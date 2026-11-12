Qual estado pertence à Região Norte? Lista dos 7 e capitais

Sete estados pertencem à Região Norte do Brasil: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. É a maior região do país em área, com cerca de 45% do território nacional, segundo o IBGE, e também a de menor densidade demográfica, quase toda coberta pelo bioma Amazônia.

A divisão em cinco grandes regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) é feita pelo IBGE. A tabela abaixo reúne os estados nortistas com sigla e capital, que é o que mais aparece em provas, concursos e trabalhos escolares.

Estado Sigla Capital Acre AC Rio Branco Amapá AP Macapá Amazonas AM Manaus Pará PA Belém Rondônia RO Porto Velho Roraima RR Boa Vista Tocantins TO Palmas

Quais são os estados da Região Norte e suas capitais?

Os estados da Região Norte são sete, e cada um tem uma capital com papel bem definido na economia regional. Manaus e Belém são as metrópoles mais populosas, enquanto Palmas é a capital mais nova do país, planejada depois da criação do Tocantins. Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista e Macapá concentram boa parte da população de seus estados.

Região Norte: 7 estados, 7 capitais Veja também Estudante de medicina da Ufac homenageia pai em vídeo sobre sua trajetória AC Acre

Rio Branco AP Amapá

Macapá AM Amazonas

Manaus PA Pará

Belém RO Rondônia

Porto Velho RR Roraima

Boa Vista TO Tocantins

Palmas Maior região em área (cerca de 45% do Brasil) e menor densidade demográfica. Fonte de referência: IBGE.

Um truque simples para memorizar é a sequência das siglas em ordem alfabética: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO. Quem estuda para provas costuma lembrar também que três estados nortistas começam com “A” (Acre, Amapá e Amazonas) e dois com “R” (Rondônia e Roraima).

Qual o tamanho e a população de cada estado do Norte?

O Amazonas é o maior estado do Brasil em área, e o Pará é o mais populoso da Região Norte. Já o Amapá é o menor estado nortista em território, e Roraima tem a menor população entre todos os estados brasileiros. Os números abaixo são aproximados, com base no Censo 2022 do IBGE; para valores exatos e atualizados, consulte o portal Cidades e Estados do IBGE.

Estado Área aproximada População (Censo 2022, aprox.) Amazonas 1,56 milhão de km² 3,9 milhões Pará 1,25 milhão de km² 8,1 milhões Tocantins 277 mil km² 1,5 milhão Rondônia 238 mil km² 1,6 milhão Roraima 224 mil km² 636 mil Acre 164 mil km² 830 mil Amapá 142 mil km² 733 mil

Somados, os sete estados têm pouco mais de 17 milhões de habitantes, menos que a população de alguns estados isolados do Sudeste. Essa combinação de território enorme e poucos moradores explica por que boa parte do deslocamento ainda é feito por rios e aviões, e não por estradas.

Na Região Norte, rios funcionam como estradas e levam passageiros e cargas entre cidades sem acesso rodoviário.

Como o Acre se encaixa na Região Norte?

O Acre é o estado mais ocidental do Brasil e faz parte da Região Norte desde que foi incorporado ao território nacional. Ele faz divisa com o Amazonas e com Rondônia e fronteira internacional com o Peru e a Bolívia. A capital, Rio Branco, fica às margens do rio Acre e reúne quase metade da população do estado.

A história acreana é particular: a área pertencia à Bolívia e passou ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis, de 1903, depois da Revolução Acreana, movimento liderado por seringueiros e por Plácido de Castro. O Acre foi território federal por décadas e só virou estado pela Lei nº 4.070, de 15 de junho de 1962. Cidades como Xapuri, Cruzeiro do Sul e Brasiléia guardam marcas desse passado ligado à borracha.

Quais estados costumam ser confundidos com a Região Norte?

