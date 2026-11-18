Antes da chegada dos europeus e, no Acre, dos seringueiros, os indígenas viviam em aldeias à beira de rios e igarapés, em casas coletivas feitas de madeira e palha. A comida vinha do roçado (mandioca, milho, amendoim, batata-doce), da caça, da pesca e da coleta de frutos da floresta. O trabalho era dividido entre homens e mulheres, e as decisões eram tomadas pelos mais velhos, pelas lideranças e pelos pajés.

Esse modo de vida variava bastante de um povo para outro. No território que hoje é o Acre convivem povos de três grandes famílias linguísticas, a Pano, a Aruak e a Arawá, e cada um tem moradia, rituais e regras próprias. A tabela abaixo resume os traços mais comuns entre os povos da Amazônia acreana.

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Aspecto Como era Exemplo no Acre Moradia Casas coletivas de madeira, cipó e palha Kupixawa dos Huni Kuin Alimentação Roçado, caça, pesca e coleta Mandioca, macaxeira, peixe e caça Trabalho Divisão por sexo e idade Homens caçam; mulheres cuidam do roçado e da cerâmica Organização Grupos de parentesco, lideranças e pajés Clãs e metades entre povos Pano Espiritualidade Rituais ligados à floresta e aos espíritos Cerimônias com cantos e ayahuasca Arte Pintura corporal, tecelagem, cestaria Kene huni kuin; cushma ashaninka

Como os indígenas viviam no dia a dia da aldeia

O cotidiano começava cedo e seguia o ritmo da luz do dia e das estações. Pela manhã, os homens saíam para caçar ou pescar, enquanto as mulheres iam ao roçado, preparavam a mandioca e cuidavam das crianças pequenas. À tarde, o tempo era dedicado a consertar ferramentas, tecer, fazer cestos e cerâmica, e à noite a aldeia se reunia para conversar, contar histórias e, em algumas ocasiões, realizar rituais.

As crianças aprendiam observando e imitando os adultos, sem escola formal. Os meninos acompanhavam os pais nas caçadas e aprendiam a reconhecer rastros, cantos de aves e plantas úteis. As meninas aprendiam com mães e avós a plantar, processar alimentos, fiar algodão e desenhar os grafismos do seu povo. A transmissão do conhecimento era oral, de geração em geração.

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Onde as aldeias ficavam

As aldeias eram quase sempre erguidas perto de rios e igarapés, que forneciam água, peixe e caminho para viagens de canoa. Muitos povos preferiam terra firme, em locais que não alagavam na cheia, mas próximos o bastante da várzea para aproveitar a pesca. Quando o solo do roçado se esgotava ou a caça ficava escassa, era comum a aldeia mudar de lugar depois de alguns anos.

Como eram as casas indígenas na Amazônia

A forma mais comum de moradia era a casa coletiva, onde várias famílias aparentadas dormiam sob o mesmo teto. A estrutura era de troncos e varas amarradas com cipó, e a cobertura, de folhas de palmeiras como a jarina, o ouricuri ou a paxiúba. Dentro, cada família ocupava um espaço com redes e um fogo próprio, mas a convivência era compartilhada.

Entre os Huni Kuin, a grande casa de reunião e rituais é chamada de kupixawa, termo hoje bastante usado no Acre para esse tipo de construção. Os Ashaninka, do Alto Juruá, costumavam construir casas familiares menores, sobre esteios, com piso elevado de paxiúba, o que protegia da umidade e de animais. Essa diversidade mostra que não existe uma “casa indígena” única.

Esteios: troncos de madeira resistente fincados no chão sustentavam toda a estrutura da casa por muitos anos.

troncos de madeira resistente fincados no chão sustentavam toda a estrutura da casa por muitos anos. Cobertura: folhas de palmeira trançadas formavam um telhado fresco, que protegia bem do sol forte e das chuvas amazônicas.

folhas de palmeira trançadas formavam um telhado fresco, que protegia bem do sol forte e das chuvas amazônicas. Piso: podia ser de terra batida ou de paxiúba rachada, elevado do chão em regiões mais úmidas.

podia ser de terra batida ou de paxiúba rachada, elevado do chão em regiões mais úmidas. Redes: feitas de algodão ou fibra de tucum, substituíam camas e eram penduradas nos esteios.

Nas casas coletivas, cada família tinha seu espaço de redes e fogo, mas dividia o mesmo teto.

O que os indígenas comiam e como produziam alimento

A base da alimentação era a mandioca e a macaxeira, cultivadas em roçados abertos na mata. Com elas se fazia farinha, beiju, caiçuma (bebida fermentada) e mingaus. Completavam a dieta o milho, o amendoim, a batata-doce, o cará, a pimenta, o peixe, a carne de caça e frutos coletados como açaí, patauá, buriti e castanha.

