A castanha-do-pará, também chamada castanha-do-brasil, é a semente da castanheira (Bertholletia excelsa), uma árvore nativa da Amazônia que pode passar dos 50 metros de altura. As castanhas crescem dentro de um fruto duro e redondo, o ouriço, que guarda em média de 10 a 25 sementes, cada uma com casca própria. O ouriço cai no chão na época das chuvas e é recolhido na mata por famílias extrativistas.

Quase tudo o que chega ao mercado vem da floresta nativa, e não de plantações. O Acre está entre os principais produtores do Brasil, com coleta concentrada em reservas extrativistas e áreas de floresta no Alto e no Baixo Acre. Confira os dados principais na ficha abaixo.

Leia também Castanheiros e seringueiros: a história viva da floresta acreana

Característica Como é Nome científico Bertholletia excelsa, família Lecythidaceae Outros nomes Castanha-do-brasil, castanha-da-amazônia, castanha (no Acre) Árvore Tronco reto, altura que passa dos 50 m, vive séculos Fruto Ouriço lenhoso, redondo, de 10 a 15 cm Sementes por ouriço Em média de 10 a 25 castanhas Época da safra Estação chuvosa, por volta de dezembro a março Origem da produção Coleta extrativista em floresta nativa Situação Espécie vulnerável; corte proibido em floresta natural Pesquisa e manejo Embrapa Acre

Como é a árvore da castanha-do-pará?

A castanheira é uma das maiores árvores da Amazônia: tronco reto e cilíndrico, casca grossa e acinzentada com fendas no sentido vertical, e uma copa larga que fica acima do dossel da floresta. O tronco de árvores adultas pode passar de 2 metros de diâmetro, e os primeiros galhos só aparecem bem no alto. Árvores grandes costumam ter centenas de anos.

Ela cresce em terra firme, ou seja, em áreas que não alagam, e aparece espalhada ou em grupos chamados de castanhais. As folhas são simples, grandes e de bordas onduladas. As flores são amarelo-claras, com um capuz curvado que só abelhas fortes conseguem abrir para chegar ao néctar. Esse detalhe explica boa parte da história econômica da castanha.

Veja também Qual país tem a maior biodiversidade do mundo? Entenda

Como é o pé da castanha e por que é difícil plantar?

O “pé de castanha” é a própria castanheira, e o problema de cultivá-la está na polinização. As flores dependem de abelhas grandes, de gêneros como Bombus, Xylocopa, Centris e Eulaema, e várias delas precisam de outras plantas da mata para viver. Em áreas abertas, sem floresta em volta, a árvore costuma produzir poucos frutos.

Existem plantios experimentais e enxertos estudados pela Embrapa, que fazem a árvore produzir mais cedo, mas a produção comercial continua vindo quase toda da floresta. Por isso a castanha é um dos produtos mais ligados à floresta em pé: sem mata, não há abelhas, e sem abelhas a castanheira quase não frutifica.

A castanheira só ramifica no alto, e a copa fica acima das demais árvores da mata.

Castanha-do-pará vem de qual fruta?

A castanha-do-pará vem do ouriço, o fruto da castanheira. É uma esfera lenhosa, muito dura, com cerca de 10 a 15 centímetros de diâmetro e peso que costuma ficar entre meio quilo e pouco mais de um quilo. Do lado de dentro, as sementes ficam encaixadas como gomos, lembrando uma laranja com casca de madeira.

Cada castanha tem a sua própria casca, também dura e com formato triangular. Dentro dela está a amêndoa branca e oleosa, a parte que se come. Na prática, então, existem duas camadas de proteção: o ouriço, que o coletor abre com facão ainda na mata, e a casca de cada semente, que é quebrada no beneficiamento ou em casa.

Como a natureza abre o ouriço

O ouriço não se abre sozinho ao cair. Quem faz esse trabalho na floresta é a cutia, roedor com dentes fortes o bastante para roer a casca. A cutia come parte das sementes e enterra outras para comer depois. As que ela esquece podem germinar, e assim nascem novas castanheiras longe da árvore-mãe.

Ciclo da castanha-do-pará, da flor à mesa 1. Floração Flores amarelas surgem na estação mais seca. 2. Polinização Abelhas grandes abrem a flor e levam o pólen. 3. Amadurecimento O ouriço leva mais de um ano para amadurecer. 4. Queda e coleta Ouriços caem nas chuvas e são juntados na mata. 5. Secagem e venda Castanhas secam, vão à cooperativa e à usina.

Qual o nome científico da castanha-do-pará?