Maranhão e Mato Grosso são os estados mais confundidos com a Região Norte, porque têm áreas de floresta amazônica e fazem parte da Amazônia Legal. Mesmo assim, pela divisão oficial do IBGE, o Maranhão pertence ao Nordeste e o Mato Grosso ao Centro-Oeste. Veja os erros mais comuns:

Maranhão: está no Nordeste, embora o oeste do estado tenha vegetação amazônica e integre a Amazônia Legal.

está no Nordeste, embora o oeste do estado tenha vegetação amazônica e integre a Amazônia Legal. Mato Grosso: pertence ao Centro-Oeste, mas tem grande parte do território coberta pelo bioma Amazônia e integra a Amazônia Legal.

pertence ao Centro-Oeste, mas tem grande parte do território coberta pelo bioma Amazônia e integra a Amazônia Legal. Tocantins: muitos acham que é do Centro-Oeste porque nasceu de Goiás, mas desde 1988 ele está na Região Norte.

muitos acham que é do Centro-Oeste porque nasceu de Goiás, mas desde 1988 ele está na Região Norte. Piauí: às vezes aparece por engano em listas do Norte, mas é estado nordestino, sem ligação com a Amazônia Legal.

às vezes aparece por engano em listas do Norte, mas é estado nordestino, sem ligação com a Amazônia Legal. Mato Grosso do Sul: confundido pelo nome com Mato Grosso, fica no Centro-Oeste e não integra a Amazônia Legal.

Qual a diferença entre Região Norte, Amazônia Legal e bioma Amazônia?

Região Norte é uma divisão regional do IBGE com sete estados; Amazônia Legal é uma área definida em lei para planejamento econômico; e bioma Amazônia é um conceito ecológico, ligado ao tipo de vegetação. Os três se sobrepõem bastante, mas não são a mesma coisa, e misturá-los é um dos erros mais comuns em provas.

Conceito Quem define O que inclui Região Norte IBGE Os 7 estados: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO Amazônia Legal Lei federal (atual Lei Complementar nº 124/2007) Os 7 do Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão Bioma Amazônia Critério ecológico (mapa de biomas do IBGE) Área de floresta amazônica em vários estados

Um detalhe importante: nem todo o território nortista é floresta amazônica. O Tocantins, por exemplo, é dominado pelo Cerrado, e Roraima e Amapá têm áreas de savana, chamadas de lavrado em Roraima. Por isso, “estado do Norte” e “estado da Amazônia” não são sinônimos perfeitos.

Como a Região Norte chegou à formação atual?

A configuração com sete estados existe desde a Constituição Federal de 1988. Antes dela, o Norte tinha menos estados e vários territórios federais, administrados diretamente pela União. A mudança ocorreu em etapas ao longo do século XX:

Acre (1962): o antigo Território Federal do Acre foi elevado a estado pela Lei nº 4.070/1962. Rondônia (1981-1982): o território federal virou estado por meio da Lei Complementar nº 41/1981, com instalação no início de 1982. Roraima e Amapá (1988): os dois territórios federais foram transformados em estados pela Constituição de 1988. Tocantins (1988): criado pela Constituição a partir do norte de Goiás e incluído na Região Norte, com Palmas como capital.

Com essas mudanças, deixaram de existir territórios federais na região. A divisão em cinco grandes regiões usada hoje tem origem no trabalho do IBGE da década de 1970, com os ajustes necessários após 1988, sobretudo a inclusão do Tocantins no Norte.

Com quais países a Região Norte faz fronteira?

A Região Norte faz fronteira com sete países da América do Sul: Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (território ultramarino da França). Apenas o Tocantins não tem fronteira internacional entre os estados nortistas. Essa posição torna a região estratégica para defesa, comércio e integração regional.

Acre: faz fronteira com Peru e Bolívia; em Assis Brasil fica o ponto de tríplice fronteira com os dois países.

faz fronteira com Peru e Bolívia; em Assis Brasil fica o ponto de tríplice fronteira com os dois países. Amazonas: faz fronteira com Peru, Colômbia e Venezuela, incluindo a região da tríplice fronteira em Tabatinga.

faz fronteira com Peru, Colômbia e Venezuela, incluindo a região da tríplice fronteira em Tabatinga. Rondônia: faz fronteira com a Bolívia, ao longo dos rios Guaporé e Mamoré.

faz fronteira com a Bolívia, ao longo dos rios Guaporé e Mamoré. Roraima: faz fronteira com Venezuela e Guiana, sendo o estado mais ao norte do país.

faz fronteira com Venezuela e Guiana, sendo o estado mais ao norte do país. Pará: faz fronteira com Guiana e Suriname, na porção norte do estado.

faz fronteira com Guiana e Suriname, na porção norte do estado. Amapá: faz fronteira com Guiana Francesa e Suriname, onde fica o extremo norte do Oiapoque.

