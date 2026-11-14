Quem são os povos indígenas do Brasil e do Acre

Os povos indígenas são as coletividades que descendem dos habitantes originários das Américas, presentes no território brasileiro muito antes da chegada dos europeus, e que mantêm identidade, línguas, organização social e vínculo com a terra próprios. No Brasil, o IBGE registra mais de 300 povos e cerca de 270 línguas; o Censo 2022 contou cerca de 1,7 milhão de pessoas indígenas.

No Acre, vivem aproximadamente 31 mil indígenas, de mais de 15 povos, distribuídos em mais de 30 terras indígenas, além de grupos em isolamento voluntário na fronteira com o Peru. A tabela abaixo resume os principais povos do estado e onde estão.

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Povo Família linguística Onde vive no Acre (principais áreas) Huni Kuin (Kaxinawá) Pano Jordão, Tarauacá, Feijó, Santa Rosa do Purus Ashaninka Aruak Rio Amônia, Marechal Thaumaturgo Yawanawá Pano Rio Gregório, Tarauacá Shanenawa Pano Feijó, rio Envira Noke Koî (Katukina) Pano Tarauacá e Cruzeiro do Sul Puyanawa Pano Mâncio Lima Manchineri Aruak Rio Iaco, Assis Brasil e Sena Madureira Jaminawa Pano Sena Madureira, Assis Brasil, rio Iaco Madijá (Kulina) Arawá Alto Envira e Alto Purus

O que define quem é indígena

No Brasil, o critério principal é a autodeclaração somada ao reconhecimento pela própria comunidade. Não existe teste de sangue, aparência física ou exigência de morar em aldeia. Esse princípio vem da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil, que trata a consciência da identidade indígena como critério fundamental.

Por isso, uma pessoa indígena que mora em Rio Branco, usa celular, cursa universidade ou trabalha no comércio continua indígena. Identidade não se perde por contato com a cidade ou com tecnologia. O Censo 2022 mostrou, inclusive, que uma parte expressiva da população indígena brasileira vive fora de terras indígenas, em áreas urbanas.

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Por que se usa “povos indígenas” e não “índios”

O termo “índio” nasceu de um erro histórico: os navegadores europeus achavam ter chegado às Índias. Além disso, a palavra apaga as diferenças entre povos tão distintos quanto os Ashaninka e os Yanomami. “Povos indígenas” reconhece que se trata de muitas nações, cada uma com nome, língua e história. A própria data comemorativa de 19 de abril passou a se chamar Dia dos Povos Indígenas pela Lei nº 14.402/2022.

Quantos são e onde vivem os povos indígenas no Brasil

Segundo o Censo 2022 do IBGE, o Brasil tem cerca de 1,7 milhão de pessoas indígenas, algo próximo de 0,8% da população. A maior concentração está na Região Norte, especialmente no Amazonas, mas há povos em todos os estados, inclusive no Sul e no Nordeste, onde muitos grupos retomaram publicamente sua identidade nas últimas décadas.

Povos indígenas em números 1,7 milhão pessoas indígenas no Brasil (Censo 2022) 300+ povos registrados pelo IBGE ~270 línguas indígenas faladas ~31 mil indígenas vivendo no Acre Fonte: IBGE. Números arredondados; confira os dados atualizados no site do instituto.

Os povos se dividem em grandes troncos e famílias linguísticas. Os mais conhecidos são o tronco Tupi e o tronco Macro-Jê, além de famílias como Aruak, Karib, Pano e Arawá. Línguas de uma mesma família guardam parentesco, mas não são necessariamente compreensíveis entre si, assim como português e romeno.

Povos isolados e de recente contato

O Brasil abriga a maior quantidade conhecida de povos em isolamento voluntário do mundo, quase todos na Amazônia. São grupos que evitam contato com a sociedade nacional, e a política oficial é respeitar essa escolha, protegendo seus territórios sem forçar aproximação. No Acre, há registros desses grupos nas cabeceiras dos rios Envira, Humaitá e Tarauacá, região acompanhada pela Frente de Proteção Etnoambiental da Funai.

Quem são os povos indígenas do Acre

A maioria dos povos indígenas acreanos fala línguas da família Pano, típica da fronteira entre Brasil e Peru. Os Ashaninka e os Manchineri falam línguas Aruak, e os Madijá (Kulina) pertencem à família Arawá. Também vivem no estado povos como Nukini, Shawãdawa (Arara), Apolima-Arara, Nawa, Kuntanawa, Jaminawa-Arara e Kaxarari.

Os padrões geométricos chamados kene aparecem em tecidos, cerâmicas e pinturas corporais dos Huni Kuin.