O roçado era feito pela técnica da coivara: os homens derrubavam um trecho pequeno de floresta no período seco, deixavam secar e queimavam a vegetação, cujas cinzas adubavam o solo. As mulheres plantavam e cuidavam da colheita. Depois de alguns anos de uso, a área era deixada para a mata se recuperar, e um novo roçado era aberto, num sistema rotativo que conservava a floresta.

O calendário da aldeia na Amazônia Verão (estação seca) Derrubada e queima do roçado Pesca nos lagos e rios baixos Coleta de ovos de tracajá nas praias Viagens e visitas entre aldeias Inverno (estação chuvosa) Plantio com as primeiras chuvas Coleta de frutos da floresta Caça mais intensa em terra firme Colheita do milho e da mandioca O ritmo das águas definia quando plantar, pescar, caçar e celebrar.

Caça, pesca e coleta

Para caçar, usava-se arco e flecha, zarabatana em alguns povos, armadilhas e cães depois do contato. Animais como anta, queixada, veado, paca, macacos e aves eram os mais procurados, e havia regras sobre o que cada pessoa podia comer. Na pesca, além de arco, flecha e armadilhas de cipó, era comum o uso do timbó, cipó que atordoa os peixes em águas paradas.

Como era a organização social e a divisão do trabalho

A vida social girava em torno do parentesco: saber quem era parente de quem definia com quem se podia casar, a quem se devia ajuda e onde morar. Muitos povos Pano, como os Huni Kuin, organizam-se em metades e grupos de nomes que orientam casamentos e papéis nos rituais. Não havia Estado nem polícia; as regras eram mantidas pela tradição, pela palavra dos mais velhos e pela pressão do grupo.

Quem Principais tarefas Homens adultos Caça, pesca, derrubada do roçado, construção de casas e canoas Mulheres adultas Plantio, colheita, preparo da mandioca, cerâmica, tecelagem Idosos Conselho, transmissão de histórias, cantos e regras Pajés Cura, contato com os espíritos, condução de rituais Crianças Aprendizado prático acompanhando os adultos

A liderança costumava ser exercida por quem demonstrava generosidade, bom discurso e capacidade de reunir as pessoas, e não por herança automática. O chefe não dava ordens no sentido moderno: ele aconselhava, organizava trabalhos coletivos e representava o grupo diante de outros povos. A partilha de comida, principalmente da caça, era uma obrigação social forte.

Como era a espiritualidade e a arte indígena

Para os povos amazônicos, a floresta é habitada por espíritos de animais, plantas e rios, e a vida cotidiana depende de manter boas relações com eles. Os pajés eram responsáveis por curar doenças, interpretar sonhos e conduzir cerimônias. Em vários povos do Acre, como Huni Kuin, Yawanawá e Shanenawa, rituais com ayahuasca, chamada de nixi pae pelos Huni Kuin, fazem parte desse conhecimento espiritual.

A arte estava presente em quase tudo. Os kene, grafismos geométricos dos Huni Kuin, aparecem na pintura corporal, nos tecidos e na cestaria, e carregam significados ligados aos mitos. Os Ashaninka são conhecidos pela cushma, túnica de algodão tecida à mão, e pela pintura facial com urucum. Cantos, danças e festas marcavam colheitas, ritos de passagem e alianças entre aldeias.

Quais povos indígenas viviam no Acre

O Acre abriga mais de uma dezena de povos indígenas, a maioria da família linguística Pano. Muitos vivem em terras indígenas nas bacias dos rios Juruá, Envira, Tarauacá, Purus e Acre, e mantêm suas línguas e tradições, ainda que com mudanças trazidas pelo contato.

Huni Kuin (Kaxinawá): povo Pano mais numeroso do estado, presente no Jordão, Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus.

povo Pano mais numeroso do estado, presente no Jordão, Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus. Ashaninka: povo Aruak do rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, também presente em grande número no Peru.

povo Aruak do rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, também presente em grande número no Peru. Yawanawá: povo Pano do rio Gregório, em Tarauacá, conhecido pelo Festival Yawa e pela música tradicional.

povo Pano do rio Gregório, em Tarauacá, conhecido pelo Festival Yawa e pela música tradicional. Manchineri: povo Aruak do rio Iaco, na região de Assis Brasil e Sena Madureira.

povo Aruak do rio Iaco, na região de Assis Brasil e Sena Madureira. Puyanawa e Nukini: povos Pano da região de Mâncio Lima, no Vale do Juruá.

povos Pano da região de Mâncio Lima, no Vale do Juruá. Outros povos: Shanenawa, Noke Koî (Katukina), Jaminawa, Apurinã, Madija (Kulina), Shawãdawa (Arara), Kuntanawa e Nawa, entre outros.

