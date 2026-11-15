A história dos povos indígenas do Acre: origens, lutas e cultura

A história dos povos indígenas no Acre começa milhares de anos antes da chegada dos seringueiros: sociedades amazônicas abriram os geoglifos há cerca de 2 mil anos e povos das famílias linguísticas Pano, Aruak e Arawá ocupavam os rios Juruá, Purus e Acre muito antes do ciclo da borracha. Hoje vivem no estado cerca de 15 povos, entre eles Huni Kuin, Ashaninka, Yawanawá e Manchineri, além de grupos em isolamento voluntário.

Essa trajetória costuma ser contada pelas próprias lideranças indígenas em quatro grandes fases, uma periodização difundida por pesquisadores e professores indígenas acreanos. A tabela abaixo resume cada uma delas.

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Fase Quando O que marcou Tempo das malocas Antes da borracha Aldeias autônomas, roçados, caça, festas e comércio entre povos Tempo das correrias Fim do século XIX Ataques armados para “limpar” a floresta para os seringais Tempo do cativeiro Século XX até os anos 1970 Trabalho forçado nos seringais, dívidas e proibição de costumes Tempo dos direitos Dos anos 1970 em diante Organização política, demarcação de terras e escolas indígenas

Quem são os povos indígenas do Acre

Os povos indígenas do Acre pertencem principalmente a três famílias linguísticas: Pano, a mais numerosa no estado, Aruak (ou Arawak) e Arawá. Cada povo tem língua, território, pinturas corporais e rituais próprios, e eles se distribuem por quase todas as bacias do estado, do Alto Juruá, na fronteira com o Peru, ao Alto Purus e ao vale do rio Acre.

Povo Família linguística Região principal Huni Kuin (Kaxinawá) Pano Rios Jordão, Tarauacá, Envira e Purus Ashaninka Aruak Rio Amônia, Marechal Thaumaturgo Yawanawá Pano Rio Gregório, Tarauacá Manchineri Aruak Rio Iaco, Assis Brasil e Sena Madureira Puyanawa e Nukini Pano Mâncio Lima, Alto Juruá Shanenawa Pano Rio Envira, Feijó Noke Koî (Katukina) Pano Cruzeiro do Sul e Tarauacá Madijá (Kulina) Arawá Rios Envira e Purus Jaminawa e Apurinã Pano e Aruak Vale do Acre e Purus

A lista inclui ainda os Shawãdawa (Arara), os Kuntanawa e os Jaminawa-Arara, além de povos isolados que vivem nas cabeceiras dos rios próximos ao Peru. O número exato de povos e de terras indígenas pode variar conforme novas demarcações e autodeclarações; os dados oficiais atualizados estão na Funai e nos censos do IBGE.

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Os Huni Kuin, o maior povo do estado

Os Huni Kuin, chamados durante muito tempo de Kaxinawá, formam a maior população indígena do Acre e também vivem no Peru. São conhecidos pelos kene, grafismos geométricos usados em tecelagem, cerâmica e pintura corporal, e pelos cantos ligados ao nixi pae, nome que dão à ayahuasca. Na última década, seus artistas ganharam espaço em museus e exposições no Brasil e no exterior.

Os Ashaninka do rio Amônia

Os Ashaninka vieram em grande parte da região peruana e se fixaram no Alto Juruá. No rio Amônia, ficaram conhecidos pela defesa do território contra madeireiros e pelos projetos de reflorestamento e manejo de quelônios e peixes. Sua roupa tradicional, a kushma, uma túnica de algodão tecida à mão, é um dos símbolos mais reconhecíveis dos povos do Acre.

Como era a vida antes da borracha

Antes do século XIX, os povos do Acre viviam em aldeias com malocas coletivas, combinando roçados de mandioca, milho, banana e amendoim com caça, pesca e coleta. Existiam redes de troca entre povos de rios diferentes, alianças por casamento e também guerras. Para as próprias comunidades, esse período é lembrado como o tempo das malocas, quando as festas e os rituais aconteciam sem interferência de fora.

A ocupação humana na região, porém, é muito mais antiga. Os geoglifos, grandes valetas em forma de círculos, quadrados e linhas escavadas no solo, foram identificados às centenas no leste do Acre, principalmente com o avanço do desmatamento para pastagens. Pesquisas arqueológicas indicam que boa parte deles foi construída há cerca de 2 mil anos, provavelmente com uso cerimonial, por sociedades que manejavam a floresta sem derrubá-la em larga escala.

Muitos geoglifos só foram notados quando a floresta deu lugar a pastagens no leste do estado.