O nome científico da castanha-do-pará é Bertholletia excelsa, descrito por Humboldt e Bonpland no início do século XIX. O gênero homenageia o químico francês Claude Louis Berthollet, e o epíteto excelsa se refere à altura imponente da árvore. Ela pertence à família Lecythidaceae, a mesma da sapucaia e do jequitibá.

“Castanha-do-brasil” é o nome adotado no comércio e nas normas técnicas brasileiras, enquanto “castanha-do-pará” é o nome popular mais conhecido no país, por causa do antigo comércio pelo porto de Belém. No Acre, quem vive do produto costuma dizer apenas “castanha”. Em países vizinhos, como Bolívia e Peru, ela é chamada de castaña ou nuez amazónica.

Qual a época da castanha-do-pará?

A safra da castanha acontece na estação chuvosa amazônica, de modo geral entre dezembro e março, podendo começar antes ou terminar depois conforme a região e o regime de chuvas do ano. No Acre, a coleta costuma ser mais intensa no primeiro trimestre, quando os ramais ficam enlameados e boa parte do transporte depende de rios, burros ou tratores.

A árvore floresce na estação mais seca, e o fruto leva mais de um ano para ficar maduro, perto de 15 meses segundo estudos de fenologia. Por isso, a quantidade de chuva e o trabalho das abelhas num ano influenciam a safra do ano seguinte. Safras fracas costumam aparecer depois de secas fortes.

Como é feita a coleta no Acre

Limpeza dos caminhos: antes da safra, as famílias abrem as trilhas que ligam as castanheiras dentro da colocação, a área de uso de cada família. Juntar os ouriços: os coletores recolhem os frutos caídos e os amontoam perto da árvore, evitando ficar sob a copa em dias de vento. Quebra na mata: o ouriço é aberto a golpes de facão, e as castanhas com casca vão para paneiros ou sacos. Lavagem e seleção: as castanhas são lavadas, e as que boiam, geralmente chochas ou estragadas, são descartadas. Secagem e armazenamento: o produto fica em paióis secos e ventilados, longe do chão, para reduzir umidade e risco de fungos. Venda: a castanha segue para cooperativas, associações ou compradores, e depois para usinas que descascam, secam e embalam.

O risco mais conhecido da coleta é a queda de ouriços: um fruto de mais de um quilo caindo de 40 ou 50 metros pode causar ferimentos graves. Por isso, os coletores evitam permanecer debaixo das castanheiras e trabalham, sempre que possível, nas horas sem vento.

A economia da castanha-do-pará na Amazônia

A castanha é um dos principais produtos do extrativismo amazônico e uma fonte de renda importante para seringueiros, ribeirinhos, indígenas e agricultores familiares. Com a queda da borracha, ela passou a sustentar muitas famílias de reservas extrativistas do Acre, como a Reserva Extrativista Chico Mendes, que abrange áreas de Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Rio Branco, Capixaba e Sena Madureira.

O preço pago ao coletor varia muito de uma safra para outra e conforme a unidade de medida local (lata, caixa, saca ou quilo). Para ter um parâmetro oficial, a Conab divulga o preço mínimo da castanha-do-brasil dentro da Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), que permite subvenção ao extrativista quando o mercado paga menos que esse valor.

Etapa Quem participa O que agrega Coleta Famílias extrativistas Castanha com casca, ainda úmida Comercialização Cooperativas e associações Escala, transporte e preço mais justo Beneficiamento Usinas regionais Descascamento, secagem e seleção Venda final Indústria e varejo Amêndoa embalada, óleo, farinha e doces

Além da amêndoa inteira, a castanha é usada para fazer óleo, leite vegetal, farinha, biscoitos e cosméticos. A casca do ouriço vira lenha, artesanato e peças decorativas, muito vendidas em feiras de Rio Branco e de outras cidades do estado.

A castanha-do-pará está em extinção?

A castanheira não está extinta, mas é classificada como espécie vulnerável, tanto na Lista Vermelha da IUCN quanto na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção do Brasil. As principais ameaças são o desmatamento, as queimadas e o isolamento de árvores em pastagens, onde elas sobrevivem mas quase não produzem.

O corte da castanheira em florestas naturais é proibido pelo Decreto nº 5.975/2006, que também protege as seringueiras. Mesmo assim, é comum ver castanheiras solitárias no meio de pastos no Acre: a árvore foi poupada, mas a floresta em volta, não. Esses exemplares tendem a envelhecer sem deixar descendentes. Informações sobre unidades de conservação extrativistas estão no site do ICMBio.