Os geoglifos: sinais de povos muito antigos

A presença indígena no Acre é muito mais antiga do que os registros escritos. No leste do estado, sobretudo nas regiões de Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro e Capixaba, foram identificados centenas de geoglifos, grandes valetas em formas geométricas abertas no solo. Pesquisas arqueológicas indicam que muitas dessas estruturas têm cerca de 2 mil anos e eram usadas como espaços cerimoniais por populações que manejavam a floresta.

Muitos geoglifos só foram percebidos depois do desmatamento para pasto, quando ficaram visíveis do alto.

O que mudou na vida indígena com o ciclo da borracha

A partir das últimas décadas do século XIX, a corrida pela borracha levou milhares de seringueiros, a maioria nordestinos, para os rios do Acre. A instalação dos seringais transformou de forma violenta a vida dos povos indígenas: aldeias foram atacadas nas chamadas correrias, muitas pessoas morreram por doenças trazidas de fora, e sobreviventes foram forçados a trabalhar na extração do látex ou expulsos de suas terras.

Por décadas, muitos indígenas viveram como mão de obra nos seringais, escondendo a própria identidade para escapar da discriminação. A partir dos anos 1970 e 1980, ganhou força o movimento pela demarcação das terras e pela valorização das culturas, com apoio de organizações como a Comissão Pró-Índio do Acre. A Constituição Federal de 1988, no artigo 231, reconheceu aos indígenas os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, sua organização social, costumes, línguas e tradições.

Erros comuns ao falar sobre como os indígenas viviam

Falar só no passado: os povos indígenas continuam existindo, com suas línguas, rituais e territórios; o modo de vida mudou, mas não acabou.

os povos indígenas continuam existindo, com suas línguas, rituais e territórios; o modo de vida mudou, mas não acabou. Tratar todos como iguais: cada povo tem língua, moradia, crenças e regras próprias, e generalizar apaga essa diversidade.

cada povo tem língua, moradia, crenças e regras próprias, e generalizar apaga essa diversidade. Imaginar uma vida sem trabalho: o manejo da floresta exigia conhecimento técnico profundo sobre solos, plantas, animais e estações.

o manejo da floresta exigia conhecimento técnico profundo sobre solos, plantas, animais e estações. Usar o termo “tribo” para tudo: o mais adequado é falar em povos indígenas, cada um com nome próprio.

o mais adequado é falar em povos indígenas, cada um com nome próprio. Achar que usar celular apaga a identidade: adotar tecnologias não torna ninguém menos indígena, assim como ocorre com qualquer outra cultura.

Para quem quer conhecer de perto, alguns povos do Acre recebem visitantes em festivais e programas de turismo de base comunitária, sempre com regras definidas pela própria comunidade. A visita a uma terra indígena deve ser combinada com as lideranças e seguir as orientações da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que pode ser consultada antes de qualquer viagem.

Perguntas frequentes sobre como os indígenas viviam

Os indígenas viviam sempre no mesmo lugar?

Não necessariamente. Muitos povos mudavam a aldeia a cada alguns anos, quando o solo do roçado se esgotava, a caça ficava escassa ou após conflitos e mortes. Ainda assim, circulavam dentro de um território conhecido e com fronteiras reconhecidas pelos vizinhos.

Como os indígenas faziam fogo e cozinhavam?

O fogo era obtido pela fricção de pedaços de madeira e mantido aceso dentro das casas. Os alimentos eram assados na brasa, moqueados (defumados em grelha de varas) ou cozidos em panelas de cerâmica feitas pelas mulheres.

Como os indígenas tratavam as doenças?

Usavam plantas medicinais, banhos, defumações e rituais conduzidos pelos pajés, que relacionavam a doença a causas espirituais. Esse conhecimento ainda é praticado e, nas aldeias, hoje convive com o atendimento de saúde oferecido pelo poder público.

Quantas línguas indígenas são faladas no Acre?

Cada povo tem sua língua, e várias continuam faladas no dia a dia, principalmente entre Huni Kuin, Ashaninka, Yawanawá e Manchineri. Algumas, como a dos Puyanawa, quase desapareceram e passam por esforços de revitalização nas escolas indígenas.

A história indígena é ensinada nas escolas?

Sim. A Lei nº 11.645/2008 tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de ensino fundamental e médio do país, públicas e particulares.

Onde ver objetos e a história indígena em Rio Branco?

Espaços culturais da capital, como museus e memoriais ligados à história do Acre, costumam expor peças, fotografias e informações sobre os povos indígenas. Horários e exposições mudam, por isso vale conferir com a Fundação de Cultura do estado antes da visita.