Huni Kuin (Kaxinawá)

Os Huni Kuin formam o povo indígena mais numeroso do Acre e vivem também no Peru. A autodenominação significa algo como “gente verdadeira”. São conhecidos pelo kene, o grafismo geométrico aplicado em tecelagem, cerâmica e pintura corporal, e pelos cantos tradicionais, que ganharam projeção em festivais e gravações musicais.

Ashaninka

Os Ashaninka do rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, ficaram conhecidos nacionalmente pela defesa do território contra a extração ilegal de madeira e pelos projetos de reflorestamento e manejo de recursos na aldeia Apiwtxa. Usam a kushma, túnica de algodão característica, e a maior parte do povo vive no lado peruano da fronteira.

Yawanawá

Os Yawanawá, do rio Gregório, em Tarauacá, são referência em revitalização cultural. Depois de décadas de pressão de seringalistas e missões religiosas, retomaram rituais, cantos e pinturas, e passaram a promover o Festival Yawa, que recebe visitantes de várias partes do mundo. Também mantêm parcerias para produção de urucum.

Outros povos com presença marcante

Puyanawa: vivem em Mâncio Lima e se destacam pelo trabalho de recuperação da língua, que chegou a ter pouquíssimos falantes após o período dos seringais.

vivem em Mâncio Lima e se destacam pelo trabalho de recuperação da língua, que chegou a ter pouquíssimos falantes após o período dos seringais. Shanenawa: concentrados em Feijó, às margens do rio Envira, organizam festivais culturais e produzem artesanato com miçangas e sementes.

concentrados em Feijó, às margens do rio Envira, organizam festivais culturais e produzem artesanato com miçangas e sementes. Noke Koî: conhecidos por muito tempo como Katukina, ocupam áreas próximas à BR-364 e mantêm conhecimentos tradicionais sobre plantas e o uso do kambô.

conhecidos por muito tempo como Katukina, ocupam áreas próximas à BR-364 e mantêm conhecimentos tradicionais sobre plantas e o uso do kambô. Manchineri: de língua Aruak, vivem principalmente na Terra Indígena Mamoadate, no rio Iaco, perto da fronteira com Peru e Bolívia.

de língua Aruak, vivem principalmente na Terra Indígena Mamoadate, no rio Iaco, perto da fronteira com Peru e Bolívia. Madijá (Kulina): habitam o Alto Envira e o Alto Purus e estão entre os povos que mais preservam o uso cotidiano da língua materna.

Quais são os direitos dos povos indígenas

Os direitos indígenas estão garantidos principalmente nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988. O texto reconhece a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições desses povos, além dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Essas terras pertencem à União, mas o usufruto exclusivo é das comunidades.

Norma ou órgão O que estabelece Constituição Federal, arts. 231 e 232 Direito à terra, à cultura e a ir à Justiça Convenção nº 169 da OIT Autodeclaração e consulta prévia, livre e informada Lei nº 6.001/1973 (Estatuto do Índio) Norma antiga, aplicada no que não contraria a Constituição Lei nº 11.645/2008 Ensino obrigatório de história e cultura indígena nas escolas Funai Fundação Nacional dos Povos Indígenas: proteção e demarcação Sesai Secretaria de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde

A Constituição também assegura educação escolar bilíngue, com uso das línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. No Acre, há escolas indígenas nas aldeias e programas de formação de professores indígenas. Questões específicas sobre direitos, como demarcação ou acesso a benefícios, devem ser tratadas com a Funai, o Ministério Público Federal ou a Defensoria Pública da União.

Como funciona a demarcação de terras indígenas

Estudo: a Funai forma um grupo técnico com antropólogo e outros especialistas para identificar a área tradicionalmente ocupada. Contestação: o relatório é publicado e estados, municípios e interessados podem apresentar manifestações dentro do prazo legal. Declaração: o Ministério da Justiça analisa o processo e publica portaria declarando os limites da terra indígena. Demarcação física: os limites são marcados no terreno, com placas e marcos geográficos. Homologação: a Presidência da República homologa a demarcação por decreto, e a área é registrada em cartório e na União.

Como foi a história dos povos indígenas no Acre

A história recente dos indígenas acreanos é marcada pelo ciclo da borracha, a partir do fim do século XIX. A chegada de seringueiros nordestinos e de caucheiros peruanos levou a conflitos violentos, as chamadas “correrias”, que eram expedições armadas para expulsar ou matar indígenas. Muitos povos perderam parentes, território e foram forçados a trabalhar nos seringais.