Castanheiras isoladas em pastos sobrevivem ao desmate, mas sem abelhas da mata quase não frutificam.

A origem da castanha-do-pará

A castanha-do-pará é originária da Amazônia e ocorre naturalmente no Brasil, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Venezuela e nas Guianas. Povos indígenas já consumiam a amêndoa e usavam o ouriço muito antes da chegada dos europeus, e há pesquisas que sugerem que a distribuição atual dos castanhais foi influenciada pela ação humana ao longo de milhares de anos.

O comércio em grande escala ganhou força no fim do século XIX e no século XX, escoado pelo porto de Belém, o que fixou o nome “do Pará”. No Acre, a castanha cresceu como atividade complementar ao látex e, depois da crise da borracha, passou a ser o principal produto de muitas colocações, sendo uma das bases do movimento que levou à criação das reservas extrativistas.

Quanto tempo dura a castanha-do-pará?

A duração depende da forma de armazenamento: com casca e bem seca, a castanha se conserva por mais tempo; descascada, ela fica rançosa mais rápido, porque a amêndoa é rica em gordura. Para o produto comprado embalado, vale sempre o prazo de validade do rótulo, que varia conforme o fabricante e o tipo de embalagem.

Local seco: guarde em pote bem fechado, longe de calor e umidade, que favorecem fungos e ranço.

guarde em pote bem fechado, longe de calor e umidade, que favorecem fungos e ranço. Geladeira ou freezer: castanhas descascadas duram mais refrigeradas, em recipiente hermético para não pegar cheiro de outros alimentos.

castanhas descascadas duram mais refrigeradas, em recipiente hermético para não pegar cheiro de outros alimentos. Sinais de descarte: cheiro de tinta ou óleo velho, gosto amargo, manchas escuras ou bolor indicam que a castanha deve ir para o lixo.

cheiro de tinta ou óleo velho, gosto amargo, manchas escuras ou bolor indicam que a castanha deve ir para o lixo. Procedência: prefira castanhas de origem identificada, já que secagem e armazenagem malfeitas aumentam o risco de contaminação por aflatoxinas.

Para que serve a castanha-do-pará

A castanha-do-pará serve principalmente como alimento: é consumida crua, torrada, em doces, farofas, bolos, granolas e na forma de leite vegetal. Ela é conhecida por ser uma das fontes alimentares mais ricas em selênio, mineral que o corpo precisa em pequenas quantidades, além de conter gorduras, proteínas e fibras.

Justamente por concentrar tanto selênio, o consumo exagerado e diário não é recomendado, e a quantidade adequada depende de cada pessoa. Quem pensa em usar a castanha com objetivo nutricional específico deve conversar com um nutricionista ou médico. Pessoas com alergia a oleaginosas precisam evitá-la.

Perguntas frequentes sobre a castanha-do-pará

O que é castanha-do-brasil?

Castanha-do-brasil é o mesmo que castanha-do-pará: a semente da castanheira Bertholletia excelsa. O nome “castanha-do-brasil” é o usado oficialmente no comércio e nas exportações, e “castanha-do-pará” é o nome popular mais difundido.

Qual é a árvore que dá castanha-do-pará?

É a castanheira, ou castanheira-do-brasil, uma árvore nativa da Amazônia que pode passar dos 50 metros. Ela vive em floresta de terra firme e depende de abelhas grandes para ser polinizada.

Quais são os tipos de castanheiras encontrados no Brasil?

Além da castanheira-do-brasil, existem árvores parentes da mesma família, como a sapucaia (Lecythis pisonis), que também dá sementes comestíveis em um fruto lenhoso. A castanha-portuguesa vem de outra árvore, a Castanea sativa, de origem europeia, cultivada em pequena escala no Sul.

Quais são os 3 tipos de castanha mais comuns?

No Brasil, as mais consumidas são a castanha-do-pará, a castanha de caju e a castanha-portuguesa, esta última muito associada às festas de fim de ano. A castanha de caju vem do cajueiro e fica presa ao pedúnculo do caju.

Como consumir castanha-do-maranhão?

A castanha-do-maranhão, semente da árvore conhecida como munguba ou mamorana (gênero Pachira), costuma ser consumida cozida ou torrada, e não crua. Como há poucas informações oficiais sobre consumo frequente, o ideal é comer com moderação e buscar orientação de um profissional de nutrição.

Dá para plantar castanheira em casa?

Dá para plantar, mas a árvore fica enorme, demora anos para produzir e oferece risco com a queda dos ouriços, por isso não é indicada para quintais pequenos. Para mudas e técnicas de enxertia, a referência é a Embrapa Acre.