Quais as principais características da Região Norte?

A Região Norte se destaca pela maior bacia hidrográfica do planeta, a do rio Amazonas, pelo clima equatorial quente e úmido e pela presença de muitos povos indígenas e comunidades tradicionais. A economia combina extrativismo, mineração, agropecuária, pesca e indústria, com destaque para a Zona Franca de Manaus.

Clima: predominantemente equatorial, com temperaturas altas o ano todo e chuvas abundantes, divididas em período chuvoso e período mais seco.

predominantemente equatorial, com temperaturas altas o ano todo e chuvas abundantes, divididas em período chuvoso e período mais seco. Hidrografia: rios como Amazonas, Negro, Solimões, Madeira, Purus, Juruá e Tocantins servem de estrada para pessoas e cargas.

rios como Amazonas, Negro, Solimões, Madeira, Purus, Juruá e Tocantins servem de estrada para pessoas e cargas. Vegetação: floresta amazônica na maior parte, com Cerrado no Tocantins e áreas de campos e savanas em Roraima e Amapá.

floresta amazônica na maior parte, com Cerrado no Tocantins e áreas de campos e savanas em Roraima e Amapá. Economia: polo industrial em Manaus, mineração no Pará, pecuária e grãos em Rondônia e Tocantins, extrativismo em várias áreas.

polo industrial em Manaus, mineração no Pará, pecuária e grãos em Rondônia e Tocantins, extrativismo em várias áreas. Cultura: forte herança indígena e cabocla, festas como o Círio de Nazaré em Belém e o Festival de Parintins no Amazonas.

Tacacá, castanha-do-brasil e farinha de mandioca estão entre os sabores mais ligados à cultura nortista e acreana.

No Acre, a cultura regional aparece na culinária com tacacá, baixaria e castanha-do-brasil, na memória dos seringais e em iniciativas de conservação como as reservas extrativistas. Para quem visita, esses elementos ajudam a entender por que o Norte tem identidade tão diferente das demais regiões do país.

Dicas para não errar em provas e trabalhos

As questões sobre a Região Norte quase sempre cobram três coisas: a lista dos estados, as capitais e a diferença entre região e Amazônia Legal. Alguns cuidados ajudam a evitar os deslizes mais frequentes:

Conte sete: se sua lista tiver seis ou oito estados, algo está errado; confira se o Tocantins entrou e o Maranhão ficou de fora.

se sua lista tiver seis ou oito estados, algo está errado; confira se o Tocantins entrou e o Maranhão ficou de fora. Atenção às capitais: Boa Vista é de Roraima e Porto Velho é de Rondônia; trocar as duas é um erro clássico.

Boa Vista é de Roraima e Porto Velho é de Rondônia; trocar as duas é um erro clássico. Separe os conceitos: Amazônia Legal tem nove estados, Região Norte tem sete; leia com atenção o que o enunciado pede.

Amazônia Legal tem nove estados, Região Norte tem sete; leia com atenção o que o enunciado pede. Use fonte oficial: para dados de área e população, consulte o IBGE, que atualiza os números a cada censo e estimativa.

Perguntas frequentes

Quantos estados tem a Região Norte?

São sete estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A região não tem mais territórios federais desde a Constituição de 1988.

O Maranhão pertence à Região Norte?

Não. O Maranhão faz parte do Nordeste pela divisão do IBGE. Ele integra a Amazônia Legal apenas na porção oeste, o que causa a confusão.

Qual é o maior estado da Região Norte?

O Amazonas, que também é o maior estado do Brasil, com cerca de 1,56 milhão de km². Em população, o maior estado nortista é o Pará.

Qual é o menor estado da Região Norte?

Em área, o Amapá, com cerca de 142 mil km². Em população, Roraima, que tem o menor número de habitantes entre todos os estados brasileiros.

Tocantins é Norte ou Centro-Oeste?

Tocantins é da Região Norte. Ele foi criado em 1988 a partir do norte de Goiás, estado do Centro-Oeste, mas foi incluído oficialmente no Norte.

Qual é a capital do Acre?

A capital do Acre é Rio Branco, cidade às margens do rio Acre que concentra a maior parte dos serviços, órgãos públicos e voos do estado.