Durante décadas, vários grupos esconderam a identidade para sobreviver. A virada começou nos anos 1970 e 1980, com a organização do movimento indígena, a atuação de entidades de apoio e as primeiras demarcações no estado. Desde então, povos como Yawanawá, Huni Kuin e Puyanawa passaram por processos de retomada de rituais, línguas e nomes tradicionais.

A expansão dos seringais a partir do fim do século XIX provocou violentas expulsões de povos indígenas no Acre.

Como visitar aldeias e festivais indígenas no Acre com respeito

Diversas comunidades acreanas recebem visitantes, principalmente durante festivais culturais organizados pelos próprios povos. A visita só deve acontecer com convite ou autorização da comunidade, normalmente intermediada por associações indígenas ou agências que trabalham diretamente com elas. Datas, regras e valores variam a cada edição e devem ser confirmados com os organizadores.

Autorização: nunca entre em terra indígena sem permissão; o acesso é regulado e depende da comunidade.

nunca entre em terra indígena sem permissão; o acesso é regulado e depende da comunidade. Fotografia: pergunte antes de fotografar pessoas, rituais ou casas, e respeite quando a resposta for não.

pergunte antes de fotografar pessoas, rituais ou casas, e respeite quando a resposta for não. Rituais: cerimônias com medicinas tradicionais são práticas sagradas, não atrações turísticas; siga as orientações dos pajés e lideranças.

cerimônias com medicinas tradicionais são práticas sagradas, não atrações turísticas; siga as orientações dos pajés e lideranças. Artesanato: compre diretamente dos artesãos ou de associações, o que garante renda justa à comunidade.

compre diretamente dos artesãos ou de associações, o que garante renda justa à comunidade. Saúde: não visite aldeias com gripe ou qualquer doença contagiosa, pois o impacto em comunidades remotas pode ser grave.

Erros comuns ao falar sobre povos indígenas

O equívoco mais frequente é tratar todos os indígenas como um único grupo, com os mesmos costumes. Outro erro é falar deles apenas no passado, como se fizessem parte só da história do descobrimento. Os povos indígenas são contemporâneos, participam da política, da universidade, da produção cultural e da gestão ambiental.

“Índio de verdade vive na mata”: falso; identidade não depende de local de moradia nem de modo de vestir.

falso; identidade não depende de local de moradia nem de modo de vestir. “Eles têm terra demais”: as terras indígenas são essenciais para a sobrevivência física e cultural e estão entre as áreas mais preservadas da Amazônia.

as terras indígenas são essenciais para a sobrevivência física e cultural e estão entre as áreas mais preservadas da Amazônia. “Todos falam tupi”: o tupi é apenas um dos troncos linguísticos; no Acre, predominam línguas Pano.

o tupi é apenas um dos troncos linguísticos; no Acre, predominam línguas Pano. “Tribo” como termo neutro: o mais adequado é usar o nome do povo, como Huni Kuin ou Ashaninka.

Perguntas frequentes sobre os povos indígenas

Quem são os povos indígenas, em poucas palavras?

São os descendentes dos habitantes originários do continente americano que mantêm identidade própria, com línguas, costumes, formas de organização e relação com a terra que os distinguem da sociedade nacional. No Brasil, são mais de 300 povos diferentes.

Qual é o maior povo indígena do Acre?

Os Huni Kuin, também chamados Kaxinawá, são o povo mais numeroso do estado. Vivem em várias terras indígenas nos municípios de Jordão, Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, além de comunidades no Peru.

Indígena que mora na cidade perde seus direitos?

Não. A identidade indígena se baseia na autodeclaração e no reconhecimento da comunidade, não no local de moradia. Os direitos constitucionais permanecem, embora o acesso a alguns serviços, como a saúde da Sesai, tenha regras próprias de atendimento.

Quantas línguas indígenas são faladas no Brasil?

O IBGE registra cerca de 270 línguas indígenas no país. Muitas estão ameaçadas por terem poucos falantes, e várias comunidades, como os Puyanawa no Acre, desenvolvem projetos de revitalização linguística nas escolas.

Por que 19 de abril é o Dia dos Povos Indígenas?

A data remete ao Primeiro Congresso Indigenista Interamericano, realizado no México em 1940. No Brasil, o antigo “Dia do Índio” passou a se chamar Dia dos Povos Indígenas com a Lei nº 14.402/2022.

Turistas podem participar de rituais indígenas?

Somente quando a comunidade convida e autoriza, geralmente em festivais organizados pelos próprios povos. Os rituais têm significado espiritual e regras próprias, e o visitante deve seguir as orientações das lideranças em todos os momentos.