Linha do tempo dos povos indígenas no Acre Há cerca de 2 mil anos Construção de geoglifos no leste do Acre Até o século XIX Tempo das malocas: aldeias autônomas Décadas de 1870 a 1900 Chegada dos seringais e das correrias Século XX Tempo do cativeiro nos seringais Anos 1970 e 1980 Organização indígena e Constituição de 1988 Dos anos 1990 em diante Terras demarcadas, escolas e festivais

O que foram as correrias e o tempo do cativeiro

As correrias foram expedições armadas organizadas por patrões e seringalistas, a partir das últimas décadas do século XIX, para expulsar ou matar indígenas e liberar as margens dos rios para a extração de látex. Aldeias inteiras foram atacadas, mulheres e crianças eram capturadas e muitos povos fugiram para as cabeceiras. Doenças trazidas pelos recém-chegados, como sarampo e gripe, ampliaram o número de mortes.

Com a borracha em alta, milhares de migrantes nordestinos subiram os rios para trabalhar nos seringais, e a disputa com a Bolívia terminou com a anexação do território ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis, de 1903. Para os indígenas, o novo cenário não significou paz: começava o tempo do cativeiro, em que os sobreviventes passaram a trabalhar como seringueiros, caçadores e remadores dos patrões.

Como funcionava o cativeiro nos seringais

Sistema de aviamento: o patrão adiantava sal, munição e tecidos a preços altos e cobrava em borracha, criando dívidas que nunca acabavam.

o patrão adiantava sal, munição e tecidos a preços altos e cobrava em borracha, criando dívidas que nunca acabavam. Proibição de costumes: em muitos seringais, falar a língua materna, pintar o corpo e fazer rituais era reprimido ou ridicularizado.

em muitos seringais, falar a língua materna, pintar o corpo e fazer rituais era reprimido ou ridicularizado. Perda do nome: povos passaram a ser conhecidos por apelidos dados pelos brancos, e muita gente escondia a identidade indígena para evitar discriminação.

povos passaram a ser conhecidos por apelidos dados pelos brancos, e muita gente escondia a identidade indígena para evitar discriminação. Dispersão: famílias eram separadas e levadas para seringais diferentes, o que enfraqueceu a transmissão de cantos, histórias e técnicas.

Mesmo nesse período, os povos mantiveram parte de suas tradições em segredo, transmitidas pelos mais velhos dentro de casa. É por isso que, décadas depois, foi possível retomar festas, línguas e grafismos que pareciam perdidos.

Como os indígenas do Acre conquistaram seus direitos

A virada começou nos anos 1970, quando a crise da borracha e a venda de seringais para fazendeiros do Centro-Sul colocaram indígenas e seringueiros diante da ameaça de expulsão. Com apoio de antropólogos e indigenistas, e com a chegada da Funai ao estado, lideranças passaram a reivindicar o reconhecimento de suas terras. Em 1979 foi criada a Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre), que teve papel central na formação de professores e agentes indígenas.

Nos anos 1980, indígenas e seringueiros, antes colocados em lados opostos pelos patrões, se aproximaram na Aliança dos Povos da Floresta, movimento associado a Chico Mendes e às lideranças indígenas da época. A defesa conjunta da floresta em pé ajudou a criar reservas extrativistas e a acelerar a demarcação de terras indígenas no estado.

Marcos legais que mudaram essa história

Marco O que estabelece Constituição Federal de 1988, arts. 231 e 232 Reconhece organização social, línguas e direitos originários sobre as terras Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) Órgão federal responsável pela política indigenista e demarcações Lei nº 11.645/2008 Torna obrigatório o ensino de história e cultura indígena nas escolas Educação escolar indígena Garante escolas nas aldeias, com ensino bilíngue e professores indígenas

A Constituição de 1988 encerrou, ao menos no papel, a ideia de que os indígenas deveriam ser “integrados” à sociedade nacional e deixar de existir como povos. Situações específicas, como conflitos de terra ou direitos previdenciários, devem ser tratadas com a Funai, o Ministério Público Federal ou a Defensoria Pública da União.

Como está a cultura indígena no Acre hoje

Hoje a cultura indígena acreana vive um período de fortalecimento, com retomada de línguas, cursos de pajés e professores, produção de artesanato e festivais abertos a visitantes. Povos como os Puyanawa, que quase perderam a língua no tempo do cativeiro, mantêm programas de ensino nas escolas da aldeia para que as crianças voltem a falar o idioma dos avós.

