à cooperativa e à usina.
Qual o nome científico da castanha-do-pará?
O nome científico da castanha-do-pará é Bertholletia excelsa, descrito por Humboldt e Bonpland no início do século XIX. O gênero homenageia o químico francês Claude Louis Berthollet, e o epíteto excelsa se refere à altura imponente da árvore. Ela pertence à família Lecythidaceae, a mesma da sapucaia e do jequitibá.
“Castanha-do-brasil” é o nome adotado no comércio e nas normas técnicas brasileiras, enquanto “castanha-do-pará” é o nome popular mais conhecido no país, por causa do antigo comércio pelo porto de Belém. No Acre, quem vive do produto costuma dizer apenas “castanha”. Em países vizinhos, como Bolívia e Peru, ela é chamada de castaña ou nuez amazónica.
Qual a época da castanha-do-pará?
A safra da castanha acontece na estação chuvosa amazônica, de modo geral entre dezembro e março, podendo começar antes ou terminar depois conforme a região e o regime de chuvas do ano. No Acre, a coleta costuma ser mais intensa no primeiro trimestre, quando os ramais ficam enlameados e boa parte do transporte depende de rios, burros ou tratores.
A árvore floresce na estação mais seca, e o fruto leva mais de um ano para ficar maduro, perto de 15 meses segundo estudos de fenologia. Por isso, a quantidade de chuva e o trabalho das abelhas num ano influenciam a safra do ano seguinte. Safras fracas costumam aparecer depois de secas fortes.
Como é feita a coleta no Acre
- Limpeza dos caminhos: antes da safra, as famílias abrem as trilhas que ligam as castanheiras dentro da colocação, a área de uso de cada família.
- Juntar os ouriços: os coletores recolhem os frutos caídos e os amontoam perto da árvore, evitando ficar sob a copa em dias de vento.
- Quebra na mata: o ouriço é aberto a golpes de facão, e as castanhas com casca vão para paneiros ou sacos.
- Lavagem e seleção: as castanhas são lavadas, e as que boiam, geralmente chochas ou estragadas, são descartadas.
- Secagem e armazenamento: o produto fica em paióis secos e ventilados, longe do chão, para reduzir umidade e risco de fungos.
- Venda: a castanha segue para cooperativas, associações ou compradores, e depois para usinas que descascam, secam e embalam.
O risco mais conhecido da coleta é a queda de ouriços: um fruto de mais de um quilo caindo de 40 ou 50 metros pode causar ferimentos graves. Por isso, os coletores evitam permanecer debaixo das castanheiras e trabalham, sempre que possível, nas horas sem vento.
A economia da castanha-do-pará na Amazônia
A castanha é um dos principais produtos do extrativismo amazônico e uma fonte de renda importante para seringueiros, ribeirinhos, indígenas e agricultores familiares. Com a queda da borracha, ela passou a sustentar muitas famílias de reservas extrativistas do Acre, como a Reserva Extrativista Chico Mendes, que abrange áreas de Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Rio Branco, Capixaba e Sena Madureira.
O preço pago ao coletor varia muito de uma safra para outra e conforme a unidade de medida local (lata, caixa, saca ou quilo). Para ter um parâmetro oficial, a Conab divulga o preço mínimo da castanha-do-brasil dentro da Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), que permite subvenção ao extrativista quando o mercado paga menos que esse valor.
|Etapa
|Quem participa
|O que agrega
|Coleta
|Famílias extrativistas
|Castanha com casca, ainda úmida
|Comercialização
|Cooperativas e associações
|Escala, transporte e preço mais justo
|Beneficiamento
|Usinas regionais
|Descascamento, secagem e seleção
|Venda final
|Indústria e varejo
|Amêndoa embalada, óleo, farinha e doces
Além da amêndoa inteira, a castanha é usada para fazer óleo, leite vegetal, farinha, biscoitos e cosméticos. A casca do ouriço vira lenha, artesanato e peças decorativas, muito vendidas em feiras de Rio Branco e de outras cidades do estado.
A castanha-do-pará está em extinção?
A castanheira não está extinta, mas é classificada como espécie vulnerável, tanto na Lista Vermelha da IUCN quanto na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção do Brasil. As principais ameaças são o desmatamento, as queimadas e o isolamento de árvores em pastagens, onde elas sobrevivem mas quase não produzem.