Festivais: eventos como o Festival Yawa, dos Yawanawá, reúnem cantos, jogos, pinturas e rituais e recebem visitantes de vários países.

eventos como o Festival Yawa, dos Yawanawá, reúnem cantos, jogos, pinturas e rituais e recebem visitantes de vários países. Arte e grafismo: os kene Huni Kuin, a tecelagem Ashaninka e as miçangas de vários povos circulam em feiras, lojas e exposições.

os kene Huni Kuin, a tecelagem Ashaninka e as miçangas de vários povos circulam em feiras, lojas e exposições. Música: cantos tradicionais e grupos musicais indígenas passaram a gravar discos e se apresentar em festivais pelo Brasil.

cantos tradicionais e grupos musicais indígenas passaram a gravar discos e se apresentar em festivais pelo Brasil. Gestão territorial: agentes agroflorestais indígenas cuidam de viveiros, sistemas agroflorestais e vigilância das terras.

Os desafios continuam: invasões de madeireiros e caçadores, pressão do desmatamento no entorno das terras, acesso a saúde nas aldeias distantes e proteção dos povos isolados nas fronteiras com o Peru.

Os grafismos tecidos e as peças com miçangas e sementes estão entre as principais fontes de renda das aldeias.

Onde conhecer a história dos povos indígenas no Acre

Em Rio Branco, o caminho mais simples é visitar museus e espaços culturais que reúnem objetos, fotografias e informações sobre os povos do estado, além de feiras onde artesãos indígenas vendem diretamente suas peças. Os geoglifos podem ser vistos de mirantes e em sobrevoos turísticos, mas muitos ficam em propriedades particulares, por isso vale procurar operadoras e guias locais.

Visitar uma aldeia exige mais cuidado. O acesso às terras indígenas depende de autorização das próprias comunidades e das regras da Funai, e os festivais costumam ter pacotes organizados pelas associações indígenas, com transporte fluvial, hospedagem e alimentação. Preços, datas e condições mudam de um ano para outro, então confira sempre com a organização do evento.

Cuidados e erros comuns de quem visita

Chegar sem convite: entrar numa terra indígena sem autorização da comunidade é desrespeitoso e pode ser irregular. Fotografar sem pedir: rituais, pessoas e crianças só devem ser fotografados com permissão clara de quem está sendo retratado. Tratar ritual como espetáculo: cerimônias com ayahuasca e cantos sagrados têm sentido espiritual e regras próprias definidas pelos pajés. Pechinchar artesanato: uma peça de tecelagem ou miçanga pode levar semanas de trabalho; o preço justo sustenta famílias da aldeia. Usar termos genéricos: chamar todos de “índios” apaga diferenças; prefira o nome de cada povo, como Huni Kuin ou Ashaninka.

Por que a história indígena do Acre importa para o Brasil

A trajetória acreana resume, em poucas décadas, processos que levaram séculos em outras regiões do país: ocupação violenta, trabalho forçado, quase desaparecimento e retomada cultural. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 300 povos indígenas e mais de 270 línguas registradas, e o Acre é um dos estados onde essa diversidade se mantém visível nas cidades, nas escolas e nos rios.

Entender essa história também ajuda a ler a paisagem. Os nomes de rios e lugares, a farinha de mandioca, o conhecimento de plantas medicinais e as técnicas de manejo da floresta que os seringueiros aprenderam têm origem indígena. Os geoglifos mostram que a Amazônia acreana foi moldada por gente muito antes de qualquer seringal.

Perguntas frequentes

Quantos povos indígenas vivem no Acre?

Costuma-se falar em cerca de 15 povos, além de grupos isolados nas cabeceiras dos rios perto do Peru. O número pode mudar com novas autodeclarações; os dados oficiais estão na Funai e no IBGE.

Qual é o maior povo indígena do Acre?

Os Huni Kuin, também chamados de Kaxinawá, formam a maior população indígena do estado. Vivem principalmente nos rios Jordão, Tarauacá, Envira e Purus, e falam uma língua da família Pano.

Quem construiu os geoglifos do Acre?

Foram sociedades indígenas que viveram na região há cerca de 2 mil anos, segundo pesquisas arqueológicas. A função mais aceita é cerimonial, e as estruturas indicam uma população organizada e numerosa.

O que foram as correrias?

Foram ataques armados contra aldeias, feitos a mando de seringalistas no fim do século XIX, para expulsar os indígenas das margens dos rios e abrir espaço para a extração de borracha.

Turistas podem visitar aldeias no Acre?

Sim, mas apenas com autorização da comunidade e respeitando as regras da Funai. O jeito mais seguro é participar de festivais ou roteiros organizados pelas próprias associações indígenas.

A história indígena é obrigatória nas escolas?

Sim. A Lei nº 11.645/2008 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nos ensinos fundamental e médio, em escolas públicas e particulares.