O corte da castanheira em florestas naturais é proibido pelo Decreto nº 5.975/2006, que também protege as seringueiras. Mesmo assim, é comum ver castanheiras solitárias no meio de pastos no Acre: a árvore foi poupada, mas a floresta em volta, não. Esses exemplares tendem a envelhecer sem deixar descendentes. Informações sobre unidades de conservação extrativistas estão no site do ICMBio.
A origem da castanha-do-pará
A castanha-do-pará é originária da Amazônia e ocorre naturalmente no Brasil, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Venezuela e nas Guianas. Povos indígenas já consumiam a amêndoa e usavam o ouriço muito antes da chegada dos europeus, e há pesquisas que sugerem que a distribuição atual dos castanhais foi influenciada pela ação humana ao longo de milhares de anos.
O comércio em grande escala ganhou força no fim do século XIX e no século XX, escoado pelo porto de Belém, o que fixou o nome “do Pará”. No Acre, a castanha cresceu como atividade complementar ao látex e, depois da crise da borracha, passou a ser o principal produto de muitas colocações, sendo uma das bases do movimento que levou à criação das reservas extrativistas.
Quanto tempo dura a castanha-do-pará?
A duração depende da forma de armazenamento: com casca e bem seca, a castanha se conserva por mais tempo; descascada, ela fica rançosa mais rápido, porque a amêndoa é rica em gordura. Para o produto comprado embalado, vale sempre o prazo de validade do rótulo, que varia conforme o fabricante e o tipo de embalagem.
- Local seco: guarde em pote bem fechado, longe de calor e umidade, que favorecem fungos e ranço.
- Geladeira ou freezer: castanhas descascadas duram mais refrigeradas, em recipiente hermético para não pegar cheiro de outros alimentos.
- Sinais de descarte: cheiro de tinta ou óleo velho, gosto amargo, manchas escuras ou bolor indicam que a castanha deve ir para o lixo.
- Procedência: prefira castanhas de origem identificada, já que secagem e armazenagem malfeitas aumentam o risco de contaminação por aflatoxinas.
Para que serve a castanha-do-pará
A castanha-do-pará serve principalmente como alimento: é consumida crua, torrada, em doces, farofas, bolos, granolas e na forma de leite vegetal. Ela é conhecida por ser uma das fontes alimentares mais ricas em selênio, mineral que o corpo precisa em pequenas quantidades, além de conter gorduras, proteínas e fibras.
Justamente por concentrar tanto selênio, o consumo exagerado e diário não é recomendado, e a quantidade adequada depende de cada pessoa. Quem pensa em usar a castanha com objetivo nutricional específico deve conversar com um nutricionista ou médico. Pessoas com alergia a oleaginosas precisam evitá-la.
Perguntas frequentes sobre a castanha-do-pará
O que é castanha-do-brasil?
Castanha-do-brasil é o mesmo que castanha-do-pará: a semente da castanheira Bertholletia excelsa. O nome “castanha-do-brasil” é o usado oficialmente no comércio e nas exportações, e “castanha-do-pará” é o nome popular mais difundido.
Qual é a árvore que dá castanha-do-pará?
É a castanheira, ou castanheira-do-brasil, uma árvore nativa da Amazônia que pode passar dos 50 metros. Ela vive em floresta de terra firme e depende de abelhas grandes para ser polinizada.
Quais são os tipos de castanheiras encontrados no Brasil?
Além da castanheira-do-brasil, existem árvores parentes da mesma família, como a sapucaia (Lecythis pisonis), que também dá sementes comestíveis em um fruto lenhoso. A castanha-portuguesa vem de outra árvore, a Castanea sativa, de origem europeia, cultivada em pequena escala no Sul.
Quais são os 3 tipos de castanha mais comuns?
No Brasil, as mais consumidas são a castanha-do-pará, a castanha de caju e a castanha-portuguesa, esta última muito associada às festas de fim de ano. A castanha de caju vem do cajueiro e fica presa ao pedúnculo do caju.
Como consumir castanha-do-maranhão?
A castanha-do-maranhão, semente da árvore conhecida como munguba ou mamorana (gênero Pachira), costuma ser consumida cozida ou torrada, e não crua. Como há poucas informações oficiais sobre consumo frequente, o ideal é comer com moderação e buscar orientação de um profissional de nutrição.
Dá para plantar castanheira em casa?
Dá para plantar, mas a árvore fica enorme, demora anos para produzir e oferece risco com a queda dos ouriços, por isso não é indicada para quintais pequenos. Para mudas e técnicas de enxertia, a referência é a Embrapa Acre.